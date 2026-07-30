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  4. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова победил «Динамо» Киев, «Карабах» вылетел от ЦСКА из Софии, «Бенфика» разгромила «Санкт-Галлен»

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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова победил «Динамо» Киев, «Карабах» вылетел от ЦСКА из Софии, «Бенфика» разгромила «Санкт-Галлен»
В Лиге Европе прошли ответные матчи 2-го квалификационного раунда.

В ответных матчах 2-го квалификационного раунда Лиги Европы киевское «Динамо» уступило ПАОК (0:2) Федора Чалова, «Ференцварош» сыграл вничью с «Твенте» (2:2), «Карабах» вылетел от софийского ЦСКА (0:0, пенальти – 4:5), «Бенфика» разгромила «Санкт-Галлен» (5:0).

Победители по сумме двух матчей пройдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Проигравшие команды попадут в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 16:00, Батуми Арена
Логотип домашней команды
Маккаби Тель-Авив
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Шериф
Матч окончен
90’
+3’
Baye Assane Ciss
Варела   Ной
79’
Бен Харуш   Бен Амо
79’
77’
Arli Përgjoni   Natus Jamel Swen
77’
Луку   Козма
77’
Форов   Jair Ameth Modelo Herrera
71’
Нихаев
Шахар   Бен Симон
63’
Ехезкель   Давида
63’
59’
Коне   Нихаев
57’
Мота   Vitor Hugo Morais de Oliveira
2тайм
Перерыв
  Коне
29’
Маккаби Тель-Авив
Мелика, Ревиво, Шломо, Камара, Бен Харуш, Ехезкель, Шахар, Сиссоко, Варела, Перец, Абу-Фархи
Запасные: Бен Харуш, Ori Natan Azo, Ехезкель, Саадия, Noam Schwartz, Асрас, Шахар, Варела, Трау, Rosen, Глейзер, Андраде
1тайм
Шериф:
Тымбур, Лопес, Фомба, Baye Assane Ciss, Mamoutou Junior Ouedraogo, Мота, Arli Përgjoni, Морео, Коне, Форов, Луку
Запасные: Коне, Луку, Чеботарь, Egor Ivanov, Мота, Дюлгеров, Магассуба, Arli Përgjoni, Форов, Mihail Corotcov
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Первый матч: 5:0

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 17:00, MCH Арена
Логотип домашней команды
Мидтьюлланд
Завершен
0 - 2
1.17xG2.02
Логотип гостевой команды
Бешикташ
Матч окончен
86’
Озджан
85’
Факили   Озджан
85’
О Хен Гю   Хекимоглу
85’
Мурильо   Булут
81’
Итальяно
81’
О Хен Гю
79’
Олайтан   Хаджиахметович
Осорио   Sofus Østergaard Grandjean Johannesen
77’
76’
  Кекчю
Кристенсен
75’
70’
  Рашица
Кастильо   Stanley Chimeremeze Iheanacho
69’
69’
Черны   Рашица
Джу   Ли Хан Бом
57’
Биллинг   Ветьен
57’
Андреасен   Эмефайл
57’
56’
Черны
Эрлич
53’
2тайм
Перерыв
Эрлич
44’
Соренсен
35’
Мидтьюлланд
Олафссон, Соренсен, Эрлич, Кристенсен, Андреасен, Кастильо, Браво, Биллинг, Осорио, Чжо Гю Сон, Джу
Запасные: Биллинг, Bi Djé Beni Junior Djé, Кастильо, Баккер, Селин, Уре, Габриэл, Abdou Aziz Ndiaye, Осорио, Джу, Чилуфья, Андреасен
1тайм
Бешикташ:
Нюбель, Йылмаз, Топчу, Тиагу Джало, Мурильо, Озджан, Факили, Кекчю, Олайтан, Черны, О Хен Гю
Запасные: Уаттара, Кылычсой, Мурильо, Черны, Алемдар, Олайтан, О Хен Гю, Гюрсель, Йылмаз, Факили, Агбаду, Бирджан
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Первый матч: 0:1

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 17:00, Alphamega Stadium
Логотип домашней команды
Пафос
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Хайдук Сплит
Матч окончен
  Жоау Коррейя
117’
105’
Маресич   Marino Skelin
2 доптайм
Перерыв
Биэл   Бриту
103’
98’
де Алмейда   Anđelo Šutalo
96’
Пукштас
  Биэл
93’
1 доптайм
Перерыв
  Гольдар
90’
+1’
85’
Паязити   дель Мораль
Иоанну   Сема
82’
Шуньич   Murad Məmmədov
82’
Гуга Родригеш   Пепе Родригеш
71’
Кина   Жоау Коррейя
71’
Шуньич
68’
63’
Хргович   Ливая
63’
Акапандье   Сигур
53’
Adam Abdelilah Huram   Саньянг
50’
Паязити
2тайм
Перерыв
Гуга Родригеш
45’
+4’
Жажа   Драгомир
45’
+2’
  Гуга Родригеш
40’
Гольдар
12’
Пафос
Маецки, Иоанну, Давид Луиз, Гольдар, Бруно Соуза, Гуга Родригеш, Шуньич, Кина, Жажа, Leanderson da Silva Genésio, Биэл
Запасные: Гуга Родригеш, Папастилиану, Жажа, Петру, Иоанну, Шуньич, Кина, Kosmas Ioannou, Ммаэ, Биэл, Christos Efzona, Михаил
1тайм
Хайдук Сплит:
Силич, Хргович, ван Хоренбек, Маресич, Акапандье, Паязити, Пукштас, Мельняк, де Алмейда, Adam Abdelilah Huram, Шего
Запасные: Adam Abdelilah Huram, Рачи, Акапандье, Паязити, Маресич, де Алмейда, Стипица, Хргович, Ивушич, Luka Hodak, Бррути, Noa Skoko
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Первый матч: 0:2

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 17:00, FINEP Arena
Логотип домашней команды
Градец Кралове
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Тромсе
Матч окончен
Abdullahi Umar
85’
Кучера   Трубач
81’
Слончик   Abdullahi Umar
81’
Дарида   David Ludvíček
81’
73’
Хьерте-Даль   Ларсен
73’
Осен Ларсен   Daniel Braut
73’
Vådebu   Mathias Tønnessen
Мигалик   Регжа
69’
66’
Эдвардссон
ван Бюрен   Влканова
62’
62’
Камойнш   Troy Engseth Nyhammer
  Мигалик
53’
Слончик
50’
  Слончик
48’
46’
Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd   Дальквист
2тайм
Перерыв
  ван Бюрен
30’
25’
  Осен Ларсен
Uhrinčať
14’
Градец Кралове
Zadražil, Чех, Чигак, Uhrinčať, Слончик, ван Бюрен, Горак, Данцак, Дарида, Кучера, Мигалик
Запасные: Вагнер, Петрашек, Stepan Ponikelsky, Дарида, Jakub Hodek, Слончик, ван Бюрен, Кучера, Мигалик, Vízek, Elione Fernandes Neto, Кубр
1тайм
Тромсе:
Хаугор, Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd, Иннвер, Vådebu, Tobias Kvalvågnes Guddal, Skjaervik, Хьерте-Даль, Йенссен, Эдвардссон, Осен Ларсен, Камойнш
Запасные: Aleksander Lilletun Elvebu, Alexander Rickard Chadchai Thongla-Iad Warneryd, Осен Ларсен, Lauvli, Benjamin Myrvold, Эйванн, Abderrahmane Sarr, Mads Mikkelsen, Vådebu, Камойнш, Grundt, Хьерте-Даль
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Первый матч: 1:0

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 17:45, Тумба
Логотип домашней команды
ПАОК
Завершен
2 - 0
0.64xG0.51
Логотип гостевой команды
Динамо Киев
Матч окончен
86’
Лонвейк   Мунгенге
86’
Тьяр   Биловар
Константелиас   Пелкас
83’
80’
Редушко   Кабаев
77’
Шапаренко
Живкович   Баба
76’
Хацидьякос   Элустондо
76’
Зафеирис   Камара
76’
Тайсон   Хацидис
69’
67’
Волошин   Ярмоленко
67’
Буяльский   Шапаренко
50’
Пономаренко
  Константелиас
48’
2тайм
Перерыв
  Константелиас
45’
+1’
Хацидьякос
35’
ПАОК
Павленка, Гомес, Михайлидис, Хацидьякос, Кенни, Сантамария, Зафеирис, Тайсон, Константелиас, Живкович, Миту
Запасные: Зафеирис, Константелиас, Монастирлис, Батаулас, Живкович, Цифцис, Еремеефф, Хацидьякос, Бердос, Тайсон, Тимьянис, Лирацис
1тайм
Динамо Киев:
Суркис, Михавко, Тьяр, Кендзера, Сыч, Лонвейк, Бражко, Редушко, Буяльский, Волошин, Пономаренко
Запасные: Нещерет, Пихаленок, Рубчинский, Герреро, Тьяр, Волошин, Ольховый, Лонвейк, Редушко, Буяльский, Maksym Korobov, Малыш
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Первый матч: 3:2

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 18:00, Васил Левски
Логотип домашней команды
ЦСКА София
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 5 - 4
Логотип гостевой команды
Карабах
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Eto'o Eyenga
Хони Монтьель
Сенси
Сефас
Гбамен
Муаддиб
Иванов
Матеус
Питтас
Янкович
Пен
Перерыв
Звартс
112’
106’
Ланга
2 доптайм
Перерыв
Иванов
105’
+3’
100’
Саво   Гурбанлы
Мартино   Брахими
99’
Мартино
95’
1 доптайм
Перерыв
90’
+2’
Зубир   Хони Монтьель
Годой   Звартс
89’
82’
Кащук   Муаддиб
82’
Гусейнов   Макрецкис
82’
Джафаргулиев   Ланга
Eto'o Eyenga
74’
Бруну Жордау   Eto'o Eyenga
71’
70’
Кади   Сефас
55’
Варконьи
50’
Янкович
Годой
48’
2тайм
Перерыв
Бруну Жордау
39’
ЦСКА София
Лапоухов, Мартино, Родригес, Иванов, Пастор, Гбамен, Сенси, Питтас, Бруну Жордау, Эбонг, Годой
Запасные: Petko Hristov Panayotov, Соле, Vasil Stanislavov Kaymakanov, Годой, Yordanov Yordanov, Чорбаджийски, Лео, Евтимов, Aleks Aleksandrov Tunchev, Мартино, Piedrahita Díaz, Бруну Жордау
1тайм
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Варконьи, Гусейнов, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Кади, Кащук, Саво
Запасные: Джафаргулиев, Гусейнов, Мустафазаде, Саво, Кади, Магомедалиев, Джабраилзаде, Əli Bəşirov, Зубир, Кащук, Зломыслич
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Первый матч: 0:0

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 18:30, Групама Арена
Логотип домашней команды
Ференцварош
Завершен
2 - 2
1.49xG1.5
Логотип гостевой команды
Твенте
Матч окончен
Каду   Леви
88’
88’
Таха
86’
  Веннегор оф Хесселинк
82’
  Вегорст
Жозеф   Zohoré
78’
О`Дода   Юсуф
73’
72’
Эрьясетер   Веннегор оф Хесселинк
72’
Ротс   Пьяца
63’
ван ден Белт   Таха
61’
Лемкин
56’
ван ден Белт
Каду
56’
  Жозеф
50’
46’
Адельгор   Ведманн
46’
Хлинссон   Ламмерс
2тайм
Перерыв
Ромменс
36’
  Рамакерс
22’
Ференцварош
Дибус, Мариано Гомес, Рамакерс, Каду, Ошват, Корбу, Ромменс, О`Дода, Каниховский, Сакариассен, Жозеф
Запасные: Варга, Севикян, Грубер, О`Дода, Жозеф, Ботка, Аколатсе, Арзани, Баги, Листеш, Каду, Надь
1тайм
Твенте:
Уннершталь, Адельгор, Нейстад, Лемкин, ван Рой, ван ден Белт, Зерруки, Эрьясетер, Хлинссон, Ротс, Вегорст
Запасные: Хлинссон, Герритсен, Куровски, Проппер, ван ден Белт, Ротс, Брюнс, Адельгор, Эрьясетер, Пасвеер, Пейшоту, Кьеле
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Первый матч: 2:1

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 18:30, Констант Ванден Сток
Логотип домашней команды
Андерлехт
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Хаммарбю
Матч окончен
Амброс   Zoumana Keita
90’
+2’
  Дегриф
89’
87’
Эрикссон   Аджей
Сикан   Дегриф
84’
  Цветкович
81’
76’
Станге   Брезе
76’
Юханссон   Каборе
73’
Карлссон
Jayden Onia-Seke   Бертаччини
68’
66’
Абрахам   Бесара
66’
Маджед   Amin Boudri
Jayden Onia-Seke
66’
Цветкович
65’
55’
Эрикссон
  Сикан
47’
Аугустинссон   Ндиай
46’
Joshua-Williame Nga Kana   Цветкович
46’
2тайм
Перерыв
27’
Абрахам
2’
  Абрахам
Андерлехт
Косеманс, Аугустинссон, Петро, Бьянкон, Маамар, Амброс, Кана, Льянсана, Joshua-Williame Nga Kana, Jayden Onia-Seke, Сикан
Запасные: Basile Vroninks, Уэрта, Амброс, Joshua-Williame Nga Kana, Jayden Onia-Seke, Noah Kalonji, Сикан, Kaïs Houdoussi Barry, Noa Ojea Cobiella, Струйкенс, Хекерен, Аугустинссон
1тайм
Хаммарбю:
Хан, Перссон, Винтер, Эрикссон, Erik Hampus Skoglund, Карлссон, Текие, Юханссон, Станге, Абрахам, Маджед
Запасные: Эрикссон, Ренеке, Oscar Magnus Steinke Brånby, Wilson Elliot Lindberg Uhrström, Станге, Suwaibou Kebbeh, Юханссон, Абрахам, Elton Sakarias Fischerström Opančar, Якобссон, Маджед, Oliver Jordan Hagen
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Первый матч: 1:1

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
30 июля 19:00, Эштадиу да Луш
Логотип домашней команды
Бенфика
Завершен
5 - 0
3.65xG0.89
Логотип гостевой команды
Санкт-Галлен
Матч окончен
  Лангле
82’
Ба   Дедич
77’
Павлидис   Дуран
77’
Каминьски   Скьеллеруп
75’
Рафа Силва   Лукебакио
75’
  Павлидис
74’
71’
Гертлер   Конетцке
71’
Бальде   Овусу
Баррейро   Риос
66’
  Павлидис
65’
57’
Станич
57’
Бухалфа   Leon Frokaj
57’
Витциг   Hunziker
  Павлидис
55’
50’
Окороджи
2тайм
Перерыв
33’
Галь   Joel Ruiz
21’
Станич
  Павлидис
11’
Бенфика
Трубин, Даль, Лангле, Антониу Силва, Ба, Барренечеа, Баррейро, Каминьски, Судаков, Рафа Силва, Павлидис
Запасные: Баррейро, Каминьски, Павлидис, Томаш Араужу, Фигейреду, Анизиу, Ба, Рафа Силва, Самуэл Соареш, Нету, Силва, Иванович
1тайм
Санкт-Галлен:
Ватковяк, Окороджи, Станич, Галь, Стеванович, Бухалфа, Дашнер, Гертлер, Вандермерш, Витциг, Бальде
Запасные: Бальде, Думрат, Yannick Bujard, Фазлии, Diego Besio, Mostafa Heydari, Витциг, Галь, Бухалфа, Гертлер
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Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?17340 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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ОтветАлександр Кудрявцев
За Паок 👋👋👋
За ПАОК Чалова!!! 🤣🤣🤣
ОтветДоктор Но
За ПАОК Чалова!!! 🤣🤣🤣
Звучит как будто он хозяин клуба, а по игре слабоват,,,
Отлично, попрошаек выкинули из ЛЕ.
Надеюсь, братушки из ПАОК разместили на секторе не только флаг России, но и баннер с фотографией Путина. И ещё царя Алексея Михайловича можно: ведь именно при нём гетьманщина перешла от поляков к нам.
ОтветАлешка Терминатор
Надеюсь, братушки из ПАОК разместили на секторе не только флаг России, но и баннер с фотографией Путина. И ещё царя Алексея Михайловича можно: ведь именно при нём гетьманщина перешла от поляков к нам.
От поляков к нам перешла не при Алексее Михайловиче , а при Иосифе Виссарионовиче окончательно))
Да и то он , как обычно в своем стиле подарил Холмскую Русь , собака !
Как и столицу Западной Беларуси Белосток , где депутаты проголосовали за вступление в БССР
( СССР ) .
Вильно , где жили поляки и белорусы отдал Литовской ССР да ещё отрезал от БССР несколько районов…
Все не знал куда их поцеловать .
Только после войны его отпустило , а так бы Калининград подарил .
Интернационалист
ОтветOldRedWhite
От поляков к нам перешла не при Алексее Михайловиче , а при Иосифе Виссарионовиче окончательно)) Да и то он , как обычно в своем стиле подарил Холмскую Русь , собака ! Как и столицу Западной Беларуси Белосток , где депутаты проголосовали за вступление в БССР ( СССР ) . Вильно , где жили поляки и белорусы отдал Литовской ССР да ещё отрезал от БССР несколько районов… Все не знал куда их поцеловать . Только после войны его отпустило , а так бы Калининград подарил . Интернационалист
Плюс 60% восточной прусси подогнал по-братски полякам...кстати Белосток обменял на Лемберг!
Хорошо Динаму натягивают, любо дорого! Ооо))
Под российский флаг конечно интереснее гггг
Надеюсь болельщики ПАОК, прихватили триколоры для празднования победы
Паок Чалова, но Чалова на сезон нет в заявке
ОтветДядя ТУРА
Паок Чалова, но Чалова на сезон нет в заявке
Травма же ?
ОтветOldRedWhite
Травма же ?
Да но в заявке его нет в целом. Не на матч
Это самая слабая Бенфика за последние лет 5, но уж все-таки не пройти даже в групповой этап ЛЕ будет перебором