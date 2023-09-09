Ведущий ресивер «Грин-Бэй» пропустит первый матч сезона

Принимающий «Грин-Бэй Пэкерс» Кристиан Уотсон не сыграет в дебютной игре регулярного сезона против «Чикаго Беарс».

У Уотсона проблемы с задней поверхностью бедра. Из-за аналогичной проблемы под вопросом участие и другого ресивера — Ромео Дабса. Однако главный тренер команды Мэтт Лафлер сказал, что Дабс, скорее всего, сможет сыграть.

Лафлер также выразил надежду, что включение Уотсона в резерв для травмированных не потребуется.

За 14 игр в прошлом сезоне Уотсон поймал 41 пас на 611 ярдов с 7 тачдаунами.

Матч «Беарс» — «Пэкерс» пройдет в воскресенье. Начало матча — в 23:25 мск.