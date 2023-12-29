30 самых заминусованных постов 2023 года

После лучших комментариев года и самых заплюсованных постов пришло время для антирейтинга, который вы ждали не меньше: тексты, которые минусовали в 2023-м активнее всего.

Если захотите открыть какой-нибудь из постов, достаточно нажать на картинку .

И да, долистайте до конца, чтобы поставить минус! Это уже традиция.

30. Как и год назад, самая проблемная позиция – правый защитник: зенитовец Караваев провел серый сезон лишь с парой вспышек весной, все крайние защитники «Спартака» не убеждали на своей половине поля, Сильянов из «Ростова» классно провел осень, но весной чаще появлялся слева (и уже менее удачно), Эктов ярчайше ворвался в РПЛ с «Оренбургом», но иногда допускал грубейшие ошибки в обороне.

Чье попадание в сборную кажется вам неуместным? Кто заслужил, но не попал даже в альтернативный вариант?

29. В моменте казалось, что Абаскаль даже прав с решением держать Соболева в запасе, раз и без него так все хорошо работает. Но после стартового задора весь кураж «Спартака» куда-то улетучился – дальше команды из первой 15-минутки на поле не было. Из опасностей можно вспомнить только выход один на один от Промеса в конце первого тайма и момент Соболева – в конце второго.

Впрочем, было бы странно ругать Абаскаля после победы – не будем.

28. Карьера Чимаева в UFC началась невероятно ярко – с двух досрочных побед за 10 дней. Дебют не только превратил новичка в настоящую звезду промоушена, но и дал новых друзей – одним из них стал Рамзан Кадыров.

По словам Чимаева, Кадыров написал ему первым – они быстро сблизились и уже после третьего поединка в UFC Хамзат получил официальное приглашение в Чечню. Кадыров подарил Чимаеву новый Mercedes, хотя раньше тот передвигался по Стокгольму на общественном транспорте.

27. У Абаскаля есть идея-фикс: на каждой позиции должно быть два равнозначных игрока – как у Гвардиолы. Этим и объясняется массовая летняя закупка. Уже сейчас у «Спартака» почти два равноценных состава, особенно хорошо это было заметно перед «Уралом».

Вот только дело до конца еще не довели. И так сложилось, что с атакующими игроками договорились быстро, а вот с оборонительными – не очень.

26. На UFC 294 в Абу-Даби Эли Кадыров секундировал Чимаева, 15-летний Адам – сидел в зале. Эли серьезно тренируется и проходил сборы с Чимаевым в Таиланде, чаще других появляясь на фото с бойцом.

После победы над Усманом Чимаев просил Кадырова дать ему оружие и отправить в Палестину. Но тот подарил очередной «Мерседеса» – уже четвертый.

25. Этот выпуск «Чистого хвоста» созревал долго, и к нему мы пришли в неожиданном составе. Павел Копачев, Иван Кузнецов и журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов (для многих по-прежнему сюрприз, но это разные Кузнецовы) с личными топ-10 за всю историю фигурки.

Аргументы, рассуждения, споры – без этого никуда. А в конце вас ждет итоговый рейтинг по совокупности.

24. Мбаппе железно намерен уходить из «ПСЖ». Главный вопрос – когда именно. У него еще сезон контракта в Париже, он заявляет о желании отработать его и уйти свободным агентом через год.

23. Питер в постоянном поиске хоккеистов: берут чужих звезд (Грицюк, Толчинский, Рендулич, Серебряков etc), но, судя по фотографиям и видео с тренировок СКА, самый перспективный нападающий у них рядом.

Роман Ротенберг не только работает главным тренером армейцев, сборной России U25, вице-президентом ФХР, но и активно занимается… хоккеем! Если без сарказма, то он действительно мечтал о карьере игрока.

22. Название «Аурус» – сочетание слов Aurum, то есть «золото» и Russia – появится много позже. Когда речь зайдет о необходимости имени, которое хорошо звучит на разных языках и не рождает разночтений при переводе. Изначально же разработку сменщика ЗиЛ-41047 назвали проектом «Кортеж».

Очень быстро, на правах будущего главного заказчика, к работе подключилась Федеральная служба охраны России. По всему было видно – «Кортеж» не просто инициатива на местах, а инициатива, поддержанная на самом верху.

21. Нашему футболу сейчас скорее плохо, чем хорошо: из-за отсутствия еврокубков, из-за отъезда легионеров, из-за невозможности российских игроков уехать в Европу (пример Захаряна), из-за поднадоевшего чемпионства «Зенита», из-за Fan ID и много чего другого.

Но что бы ни происходило с российским футболом, как бы ни падал его уровень, какие бы проблемы он ни испытывал, у нас остается кое-что вечное – дерби «Спартака» и ЦСКА. И оно продолжает будить эмоции даже в тех, кто открещивается от РПЛ.

20. С 2017-го в интернете активно разогнался челлендж под названием No Nut November. Его суть: не заниматься сексом и не мастурбировать весь ноябрь. Поэтому по-русски он называется «недрочабрь».

Этот челлендж – пародия на No Shave November («небритябрь»), во время которого мужчины отращивают усы и бороду, чтобы привлечь внимание к борьбе с раком простаты и другими мужскими заболеваниями. Недрочабрь такой нагрузки не несет, это просто прикол (хотя в США некоторые медиа и пытались доказывать, что это фишка ультраправых).

19. Полтора года назад Netflix выкатил реалити про девушку Роналду. Там Джорджина путешествовала, показывала быт, рассказывала, как удобно летать на личном джете, покупала украшения, чистила сумочки от отпечатков. А между делом напомнила о тяжелом детстве и истории любви с Криштиану.

Джорджина с удовольствием показывала богатую жизнь на камеру, а все вокруг хвалили ее и восхищались. На сайте крупнейшей интернет-базы кино IMDb у «Я – Джорджина» 4 звезды из 10 (причем почти 40% зрителей поставили единицы). Но на Netflix шоу мигом залетело в тренды и стало одним из самых просматриваемых за всю историю платформы.

Весной вышел второй сезона реалити. Который, кажется, мало чем отличается от первого.

18. Владимир Путин провел первую за два года прямую линию и большую пресс-конференцию. В числе прочих ответил на вопрос, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду-2024 в Париж на условиях МОК: там обширный список запретов на национальную символику и любую поддержку боевых действий.

17. Алина Загитова пришла на ТНТ в шоу к Павлу Воле и Илье Соболеву – рассказала об увлечениях и отношениях, вместе с сестрой Сабиной вспомнила детство и покорчила рожицы, какие получаются у фигуристов на льду.

Воля представил Загитову как самую сексуальную фигуристку мира (в июле так написало издание The Sun).

16. Новый турнир Epic Fighting = новая планка трэша в поп-ММА. Рэпер Сява и звезды «Дома-2» Венцеслав Венгржановский и Влад Кадони пообещали «эпических бойцов и красивых цыпочек», но бойцами стали Николай Должанский и Никита Литвинков, а цыпочками – Иришка Чики-Пики и порноактриса Елена Беркова.

15. Если вы никогда не видели российские поп-MMA, пристегнитесь. Законспектировали новый выпуск Epic Fighting.

Промоушен Epic Fighting – сайд-проект главы Hardcore FC Анатолия Сульянова. Там по безумным правилам дерутся фрики: межгендерные бои, трое против одного, бойцы-пенсионеры. После долгого перерыва Epic Fighting вернулся с новым турниром.

14. Почему действия Рубиалеса неприемлемы? Какие ошибки допускает его защита? Что в этой истории незаслуженно остается в тени?

Объясняют Владимир Долгий-Рапопорт, основатель женского любительского клуба GirlPower и детской школы TagSport, и Лиза Лазерсон, феминистка и ведущая каналов «Лиза Лазерсон» и «Живой Гвоздь».

13. Все уже привыкли к тому, что Роман Ротенберг генерирует цитаты для огненных заголовков и дает миллион поводов обсуждать их. Его слова и во время сезона поджигают медиапространство и комментарии под новостями, а в период без хоккея обращают на себя внимание еще больше.

На этот раз зашла речь о чемпионском «Вегасе» в контексте СКА. Вообще сравнение армейцев с клубами НХЛ – не новая тема для Ротенберга. В этом вопросе даже прослеживается динамика: сначала Питер стремился к уровню НХЛ, потом был не хуже, а теперь команда должна быть даже лучше. И совсем недавно Ротенберг вообще признался, что СКА – лучший клуб мира.

12. На ТНТ завершились «Новые звезды в Африке». Участником проекта был и экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев. Он дошел до полуфинала, но в испытании на вылет со змеями уступил блогеру Марии Погребняк.

Если никогда не смотрели «Звезд в Африке», коротко объясняем. Изначально в шоу 10 звезд. У них нет еды – чтобы поесть, нужно заработать монеты, выполнив задания. Каждый выпуск один из участников после испытания на вылет выбывает. Их заменяют другие звезды, но до финала доходят только трое. Главный приз – ₽5 млн.

11. Александр Кокорин разом отвлек от закрытия трансферного окна очередными яркими цитатами. В интервью ютуб-каналу «Суперлига» он рассказывал о деньгах и друзьях, но тема тюрьмы все равно была основной.

10. Шоу «Что было дальше?» вернулось после годовой паузы. Команда проекта с ведущим Нурланом Сабуровым – та же, а первым гостем (вместе с комиком Богданом Лисевским) после возвращения стал блогер Хасбулла Магомедов, который известен как Хасбик.

9. Мы знаем, что у вас много вопросов и претензий к медиафутболу, но нельзя увернуться от феномена 2Drots. На футбольных роликах парни собрали 3,5 миллиона подписчиков и снимали челленджи с Мэйсоном Маунтом, Филом Фоденом, Михаилом Мудриком и игроками сборной России. А еще построили классную команду: выиграли два сезона Медиалиги из трех, порвали «Чертаново» в Кубке и обыграли ЦСКА с половиной основы в составе. Их матчи собирают сотни тысяч человек в онлайне и десятки тысяч – на трибунах.

Перед вторым стартом 2Drots в Кубке России мы поговорили с Никитой Панасюком, одним из двух основателей команды и ее президентом, чтобы исследовать уникальное явление.

8. Такое решение принял тренерский совет ФХР – и на сайте организации даже названы конкретные фамилии его членов: Борис Майоров – председатель, Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов.

Все они единогласно проголосовали за Романа Ротенберга, который, к слову, еще и вице-президент федерации. Так что ничего удивительного. Да и было бы странно, если б, например, дядя высказался против племянника или сотрудники СКА (Брагин и Юрзинов) против своего начальника.

7. У меня есть идея, которая понравится не всем, но точно сработает – нашей сборной нужно сыграть против медиафутбольной команды 2Drots. Это будет куда веселее, чем бегать с Кенией. Но прежде чем бежать писать гневные комментарии, послушайте мои аргументы.

6. Ярослав Сусов сходил на «Спартак» – «Урал». И он в шоке.

Fan ID пришел в Москву.

5. «Лужники» снова в центре внимания и снова не из-за футбольных событий. 22 февраля арена приняла большой митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».

Весной 2022-го мы зафиксировали, чем живет главный стадион России после ЧМ-2018. Помимо февральского митинг-концерта, с того времени «Лужники» увидели лишь одно большое событие – финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» в конце мая 2022-го.

4. Даня Милохин – блогер, которого вы знаете по забавным тиктокам, собирающим миллионы просмотров, и участию в «Ледниковом периоде».

Теперь он неожиданно зашел в единоборства: планирует дебют в боксе, говорит о карьере в UFC, а прямо сейчас живет в Дубае и много тренируется.

3. Хасбулла Магомедов или Хасбик – 21-летний блогер. Он стал медиафеноменом за счет неоднозначных поступков и необычной внешности: рост – всего 93 см, вес – около 20 кг. И уже пару лет за ним следят звезды Голливуда, политики и большие спортсмены: у него больше 8 млн подписчиков в инстаграме, а в директ пишут Ким Кардашьян и Криштиану Роналду.

Как Хасбик раскрутился из героя локального мема в мировую звезду? Откуда у него контракт с UFC и дружба с Хабибом? Каким образом он вошел в криптобизнес? Кто ему помогает и перемещается с ним по миру?

2. «Сразу скажу — у меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то – нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период. Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое».

1. Классика!