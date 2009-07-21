Сунь Ян: «Хортон может выразить свое недовольство мной, но здесь я представляю страну. Можно игнорировать меня, но не Китай»

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян прокомментировал отказ австралийца Мэка Хортона пожать ему руку во время церемонии награждения на дистанции 400 м вольным стилем на ЧМ в Кванджу.

«Кое-кто распространяет обо мне странные слухи. Есть люди, которые хотят меня вывести этим из равновесия, но я полностью сосредоточен только на соревнованиях.

Австралиец может выразить свое недовольство мной, но здесь я представляю страну. Можно игнорировать меня, Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать. Однако я хочу сказать спасибо даже тем, кому не нравлюсь», – сказал китаец на пресс-конференции.

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Лучший китайский пловец расколотил пробу молотком при допинг-офицерах. И кажется, его простят