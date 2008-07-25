Плавание. Чемпионат мира. Рылов, Чупков и Ефимова вышли в полуфинал, женская эстафета 4х200 вольным – в финал с 3-м временем

Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.
Плавание
Чемпионат мира
Кванджу, Южная Корея
Квалификация
Утренняя сессия
Мужчины
200 м, спина
Евгений Рылов отобрался в полуфинал со вторым результатом – 1.56,76. Он уступил Райану Мэрфи 0,15 секунды. У Григория Тарасевича – 13-е время, он тоже выступит в полуфинале.
200 м, брасс
Антон Чупков вышел в полуфинал со вторым результатом, уступив лидеру 0,93 секунды. Александр Палатов выбыл (26-е время).
Женщины
100 м, вольный стиль
Мария Каменева прошла в полуфинал с 9-м временем (53,68), Вероника Андрусенко выбыла – у нее 24-й результат (54,78).
200 м, брасс
Юлия Ефимова попала в полуфинал, показав пятый результат (+0,48 от лидера). Мария Темникова тоже выступит в полуфинале – у нее 12-е время. Чемпионка мира-2019 на 100-метровке брассом Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил при повороте.
4х200 м, вольный стиль
Российская четверка (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева и Вероника Андрусенко) вышла в финал с третьим результатом, уступив Австралии и США.
Мода на купальники в XX веке: пловчиха подала идею, Монро спасла бикини, а женщины в СССР брали их за две зарплаты
Комментарии