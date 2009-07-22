🥈 Костин взял серебро ЧМ на дистанции 50 м баттерфляем

Сегодня в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта будут разыграны 4 комплекта наград в плавании.

Плавание

мира-2019

Кванджу, Корея

Мужчины

100 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 57,14

2. Джеймс Уилби (Великобритания) – 58,46

3. Цибей Ян (Китай) – 59,63...

5. Кирилл Пригода (Россия) – 59,09...

8. Антон Чупков (Россия) – 59,19



50 м, баттерфляй

1. Калеб Дрессел (США) – 22,35

2. Олег Костин (Россия) – 22,70 (рекорд России)

3. Николас Сантос (Бразилия) – 22,79...

8. Андрей Жилкин (Россия) – 23,11



Женщины

100 м, баттерфляй

1. Маргарет Макнил (Канада) – 55,83

2. Сара Шестрем (Швеция) – 56,22

3. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,61

200 м, комплекс – 15.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам

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