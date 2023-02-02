Изменения в разделе Фигурное катание: что нового?

Всем привет!

Вы наверняка заметили изменения в разделе Фигурного катания – теперь он выдержан в единых стандартах Sports.ru и ничем не отличается от футбольного, хоккейного или биатлонного разделов.

Не переживайте, никакой революции не случилось – мы давно планировали переход на формат, который отлично зарекомендовал себя в других разделах.

Коротко о том, что изменилось.

Теперь в разделе несколько блоков, которые разделены визуально

• Все новости собраны в колонке слева – в верхней части топ-10 главных новостей о фигурном катании на данный момент, ниже остальные новости в хронологическом порядке. А перейдя по этой ссылке, вы можете читать только новости – в том случае, если вас раздражают тексты, колонки или подкасты.

• Центральная часть экрана теперь отдана редакционным материалам о фигурном катании – раньше их разделяли новости, но сейчас мы собрали их в одном блоке. Это удобно – теперь, чтобы найти интересный пост, не нужно скролить так же долго, как раньше.

• В правой части экрана будет находиться актуальный опрос – раньше он быстро уползал вниз, теряя ваши голоса, но теперь вы сможете увидеть его и проголосовать независимо от того, когда вы открыли раздел.

Для ваших постов появились специальные блоки

• Пользовательские посты никуда не пропали, не переживайте. Они по-прежнему попадают в редакционный раздел, но теперь собраны в двух блоках: «Трибуна – выбор редакции» (сюда будут попадать записи, выбранные по критериям редакторов) и «Трибуна – выбор пользователей» (здесь автоматически будут появляться посты о фигурном катании, набравшие рейтинг +40 и выше).

Но не забывайте, что провокационные, плохо оформленные или далекие от фигурки посты могут не попасть в раздел, даже несмотря на нужное количество плюсов.

По умолчанию в каждом блоке видны четыре последние записи, но при желании вы можете увеличивать их количество, нажимая кнопку «Хочу больше» – это намного удобнее, чем искать пост в прежней ленте, и заметнее. Кроме того, теперь станет проще отличить редакционный текст от пользовательского – раньше, особенно у новых юзеров, случались ошибки.

• Все посты наших блогеров, как и раньше, можно найти на фигурной Трибуне: по этой ссылке – появляются новые записи, а по этой – наиболее популярные, которые преодолели порог в 40 плюсов. Этот порог, как вы заметили, не изменился, а еще совсем скоро функция монетизации станет доступной для всех авторов с рейтингом профиля 300 и выше.

Если у вас остались вопросы – вы можете задавать их в комментариях.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; РИА Новости/Владимир Астапкович