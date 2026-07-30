Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова победил «Динамо» Киев, «Карабах» вылетел от ЦСКА из Софии, «Бенфика» разгромила «Санкт-Галлен»

В Лиге Европе прошли ответные матчи 2-го квалификационного раунда.
В ответных матчах 2-го квалификационного раунда Лиги Европы киевское «Динамо» уступило ПАОК (0:2) Федора Чалова, «Ференцварош» сыграл вничью с «Твенте» (2:2), «Карабах» вылетел от софийского ЦСКА (0:0, пенальти – 4:5), «Бенфика» разгромила «Санкт-Галлен» (5:0).
Победители по сумме двух матчей пройдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Проигравшие команды попадут в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
Ответные матчи
Arli Përgjoni Natus Jamel Swen
Форов Jair Ameth Modelo Herrera
Мота Vitor Hugo Morais de Oliveira
Маккаби Тель-Авив
Мелика, Ревиво, Шломо, Камара, Бен Харуш, Ехезкель, Шахар, Сиссоко, Варела, Перец, Абу-Фархи
Запасные: Бен Харуш, Ori Natan Azo, Ехезкель, Саадия, Noam Schwartz, Асрас, Шахар, Варела, Трау, Rosen, Глейзер, Андраде
Шериф:
Тымбур, Лопес, Фомба, Baye Assane Ciss, Mamoutou Junior Ouedraogo, Мота, Arli Përgjoni, Морео, Коне, Форов, Луку
Запасные: Коне, Луку, Чеботарь, Egor Ivanov, Мота, Дюлгеров, Магассуба, Arli Përgjoni, Форов, Mihail Corotcov
Первый матч: 5:0
Осорио Sofus Østergaard Grandjean Johannesen
Кастильо Stanley Chimeremeze Iheanacho
Мидтьюлланд
Олафссон, Соренсен, Эрлич, Кристенсен, Андреасен, Кастильо, Браво, Биллинг, Осорио, Чжо Гю Сон, Джу
Запасные: Биллинг, Bi Djé Beni Junior Djé, Кастильо, Баккер, Селин, Уре, Габриэл, Abdou Aziz Ndiaye, Осорио, Джу, Чилуфья, Андреасен
Бешикташ:
Нюбель, Йылмаз, Топчу, Тиагу Джало, Мурильо, Озджан, Факили, Кекчю, Олайтан, Черны, О Хен Гю
Запасные: Уаттара, Кылычсой, Мурильо, Черны, Алемдар, Олайтан, О Хен Гю, Гюрсель, Йылмаз, Факили, Агбаду, Бирджан
Первый матч: 0:1
Гуга Родригеш Пепе Родригеш
Adam Abdelilah Huram Саньянг
Пафос
Маецки, Иоанну, Давид Луиз, Гольдар, Бруно Соуза, Гуга Родригеш, Шуньич, Кина, Жажа, Leanderson da Silva Genésio, Биэл
Запасные: Гуга Родригеш, Папастилиану, Жажа, Петру, Иоанну, Шуньич, Кина, Kosmas Ioannou, Ммаэ, Биэл, Christos Efzona, Михаил
Хайдук Сплит:
Силич, Хргович, ван Хоренбек, Маресич, Акапандье, Паязити, Пукштас, Мельняк, де Алмейда, Adam Abdelilah Huram, Шего
Запасные: Adam Abdelilah Huram, Рачи, Акапандье, Паязити, Маресич, де Алмейда, Стипица, Хргович, Ивушич, Luka Hodak, Бррути, Noa Skoko
Первый матч: 0:2
Камойнш Troy Engseth Nyhammer
Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd Дальквист
Градец Кралове
Zadražil, Чех, Чигак, Uhrinčať, Слончик, ван Бюрен, Горак, Данцак, Дарида, Кучера, Мигалик
Запасные: Вагнер, Петрашек, Stepan Ponikelsky, Дарида, Jakub Hodek, Слончик, ван Бюрен, Кучера, Мигалик, Vízek, Elione Fernandes Neto, Кубр
Тромсе:
Хаугор, Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd, Иннвер, Vådebu, Tobias Kvalvågnes Guddal, Skjaervik, Хьерте-Даль, Йенссен, Эдвардссон, Осен Ларсен, Камойнш
Запасные: Aleksander Lilletun Elvebu, Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd, Осен Ларсен, Lauvli, Benjamin Myrvold, Эйванн, Abderrahmane Sarr, Mads Mikkelsen, Vådebu, Камойнш, Grundt, Хьерте-Даль
Первый матч: 1:0
ПАОК
Павленка, Гомес, Михайлидис, Хацидьякос, Кенни, Сантамария, Зафеирис, Тайсон, Константелиас, Живкович, Миту
Запасные: Зафеирис, Константелиас, Монастирлис, Батаулас, Живкович, Цифцис, Еремеефф, Хацидьякос, Бердос, Тайсон, Тимьянис, Лирацис
Динамо Киев:
Суркис, Михавко, Тьяр, Кендзера, Сыч, Лонвейк, Бражко, Редушко, Буяльский, Волошин, Пономаренко
Запасные: Нещерет, Пихаленок, Рубчинский, Герреро, Тьяр, Волошин, Ольховый, Лонвейк, Редушко, Буяльский, Maksym Korobov, Малыш
Первый матч: 3:2
Завершен Счет в серии пенальти 5 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Бруну Жордау Eto'o Eyenga
ЦСКА София
Лапоухов, Мартино, Родригес, Иванов, Пастор, Гбамен, Сенси, Питтас, Бруну Жордау, Эбонг, Годой
Запасные: Petko Hristov Panayotov, Соле, Vasil Stanislavov Kaymakanov, Годой, Yordanov Yordanov, Чорбаджийски, Лео, Евтимов, Aleks Aleksandrov Tunchev, Мартино, Piedrahita Díaz, Бруну Жордау
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Варконьи, Гусейнов, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Кади, Кащук, Саво
Запасные: Джафаргулиев, Гусейнов, Мустафазаде, Саво, Кади, Магомедалиев, Джабраилзаде, Əli Bəşirov, Зубир, Кащук, Зломыслич
Первый матч: 0:0
Эрьясетер Веннегор оф Хесселинк
Ференцварош
Дибус, Мариано Гомес, Рамакерс, Каду, Ошват, Корбу, Ромменс, О`Дода, Каниховский, Сакариассен, Жозеф
Запасные: Варга, Севикян, Грубер, О`Дода, Жозеф, Ботка, Аколатсе, Арзани, Баги, Листеш, Каду, Надь
Твенте:
Уннершталь, Адельгор, Нейстад, Лемкин, ван Рой, ван ден Белт, Зерруки, Эрьясетер, Хлинссон, Ротс, Вегорст
Запасные: Хлинссон, Герритсен, Куровски, Проппер, ван ден Белт, Ротс, Брюнс, Адельгор, Эрьясетер, Пасвеер, Пейшоту, Кьеле
Первый матч: 2:1
Jayden Onia-Seke Бертаччини
Joshua-Williame Nga Kana Цветкович
Андерлехт
Косеманс, Аугустинссон, Петро, Бьянкон, Маамар, Амброс, Кана, Льянсана, Joshua-Williame Nga Kana, Jayden Onia-Seke, Сикан
Запасные: Basile Vroninks, Уэрта, Амброс, Joshua-Williame Nga Kana, Jayden Onia-Seke, Noah Kalonji, Сикан, Kaïs Houdoussi Barry, Noa Ojea Cobiella, Струйкенс, Хекерен, Аугустинссон
Хаммарбю:
Хан, Перссон, Винтер, Эрикссон, Erik Hampus Skoglund, Карлссон, Текие, Юханссон, Станге, Абрахам, Маджед
Запасные: Эрикссон, Ренеке, Oscar Magnus Steinke Brånby, Wilson Elliot Lindberg Uhrström, Станге, Suwaibou Kebbeh, Юханссон, Абрахам, Elton Sakarias Fischerström Opančar, Якобссон, Маджед, Oliver Jordan Hagen
Первый матч: 1:1
Бенфика
Трубин, Даль, Лангле, Антониу Силва, Ба, Барренечеа, Баррейро, Каминьски, Судаков, Рафа Силва, Павлидис
Запасные: Баррейро, Каминьски, Павлидис, Томаш Араужу, Фигейреду, Анизиу, Ба, Рафа Силва, Самуэл Соареш, Нету, Силва, Иванович
Санкт-Галлен:
Ватковяк, Окороджи, Станич, Галь, Стеванович, Бухалфа, Дашнер, Гертлер, Вандермерш, Витциг, Бальде
Запасные: Бальде, Думрат, Yannick Bujard, Фазлии, Diego Besio, Mostafa Heydari, Витциг, Галь, Бухалфа, Гертлер
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Да и то он , как обычно в своем стиле подарил Холмскую Русь , собака !
Как и столицу Западной Беларуси Белосток , где депутаты проголосовали за вступление в БССР
( СССР ) .
Вильно , где жили поляки и белорусы отдал Литовской ССР да ещё отрезал от БССР несколько районов…
Все не знал куда их поцеловать .
Только после войны его отпустило , а так бы Калининград подарил .
Интернационалист
Под российский флаг конечно интереснее гггг