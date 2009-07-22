Реклама 18+
Реклама 18+

🥈 Костин взял серебро ЧМ на дистанции 50 м баттерфляем

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная США сборная Китая сборная Австралии жен сборная Канады жен сборная Великобритании сборная Бразилии сборная Швеции жен Сара Шестрем Олег Костин Кирилл Пригода Антон Чупков Адам Пити Андрей Жилкин Эмма Маккеон Калеб Дрессел Джеймс Уилби Маргарет Макнил Николас Сантос Водные виды

Сегодня в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта будут разыграны 4 комплекта наград в плавании. 

Плавание

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея

Мужчины

100 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 57,14
2. Джеймс Уилби (Великобритания) – 58,46
3. Цибей Ян (Китай) – 59,63...
5. Кирилл Пригода (Россия) – 59,09...
8. Антон Чупков (Россия) – 59,19

50 м, баттерфляй

1. Калеб Дрессел (США) – 22,35
2. Олег Костин (Россия) – 22,70 (рекорд России)
3. Николас Сантос (Бразилия) – 22,79...
8. Андрей Жилкин (Россия) – 23,11

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Маргарет Макнил (Канада) – 55,83
2. Сара Шестрем (Швеция) – 56,22
3. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,61

200 м, комплекс – 15.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». 

Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам

Бунт в плавании: призер не пожал руку Сунь Яну, который влип на допинг-контроле

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться