Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом», «Аугсбург» – с «Фрайбургом»

В Бундеслиге прошли матчи 18-го тура.
16 января «Вердер» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (3:3) в матче 18-го тура Бундеслиги.
17 января дортмундская «Боруссия» на 95-й минуте вырвала победу над «Санкт-Паули» (3:2), «Хоффенхайм» был сильнее «Байера» (1:0), «Бавария» в гостях разгромила «Лейпциг» (5:1).
18 января «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом» (1:1).
Чемпионат Германии
18-й тур
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Фюрих, Штиллер, Каразор, Левелинг, Нарти, Ундав
Запасные: Ельч, Андрес, Бредлов, Штенцель, Ассиньон, Аль-Дахиль, Буанани, Аревало, Демирович
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Юранович, Кемляйн, Хедира, Шефер, Хаберер, Бурджу, Илич
Запасные: Прой, Триммель, Крал, Чжон Ву Ен, Любичич, Рааб, Нсоки, Берк, Ансах
Аугсбург
Дамен, К. Шлоттербек, Бэнкс, Кайтель, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Грегорич
Запасные: Кемюр, Лабрович, Педерсен, Каде, Вольф, Реджбечай, Рибейру, Эссенде, Цезигер
Фрайбург:
Атуболу, Макенго, Огбус, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Хелер, Треу, Матанович
Запасные: Гюнтер, Судзуки, Бесте, Остерхаге, Шерхант, Ф. Мюллер, Хефлер, Адаму, Розенфельдер
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмид, Грюлль, Шмидт, Стаге, Линен, Сугавара, Нджинма
Запасные: Топп, Хейн, Милошевич, Деман, Альверо, Пуэртас, Малатини, Мбангула, Чович
Айнтрахт Ф:
Сантос, Теате, Кох, Коллинз, Кристенсен, Схири, Дауд, Браун, Шаиби, Доан, Калимуэндо
Запасные: Аменда, Баойя, Амаимуни-Эшгуяб, Цеттерер, Узун, Бута, Хейлунд, Кнауфф, Штафф
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Джатта, Домпе, Даунс, Кенигсдорффер
Запасные: Фераи, Гочолейшвили, Микельбрансис, Рамуш, Рессинг-Лелесиит, Херман, Мегед, Филипп, Глатцель
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Нойхаус, Онора, Нетц, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Ульрих, Рейна, Кастроп, Штегер, Омлин, Ранос, Такаи, Мохья, Матино
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Брандт, Адейеми, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Фабиу Силва
Запасные: Дюранвиль, Байер, Чуквуэмека, Майер, Мане, Зюле, Ян Коуто, Озджан, Гирасси
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Перейра Лаже, Фудзита, Ритцка, Смит, Сэндс, Пырка, Карс
Запасные: Стивенс, Робатш, Афолайян, Джонс, Андо, Оппи, Сисей, Салиакас, Газдов
Вольфсбург
Грабара, Центер, Кульеракис, Йенц, Бюргер, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Амура
Запасные: Хенсель, Дагим, Перван, Кумбеди, Фишер, Линдстрем, Паредес, Вавро, Винисиус
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Гимбер, Майнка, Буш, Дорш, Шеппнер, Хонзак, Бек, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Стергиу, Кауфманн, Шиммер, Вагнер, Феллер, Зирслебен, Траоре, Нихьюс, Кербер
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Прасс, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Филипп, Жандре, Акпогума, Премель, Бебу, Кабак, Дамар, Туре, Морстедт
Байер:
Флеккен, Куанса, Баде, Андрих, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Шик
Запасные: Телла, Белосьян, Хофманн, Кофан, Васкес, Маза, Терье, Сарко, Бласвих
Кельн
Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Кастро-Монтес, Йоуханнессон, Мартель, Майна, Эль Мала, Бюльтер, Каминьски
Запасные: Краус, Кайнц, Тильманн, ван ден Берг, Шентен, Лунн Хансен, Вальдшмидт, Ахе, Цилер
Майнц:
Бац, Потульски, Белль, Кор, Сано, Ли Чжэ Сон, Небель, Видмер, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Зиб, Бевинг, Рисс, Ляйтш, Мэлоуни, Норден, Морено Фель, Бобциен, Кавасаки
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Хенрихс, Неделькович, Максимович, Бандзузи, Финкгрефе, Битшиабу, Хардер, Вандевордт, Гомис
Бавария:
Нойер, Ито, Та, Упамекано, Бишоф, Горетцка, Павлович, Диас, Карл, Гнабри, Кейн
Запасные: Урбиг, Олисе, Чавес, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Дайбер, Киммих, Мусиала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
