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Широков считает, что «Динамо» способен обыграть «Зенит»

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Экс-хавбек петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о жеребьевке Кубка России. Сине-бело-голубые проведут встречу с московским «Динамо». Матч состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».

«Динамо» может обыграть «Зенит». В мое время они тоже выигрывали. Не совсем удобный соперник для питерцев именно в кубковых сражениях, но тем интереснее посмотреть. «Зенит» же захочет реабилитироваться за прошлый год, тем более в чемпионате они недавно тоже проиграли», – цитирует Широкова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды уже встречались в рамках 3 тура. Матч проходил в Санкт-Петербурге. Победу одержали гости со счетом 3:2. Дублем отметился нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Всего за историю личного противостояния между «Зенитом» и «Динамо» столичный коллектив 67 раз одерживал верх над соперником, представители города на Неве в 54 матчах сокрушили москвичей. Ничейный результат был зафиксирован в 44 встречах.

В четвертьфинале Пути РПЛ также 28 ноября пройдут между «Ростовом» и ЦСКА, «Балтикой» и «Локомотивом», а также «Оренбург» со «Спартаком».

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2 комментария

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Олег Сагайдачный
Зенит может обыграть Диномо и обыграет. У московских свой, внутренний чемпионат.
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Любовь Мелехова
Динамо, конечно, не очень удобный соперник, но Зенит постарается взять реванш в этом сезоне и выиграть, но главной целью Зенита остается 6-е чемпионство подряд.
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