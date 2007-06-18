На помощниц трехкратной олимпийской чемпионки Киселевой совершено нападение. Бывшая синхронистка баллотируется в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Мосгордумы и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сообщила, что на ее помощниц совершено нападение.

11 июня Киселева выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы в Московскую городскую думу в качестве самовыдвиженца.

«Только что на моих помощниц в Крылатском было совершенно нападение! Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками «Хочу убивать волонтеров».

Девочки, к счастью, увернулись. Тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры! Страшно представить, чем это могло закончиться... Я пишу, и меня всю трясет…

Сейчас на месте полицейские, даем показания, мужчину задержали по горячим следам.

Сумасшедший? Или кому-то помешала наша активная деятельность? И как теперь чувствовать себя в безопасности?!» – написала Киселева.