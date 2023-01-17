Выбираем лучший блог в разделе Прочие. Дартс, шахматы или американский футбол?

Продолжаем голосовать за лучших блогеров 2022 года. На очереди номинанты из самого непопсового раздела. Победителя предстоит определить вам!

Русский голос североамериканского спорта. Здесь каждую неделю интересно рассказывают про НФЛ – лучшую лигу овального мяча.

Здесь популяризируют американский футбол: новости, аналитика, авторские тексты и переводы.

Главный дартс-блог Трибуны продолжает увлекательно знакомить с этим видом спорта. Если хотите быть в курсе ярких сюжетов с чемпионатов мира и других турниров – присоединяйтесь!

Свежие скандалы с Карлсеном, биографии великих гроссмейстеров, малоизвестные ретроистории – все это в блоге, в котором каждый любитель шахмат найдет себе тексты по душе.

Автор уже пятый год популяризирует на Трибуне американский футбол – здесь есть как истории из прошлого, так и обзоры книг и последних новостей из мира НФЛ.

Фанат НФЛ с 20-летним стажем делится новостями и обзорами про американский футбол.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 17 по 24 января.

Фото: REUTERS/Darren Yamashita-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Jason Hanna; globallookpress.com/IMAGO/Ian Stephen