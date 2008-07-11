Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам

С 12 по 28 июля в корейском Кванджу пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Sports.ru представляет календарь и расписание соревнований по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде, хай-дайвингу, водному поло.

Водные виды спорта

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея

13 июля

Плавание на открытой воде

5 км, мужчины – 2:00

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, вышка, микст – 7:00

Трамплин, 1 м, женщины – 9:30

Синхронные прыжки, трамплин, 3 м, мужчины – 14:45

Синхронное плавание

Соло, техническая программа – 13:00

14 июля

Плавание на открытой воде

10 км, женщины – 2:00

Прыжки в воду

Трамплин, 1 м, мужчины – 9:30

Синхронные прыжки, вышка, женщины – 14:45

Синхронное плавание

Дуэт, техническая программа – 13:00

15 июля

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, трамплин, 3 м, женщины – 9:30

Синхронные прыжки, вышка, мужчины – 14:45

Синхронное плавание

Микст-дуэты, техническая программа – 11:00

Хайлайты – 13:00

16 июля

Плавание на открытой воде

10 км, мужчины – 2:00

Синхронное плавание

Группы, техническая программа – 13:00

Прыжки в воду

Команда, трамплин, 3 м/вышка – 14:45

17 июля

Плавание на открытой воде

5 км, женщины – 2:00

Синхронное плавание

Соло, произвольная программа – 13:00

Прыжки в воду

Вышка, женщины – 14:45

18 июля

Плавание на открытой воде

5 км, эстафета – 2:00

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа – 13:00

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, мужчины – 14:45

19 июля

Плавание на открытой воде

25 км, мужчины – 2:00

25 км, женщины – 2:20

Синхронное плавание

Группы, произвольная программа – 13:00

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, женщины – 14:45

20 июля

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, трамплин, 3 м, микст – 9:30

Вышка, мужчины – 14:45

Синхронное плавание

Микст-дуэты, произвольная программа – 11:00

Комбинация, произвольная программа – 13:00

21 июля

Плавание

Начало заплывов – 14:00

400 м, вольный стиль, мужчины

400 м, вольный стиль, женщины

Эстафета 4х100, вольный стиль, мужчины

Эстафета 4х100, вольный стиль, женщины

22 июля

Плавание

Начало заплывов – 14:00

100 м, брасс, мужчины

100 м, баттерфляй, женщины

50 м, баттерфляй, мужчины

200 м, комплекс, женщины

23 июля

Хай-дайвинг

20 м, женщины – 6:00

Плавание

Начало заплывов – 14:00

200 м, вольный стиль, мужчины

1500 м, вольный стиль, женщины

100 м, спина, женщины

100 м, спина, мужчины

100 м, брасс, женщины

24 июля

Хай-дайвинг

27 м, мужчины – 6:00

Плавание

Начало заплывов – 14:00

800 м, вольный стиль, мужчины

200 м, вольный стиль, женщины

200 м, баттерфляй, мужчины

50 м, брасс, мужчины

4х100 м, комплекс, микст-эстафета

25 июля

Плавание

Начало заплывов – 14:00

200 м, баттерфляй, женщины

100 м, вольный стиль, мужчины

50 м, спина, женщины

200 м, комплекс, мужчины

4х200 м, вольный стиль, женщины

26 июля

Водное поло

Матч за 3-е место, женщины – 11:00

Финал, женщины – 12:30

Плавание

Начало заплывов – 14:00

100 м, вольный стиль, женщины

200 м, брасс, женщины

200 м, спина, мужчины

200 м, брасс, мужчины

4х200 м, вольный стиль, мужчины

27 июля

Водное поло

Матч за 3-е место, мужчины – 11:00

Финал, мужчины – 12:30

Плавание

Начало заплывов – 14:00

50 м, баттерфляй, женщины

50 м, вольный стиль, мужчины

100 м, баттерфляй, мужчины

200 м, спина, женщины

800 м, вольный стиль, женщины

4х100 м, вольный стиль, микст-эстафета

28 июля

Плавание

Начало заплывов – 14:00

50 м, спина, мужчины

50 м, брасс, женщины

1500 м, вольный стиль, мужчины

50 м, вольный стиль, женщины

400 м, комплекс, мужчины

400 м, комплекс, женщины

4х100 м, комплекс, мужчины

4х100 м, комплекс, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований ЧМ-2019 по водным видам спорта – московское.