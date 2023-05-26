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Так Семак примет участие в ретроматче сборной России и «Зенита»? Отвечает Сергей Богданович

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что он должен принять участие в ретро-матче сборной России против петербургской команды.

«Ко мне никто не обращался. Видел, что этот матч планируется. Никаких обращений со стороны ко мне не было. У меня есть определенные планы на отпуск», – приводит слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Артем Марков.

Российский футбольный союз (РФС) ведет работу по организации ретро-матча между сборной России и «Зенитом» на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 15 июня. Игра будет посвящена 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзе сборной России на Чемпионате Европы.

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