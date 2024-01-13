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Андрей Аршавин считает, что Нино станет главным центральным защитником «Зенита»

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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о новичке сине-бело-голубых защитнике Нино. 

«Нино удалось чуть больше посмотреть. Он иногда будет выглядеть неуклюжим, иногда его движения непластичные, но он все с корнем обычно вырывает. Думаю, он будет главным центральным защитником «Зенита». К нему приставят либо Родригао, либо Алипа, мне так кажется», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

4 января «Зенит» объявил о переходе Нино из «Флуминенсе». Стороны подписали контракт сроком на 4,5 года. Стоимость сделки составила 5 млн евро (по данным Transfermarkt). 

В минувшем сезоне Нино провел в составе «Флуминенсе» 55 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В ноябре 26-летний защитник дебютировал за сборную Бразилии в матче отборочного цикла к ЧМ-2026 против сборной Аргентины. 

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнил четыре футболиста: Нино («Флуминенсе), Педро («Коринтианс»), Ильзат Ахметов («Краснодар») и Артур («Палмейрас»). 

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. В первом матче чемпионата после зимней паузы сине-бело-голубые примут на своем поле московский «Спартак».

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