10 самых заплюсованных текстов года в «Авто»: Сенна на ВАЗ-2101, самая суровая мотогонка (265 жертв), разоблачение Мазепиных на Netflix

Перед вами десять текстов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе автоспорта.

Вперед!

Легендарные трассы для Гран-при «Формулы-1» знают практически все – даже ваша бабушка точно вспомнит хотя бы Монако, «Монцу», «Спа» или «Сильверстоун». А вот как насчет виражей?

В эфире немецкой версии «Кто хочет стать миллионером?» на телеканале RTL как раз и решили проверить – вопросом на €250 тысяч: «Кто лучше всех знаком с названиями «Бассейн» (Piscine), «Красивая береговая линия» (Beau Rivage), «Казино» (Casino) и «Красная рыба» (Rascasse)?»

Трасса для нового этапа «Формулы-1» в США вышла под стать духу Майами: вокруг – атмосфера праздника, а сам трек радует красками – даже зоны вылета раскрасили в яркий лазурный цвет.

Но чемпион по вниманию – конечно, искусственный залив для дорогущих яхт, который расположился прямо внутри границ трека. Он оказался всего лишь дешевой имитацией.

Вода в бухте оказалась виниловой. Вместо реальных волн в в секции 6-8 поворотов раскинулась брезентовая гладь фейкового моря.

Гран-при Великобритании прервали красными флагами уже на середине первого круга: в цепочке аварий разбито 5 машин. Джордж Расселл из «Мерседеса», Алекс Албон из «Уиьямса» и Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» сошли, болиды Эстебана Окона и Юки Цуноды дотянули до боксов и их починили. Главным пострадавшим стал Чжоу – его унесло в барьеры, и парня выковыривали из машины почти полчаса.

10 августа 1986 года в городе Модьород близ Будапешта состоялся Гран-при Венгрии – первый в истории этап «Формулы-1», проведенный за «железным занавесом».

Айртон Сенна, выступавший тогда за британскую команду «Лотус», перед стартом квалификации решил неспешно изучить особенности нового автодрома. Для этого он попросил организаторов дать ему транспортное средство, которое пользуется популярностью у венгерских автолюбителей.

В итоге будущий трехкратный чемпион мира проехал несколько кругов по трассе «Хунгароринг» за рулем нежно любимой в СССР «копейки».

Спустя 16 сезонов в «Формуле-1» четырехкратный чемпион серии, борец за природу и равноправие и просто хороший парень Себастьян Феттель завершил карьеру. Он – настоящая гоночная легенда: на его счету 300 Гран-при (7-й показатель в истории), 53 победы (3-й), 122 подиума (3-й) и 57 поула (4-й), а до 2022-го он еще и 14 сезонов подряд заканчивал с подиумами – третья по продолжительности серия для «Формулы-1».

Потому и чемпионат мило прощался со своей легендой – и с небывалом размахом. Нет, серьезно: даже Михаэля Шумахера не провожали как Феттеля!

Перед Гран-при Азербайджана завершилась ежегодная гонка Isle of Man TT (чаще ее называют просто TT – Tourist Trophy; или если по прозвищу – «38 миль ужаса»): она проходила с 29 мая по 10 июня. И каждый год она привлекает не зрелищностью и борьбой, а смертельными авариями – за неделю в заезде погибло пять человек. К сожалению, для ТТ это норма: теперь на ее счету 265 жертв.

Фанаты в очередной раз потребовали запретить заезд – но организаторы уже дали понять, что этого не произойдет. Что же это за гонка и почему ее не отменят?

Романтические 1980-е – удивительный социокультурный феномен: об эпохе с теплотой вспоминают даже те, кто тогда не родился. Эффект популярности 80-х кроется в разных факторах, в том числе доступности едва ли не любой точки мира каждому человеку. Да, сгонять на Бали, Карибы, в Тибет или Альпы могла лишь узкая прослойка населения, зато все могли ознакомиться с удивительными местами, событиями и персонами благодаря буму телевидения.

Внезапно открывшийся доступ почти ко всему породил некую эйфорию, а от нее – характерный стиль десятилетия: светлые тона, показную легкость, пышные (но при этом угловатые) формы в одежде и вещах. В моде были пиджаки с широкими плечами, квадратные спутниковые телефоны и объемные прически. Телевидение бежало впереди всех и с большим энтузиазмом подсаживало на свою иглу миллионы зрителей, показывая реальные и вымышленные истории, просветительские программы и сериалы.

«Николаев, отстающий от Сотникова в генеральной классификации всего на 10 минут, мог бы не останавливаться, оставив решать вопрос с застреванием Сотникова идущим позади экипажам Каргинова и Шибалова, – написал официальный сайт команды. – Это сразу сделало бы его лидером в грузовом зачете и практически обеспечило бы награждение шестым в карьере «Золотым бедуином» на финише в Джидде. Но экипажи ставят командные интересы выше личных».

Четвертая серия Drive To Survive от Netflix практически целиком посвящена Мазепину, его появлению в «Хаасе», отношениям с командой и напарником Миком Шумахером.

Все-таки документальное кино крупнейшего стриминга планеты в последнее время здорово помогает «Формуле-1» привлекать новую аудиторию – и потому во многом формирует восприятие пилотов в глазах неофитов и простых желающих посмотреть шоу.

Каким же предстал представитель России в новом сезоне?

Сооснователь и совладелец компании «Ред Булл» Дитрих Матещиц ушел из жизни 22 октября 2022 года в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. В июне мы публиковали большой текст об империи «Ред Булл». Время ознакомиться, если еще не успели.