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Пеп или Тутберидзе? «МЮ» или «Барса»? Роналду или Месси? Самые популярные люди и команды на Sports.ru в 2023-м

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
ПСЖ ПСЖ
Манчестер Сити Манчестер Сити
ЦСКА ЦСКА
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Хави Хави
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Даниил Медведев Даниил Медведев
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Александр Овечкин Александр Овечкин
Юрген Клопп Юрген Клопп
Алина Загитова Алина Загитова
Ислам Махачев Ислам Махачев
Ювентус Ювентус
Евгения Медведева Евгения Медведева
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Валерий Карпин Валерий Карпин
Динамо Москва Динамо Москва
Роман Костомаров Роман Костомаров
сборная России сборная России
Камила Валиева Камила Валиева
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Артем Дзюба Артем Дзюба
Локомотив Локомотив
Неймар Неймар
Бавария Бавария
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Челси Челси
Новак Джокович Новак Джокович
Футбол Футбол

Гонка просмотров.

Чтобы зафиксировать тренды года, мы сравнили по количеству просмотров новостей и постов на Sports.ru команды и людей.

● В разборку «Барселоны» и «Реала» вмешалась сборная России по фигурному катанию. Материалы с этим тегом набрали больше 106 миллионов просмотров. У футбольной сборной, которая теперь дарит гораздо меньше инфоповодов, набралось почти в 3,5 раза меньше.

● Самым популярным российским клубом стал «Спартак», который набрал почти на 6,5 млн больше «Зенита». «ПСЖ» и «МЮ» с сагами по продаже Килиана Мбаппе и целого клуба выше. Между российскими командами встал «Ман Сити», отличившийся в 2023-м треблом.

● «Аль-Наср» залетел в топ-20 (16-е место), а вот «Интер Майами» пока только 27-й. Оно и понятно: Криштиану Роналду пришел в новую команду на полгода раньше Лионеля Месси.

● Зато Лео обошел Криша в личном противостоянии. Эти двое по-прежнему привлекают намного больше интереса, чем все остальные.

● Девять из 20 самых популярных спортсменов – футболисты. На втором месте представители фигурного катания – сразу шестеро. Теннисистов двое, плюс по одному хоккеисту, баскетболисту и автогонщику. Самый популярный спортсмен не из футбола и фигурки – Александр Овечкин. Голевые и безголевые серии капитана «Вашингтона» дали почти 15 млн просмотров. Кстати, «Вашингтон» самый популярный клуб на Спортсе за пределами футбола – 22-е место.

● В фигурке нашелся конкурент по вниманию для Алины Загитовой: и это не Евгения Медведева, а Камила Валиева, которая набрала на три миллиона просмотров больше Алины. Медведева близко с Медведевым: Даниил чуть выше Жени и чуть ниже Новака Джоковича.

● Фигурист Роман Костомаров давно не действующий спортсмен, но попал в топ-20. Причина понятна: всю первую половину года олимпийский чемпион боролся за выживание после госпитализации с пневмонией (перенес ампутации и провел 175 дней в больнице).

● Здесь уверенно доминирует Пеп Гвардиола. Даже в общем рейтинге каталонец входит в топ-5 (после Месси, Роналду, Мбаппе и Валиевой).

● В топ-15 четыре тренера не из футбола: Этери Тутберидзе в пятерке, Евгений Плющенко, Роман Ротенберг и Татьяна Тарасова в топ-11.

● Да, Ротенберг успевает везде: хотя основные просмотры один из управленцев СКА, ФХР и КХЛ набрал, конечно, за счет тренерской работы.

● «Барса» обошла «Реал» по просмотрам и здесь: Жоан Лапорта впереди коллеги Флорентино Переса на миллион с лишним.

Махачев популярнее Хабиба, Ферстаппен – Хэмилтона. А сколько набрал Мостовой?

Самый популярный политик на Спортсе – Владимир Путин (8,6 млн просмотров). Самые звездные журналисты – Фабрицио Романо (6,3 млн), Дмитрий Губерниев (6,1 млн) и Василий Уткин (5,5 млн).

В топе бойцов Ислам Махачев (8,1 млн) обошел Хабиба Нурмагомедова (5,9 млн), а Льюису Хэмилтону (9,2 млн) не хватило совсем немного, чтобы догнать Макса Ферстаппена (9,4 млн).

Ну и не оставим вас без главного знания: новости и посты с Александром Мостовым набрали 7,2 млн просмотров. Как раз хватило, чтобы обойти Леонида Слуцкого (7 млн). А еще он чеканит лучше!

20 самых обсуждаемых постов 2023 года

Загитова, Загитова, Загитова. Так выглядит топ-20 самых обсуждаемых новостей 2023 года

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид

8 комментариев
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ФК захватывает спорт, при этом там от спорта совсем нет ничего, а в лидерах те кто не выступают. Реально какой-то дом2 на просторах сети.
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Надо было и Тутберидзе к менеджерам добавить ей часто на спортсе это в упрёк ставят.
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Ответ Любезный Коссутий
чем Валиева отличается от Загитовой? спасибо
Довольно разные они общего только татарские корни и первая профессия.
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Очень хочется получить комментарий от Романа Ротенберга о том, что первое место по просмотрам - это большая победа, что это показывает единение народа страны и его, народа (да и Ромки), патриотизм!)
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Боэли заслужил большего явно своими номерами.
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Фигурное катание вообще не смотрю, а оно здесь в топе, при условии что посещаю спорт каждый день. Кто вы такие поклонники фигурки?
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Ответ Streetbor
ФК захватывает спорт, при этом там от спорта совсем нет ничего, а в лидерах те кто не выступают. Реально какой-то дом2 на просторах сети.
А огромное преимущество Лео и Криша играющих в третьестепенных лигах, над действующими топовыми игроками, что по вашему?)
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