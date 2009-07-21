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Сунь Ян: «Хортон может выразить свое недовольство мной, но здесь я представляю страну. Можно игнорировать меня, но не Китай»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная Китая сборная Австралии Сунь Ян Мэк Хортон Спорт-Экспресс Водные виды

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян прокомментировал отказ австралийца Мэка Хортона пожать ему руку во время церемонии награждения на дистанции 400 м вольным стилем на ЧМ в Кванджу. 

«Кое-кто распространяет обо мне странные слухи. Есть люди, которые хотят меня вывести этим из равновесия, но я полностью сосредоточен только на соревнованиях.

Австралиец может выразить свое недовольство мной, но здесь я представляю страну. Можно игнорировать меня, Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать. Однако я хочу сказать спасибо даже тем, кому не нравлюсь», – сказал китаец на пресс-конференции. 

💉Австралиец Хортон не поднялся на пьедестал и не пожал руку Сунь Яну, который был дисквалифицирован и разбивал молотком допинг-пробу🔨

Лучший китайский пловец расколотил пробу молотком при допинг-офицерах. И кажется, его простят

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