Выбираем лучший блог в разделе Прочие. Дартс, шахматы или американский футбол?
Продолжаем голосовать за лучших блогеров 2022 года. На очереди номинанты из самого непопсового раздела. Победителя предстоит определить вам!
1. Про НФЛ от 36ой студии, автор – 36NFL
Русский голос североамериканского спорта. Здесь каждую неделю интересно рассказывают про НФЛ – лучшую лигу овального мяча.
• Все об экономике НФЛ: кто попадает под потолок зарплат, какие бонусы у игроков, что такое тэги и реструктуризация?
• Взгляд назад на драфт НФЛ-2021: «Кардиналс» и «Баккенирс» провалились, у «Тэксанс», «Бронкос» и «Чифс» – лучший выбор
2. Тачдаун ТВ, автор – Rotoz
Здесь популяризируют американский футбол: новости, аналитика, авторские тексты и переводы.
• Травма Туа, Карр на лавке и ротация квотербеков: дайджест новостей
• Квотербек отказался купить свою же команду – так Джон Элвей упустил шанс стать миллиардером
3. Холодные Дротики, автор – Дмитрий Панов
Главный дартс-блог Трибуны продолжает увлекательно знакомить с этим видом спорта. Если хотите быть в курсе ярких сюжетов с чемпионатов мира и других турниров – присоединяйтесь!
• Самое яркое с ЧМ по дартсу: моментальная карма, фаворит в наушниках и лучший момент в истории
• «Дартс в начале 90-х ассоциировался с глотком свободы». Интервью с Галиной Терещенко – первой чемпионкой России
4. О шахматах с любовью, автор – Levitov Chess
Свежие скандалы с Карлсеном, биографии великих гроссмейстеров, малоизвестные ретроистории – все это в блоге, в котором каждый любитель шахмат найдет себе тексты по душе.
• «Наше искусство медленно умирает»: шахматы уходят в онлайн, живые турниры и партии по шесть часов никому не интересны
• Гарри Каспаров. Король мира
5. Американская дыня, автор – 319-marianna
Автор уже пятый год популяризирует на Трибуне американский футбол – здесь есть как истории из прошлого, так и обзоры книг и последних новостей из мира НФЛ.
• Почему принцесса Уэльская Диана носила куртку «Филадельфии Иглс»? Была ли леди Ди поклонницей команды?
• Бывшие «Редскинс» стали «Коммандерс». Завершился ребрендинг футбольной команды НФЛ из Вашингтона
6. Похмелье Айверсона, автор – Aliaksandr Maroz
Фанат НФЛ с 20-летним стажем делится новостями и обзорами про американский футбол.
• НФЛ началась! Что там с Брэди? НФК совсем слаба? От кого ждать прорыва? И ещё 7 вопросов
• На передний план выходили судьи и травма Оделла, но главные герои Супербоула – Капп и защита «Рэмс»
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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 17 по 24 января.
Фото: REUTERS/Darren Yamashita-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Jason Hanna; globallookpress.com/IMAGO/Ian Stephen
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