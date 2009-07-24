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ЧМ-2019 по водным видам. 24 июля. Пригода уступил 0,03 секунды в борьбе за бронзу на 50 м брассом

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России хайдайвинг Фелипе Лима Кирилл Пригода Жоао Гомес Водные виды

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу разыгрываются 6 комплектов медалей.

Водные виды спорта

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея

24 июля

Хай-дайвинг

27 м, мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания)
2. Стивен Лобю (США)
3. Хонатан Паредес (Мексика)

Плавание

Мужчины

800 м, вольный стиль

1. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 7.39,27
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 7.41,28
3. Давид Обри (Франция) – 7.42,08

200 м, баттерфляй

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.50,73 (мировой рекорд)
2. Даия Сето (Япония) – 1.53,86
3. Чад ле Кло (ЮАР) – 1.54,15

50 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 26,06
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,66
3. Жоао Гомес (Бразилия) – 26,69
4. Кирилл Пригода (Россия) – 26,72 (рекорд России)

Женщины

200 м, вольный стиль

1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.54,22
2. Ариарне Титмус (Австралия) – 1.54,66
3. Сара Шестрем (Швеция) – 1.54,78

Микст

4х100 м, комплекс

Начало – 16.08

Сборная России квалифицировалась с 3-м временем. В финале выступят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции на телеканала «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

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