Бывший работник «Джегуарс» украл из клуба $22 млн за 4 года

Теги Джексонвилл происшествия Американский футбол

Бывший менеджер по финансовому планированию клуба НФЛ «Джексонвилл Джегуарс» Амит Пател обвиняется в воровстве 22 миллионов долларов со счетов клуба.

С 2018-го по 2022-й Пател дублировал расходные статьи клуба или умышленно завышал их. На полученные обманным путем средства работник приобрел дом на Понте-Ведра-Бич, автомобиль Tesla и пикап Nissan.

Также обвиняемый заказывал чартерные рейсы и дорогие отели для себя и своих друзей.

В 2022 году Пател был уволен из клуба, после чего «Джегуарс» обратились в ФБР и прокуратуру штата Флорида.

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