10 самых заплюсованных постов года в теннисе: исповедь Медведева, манифест Рублева, слезы Федерера

Привет! Это десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в теннисном разделе. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

Видео, где жительница Нью-Джерси Меган Лаки опрокидывает пиво за 7,37 секунд, потребовалось чуть больше времени, чтобы завируситься, чем год назад – о чем она написала:

«Какая-то сука по имени Серена вытеснила меня из повестки🤪».

Впрочем, вскоре ролик с Лаки опубликовали официальные аккаунты US Open в разных соцсетях, поздравив ее с тем, что она выиграла турнир два года подряд.

Рецепт великого камбэка от Рафаэля Надаля: (феноменальная ментальность + огромный опыт) × (потрясающее разнообразие оружий + умение их максимально эффективно использовать).

Вот поэтому Рафа и один из величайших. Если не величайший.

Матч Даниила Медведева с Ником Кириосом во втором круге Australian Open был одним из самых ожидаемых – потому что лучший в отсутствие Новака Джоковича теннисист турнира играл с главным шоуменом тура.

Даниил сделал все, чтобы до минимума снизить возможность превращения матча в шоу. И хотя харизма и талант Кириоса не всегда давали ему сдерживать ситуацию, он победил – 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.

«Уимблдон» не пустил к себе игроков из России и Беларуси. В теннисных кругах, где спортсменов воспринимают в первую очередь как отдельных людей, а не абстрактных представителей стран, решение было встречено скорее негативно. Против него выступили ATP, WTA, многие игроки (во главе с Новаком Джоковичем, который хорошо знает, что такое война), журналисты и болельщики.

Из российских игроков обстоятельнее всех высказался Андрей Рублев, выдавший эмоциональную речь о целесообразности, справедливости и желании быть хорошим.

У Роджера Федерера были большие планы на осень. Он хотел сыграть Кубок Лэйвера и домашний турнир в Базеле, а по итогам вернуться в тур – возможно, не полноценно, но продолжить выступления на самом высоком уровне.

Однако все сложилось не по плану. Восстановление колена пошло не так хорошо, как надеялся 41-летний Маэстро, и примерно к середине лета он понял, что камбэк не потянет. Поэтому решил прощаться. Последним турниром великого стал созданный им Кубок Лэйвера, а последним матчем – пара с Рафаэлем Надалем. Они проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу – 6:4, 6:7, 9-11.

12-я ракетка мира Дарья Касаткина стала второй за полтора месяца российской спортсменкой, совершившей каминг-аут. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» в интервью Вите Кравченко сначала поблагодарила футболистку Надежду Карпову за смелость:

«Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать. Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами – им реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры – не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры – об этом говорят, становится легче, конечно.

Я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру (смеется). Мне, на самом деле, прикольно».

25-летняя Касаткина, живущая в Испании, сказала, что у нее есть девушка, но в России нетрадиционная сексуальная ориентация остается табуированной и поэтому не понятной людям темой.

Роджер Федерер ушел из тенниса после 24 лет в туре, 1500 матчей, 103 титула и 20 побед на «Больших шлемах». Вспоминаем главные моменты карьеры великого.

Точно известно, что в 2018-м отец Рыбакиной просил у ФТР финансовой поддержки. Ему отказали. Только после этого они решили переезжать в Казахстан. Поэтому смешно читать, когда Тарпищев говорит: «Каждый вправе сам делать свой выбор». Потому что выбор, который они вместе с ФТР дали Рыбакиной, был между шансом в Казахстане и гарантированной стагнацией в России.

Так что если Рыбакина и чей-то продукт, то в первую очередь свой собственный и своего отца. Во вторую – Федерации тенниса Казахстана, которая потратила на нее кучу денег и создала все условия для прогресса. И сама Елена прекрасно это понимает и в каждом интервью на вопросы о корнях и национальной принадлежности повторяет, что именно в Казахстане в нее поверили.

Мы связались с Софьей, и она рассказала, что одиозная программа «Есть тема» мешает работать спортивной редакции «Матч ТВ» и ломает связи канала со спортсменами (например, из-за шоу не получилось записать интервью с чемпионкой «Уимблдона» Еленой Рыбакиной).

А еще – о том, как Рублев и Касаткина отнеслись к шумному обсуждению их интервью.

Даниил Медведев был очень близок к титулу Australian Open – в финале он вел у Рафаэля Надаля 2:0 по сетам и в трех розыгрышах подряд был в одном очке от того, чтобы повести с брейком. В итоге он проиграл, но деморализовало его не поражение, а отсутствие поддержки трибун – они были сильно за Надаля, который боролся за великий рекорд.

Враждебность трибун так расстроила Даниила, что пресс-конференцию после финала он начал с монолога, не дожидаясь вопросов. И какого.

Фото: Gettyimages.ru; East News/; REUTERS