Плавание. Чемпионат мира. Рылов, Чупков и Ефимова вышли в полуфинал, женская эстафета 4х200 вольным – в финал с 3-м временем

Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

200 м, спина

отобрался в полуфинал со вторым результатом – 1.56,76. Он уступил Райану Мэрфи 0,15 секунды. У Григория Тарасевича – 13-е время, он тоже выступит в полуфинале.

200 м, брасс

вышел в полуфинал со вторым результатом, уступив лидеру 0,93 секунды. Александр Палатов выбыл (26-е время).

Женщины

100 м, вольный стиль

Мария Каменева прошла в полуфинал с 9-м временем (53,68), выбыла – у нее 24-й результат (54,78).

200 м, брасс

попала в полуфинал, показав пятый результат (+0,48 от лидера). Мария Темникова тоже выступит в полуфинале – у нее 12-е время. Чемпионка мира-2019 на 100-метровке брассом Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил при повороте.

4х200 м, вольный стиль

Российская четверка (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева и Вероника Андрусенко) вышла в финал с третьим результатом, уступив Австралии и США.

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