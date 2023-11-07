Кайлер Мюррей возвращается в стартовый состав «Аризоны» впервые с декабря прошлого года

Теги НФЛ Аризона Кайлер Мюррей Американский футбол

Квотербек «Аризона Кардиналс» Кайлер Мюррей должен выйти в стартовом составе в воскресном матче против «Атланта Фэлконс». Об этом сообщил главный тренер команды Джонатан Гэннон.

Последний раз Мюррей играл в матче 14-го тура прошлого сезона. В игре против «Нью-Ингленд Пэтриотс» он порвал крестообразные связки колена.

В среду Мюррей должен быть переведен в основной состав команды. Если этого не произойдет, тогда квотербек останется в резерве для травмированных до конца регулярки.

В случае, если Мюррей не будет готов к игре, в стартовом составе вновь выйдет Клейтон Тюн.

Кайлер Мюррей был выбран под первым номером на драфте–2019. Он был признан лучшим новичком в нападении, а также выбирался в Матч звезд в 2020-м и 2021-м.

В июле прошлого года Мюррей подписал с «Аризоной» 5-летний контракт на $230.5 млн, из которых $160 млн — гарантированная сумма.

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