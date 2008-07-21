💉Австралиец Хортон не поднялся на пьедестал и не пожал руку Сунь Яну, который был дисквалифицирован и разбивал молотком допинг-пробу🔨

Олимпийский чемпион 2016 года австралиец Мэк Хортон, который на чемпионате мира в Кванджу выиграл серебро на 400 м вольным стилем, отказался подниматься на пьедестал почета и не пожал руку победителю – китайцу Сунь Яну.

Вероятно, это связано с допинговым скандалом вокруг китайского пловца. В сентябре 2018-го Сунь Ян отказался сдавать пробу мочи допинг-офицеру, а потом расколотил контейнер с пробой крови молотком. За это он не был наказан Международной федерацией водных видов спорта (FINA).

В 2014-м Сунь Ян отбывал 3-месячную дисквалификацию за использование запрещенного стимулятора (триметазидин).

Как сообщает News.com.au, Сунь Ян и Хортон в Корее из-за неприязненных отношений тренировались отдельно друг от друга.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг раскритиковала FINA за то, что Сунь Ян был допущен до чемпионата мира-2019 в Кванджу.

Лучший китайский пловец расколотил пробу молотком при допинг-офицерах. И кажется, его простят