ЧМ-2019 по водным видам. 24 июля. Пригода уступил 0,03 секунды в борьбе за бронзу на 50 м брассом

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу разыгрываются 6 комплектов медалей.
Водные виды спорта
Чемпионат мира-2019
Кванджу, Корея
24 июля
Хай-дайвинг
27 м, мужчины
1. Гэри Хант (Великобритания)
2. Стивен Лобю (США)
3. Хонатан Паредес (Мексика)
Плавание
Мужчины
800 м, вольный стиль
1. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 7.39,27
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 7.41,28
3. Давид Обри (Франция) – 7.42,08
200 м, баттерфляй
1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.50,73 (мировой рекорд)
2. Даия Сето (Япония) – 1.53,86
3. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.54,15
50 м, брасс
1. Адам Пити (Великобритания) – 26,06
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,66
3. Жоао Гомес (Бразилия) – 26,69
4. Кирилл Пригода (Россия) – 26,72 (рекорд России)
Женщины
200 м, вольный стиль
1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.54,22
2. Ариарне Титмус (Австралия) – 1.54,66
3. Сара Шестрем (Швеция) – 1.54,78
Микст
4х100 м, комплекс
Начало – 16.08
Сборная России квалифицировалась с 3-м временем. В финале выступят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции на телеканала «Матч ТВ» и «Матч! Арена».