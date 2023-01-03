10 самых заплюсованных текстов года в боксе и MMА: победы Бивола и Усика, Брэд Питт в роли бойца-цыгана, худший боец в истории UFC
Привет! Это десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в разделе единоборств. Перечитывайте любимые или открывайте для себя новые.
10. Фредди Меркьюри обожал бокс: занимался в школе, заканчивал бои в крови из-за выпирающих зубов, а на концертах Queen выступал в боксерках +116
Многие звезды искусства XX века интересовались боксом: Дэвид Боуи был фанатом Мохаммеда Али, Жан-Мишель Баския рисовал боксеров, Элвис Пресли сыграл бойца в кино, а Энди Уорхол создавал рекламы для Everlast – бренда боксерской экипировки. Однако вокалист Queen Фредди Меркьюри не только любил бокс, но и занимался им. Рок-музыкант, который был против насилия в зрелости, в школе участвовал в кровавых зарубах, из которых его спасали друзья.
Меркьюри увлекся боксом в Индии, когда учился в школе, и даже считался талантливым. Но мама Фредди была против кровавого спорта – она считала, что сыну не нужно получать по лицу. И оказалась права: одаренный мальчик ушел из бокса и вырос в звезду рок-музыки, занимаясь любимым делом до конца жизни.
9. Худший боец в истории UFC. Смайлик живет на ферме с топ-моделью, содержит 63 души (дети и животные) и ставит антирекорды +118
Сэм Алви – боец-феномен: обычно из UFC увольняют после 3-4 поражений подряд, но американец сломал систему. Он не выигрывает с июня 2018-го, накопив аж 7 поражений при 1 ничьей.
При этом UFC регулярно дает Алви новых соперников.
8. Мэнни Пакьяо в нокауте. Как самый известный филиппинец сенсационно проиграл президентские выборы +133
Один из величайших боксеров Мэнни Пакьяо провалил президентские выборы на родине. При том, что еще год назад именно он считался почти безальтернативным фаворитом. После подсчета 98,32% голосов Пакьяо набирает лишь 6,86%. За него проголосовали 3,6 миллионов избирателей. У победителя гонки Бонгбонга Маркоса – 31,1 миллион. Результат Пакьяо третий среди 10 кандидатов. Но в политике, как и в боксе, значение имеет только одно место – первое.
Денис Пузырев попытался понять, как Мэнни, не знавший равных на ринге, проиграл этот бой.
7. 💥 Бивол сенсационно разбил Канело и заставил его страдать в новом дивизионе. Раньше Альвареса побеждал только Флойд +140
Не верили? А это случилось! Дмитрий Бивол побил Сауля Альвареса, оформив 20-ю победу на профессиональном ринге. И как красив этот юбилей: ни одного поражения и восьмая защита титула против лучшего боксера мира вне зависимости от весовых категорий. Канело верил, что второе путешествие в полутяжелый дивизион упрочит его наследие, но оно прибавило Альваресу только второе поражение в карьере.
Бивол стал вторым боксером после Флойда Мейвезера, победившим Канело. И Дмитрий – все еще неоспоримый чемпион WBA Super!
6. Смерть Артуро Гатти – одна из крупнейших загадок в истории бокса. Что известно спустя 13 лет? +146
Об Артуро Гатти слышали даже те, кто никогда не интересовался боксом. Чемпион в двух весовых категориях, бескомпромиссный рубака, знавший яркие победы и эпичные поражения – он привлекал внимание зрелищной манерой боя.
Его поединки вызывали огромный интерес и нередко получали статус «Бой года». Даже смерть Гатти стала сенсацией и создала тайну, не разгаданную до сих пор.
5. Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников +163
Еще недавно многие из нас не знали про Дмитрия Бивола, но теперь боксер победил звездного Канело, который до этого проигрывал лишь 9 лет назад Флойду Мейвезеру.
Да, победа Бивола – для многих апсет, но его новый статус не случайность, а закономерность. Дмитрий – новая суперзвезда бокса, которая стала реальной из-за нескольких причин.
4. Позорный бой Мохаммеда Али: в 1976-м боксер встретился с японским рестлером-легендой – и едва не потерял ноги +175
1 октября умер легендарный японский борец Антонио Иноки, которого считают отцом японского рестлинга. В 1972-м Иноки, которому было всего 29 лет, основал промоушен New Japan Pro-Wrestling (NJPW). А 10 сентября 1973-го победил Джони Пауэрса и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии NWF. Японец сохранял чемпионство восемь лет, став признанной звездой рестлинга.
Но главное событие в карьере Иноки произошло в 1976-м. Тогда он вышел на бой против Мохаммеда Али – уже знаменитого на тот момент боксера из США. Тяжеловес приехал в Японию за жирным гонораром, но угодил в один из самых скандальных поединков в истории.
3. Усик разбил Джошуа в реванше, хотя судьи чуть не украли победу. Но Александр – все еще чемпион! +180
Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа был главной афишей мирового бокса в 2022-м. И как классно, что ожидания не разошлись с реальностью, потому что в ринге получилась жара на 36 минут, то есть – на все 12 раундов!
По их итогам Усик сохранил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF, прибавив к ним еще и пояс журнала The Ring. Но при объявлении победителя было страшновато – один из судей каким-то образом увидел победу Джошуа.
2. Мохаммед Али был в восторге от СССР: очаровывался советскими людьми и кухней, а подарок от Брежнева называл лучшим в жизни +196
Особое место в биографии Мохаммеда Али – посещение СССР в июне 1978 года, в самый разгар Холодной войны, в котором до сих пор не все так однозначно. За 10-дневный визит Али пришел в восторг от Москвы, Ташкента и Самарканда, развеяв множество мифов о советском строе и даже подрался с лучшими боксерами страны.
Однако Али очень быстро разочаровался: сразу после ввода советских войск в Афганистан был в авангарде тех, кто призывал бойкотировать Олимпиаду-80 в Москве, хотя за год до этого был ее главным амбассадором.
1. Как Брэд Питт готовился к роли бойца-цыгана в «Большом куше»? Актер сам позвонил Гаю Ричи, обучился боксу и выдумал для героя акцент +261
Для роли драчуна в «Бойцовском клубе» Брэд Питт подкачался и удивил зрителей кубиками. Но по-настоящему он окунулся в мир единоборств в «Большом куше» – культовом фильме Гая Ричи. Там актер сыграл бойца-цыгана, ради чего больше месяца тренировался у топового тренера из Лос-Анджелеса и с нуля освоил боксерскую технику.
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