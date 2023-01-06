10 самых заплюсованных текстов года в фигурке: отчаяние Трусовой и Валиевой, Туктамышева – легенда, чемпионская речь Щербаковой

Привет! Это десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе фигурного катания. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

Произвольная программа девушек на Олимпиаде-2022 – кульминация отчаяния и боли в фигурном катании.

Вы тоже видели эти кадры – возможно, самые страшные в истории фигурки, которые теперь навсегда станут ее символом: безудержная и бессильная истерика Саши Трусовой, пустота на лице Камилы Валиевой, которая – не разобрать и оттого особенно страшно – то ли рыдает, то ли смеется на руках Этери Тутберидзе. А разве можно придумать мощнее антирекламу фигурному катанию, когда их рыдания совпали в одной телекартинке?

Пожалуй, эти эмоции – самая убийственная причина, почему этому спорту необходимы перемены – ничего убедительнее и страшнее уже не будет.

Туктамышева – уникальное явление в современной женской фигурке, которая (особенно в России) прочно превратилась в спорт для подростков. В декабре Лизе исполнилось 26 – возраст, в котором девушки редко сохраняются в фигурном катании. Простой пример для понимания: следующей по старшинству фигуристке российского Гран-при – Александре Трусовой – летом исполнилось 18.

В этом сезоне взрослой карьере Туктамышевой пошел 12-й год – все это время рядом вспыхивали и гасли сверхновые звезды: Сотникова, Липницкая, Медведева, Загитова, Щербакова, Валиева.

Кто-то из них уже завершил карьеру – официально или полуофициально, кто-то остался или обещает вернуться, но 12 сезонов подряд без пауз на отдых, лечение или переформатирование есть только у Туктамышевой.

Камила Валиева – королева показательных выступлений чемпионата России. Она подготовила новую программу: на смену милым и трогательным образам пришла готичная Уэнздей.

Платье с паутиной, длинная челка и грозный взгляд – это было эффектно!

Александра Трусова исполнила пять четверных и устроила истерику около льда после объявления оценок Анны Щербаковой, которая опередила Сашу на 4 балла. Момент истины для фигуристки, которая исполнила мечту – приземлила уникальный контент, но чемпионкой стала другая. Та, которая тренируется с ней в одной группе.

Саша не сдержалась – весь ее нервный срыв попал в трансляцию:

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!»

В сериале о дружбе ледовых шоу Татьяны Навки и бюджетных денег новый эпизод – теперь про спектакль «Аленький цветочек», который этой зимой привезли в Петербург.

Девушки совпадают в симпатиях: обе в топ-3 любимых фигуристок прошлого назвали Юлию Липницкую. Помимо нее Камила выделила Женю Медведеву и Алину Загитову, а у Ани чуть более возрастной топ – Ю-На Ким и Мао Асада.

Липницкая для Щербаковой – одно из ключевых впечатлений о «Хрустальном»: «Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны, Юлия готовилась к Олимпиаде в Сочи. Я всегда с большим интересом смотрела за ее тренировками, ее уровень казался для меня недосягаемым».

Для Валиевой сочинские прокаты Юли – первое яркое и осознанное воспоминание о фигурном катании. «Меня поразили ее вращения и спираль», – уточняет Камила. Теперь те же элементы восхищают фанатов уже в катании самой Валиевой.

«Наверное, есть во мне что-то, что помогает собираться в нужный момент. Какая-то уверенность в своих силах… Но мне кажется, это не всегда со мной было. В какой-то момент я поняла: странно, что я каждый день тренируюсь, чтобы потом выйти на соревнования, испугаться и получить негативные эмоции.

Я поняла, что много лет ежедневно тренируюсь ради того, чтобы приехать на соревнования и получить незабываемые впечатления – от зрителей, выступлений. И вот это ощущение, когда ты стоишь в финальной позе, когда ты сделал все – ради этого я работаю каждый день, я это осознала. И теперь на соревнованиях ощущаю себя по-другому».

Валиева действительно ребенок, который может не осознавать многих вещей – даже с точки зрения бездушного WADA. В 15 лет вообще трудно сомневаться во взрослых, с которыми ты работаешь и доверяешь – как самым близким, как родителям.

Они правы во всем – когда дают сумасшедшие нагрузки («это же тебе на пользу, только так становятся чемпионкой!»). Когда ограничивают – в еде, развлечениях или общении с родными. И когда назначают витамины и добавки – тоже.

Разве могут родители обманывать или желать зла? Но в какой-то момент происходит взрыв и выясняется, что за все отвечать тебе одному.

В иностранных СМИ почти не щадили Камилу Валиеву, ее тренеров, да и всю сборную России на Олимпиаде-2022.

Но была и неожиданная поддержка – журналистка The Washington Post Салли Дженкинс написала материал с заголовком «Дело Камилы Валиевой — это обвинение антидопинговой системе, а не ей».

Фигуристка Катарина Витт дважды побеждала на Олимпиадах и 4 раза выигрывала чемпионаты мира. Правда, по ее признанию, куда больше славы ей принесла одна фотосессия.

В 1998-м легенда снялась для Playboy и обеспечила журналу второй полностью распроданный выпуск в истории.