Чупков выиграл ЧМ-2019 с мировым рекордом на 200 м брассом. За бассейн до финиша он шел 5-м

Российский пловец с мировым рекордом победил на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата мира в Корее.

В финале Чупков установил мировой рекорд, проплыв за 2.06,12. Он превзошел достижения японца Иппэй Ватанабэ и австралийца Мэттью Уилсона (у обоих – 2.06,67).

Сегодня в Корее Уилсон финишировал вторым, Ватанабэ – третьим.

Чупков вышел в лидеры только на последних 50 метрах. Первый и второй развороты он совершил с 8-го места, третий – с 5-го.

Это второе золото чемпионатов мира для Чупкова, всего на его счету три медали (2-0-1), он также становился третьим на Играх-2016.