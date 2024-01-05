10 самых заплюсованных постов года в фигурке: Загитова, блог Лизы Туктамышевой и история фигуриста, работающего у Илона Маска

Привет! Это десять постов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе фигурного катания. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

Уникальная история в мировой фигурке: парник из США, взявший титул чемпиона мира, при этом работает фулл-тайм на заводе Илона Маска. Как совмещать успешную карьеру в ракетостроении и фигурном катании?

21-летний Даниил Тюменцев, сын наших эмигрантов, катает за американскую сборную – и очень успешно. В паре с Софией Барам (у нее украинские корни) Тюменцев выиграл прошлый чемпионат мира среди юниоров. Перспективам во взрослых, однако, мешает большая разница в возрасте партнеров: Софии только 14 – и значит, на Олимпиаду-2026 она не попадает.

Вновь пересказывать историю фигуриста Петра Гуменника и его тренера Вероники Дайнеко, оставшихся в тотальном одиночестве в борьбе за программу под Rammstein, наверное, нет смысла. Все подробности, аргументы и комментарии не утихают почти неделю.

Итог грустный: многомесячная работа над постановкой сожжена после жалобы непонятно кого непонятно кому непонятно на что. Так живет наша фигурка.

В фигурном катании много юных спортсменок, и все они рано или поздно сталкиваются с пубертатом. Но не все продолжают карьеру. Как справиться со сложным периодом и остаться в спорте? Расскажу, как мне это удалось и через что я прошла.

В наше фигурное катание, похоже, возвращается цензура.

Петру Гуменнику на контрольных прокатах запретили короткую программу под Sonne от группы Rammstein. Кто конкретно и по каким причинам – непонятно. Это странная история, которой точно нужны официальные объяснения.

Предновогодние дни – особое время: это суета, приготовления, ожидание чуда. А еще это дополнительные траты, поэтому я решила поговорить на злободневную тему денег. Можно ли заработать в фигурном катании и куда тратить призовые? Рассказываю!

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал ежегодный финансовый отчет – в Союзе подвели итоги 2022 года.

В наших СМИ тут же разлетелись цитаты из документа, но проблема в том, что в самом отчете нет выводов, которые транслируют журналисты и на которые ссылаются российские спикеры. А деньги ISU теряет не первый год – проблемы с прибыльностью начались задолго до отстранения российских спортсменов.

Прыжки – самая захватывающая часть фигурного катания. Скорость, высота, невероятная сложность – все это так любят и сами спортсмены, и болельщики. Я решила рассказать, как мы изучаем сложные элементы и какие технические устройства нам в этом помогают.

Вы наверняка в теме, но на всякий случай. Загитова выложила сторис: съемка от первого лица за рулем движущейся машины, через лобовое и боковое стекла, проезд по пешеходному переходу в момент, когда пешеходам горит зеленый свет.

Потом добавилось видео с веб-камеры. Это Краснопресненская набережная, около Дома Правительства.

Так вот, три дня спустя больше всего впечатляет, как Загитова отреагировала на резонанс. Никак.

В эфир Первого канала ворвалось интервью, которого ждали. Резонирующее свежестью (нет), актуальностью (нет) и злободневностью (нет). Поражающее остротой заданных вопросов и оригинальностью ответов (тем более нет).

Интервью бывших фигуристов, а теперь журналиста (?) Максима Транькова и (кого?) Алины Загитовой – обо всем, кроме интересного.

Алина Загитова в последнее время крайне активна – это полностью укладывается в ее концепцию «проявляться».

Но все чаще она – лишь повод рассказать о том, как смешно выглядят люди, когда они поместили себя на виртуальный трон и забыли многовековую истину: художник всегда больше, чем человек, портрет которого он рисует.