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10 самых заплюсованных текстов года в фигурке: отчаяние Трусовой и Валиевой, Туктамышева – легенда, чемпионская речь Щербаковой

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Анна Щербакова Анна Щербакова
Алина Загитова Алина Загитова
Камила Валиева Камила Валиева
Александра Трусова Александра Трусова
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Катарина Витт Катарина Витт
Фигурное катание Фигурное катание

Привет! Это десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе фигурного катания. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

10. Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены +309

Произвольная программа девушек на Олимпиаде-2022 – кульминация отчаяния и боли в фигурном катании.

Вы тоже видели эти кадры – возможно, самые страшные в истории фигурки, которые теперь навсегда станут ее символом: безудержная и бессильная истерика Саши Трусовой, пустота на лице Камилы Валиевой, которая – не разобрать и оттого особенно страшно – то ли рыдает, то ли смеется на руках Этери Тутберидзе. А разве можно придумать мощнее антирекламу фигурному катанию, когда их рыдания совпали в одной телекартинке?    

Пожалуй, эти эмоции – самая убийственная причина, почему этому спорту необходимы перемены – ничего убедительнее и страшнее уже не будет.

9. Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет! +337

Туктамышева – уникальное явление в современной женской фигурке, которая (особенно в России) прочно превратилась в спорт для подростков. В декабре Лизе исполнилось 26 – возраст, в котором девушки редко сохраняются в фигурном катании. Простой пример для понимания: следующей по старшинству фигуристке российского Гран-при – Александре Трусовой – летом исполнилось 18. 

В этом сезоне взрослой карьере Туктамышевой пошел 12-й год – все это время рядом вспыхивали и гасли сверхновые звезды: Сотникова, Липницкая, Медведева, Загитова, Щербакова, Валиева.

Кто-то из них уже завершил карьеру – официально или полуофициально, кто-то остался или обещает вернуться, но 12 сезонов подряд без пауз на отдых, лечение или переформатирование есть только у Туктамышевой.

8. Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей +349

Камила Валиева – королева показательных выступлений чемпионата России. Она подготовила новую программу: на смену милым и трогательным образам пришла готичная Уэнздей.

Платье с паутиной, длинная челка и грозный взгляд – это было эффектно!

7. «Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде +396

Александра Трусова исполнила пять четверных и устроила истерику около льда после объявления оценок Анны Щербаковой, которая опередила Сашу на 4 балла. Момент истины для фигуристки, которая исполнила мечту – приземлила уникальный контент, но чемпионкой стала другая. Та, которая тренируется с ней в одной группе.

Саша не сдержалась – весь ее нервный срыв попал в трансляцию:

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!»

6. Новая история любви бюджетных денег и шоу Навки с Загитовой: питерские муниципалитеты спустили на билеты 15 млн рублей +413

В сериале о дружбе ледовых шоу Татьяны Навки и бюджетных денег новый эпизод – теперь про спектакль «Аленький цветочек», который этой зимой привезли в Петербург.

5. «Мне было 12, когда мы с тренерами начали работу над четверным тулупом». Фотосессия и разговор с Камилой Валиевой и Анной Щербаковой +466

Девушки совпадают в симпатиях: обе в топ-3 любимых фигуристок прошлого назвали Юлию Липницкую. Помимо нее Камила выделила Женю Медведеву и Алину Загитову, а у Ани чуть более возрастной топ – Ю-На Ким и Мао Асада.

Липницкая для Щербаковой – одно из ключевых впечатлений о «Хрустальном»: «Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны, Юлия готовилась к Олимпиаде в Сочи. Я всегда с большим интересом смотрела за ее тренировками, ее уровень казался для меня недосягаемым».

Для Валиевой сочинские прокаты Юли – первое яркое и осознанное воспоминание о фигурном катании. «Меня поразили ее вращения и спираль», – уточняет Камила. Теперь те же элементы восхищают фанатов уже в катании самой Валиевой.

4. «Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать +474

«Наверное, есть во мне что-то, что помогает собираться в нужный момент. Какая-то уверенность в своих силах… Но мне кажется, это не всегда со мной было. В какой-то момент я поняла: странно, что я каждый день тренируюсь, чтобы потом выйти на соревнования, испугаться и получить негативные эмоции.

Я поняла, что много лет ежедневно тренируюсь ради того, чтобы приехать на соревнования и получить незабываемые впечатления – от зрителей, выступлений. И вот это ощущение, когда ты стоишь в финальной позе, когда ты сделал все – ради этого я работаю каждый день, я это осознала. И теперь на соревнованиях ощущаю себя по-другому».

3. Почему из-за допинг-кошмара, в котором замешаны взрослые, страдает ребенок? О Камиле Валиевой +483

Валиева действительно ребенок, который может не осознавать многих вещей – даже с точки зрения бездушного WADA. В 15 лет вообще трудно сомневаться во взрослых, с которыми ты работаешь и доверяешь – как самым близким, как родителям.

Они правы во всем – когда дают сумасшедшие нагрузки («это же тебе на пользу, только так становятся чемпионкой!»). Когда ограничивают – в еде, развлечениях или общении с родными. И когда назначают витамины и добавки – тоже. 

Разве могут родители обманывать или желать зла? Но в какой-то момент происходит взрыв и выясняется, что за все отвечать тебе одному.

2. «Это показательный процесс: из безупречного ребенка делают падшего человека». Ого, в США поддержали Камилу Валиеву! +542

В иностранных СМИ почти не щадили Камилу Валиеву, ее тренеров, да и всю сборную России на Олимпиаде-2022.

Но была и неожиданная поддержка – журналистка The Washington Post Салли Дженкинс написала материал с заголовком «Дело Камилы Валиевой — это обвинение антидопинговой системе, а не ей».

1. «Они преследовали меня 10 лет, пока я не разделась». Катарина Витт – первая спортсменка на обложке Playboy +603

Фигуристка Катарина Витт дважды побеждала на Олимпиадах и 4 раза выигрывала чемпионаты мира. Правда, по ее признанию, куда больше славы ей принесла одна фотосессия.

В 1998-м легенда снялась для Playboy и обеспечила журналу второй полностью распроданный выпуск в истории.

30 самых заплюсованных постов 2022 года

30 самых заминусованных постов 2022 года

17 комментариев

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sprosonic
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я еще раз говорю буквами через интернет -сильнее чем такая сборная по ФК России никто не видел. три супер девушки. я когда то думал что ТЩК полным составом поедут. Но Камила была безусловно невероятно хороша
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sprosonic
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Ответ Глафира Бахтиярова
Ужас какой. Ну и вкус у Вас, уважаемый.
Скажите кого мне не любить? Девушку которая ни одного плохого слова не сказала ни оком?
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Любитель_ФК
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Ответ sprosonic
вот эт простыня так простыня....
Тема очень обширная, в двух предложениях не объяснишь. Это я еще подсократил и не все раскрыл. Вы бы лучше свое мнение высказали, согласны или у вас свое мнение есть?
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Даниил Абрамов
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Ответ TheWitcher
Жму руку, бро 🤝🥳🎄🥂🍾🎉
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sprosonic
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Ответ Lilia Sadykova
И по традиции " это ей папа Стас купил";))) p.s. я тоже болела за Аню
Папа Стас вообще красавчик - всем бы такого.
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sprosonic
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Ответ Любитель_ФК
Хочу задать вопрос безымянному автору этого обзора. В первом своем пункте, про эмоции девочек после проигрыша, автор все время требует каких-то перемен, не понятно каких и вообще , что он имеет ввиду? А эмоции в спорте обычное дело, они бывают разные, после победы люди радуются, некоторые даже неудержимо, после поражений расстраиваются и даже плачут. Это вполне закономерные человеческие эмоции. Собственно за эти эмоции мы и любим спорт. А перемены в ФК надо делать и ИСУ надо прежде всего задуматься , как сделать так, чтобы прежде фигурнокатательные страны, такие как Канада, США и особенно вся Европа, занимались не сворачиванием нашего вида спорта, а его развитием, как это делается в России, которая в половине основных видов ушла на два порядка вперед. А ИСУ вместо того, чтобы ставить в пример всему миру , как надо развиваться и сколько детей надо привлекать к занятиям ФК , они только вставляют палки в колеса, всячески своими реформами останавливают прогресс . Чего стоит только правило отмены бонусов за прыжки во второй половине и повышение возраста. Это отбросило ФК на много лет назад и теперь все катают программы как под копирку, 4 прыжка в первой половине, 3 во второй. Все реформы ИСУ направлены на облегчение и последнее решение , когда секвенция стала приравниваться к каскаду, подтверждает это. Одним словом все направлено на то, чтобы всех уровнять в простоте и превратить ФК в танцы, где все катают одинаково , отличить кто лучше просто невозможно, потому что вся сложность, которую зритель видит воочию, хотят превратить в мелкие детали, которые только узкие специалисты могут разобрать. Одним словом деградация ФК продолжается, вот автору куда надо обратить внимание, а не на эмоции фигуристок, которые только привлекают и украшают спорт. Ну и вишенкой на торте действий ИСУ , это конечно отстранение Российских спортсменов, это упростило фигурное катание до безобразия и теперь чемпионами мира могут стать и уже стали люди, которые при наличии наших фигуристов даже в призеры бы не попали и главное все довольны, ах какие мы крутые и как хорошо без русских. Вот чем надо заниматься ИСУ , развивать свой вид спорта, а не гробить его на корню.
вот эт простыня так простыня....
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sprosonic
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Ответ Глафира Бахтиярова
Ужас какой. Ну и вкус у Вас, уважаемый.
ну а кого мне не любить? Эльфийку Аню?
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Lilia Sadykova
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Ответ sprosonic
да на начнётся срач . моя любимая фигуристка Анна Щербакова выиграла ОИ
И по традиции " это ей папа Стас купил";))) p.s. я тоже болела за Аню
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Любитель_ФК
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Хочу задать вопрос безымянному автору этого обзора. В первом своем пункте, про эмоции девочек после проигрыша, автор все время требует каких-то перемен, не понятно каких и вообще , что он имеет ввиду? А эмоции в спорте обычное дело, они бывают разные, после победы люди радуются, некоторые даже неудержимо, после поражений расстраиваются и даже плачут. Это вполне закономерные человеческие эмоции. Собственно за эти эмоции мы и любим спорт. А перемены в ФК надо делать и ИСУ надо прежде всего задуматься , как сделать так, чтобы прежде фигурнокатательные страны, такие как Канада, США и особенно вся Европа, занимались не сворачиванием нашего вида спорта, а его развитием, как это делается в России, которая в половине основных видов ушла на два порядка вперед. А ИСУ вместо того, чтобы ставить в пример всему миру , как надо развиваться и сколько детей надо привлекать к занятиям ФК , они только вставляют палки в колеса, всячески своими реформами останавливают прогресс . Чего стоит только правило отмены бонусов за прыжки во второй половине и повышение возраста. Это отбросило ФК на много лет назад и теперь все катают программы как под копирку, 4 прыжка в первой половине, 3 во второй. Все реформы ИСУ направлены на облегчение и последнее решение , когда секвенция стала приравниваться к каскаду, подтверждает это. Одним словом все направлено на то, чтобы всех уровнять в простоте и превратить ФК в танцы, где все катают одинаково , отличить кто лучше просто невозможно, потому что вся сложность, которую зритель видит воочию, хотят превратить в мелкие детали, которые только узкие специалисты могут разобрать. Одним словом деградация ФК продолжается, вот автору куда надо обратить внимание, а не на эмоции фигуристок, которые только привлекают и украшают спорт. Ну и вишенкой на торте действий ИСУ , это конечно отстранение Российских спортсменов, это упростило фигурное катание до безобразия и теперь чемпионами мира могут стать и уже стали люди, которые при наличии наших фигуристов даже в призеры бы не попали и главное все довольны, ах какие мы крутые и как хорошо без русских. Вот чем надо заниматься ИСУ , развивать свой вид спорта, а не гробить его на корню.
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sprosonic
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Ответ Witch Doctor
Одному мне наплевать на эти заплюсованные, заминусованные посты и статьи, а также на всяких плюсодрочеров и иже с ними?
ну... как сказать... есть люди которые на них др...т
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Witch Doctor
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Одному мне наплевать на эти заплюсованные, заминусованные посты и статьи, а также на всяких плюсодрочеров и иже с ними?
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Глафира Бахтиярова
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Ответ sprosonic
да на начнётся срач . моя любимая фигуристка Анна Щербакова выиграла ОИ
Ужас какой. Ну и вкус у Вас, уважаемый.
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sprosonic
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Ответ TheWitcher
Жму руку, бро 🤝🥳🎄🥂🍾🎉
сейчас скажут что украли
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TheWitcher
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Ответ sprosonic
да на начнётся срач . моя любимая фигуристка Анна Щербакова выиграла ОИ
Жму руку, бро 🤝🥳🎄🥂🍾🎉
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sprosonic
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да на начнётся срач . моя любимая фигуристка Анна Щербакова выиграла ОИ
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Пилипенко Дмитрий
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Фигурка 🤣🤣🤣 самая отвратительная ветка на сайте, любители Навки и всяких там Тарасовых, тошнит аж
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flibuster
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