10 самых заплюсованных постов года в разделе Прочие: Том Брэди победил время, Ласицкене отчитала Баха, лыжи стали главным зимним спортом России
Привет! Это десять текстов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе Прочие. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.
10. Вместо рук у него лопаты. 17-летний гений из Румынии побил главный рекорд плавания, который стоял с эпохи костюмов +376
В плавании историческое событие: побит самый престижный (и один из древнейших) рекорд – в мужской 100-метровке вольным стилем.
Герой – 17-летний румын Давид Попович (или Поповичи), на Евро в Риме он свалил достижение бразильца Сезара Сиело Фильо, которое стояло 13 лет. У Фильо – 46,91 с, у Поповича – 46,86.
Кто это парень и как он пришел к успеху?
9. Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет +381
Пожалуй, самая удивительная деталь в этом скандале – тишина Воронкова. Прошла неделя, за которую он не произнес ни слова, хотя простые человеческие слова перевели бы ситуацию в эмоциональное недоразумение, а самого тренера из невежи и самодура – в обычного человека со слабостями, но и умением признавать ошибки.
В идеальном мире спасательным кругом для Воронкова могла стать реакция Айламы – достойная и максимально дипломатичная, но тренер за ответ кубинки в соцсетях даже не ухватился.
8. Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло? +416
Командные соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2022 превратились в хаос: результаты постоянно корректировали, сборным выписывали штрафы.
Так наша четверка (Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова) прилетела к серебру! И это грандиозное достижение.
7. Необычный способ прыжка в длину — сальто вперед ради мирового рекорда! Придуман в США, разучен в СССР и запрещен навсегда +416
Начало 1970-х в легкой атлетике — суперинтересный период: техника большинства дисциплин еще не устоялась, и люди постоянно придумывали новое.
Как лучше прыгать с шестом или в высоту, как метать копье или толкать ядро? Ответы на эти вопросы искали прямо по ходу соревнований.
6. Российский спорт без иностранных товаров – утопия. Исследование Sports.ru +420
Почти вся экипировка российских спортсменов произведена за границей. В большинстве случаев – компаниями из стран, которые МИД называет «недружественными». Некоторые из них уже заявили об уходе с российского рынка. Другие пока молчат, но вероятность и их отказа исключать нельзя.
Денис Пузырев попытался оценить масштаб проблемы.
5. Как лыжи стали главным зимним спортом России? 11 медалей на Олимпиаде, занимается больше миллиона человек, а еще – здесь побороли допинг +435
Возможно, России повезло, что Пекин-2022 совпал с провалом норвежской сборной, которая внезапно сжалась до двух спортсменов – Терезы Йохауг и Йоханнеса Клэбо. В кризис такого размера лыжная Норвегия не попадала еще никогда, но это точно не проблемы сборной России, которая, наоборот, переживает лучший период в XXI веке.
Самое время разобраться, как лыжи стали главным зимним спортом России.
4. «Не считаю себя сексуальной, но в воде раскрепощаюсь». Наша синхронистка собирает 60 млн просмотров с видео на каблуках +518
Синхронистка Кристина Макушенко выигрывала юниорские чемпионаты мира и Европы, тренировалась у Татьяны Данченко рядом с будущими олимпийскими чемпионками. А потом неожиданно завершила карьеру и уехала в США.
Теперь Макушенко – одна из самых популярных синхронисток мира: снимает невероятные видео под водой, в ее соцсетях миллионы просмотров и сотни тысяч поклонников. На нее подписываются звезды Голливуда, а люксовые бренды предлагают сотрудничество.
Мы поговорили с Кристиной и узнали, как родилась идея с видео, почему это так взлетело и чего не хватает синхронному плаванию для популярности.
3. «Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха +575
«Мои основные коллеги по сектору – украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном.
Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит на Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства».
2. Главный спортсмен в истории США завершил карьеру. Том Брэди победил абсолютно всех, включая само Время +625
Есть люди, олицетворяющие целые виды спорта. Хоккей – это Уэйн Гретцки. Баскетбол – это Майкл Джордан. Автогонки – это Михаэль Шумахер. Бокс – это Мохаммед Али.
Мировой футбол политеистичен и антагонистичен – сначала он жил через противостояние Пеле и Марадоны сквозь время и пространство, а сейчас догорают последние битвы фанатов Месси и Роналду.
В американском футболе такой человек тоже есть. Его зовут Том Брэди. Планета в целом весьма смутно представляет, кто он такой, но в США его ставят рангом выше всех прежних королей.
GOAT в стаде GOATов.
1. Спорт вне политики – миф. Такого никогда не было и не будет +743
Ирина Александровна Винер, чью федерацию художественной гимнастики тоже отстранили от международных соревнований, заявила: «То, что спорт вне политики, сейчас потеряло актуальность. Это неправильно».
А когда же, когда, в какие мирные, пастушьи, овечьи времена это было «правильно и актуально»?
Я не берусь судить, что там было в начале XX века, в ранний кубертеновский период, когда этот французский барон-идеалист и ввел в мировой обиход идею «спорта вне политики» (я не специалист по тому времени), но после Первой мировой войны профессиональный спорт (назовем его для общего удобства так) никогда не был вне политики.
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