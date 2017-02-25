5 новых блогов о немецком футболе, на которые невозможно не подписаться

Немецкого футбола на Sports.ru становится все больше.

Echte Liebe

Блог специально для болельщиков дортмундской «Боруссии». В Echte Liebe вы найдете и разборы матчей, и тактические заметки, и колонки – не подписаться нереально.

Was für ein Tor!

Все очень просто: вы найдете переводы интервью Was für ein Tor! о немецком футболе. Для затравки почитайте беседу с Илкаем Гюндоганом или с Нико Ковачем. И подписаться не забудьте!

Frankfurter Jungs

Автор блога часто бывает на выездных матчах «Айнтрахта» из Франкфурта. Недавно Denis Miroshnik решил не просто гонять на игры, но и рассказывать об этом пользователям Sports.ru. Первый репортаж получился очень живым, а в следующий раз блогер расскажет о поездке в Берлин. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Бундеслига 2. Bundesliga

Признайтесь, вы совсем не ожидали увидеть в подборке блог о второй Бундеслиге. Тут вам и мощный рассказ о лучшем нападающем дивизиона, и история нового тренера «Мюнхен 1860», который должен спасти клуб – не хватает только подписчиков. В ваших силах все исправить.

РБ Лейпциг | RB-Leipzig.ru

Новостной блог о самом дерзком клубе Германии прямо сейчас. Страницу ведут представители российского фан-клуба «РБ Лейпциг». Небольшие по объему заметки будут держать вас в курсе дел дебютантов Бундеслиги.

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