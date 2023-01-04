10 самых заплюсованных постов года в теннисе: исповедь Медведева, манифест Рублева, слезы Федерера
Привет! Это десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в теннисном разделе. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.
10. «Какая-то сука по имени Серена вытеснила меня из повестки». Девушка с пивом вернулась на US Open в ультракоротком платье и снова доставила +202
Видео, где жительница Нью-Джерси Меган Лаки опрокидывает пиво за 7,37 секунд, потребовалось чуть больше времени, чтобы завируситься, чем год назад – о чем она написала:
«Какая-то сука по имени Серена вытеснила меня из повестки🤪».
Впрочем, вскоре ролик с Лаки опубликовали официальные аккаунты US Open в разных соцсетях, поздравив ее с тем, что она выиграла турнир два года подряд.
9. Интеллект, воля и огромное разнообразие оружий – вот что принесло Надалю победу над Медведевым +203
Рецепт великого камбэка от Рафаэля Надаля: (феноменальная ментальность + огромный опыт) × (потрясающее разнообразие оружий + умение их максимально эффективно использовать).
Вот поэтому Рафа и один из величайших. Если не величайший.
8. Медведев отменил шоу Кириоса: не реагировал на выплески и фанов с «низким IQ» и играл так, что у Ника текла краска для волос +216
Матч Даниила Медведева с Ником Кириосом во втором круге Australian Open был одним из самых ожидаемых – потому что лучший в отсутствие Новака Джоковича теннисист турнира играл с главным шоуменом тура.
Даниил сделал все, чтобы до минимума снизить возможность превращения матча в шоу. И хотя харизма и талант Кириоса не всегда давали ему сдерживать ситуацию, он победил – 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.
7. «Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии +219
«Уимблдон» не пустил к себе игроков из России и Беларуси. В теннисных кругах, где спортсменов воспринимают в первую очередь как отдельных людей, а не абстрактных представителей стран, решение было встречено скорее негативно. Против него выступили ATP, WTA, многие игроки (во главе с Новаком Джоковичем, который хорошо знает, что такое война), журналисты и болельщики.
Из российских игроков обстоятельнее всех высказался Андрей Рублев, выдавший эмоциональную речь о целесообразности, справедливости и желании быть хорошим.
6. Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру +237
У Роджера Федерера были большие планы на осень. Он хотел сыграть Кубок Лэйвера и домашний турнир в Базеле, а по итогам вернуться в тур – возможно, не полноценно, но продолжить выступления на самом высоком уровне.
Однако все сложилось не по плану. Восстановление колена пошло не так хорошо, как надеялся 41-летний Маэстро, и примерно к середине лета он понял, что камбэк не потянет. Поэтому решил прощаться. Последним турниром великого стал созданный им Кубок Лэйвера, а последним матчем – пара с Рафаэлем Надалем. Они проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу – 6:4, 6:7, 9-11.
5. Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России +242
12-я ракетка мира Дарья Касаткина стала второй за полтора месяца российской спортсменкой, совершившей каминг-аут. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» в интервью Вите Кравченко сначала поблагодарила футболистку Надежду Карпову за смелость:
«Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать. Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами – им реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры – не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры – об этом говорят, становится легче, конечно.
Я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру (смеется). Мне, на самом деле, прикольно».
25-летняя Касаткина, живущая в Испании, сказала, что у нее есть девушка, но в России нетрадиционная сексуальная ориентация остается табуированной и поэтому не понятной людям темой.
4. Федерер от болбоя до величайшего в истории. Карьера Маэстро – в фотографиях +244
Роджер Федерер ушел из тенниса после 24 лет в туре, 1500 матчей, 103 титула и 20 побед на «Больших шлемах». Вспоминаем главные моменты карьеры великого.
3. Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно +481
Точно известно, что в 2018-м отец Рыбакиной просил у ФТР финансовой поддержки. Ему отказали. Только после этого они решили переезжать в Казахстан. Поэтому смешно читать, когда Тарпищев говорит: «Каждый вправе сам делать свой выбор». Потому что выбор, который они вместе с ФТР дали Рыбакиной, был между шансом в Казахстане и гарантированной стагнацией в России.
Так что если Рыбакина и чей-то продукт, то в первую очередь свой собственный и своего отца. Во вторую – Федерации тенниса Казахстана, которая потратила на нее кучу денег и создала все условия для прогресса. И сама Елена прекрасно это понимает и в каждом интервью на вопросы о корнях и национальной принадлежности повторяет, что именно в Казахстане в нее поверили.
2. «Было стыдно, будто я подавала презервативы с какашками, а они их кидали в Касаткину и Рублева». Тартакова – о «Есть тема» и отстранении с «Матч ТВ» +606
Мы связались с Софьей, и она рассказала, что одиозная программа «Есть тема» мешает работать спортивной редакции «Матч ТВ» и ломает связи канала со спортсменами (например, из-за шоу не получилось записать интервью с чемпионкой «Уимблдона» Еленой Рыбакиной).
А еще – о том, как Рублев и Касаткина отнеслись к шумному обсуждению их интервью.
1. «Ребенок во мне перестал мечтать». Разбивающая сердце исповедь Медведева о нелюбви болельщиков +723
Даниил Медведев был очень близок к титулу Australian Open – в финале он вел у Рафаэля Надаля 2:0 по сетам и в трех розыгрышах подряд был в одном очке от того, чтобы повести с брейком. В итоге он проиграл, но деморализовало его не поражение, а отсутствие поддержки трибун – они были сильно за Надаля, который боролся за великий рекорд.
Враждебность трибун так расстроила Даниила, что пресс-конференцию после финала он начал с монолога, не дожидаясь вопросов. И какого.
30 самых заплюсованных постов 2022 года
30 самых заминусованных постов 2022 года
Фото: Gettyimages.ru; East News/; REUTERS
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