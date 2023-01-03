10 самых заплюсованных текстов года в боксе и MMА: победы Бивола и Усика, Брэд Питт в роли бойца-цыгана, худший боец в истории UFC

Привет! Это десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе единоборств. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.

Многие звезды искусства XX века интересовались боксом: Дэвид Боуи был фанатом Мохаммеда Али, Жан-Мишель Баския рисовал боксеров, Элвис Пресли сыграл бойца в кино, а Энди Уорхол создавал рекламы для Everlast – бренда боксерской экипировки. Однако вокалист Queen Фредди Меркьюри не только любил бокс, но и занимался им. Рок-музыкант, который был против насилия в зрелости, в школе участвовал в кровавых зарубах, из которых его спасали друзья.

Меркьюри увлекся боксом в Индии, когда учился в школе, и даже считался талантливым. Но мама Фредди была против кровавого спорта – она считала, что сыну не нужно получать по лицу. И оказалась права: одаренный мальчик ушел из бокса и вырос в звезду рок-музыки, занимаясь любимым делом до конца жизни.

Сэм Алви – боец-феномен: обычно из UFC увольняют после 3-4 поражений подряд, но американец сломал систему. Он не выигрывает с июня 2018-го, накопив аж 7 поражений при 1 ничьей.

При этом UFC регулярно дает Алви новых соперников.

Один из величайших боксеров Мэнни Пакьяо провалил президентские выборы на родине. При том, что еще год назад именно он считался почти безальтернативным фаворитом. После подсчета 98,32% голосов Пакьяо набирает лишь 6,86%. За него проголосовали 3,6 миллионов избирателей. У победителя гонки Бонгбонга Маркоса – 31,1 миллион. Результат Пакьяо третий среди 10 кандидатов. Но в политике, как и в боксе, значение имеет только одно место – первое.

Денис Пузырев попытался понять, как Мэнни, не знавший равных на ринге, проиграл этот бой.

Не верили? А это случилось! Дмитрий Бивол побил Сауля Альвареса, оформив 20-ю победу на профессиональном ринге. И как красив этот юбилей: ни одного поражения и восьмая защита титула против лучшего боксера мира вне зависимости от весовых категорий. Канело верил, что второе путешествие в полутяжелый дивизион упрочит его наследие, но оно прибавило Альваресу только второе поражение в карьере.

Бивол стал вторым боксером после Флойда Мейвезера, победившим Канело. И Дмитрий – все еще неоспоримый чемпион WBA Super!

Об Артуро Гатти слышали даже те, кто никогда не интересовался боксом. Чемпион в двух весовых категориях, бескомпромиссный рубака, знавший яркие победы и эпичные поражения – он привлекал внимание зрелищной манерой боя.

Его поединки вызывали огромный интерес и нередко получали статус «Бой года». Даже смерть Гатти стала сенсацией и создала тайну, не разгаданную до сих пор.

Еще недавно многие из нас не знали про Дмитрия Бивола, но теперь боксер победил звездного Канело, который до этого проигрывал лишь 9 лет назад Флойду Мейвезеру.

Да, победа Бивола – для многих апсет, но его новый статус не случайность, а закономерность. Дмитрий – новая суперзвезда бокса, которая стала реальной из-за нескольких причин.

1 октября умер легендарный японский борец Антонио Иноки, которого считают отцом японского рестлинга. В 1972-м Иноки, которому было всего 29 лет, основал промоушен New Japan Pro-Wrestling (NJPW). А 10 сентября 1973-го победил Джони Пауэрса и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии NWF. Японец сохранял чемпионство восемь лет, став признанной звездой рестлинга.

Но главное событие в карьере Иноки произошло в 1976-м. Тогда он вышел на бой против Мохаммеда Али – уже знаменитого на тот момент боксера из США. Тяжеловес приехал в Японию за жирным гонораром, но угодил в один из самых скандальных поединков в истории.

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа был главной афишей мирового бокса в 2022-м. И как классно, что ожидания не разошлись с реальностью, потому что в ринге получилась жара на 36 минут, то есть – на все 12 раундов!

По их итогам Усик сохранил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF, прибавив к ним еще и пояс журнала The Ring. Но при объявлении победителя было страшновато – один из судей каким-то образом увидел победу Джошуа.

Особое место в биографии Мохаммеда Али – посещение СССР в июне 1978 года, в самый разгар Холодной войны, в котором до сих пор не все так однозначно. За 10-дневный визит Али пришел в восторг от Москвы, Ташкента и Самарканда, развеяв множество мифов о советском строе и даже подрался с лучшими боксерами страны.

Однако Али очень быстро разочаровался: сразу после ввода советских войск в Афганистан был в авангарде тех, кто призывал бойкотировать Олимпиаду-80 в Москве, хотя за год до этого был ее главным амбассадором.

Для роли драчуна в «Бойцовском клубе» Брэд Питт подкачался и удивил зрителей кубиками. Но по-настоящему он окунулся в мир единоборств в «Большом куше» – культовом фильме Гая Ричи. Там актер сыграл бойца-цыгана, ради чего больше месяца тренировался у топового тренера из Лос-Анджелеса и с нуля освоил боксерскую технику.