  • Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом», «Аугсбург» – с «Фрайбургом»
Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом», «Аугсбург» – с «Фрайбургом»

В Бундеслиге прошли матчи 18-го тура.

16 января «Вердер» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (3:3) в матче 18-го тура Бундеслиги.

17 января дортмундская «Боруссия» на 95-й минуте вырвала победу над «Санкт-Паули» (3:2), «Хоффенхайм» был сильнее «Байера» (1:0), «Бавария» в гостях разгромила «Лейпциг» (5:1).

18 января «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом» (1:1).

Чемпионат Германии

18-й тур

Бундеслига Германия. 18 тур
18 января 14:30, МХП-Арена
Штутгарт
Завершен
1 - 1
Унион Берлин
Матч окончен
90’
+2’
Илич   Берк
Вагноман   Аревало
90’
Хендрикс   Ассиньон
90’
Штиллер   Андрес
90’
83’
  Чжон Ву Ен
Фюрих   Ельч
76’
Нарти   Демирович
75’
75’
Шефер   Чжон Ву Ен
69’
Юранович   Нсоки
69’
Бурджу   Ансах
  Фюрих
59’
2тайм
Перерыв
Вагноман
41’
1’
Бурджу
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Фюрих, Штиллер, Каразор, Левелинг, Нарти, Ундав
Запасные: Ельч, Андрес, Бредлов, Штенцель, Ассиньон, Аль-Дахиль, Буанани, Аревало, Демирович
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Юранович, Кемляйн, Хедира, Шефер, Хаберер, Бурджу, Илич
Запасные: Прой, Триммель, Крал, Чжон Ву Ен, Любичич, Рааб, Нсоки, Берк, Ансах
Бундеслига Германия. 18 тур
18 января 16:30, ВВК-Арена
Аугсбург
Завершен
2 - 2
Фрайбург
Матч окончен
Массенго   Вольф
88’
82’
Судзуки
80’
Кюблер   Розенфельдер
Ридер   Каде
75’
71’
Манзамби   Остерхаге
Кайтель   Цезигер
63’
Яннулис   Педерсен
63’
Грегорич
62’
62’
  Матанович
59’
  Судзуки
Бэнкс
57’
56’
Грифо   Шерхант
56’
Макенго   Бесте
56’
Хелер   Судзуки
54’
Манзамби
Кайтель
53’
  Реджбечай
49’
  Клод-Морис
47’
Якич   Реджбечай
46’
2тайм
Перерыв
Аугсбург
Дамен, К. Шлоттербек, Бэнкс, Кайтель, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Грегорич
Запасные: Кемюр, Лабрович, Педерсен, Каде, Вольф, Реджбечай, Рибейру, Эссенде, Цезигер
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Макенго, Огбус, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Хелер, Треу, Матанович
Запасные: Гюнтер, Судзуки, Бесте, Остерхаге, Шерхант, Ф. Мюллер, Хефлер, Адаму, Розенфельдер
Бундеслига Германия. 18 тур
16 января 19:30, Везерштадион
Вердер
Завершен
3 - 3
Айнтрахт Ф
Матч окончен
90’
+6’
Браун
90’
+4’
  Кнауфф
Нджинма   Топп
89’
85’
Амаимуни-Эшгуяб
83’
Доан   Амаимуни-Эшгуяб
83’
Шаиби   Хейлунд
  Милошевич
80’
  Стаге
78’
78’
Доан
Грюлль   Мбангула
75’
66’
Теате
65’
Дауд   Узун
Шмидт   Милошевич
64’
56’
  Коллинз
52’
Кристенсен   Кнауфф
Шмид
52’
2тайм
Перерыв
  Нджинма
29’
1’
  Калимуэндо
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмид, Грюлль, Шмидт, Стаге, Линен, Сугавара, Нджинма
Запасные: Топп, Хейн, Милошевич, Деман, Альверо, Пуэртас, Малатини, Мбангула, Чович
1тайм
Айнтрахт Ф:
Сантос, Теате, Кох, Коллинз, Кристенсен, Схири, Дауд, Браун, Шаиби, Доан, Калимуэндо
Запасные: Аменда, Баойя, Амаимуни-Эшгуяб, Цеттерер, Узун, Бута, Хейлунд, Кнауфф, Штафф
Бундеслига Германия. 18 тур
17 января 14:30, Фолькспаркштадион
Гамбург
Завершен
0 - 0
Боруссия М
Матч окончен
90’
+2’
Табакович   Матино
88’
Дикс   Такаи
Джатта   Рамуш
85’
Торунарига
80’
Даунс   Глатцель
80’
Домпе   Рессинг-Лелесиит
80’
69’
Нойхаус   Рейна
69’
Онора   Кастроп
Кенигсдорффер   Филипп
67’
Капальдо   Гочолейшвили
67’
59’
Дикс
2тайм
Перерыв
42’
Энгельхардт
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Джатта, Домпе, Даунс, Кенигсдорффер
Запасные: Фераи, Гочолейшвили, Микельбрансис, Рамуш, Рессинг-Лелесиит, Херман, Мегед, Филипп, Глатцель
1тайм
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Нойхаус, Онора, Нетц, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Ульрих, Рейна, Кастроп, Штегер, Омлин, Ранос, Такаи, Мохья, Матино
Бундеслига Германия. 18 тур
17 января 14:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
3 - 2
Санкт-Паули
Матч окончен
  Джан
90’
+5’
Брандт   Чуквуэмека
83’
Нмеча   Озджан
83’
72’
  Джонс
Рюэрсон   Ян Коуто
71’
Фабиу Силва   Гирасси
71’
Адейеми   Байер
71’
Беллингем
69’
64’
Ритцка   Оппи
64’
Дзвигала   Андо
64’
Карс   Джонс
62’
  Сэндс
  Адейеми
54’
2тайм
Перерыв
  Брандт
45’
+1’
Адейеми
43’
38’
Смит
Н. Шлоттербек
16’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Брандт, Адейеми, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Фабиу Силва
Запасные: Дюранвиль, Байер, Чуквуэмека, Майер, Мане, Зюле, Ян Коуто, Озджан, Гирасси
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Перейра Лаже, Фудзита, Ритцка, Смит, Сэндс, Пырка, Карс
Запасные: Стивенс, Робатш, Афолайян, Джонс, Андо, Оппи, Сисей, Салиакас, Газдов
Бундеслига Германия. 18 тур
17 января 14:30, Фольксваген-Арена
Вольфсбург
Завершен
1 - 1
Хайденхайм
Матч окончен
90’
Хонзак   Траоре
Линдстрем
89’
86’
Дорш   Кербер
86’
Пирингер   Кауфманн
  Йенц
80’
77’
Бек   Шиммер
77’
Ференбах   Стергиу
Герхардт   Линдстрем
70’
Паредес
68’
Маер   Дагим
59’
Бюргер   Кумбеди
59’
Эриксен
59’
57’
Ференбах
Центер   Паредес
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Бек
29’
Дорш
26’
Буш
Арнольд
16’
Вольфсбург
Грабара, Центер, Кульеракис, Йенц, Бюргер, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Амура
Запасные: Хенсель, Дагим, Перван, Кумбеди, Фишер, Линдстрем, Паредес, Вавро, Винисиус
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Гимбер, Майнка, Буш, Дорш, Шеппнер, Хонзак, Бек, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Стергиу, Кауфманн, Шиммер, Вагнер, Феллер, Зирслебен, Траоре, Нихьюс, Кербер
Бундеслига Германия. 18 тур
17 января 14:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
Завершен
1 - 0
Байер
Матч окончен
Лемперле   Бебу
90’
+1’
84’
Куанса
81’
Телла   Хофманн
Крамарич   Морстедт
79’
Прасс   Жандре
79’
74’
Поку   Телла
Аслани   Премель
69’
Гранач
62’
60’
Флеккен   Бласвих
Бургер
48’
46’
Фернандес   Кофан
46’
Артур   Маза
2тайм
Перерыв
  Бургер
9’
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Прасс, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Филипп, Жандре, Акпогума, Премель, Бебу, Кабак, Дамар, Туре, Морстедт
1тайм
Байер:
Флеккен, Куанса, Баде, Андрих, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Шик
Запасные: Телла, Белосьян, Хофманн, Кофан, Васкес, Маза, Терье, Сарко, Бласвих
Бундеслига Германия. 18 тур
17 января 14:30, РейнЭнергиШтадион
Кельн
Завершен
2 - 1
Майнц
Матч окончен
90’
Небель   Морено Фель
90’
Сано   Норден
Краус
87’
  Ахе
85’
Кастро-Монтес   Тильманн
83’
74’
Белль   Мэлоуни
74’
Ли Чжэ Сон   Бевинг
Майна   Вальдшмидт
73’
Бюльтер
72’
72’
Титц
72’
Бац
Эль Мала
72’
61’
Видмер
61’
Мвумпа   Зиб
  Ахе
57’
Озкаджар   Лунн Хансен
46’
Мартель   Краус
46’
Йоуханнессон   Ахе
46’
2тайм
Перерыв
43’
Ли Чжэ Сон
29’
  Белль
Мартель
18’
Кельн
Швэбе, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Кастро-Монтес, Йоуханнессон, Мартель, Майна, Эль Мала, Бюльтер, Каминьски
Запасные: Краус, Кайнц, Тильманн, ван ден Берг, Шентен, Лунн Хансен, Вальдшмидт, Ахе, Цилер
1тайм
Майнц:
Бац, Потульски, Белль, Кор, Сано, Ли Чжэ Сон, Небель, Видмер, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Зиб, Бевинг, Рисс, Ляйтш, Мэлоуни, Норден, Морено Фель, Бобциен, Кавасаки
Бундеслига Германия. 18 тур
17 января 17:30, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Завершен
1 - 5
Бавария
Матч окончен
Нуса   Максимович
90’
88’
  Олисе
87’
Гнабри   Мусиала
86’
Ито   Ким Мин Чжэ
85’
  Павлович
Баумгартнер   Гомис
84’
82’
  Та
81’
Бишоф   Дэвис
Зайвальд   Бандзузи
81’
Ромуло   Хардер
81’
67’
  Кейн
56’
Карл   Олисе
50’
  Гнабри
46’
Горетцка   Киммих
2тайм
Перерыв
Зайвальд
29’
  Ромуло
20’
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Хенрихс, Неделькович, Максимович, Бандзузи, Финкгрефе, Битшиабу, Хардер, Вандевордт, Гомис
1тайм
Бавария:
Нойер, Ито, Та, Упамекано, Бишоф, Горетцка, Павлович, Диас, Карл, Гнабри, Кейн
Запасные: Урбиг, Олисе, Чавес, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Дайбер, Киммих, Мусиала
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

