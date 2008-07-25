Реклама 18+
Реклама 18+

Плавание. Чемпионат мира. Рылов, Чупков и Ефимова вышли в полуфинал, женская эстафета 4х200 вольным – в финал с 3-м временем

Теги результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Вероника Андрусенко (Попова) Мария Темникова Антон Чупков Евгений Рылов Дарья Муллакаева Мария Каменева Валерия Саламатина Анастасия Гуженкова Водные виды

Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

200 м, спина

Евгений Рылов отобрался в полуфинал со вторым результатом – 1.56,76. Он уступил Райану Мэрфи 0,15 секунды. У Григория Тарасевича – 13-е время, он тоже выступит в полуфинале.

200 м, брасс

Антон Чупков вышел в полуфинал со вторым результатом, уступив лидеру 0,93 секунды. Александр Палатов выбыл (26-е время).

Женщины

100 м, вольный стиль

Мария Каменева прошла в полуфинал с 9-м временем (53,68), Вероника Андрусенко выбыла – у нее 24-й результат (54,78).

200 м, брасс

Юлия Ефимова попала в полуфинал, показав пятый результат (+0,48 от лидера). Мария Темникова тоже выступит в полуфинале – у нее 12-е время. Чемпионка мира-2019 на 100-метровке брассом Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил при повороте.

4х200 м, вольный стиль

Российская четверка (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева и Вероника Андрусенко) вышла в финал с третьим результатом, уступив Австралии и США.

Мода на купальники в XX веке: пловчиха подала идею, Монро спасла бикини, а женщины в СССР брали их за две зарплаты

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться