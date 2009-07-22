🥈 Костин взял серебро ЧМ на дистанции 50 м баттерфляем

Сегодня в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта будут разыграны 4 комплекта наград в плавании.
Плавание
Чемпионат мира-2019
Кванджу, Корея
Мужчины
100 м, брасс
1. Адам Пити (Великобритания) – 57,14
2. Джеймс Уилби (Великобритания) – 58,46
3. Цибей Ян (Китай) – 59,63...
5. Кирилл Пригода (Россия) – 59,09...
8. Антон Чупков (Россия) – 59,19
50 м, баттерфляй
1. Калеб Дрессел (США) – 22,35
2. Олег Костин (Россия) – 22,70 (рекорд России)
3. Николас Сантос (Бразилия) – 22,79...
8. Андрей Жилкин (Россия) – 23,11
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Маргарет Макнил (Канада) – 55,83
2. Сара Шестрем (Швеция) – 56,22
3. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,61
200 м, комплекс – 15.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам
Бунт в плавании: призер не пожал руку Сунь Яну, который влип на допинг-контроле