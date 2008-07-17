ЧМ-2019 по водным видам спорта. 18 июля. Все финалы дня

18 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу будут разыграны 3 комплекта медалей – по одному в плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кванджу, Республика Корея

18 июля

Плавание на открытой воде

5 км, эстафета – 2:00

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа – 13:00

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, мужчины – 14:45

Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам

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