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10 самых заплюсованных постов года в теннисе: исповедь Медведева, манифест Рублева, слезы Федерера

болельщики
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Софья Тартакова Софья Тартакова
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Андрей Рублев Андрей Рублев
Роджер Федерер Роджер Федерер
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Привет! Это десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в теннисном разделе. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

10. «Какая-то сука по имени Серена вытеснила меня из повестки». Девушка с пивом вернулась на US Open в ультракоротком платье и снова доставила +202

Видео, где жительница Нью-Джерси Меган Лаки опрокидывает пиво за 7,37 секунд, потребовалось чуть больше времени, чтобы завируситься, чем год назад – о чем она написала:

«Какая-то сука по имени Серена вытеснила меня из повестки🤪».

Впрочем, вскоре ролик с Лаки опубликовали официальные аккаунты US Open в разных соцсетях, поздравив ее с тем, что она выиграла турнир два года подряд.

9. Интеллект, воля и огромное разнообразие оружий – вот что принесло Надалю победу над Медведевым +203

Рецепт великого камбэка от Рафаэля Надаля: (феноменальная ментальность + огромный опыт) × (потрясающее разнообразие оружий + умение их максимально эффективно использовать).

Вот поэтому Рафа и один из величайших. Если не величайший.

8. Медведев отменил шоу Кириоса: не реагировал на выплески и фанов с «низким IQ» и играл так, что у Ника текла краска для волос +216

Матч Даниила Медведева с Ником Кириосом во втором круге Australian Open был одним из самых ожидаемых – потому что лучший в отсутствие Новака Джоковича теннисист турнира играл с главным шоуменом тура.

Даниил сделал все, чтобы до минимума снизить возможность превращения матча в шоу. И хотя харизма и талант Кириоса не всегда давали ему сдерживать ситуацию, он победил – 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.

7. «Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии +219

«Уимблдон» не пустил к себе игроков из России и Беларуси. В теннисных кругах, где спортсменов воспринимают в первую очередь как отдельных людей, а не абстрактных представителей стран, решение было встречено скорее негативно. Против него выступили ATP, WTA, многие игроки (во главе с Новаком Джоковичем, который хорошо знает, что такое война), журналисты и болельщики.

Из российских игроков обстоятельнее всех высказался Андрей Рублев, выдавший эмоциональную речь о целесообразности, справедливости и желании быть хорошим.

6. Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру +237

У Роджера Федерера были большие планы на осень. Он хотел сыграть Кубок Лэйвера и домашний турнир в Базеле, а по итогам вернуться в тур – возможно, не полноценно, но продолжить выступления на самом высоком уровне.

Однако все сложилось не по плану. Восстановление колена пошло не так хорошо, как надеялся 41-летний Маэстро, и примерно к середине лета он понял, что камбэк не потянет. Поэтому решил прощаться. Последним турниром великого стал созданный им Кубок Лэйвера, а последним матчем – пара с Рафаэлем Надалем. Они проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу – 6:4, 6:7, 9-11.

5. Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России +242

12-я ракетка мира Дарья Касаткина стала второй за полтора месяца российской спортсменкой, совершившей каминг-аут. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» в интервью Вите Кравченко сначала поблагодарила футболистку Надежду Карпову за смелость:

«Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать. Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами – им реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры – не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры – об этом говорят, становится легче, конечно.

Я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру (смеется). Мне, на самом деле, прикольно».

25-летняя Касаткина, живущая в Испании, сказала, что у нее есть девушка, но в России нетрадиционная сексуальная ориентация остается табуированной и поэтому не понятной людям темой.

4. Федерер от болбоя до величайшего в истории. Карьера Маэстро – в фотографиях +244

Роджер Федерер ушел из тенниса после 24 лет в туре, 1500 матчей, 103 титула и 20 побед на «Больших шлемах». Вспоминаем главные моменты карьеры великого.

3. Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно +481

Точно известно, что в 2018-м отец Рыбакиной просил у ФТР финансовой поддержки. Ему отказали. Только после этого они решили переезжать в Казахстан. Поэтому смешно читать, когда Тарпищев говорит: «Каждый вправе сам делать свой выбор». Потому что выбор, который они вместе с ФТР дали Рыбакиной, был между шансом в Казахстане и гарантированной стагнацией в России.

Так что если Рыбакина и чей-то продукт, то в первую очередь свой собственный и своего отца. Во вторую – Федерации тенниса Казахстана, которая потратила на нее кучу денег и создала все условия для прогресса. И сама Елена прекрасно это понимает и в каждом интервью на вопросы о корнях и национальной принадлежности повторяет, что именно в Казахстане в нее поверили.

2. «Было стыдно, будто я подавала презервативы с какашками, а они их кидали в Касаткину и Рублева». Тартакова – о «Есть тема» и отстранении с «Матч ТВ» +606

Мы связались с Софьей, и она рассказала, что одиозная программа «Есть тема» мешает работать спортивной редакции «Матч ТВ» и ломает связи канала со спортсменами (например, из-за шоу не получилось записать интервью с чемпионкой «Уимблдона» Еленой Рыбакиной).

А еще – о том, как Рублев и Касаткина отнеслись к шумному обсуждению их интервью.

1. «Ребенок во мне перестал мечтать». Разбивающая сердце исповедь Медведева о нелюбви болельщиков +723

Даниил Медведев был очень близок к титулу Australian Open – в финале он вел у Рафаэля Надаля 2:0 по сетам и в трех розыгрышах подряд был в одном очке от того, чтобы повести с брейком. В итоге он проиграл, но деморализовало его не поражение, а отсутствие поддержки трибун – они были сильно за Надаля, который боролся за великий рекорд.

Враждебность трибун так расстроила Даниила, что пресс-конференцию после финала он начал с монолога, не дожидаясь вопросов. И какого. 

30 самых заплюсованных постов 2022 года

30 самых заминусованных постов 2022 года

Фото: Gettyimages.ru; East News/; REUTERS

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