Пеп или Тутберидзе? «МЮ» или «Барса»? Роналду или Месси? Самые популярные люди и команды на Sports.ru в 2023-м

Гонка просмотров.

Чтобы зафиксировать тренды года, мы сравнили по количеству просмотров новостей и постов на Sports.ru команды и людей.

● В разборку «Барселоны» и «Реала» вмешалась сборная России по фигурному катанию. Материалы с этим тегом набрали больше 106 миллионов просмотров. У футбольной сборной, которая теперь дарит гораздо меньше инфоповодов, набралось почти в 3,5 раза меньше.

● Самым популярным российским клубом стал «Спартак», который набрал почти на 6,5 млн больше «Зенита». «ПСЖ» и «МЮ» с сагами по продаже Килиана Мбаппе и целого клуба выше. Между российскими командами встал «Ман Сити», отличившийся в 2023-м треблом.

● «Аль-Наср» залетел в топ-20 (16-е место), а вот «Интер Майами» пока только 27-й. Оно и понятно: Криштиану Роналду пришел в новую команду на полгода раньше Лионеля Месси.

● Зато Лео обошел Криша в личном противостоянии. Эти двое по-прежнему привлекают намного больше интереса, чем все остальные.

● Девять из 20 самых популярных спортсменов – футболисты. На втором месте представители фигурного катания – сразу шестеро. Теннисистов двое, плюс по одному хоккеисту, баскетболисту и автогонщику. Самый популярный спортсмен не из футбола и фигурки – Александр Овечкин. Голевые и безголевые серии капитана «Вашингтона» дали почти 15 млн просмотров. Кстати, «Вашингтон» самый популярный клуб на Спортсе за пределами футбола – 22-е место.

● В фигурке нашелся конкурент по вниманию для Алины Загитовой: и это не Евгения Медведева, а Камила Валиева, которая набрала на три миллиона просмотров больше Алины. Медведева близко с Медведевым: Даниил чуть выше Жени и чуть ниже Новака Джоковича.

● Фигурист Роман Костомаров давно не действующий спортсмен, но попал в топ-20. Причина понятна: всю первую половину года олимпийский чемпион боролся за выживание после госпитализации с пневмонией (перенес ампутации и провел 175 дней в больнице).

● Здесь уверенно доминирует Пеп Гвардиола. Даже в общем рейтинге каталонец входит в топ-5 (после Месси, Роналду, Мбаппе и Валиевой).

● В топ-15 четыре тренера не из футбола: Этери Тутберидзе в пятерке, Евгений Плющенко, Роман Ротенберг и Татьяна Тарасова в топ-11.

● Да, Ротенберг успевает везде: хотя основные просмотры один из управленцев СКА, ФХР и КХЛ набрал, конечно, за счет тренерской работы.

● «Барса» обошла «Реал» по просмотрам и здесь: Жоан Лапорта впереди коллеги Флорентино Переса на миллион с лишним.

Махачев популярнее Хабиба, Ферстаппен – Хэмилтона. А сколько набрал Мостовой?

Самый популярный политик на Спортсе – Владимир Путин (8,6 млн просмотров). Самые звездные журналисты – Фабрицио Романо (6,3 млн), Дмитрий Губерниев (6,1 млн) и Василий Уткин (5,5 млн).

В топе бойцов Ислам Махачев (8,1 млн) обошел Хабиба Нурмагомедова (5,9 млн), а Льюису Хэмилтону (9,2 млн) не хватило совсем немного, чтобы догнать Макса Ферстаппена (9,4 млн).

Ну и не оставим вас без главного знания: новости и посты с Александром Мостовым набрали 7,2 млн просмотров. Как раз хватило, чтобы обойти Леонида Слуцкого (7 млн). А еще он чеканит лучше!

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид