Стартовый квотербек «Сан-Франциско» вынужден снимать жилье вместе с одноклубником из-за высоких цен в городе

Теги НФЛ Сан-Франциско Брок Перди Американский футбол

Квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брок Парди на утреннем шоу Today рассказал, что снимает жилье вместе с одноклубником.

«У меня есть сосед, один из линейных нападения команды. Мы с ним поделили аренду. Я по-прежнему вожу свою Toyota Sequioa. Так что, все довольно скромно», — сказал квотербек.

Парди был выбран под последним номером на драфте–2022 и подписал с «Фотинайнерс» 4-летний контракт на $3.7 млн. В год он зарабатывает по $870 тысяч до уплаты налогов.

Подоходный налог в Калифорнии является одним из самых крупных в США, в случае с доходами Парди он составляет 35%. Сан-Франциско по стоимости жизни уступает только Манхэттену (район Нью-Йорка) и Гонолулу.

Парди вместе с «Фотинайнерс» выиграл все 9 матчей регулярного сезона, в которых принимал участие. Сейчас он лучший в НФЛ по пасовому рейтингу.

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