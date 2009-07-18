Татьяна Данченко: «Поражение российских синхронисток произведет фурор. Но не надо идти на эту жертву ради популярности»

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко поделилась мнением насчет того, что победы сборной России не привлекают аудиторию.

«Да, несмотря на столько побед, мы не столь популярны, но я уже устала об этом говорить. А что делать? Я в футбол не хочу идти, я лучше здесь останусь непризнанной, но с золотом.

Повысит ли популярность проигрыш? Однозначно, это будет фурор. Но спаси и сохрани, господи, чтобы этого не случилось. Это не та жертва, на которую надо осознанно идти, никогда», – сказала Данченко.

В синхронном плавании атмосферно: дольше 4 минут без дыхания, прикрывают нос верхней губой, тоналка на татухах