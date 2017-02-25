Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Трибуна Блог
    Административный блог
    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

    Лента блога О блоге и авторах

    Теги бундеслига Германия Бавария Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг

    5 новых блогов о немецком футболе, на которые невозможно не подписаться

    Немецкого футбола на Sports.ru становится все больше.

    Echte Liebe

    Блог специально для болельщиков дортмундской «Боруссии». В Echte Liebe вы найдете и разборы матчей, и тактические заметки, и колонки – не подписаться нереально.

    Was für ein Tor!

    Все очень просто: вы найдете переводы интервью Was für ein Tor! о немецком футболе. Для затравки почитайте беседу с Илкаем Гюндоганом или с Нико Ковачем. И подписаться не забудьте!

    Frankfurter Jungs

    Автор блога часто бывает на выездных матчах «Айнтрахта» из Франкфурта. Недавно Denis Miroshnik решил не просто гонять на игры, но и рассказывать об этом пользователям Sports.ru. Первый репортаж получился очень живым, а в следующий раз блогер расскажет о поездке в Берлин. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

    Бундеслига 2. Bundesliga

    Признайтесь, вы совсем не ожидали увидеть в подборке блог о второй Бундеслиге. Тут вам и мощный рассказ о лучшем нападающем дивизиона, и история нового тренера «Мюнхен 1860», который должен спасти клуб – не хватает только подписчиков. В ваших силах все исправить.

    РБ Лейпциг | RB-Leipzig.ru

    Новостной блог о самом дерзком клубе Германии прямо сейчас. Страницу ведут представители российского фан-клуба «РБ Лейпциг». Небольшие по объему заметки будут держать вас в курсе дел дебютантов Бундеслиги.

    Вы и знаменитости. Главный флэшмоб месяца

    Автор 

    Максим Паршуто

    РЕЙТИНГ +14
    Создать блог
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Свежие записи в блоге

    25 февраля 09:27
    5 новых блогов о немецком футболе, на которые невозможно не подписаться

    24 февраля 17:02
    День дружбы на Sports.ru. На кого бы вы посоветовали подписаться?

    23 февраля 11:00
    Вы и знаменитости. Главный флэшмоб месяца

    20 февраля 09:42
    «Валера, смотрим!» 10 лучших комментариев недели

    17 февраля 16:37
    А у тебя есть фото со спортсменом? Стань участником флешмоба на Sports.ru

    16 февраля 18:26
    7 важных блогов перед стартом русских клубов в плей-офф Лиги Европы

    16 февраля 13:16
    Почему европейский футбол любят больше российского? Рассказывают пользователи Sports.ru

    13 февраля 10:43
    «Катар тратит 500 млн долларов в день на ЧМ? Звучит как вызов». 10 лучших комментариев недели

    10 февраля 21:56
    «Вы офигеете, когда узнаете». Дай интервью Sports.ru

    9 февраля 11:40
    «До сих пор все знают как Леху Бекхэма». Пользователи Sports.ru – о первой футболке

    Сегодня родились

    Эжени Бушар
    Эжени Бушар
    23 года
    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма
    18 лет
    Кристина Астахова
    Кристина Астахова
    20 лет

    Лучшие материалы

    Только хорошие новости
    Узнавайте первым о громких победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта.
    Оповещения Sports.ru
    о победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта. Не чаще двух раз в день.
    Пуш-уведомления Sports.ru
    о победах, трансферах и спортивных событиях, которые нельзя пропустить.
    Подписаться