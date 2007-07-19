Данченко – о популярности: «В футбол не хочу идти. Лучше останусь в синхронном плавании. Непризнанной, но с золотом»

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко рассказала о популярности своего вида спорта.

Под руководством Данченко российские синхронистки завоевали 29 золотых медалей на чемпионатах мира и 4 золота на Олимпиадах.

— К синхронному плаванию не столь велико внимание в России, победы не имеют такой уж резонанс. Вам не обидно?

— Я уже устала об этом говорить. Ну, а что делать? Я в футбол не хочу идти. Я лучше здесь останусь. Непризнанной. Но с золотом.

— В России этот вид спорта держится на тренерах — на вас, на Татьяне Покровской. К вам обращаются представители других стран? Предлагают золотые горы?

— Китайцы очень долго меня штурмовали. Потом отстали. Другие страны частенько приглашают. Знают, что я не уеду к ним работать. Но могу проконсультировать. Так, в позапрошлом году давали советы японцам. А вообще я не люблю разбрасываться своей энергетикой. Вкладываю ее только в наших, – сказала Данченко.

В синхронном плавании атмосферно: дольше 4 минут без дыхания, прикрывают нос верхней губой, тоналка на татухах