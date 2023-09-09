Ведущий ресивер «Грин-Бэй» пропустит первый матч сезона

Теги НФЛ Грин-Бей травмы Кристиан Уотсон Американский футбол

Принимающий «Грин-Бэй Пэкерс» Кристиан Уотсон не сыграет в дебютной игре регулярного сезона против «Чикаго Беарс».

У Уотсона проблемы с задней поверхностью бедра. Из-за аналогичной проблемы под вопросом участие и другого ресивера — Ромео Дабса. Однако главный тренер команды Мэтт Лафлер сказал, что Дабс, скорее всего, сможет сыграть.

Лафлер также выразил надежду, что включение Уотсона в резерв для травмированных не потребуется.

За 14 игр в прошлом сезоне Уотсон поймал 41 пас на 611 ярдов с 7 тачдаунами.

Матч «Беарс» — «Пэкерс» пройдет в воскресенье. Начало матча — в 23:25 мск.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий