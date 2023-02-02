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Изменения в разделе Фигурное катание: что нового?

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Фигурное катание Фигурное катание

Всем привет!

Вы наверняка заметили изменения в разделе Фигурного катания – теперь он выдержан в единых стандартах Sports.ru и ничем не отличается от футбольного, хоккейного или биатлонного разделов.

Не переживайте, никакой революции не случилось – мы давно планировали переход на формат, который отлично зарекомендовал себя в других разделах.

Коротко о том, что изменилось.

Теперь в разделе несколько блоков, которые разделены визуально

• Все новости собраны в колонке слева – в верхней части топ-10 главных новостей о фигурном катании на данный момент, ниже остальные новости в хронологическом порядке. А перейдя по этой ссылке, вы можете читать только новости – в том случае, если вас раздражают тексты, колонки или подкасты. 

• Центральная часть экрана теперь отдана редакционным материалам о фигурном катании – раньше их разделяли новости, но сейчас мы собрали их в одном блоке. Это удобно – теперь, чтобы найти интересный пост, не нужно скролить так же долго, как раньше.

• В правой части экрана будет находиться актуальный опрос – раньше он быстро уползал вниз, теряя ваши голоса, но теперь вы сможете увидеть его и проголосовать независимо от того, когда вы открыли раздел.

Для ваших постов появились специальные блоки

• Пользовательские посты никуда не пропали, не переживайте. Они по-прежнему попадают в редакционный раздел, но теперь собраны в двух блоках: «Трибуна – выбор редакции» (сюда будут попадать записи, выбранные по критериям редакторов) и «Трибуна – выбор пользователей» (здесь автоматически будут появляться посты о фигурном катании, набравшие рейтинг +40 и выше).

Но не забывайте, что провокационные, плохо оформленные или далекие от фигурки посты могут не попасть в раздел, даже несмотря на нужное количество плюсов. 

По умолчанию в каждом блоке видны четыре последние записи, но при желании вы можете увеличивать их количество, нажимая кнопку «Хочу больше» – это намного удобнее, чем искать пост в прежней ленте, и заметнее. Кроме того, теперь станет проще отличить редакционный текст от пользовательского – раньше, особенно у новых юзеров, случались ошибки.

• Все посты наших блогеров, как и раньше, можно найти на фигурной Трибуне: по этой ссылке – появляются новые записи, а по этой – наиболее популярные, которые преодолели порог в 40 плюсов. Этот порог, как вы заметили, не изменился, а еще совсем скоро функция монетизации станет доступной для всех авторов с рейтингом профиля 300 и выше. 

Если у вас остались вопросы – вы можете задавать их в комментариях.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; РИА Новости/Владимир Астапкович

10 комментариев

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verb
А нельзя как-то заниматься улучшайзингом, не ломая то, что работает? Опять поломали плюсы-минусы к комментам в статусах. Голосование из своей ленты не починили до сих пор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аля Иванова
Лучшее -враг хорошего.Очень неудобно стало.Если возможно,то верните как было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
verdad
Верните все обратно! это ужасно((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдель
неудобно, меньше буду на сайт заходить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
Неудобно, еще и ботов видно насквозь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vesna krasna
Комментарии к постам на мониторе вообще стало читать неудобно. Как будто всё сливается воедино, не сразу поймёшь: это ответ на предыдущий комментарий, или новый
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton_Right
А по-моему стало хорошо! Давно было пора так сделать. "Фигурное катание" теперь стал полноценным разделом на сайте, а не "бедным родственником" разделов Футбола, Хоккея и Баскетбола, как раньше. А все изменения в структуре раздела - это сугубо дело привычки.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Купаюсь в проруби
Нет, не стало удобнее. Сейчас свежие новости смотреть неудобно. Поэтому либо все вернётся назад, либо вы, вероятнее всего, будете терять посетителей.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
Мне не нравится 😢 Ничего не видно и неудобно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Вообще удобнее не стало, верните все как было. Раньше заходишь в раздел и все новости видно было, а щас черт ногу сломит, как обычно хотели как лучше, а получилось как всегда. Я после ваших обновлений комментариев, неделю не мог на сайт зайти...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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