Чемпионат Германии. «Штутгарт» разгромил «Боруссию» Менхенгладбах, «Фрайбург» обыграл «Кельн»

В Бундеслиге прошли матчи 19-го тура.
«Гамбург» поделил очки с «Санкт-Паули» (0:0) в стартовом матче 19-го тура Бундеслиги.
В субботу «Бавария» дома проиграла «Аугсбургу» (1:2), «Байер» справился с «Вердером» (1:0), «Боруссия» Дортмунд разгромила «Унион» (3:0).
В воскресенье «Боруссия» Менхенгладбах крупно проиграла «Штутгарту» (0:3).
Чемпионат Германии
19-й тур
Боруссия М
Николас, Ульрих, Эльведи, Такаи, Скалли, Нойхаус, Зандер, Матино, Райтц, Онора, Табакович
Запасные: Ранос, Омлин, Мохья, Сарко, Нетц, Фридрих, Кьяродиа, Энгельхардт, Штегер
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Левелинг, Нарти, Буанани, Демирович
Запасные: Штенцель, Бредлов, Аль-Дахиль, Эль-Ханнус, Ундав, Ассиньон, Фюрих, Андрес, Миттельштедт
Фрайбург
Атуболу, Треу, Розенфельдер, Гинтер, Кюблер, Остерхаге, М. Эггештайн, Шерхант, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Манзамби, Ириэ, Гюнтер, Грифо, Ф. Мюллер, Адаму, Хефлер, Хелер, Огбус
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, ван ден Берг, Себулонсен, Кастро-Монтес, Майна, Каминьски, Краус, Тильманн, Бюльтер, Ахе
Запасные: Йоуханнессон, Вальдшмидт, Шентен, Озкаджар, Мартель, Цилер, Хусейнбашич, Ньянг, Эль Мала
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Оппи, Смит, Сэндс, Пырка, Перейра Лаже, Фудзита, Карс
Запасные: Робатш, Андо, Салиакас, Джонс, Сисей, Синани, Фолль, Ритцка, Ирвайн
Гамбург:
Хойер, Мухайм, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Ремберг, Фабиу Виейра, Рессинг-Лелесиит, Кенигсдорффер, Джатта, Даунс
Запасные: Домпе, Филипп, Эльфадли, Бальде, Глатцель, Тангвик, Микельбрансис, Гочолейшвили, Локонга
Бавария
Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Та, Дэвис, Горетцка, Павлович, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Киммих, Дайбер, Мусиала, Киала, Бишоф, Джексон, Нойер, Чавес, Майк
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Реджбечай, Массенго, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Лабрович, Педерсен, Вольф, Кемюр, Грегорич, Эссенде, Кайтель, Гарби, Рибейру
Байер
Бласвих, Баде, Андрих, Куанса, Поку, Хофманн, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Васкес, Шик
Запасные: Фернандес, Терье, Тап, Артур, Паласиос, Ломб, Белосьян, Тилльман, Кофан
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмидт, Стаге, Линен, Шмид, Сугавара, Грюлль, Нджинма
Запасные: Малатини, Хейн, Шметгенс, Топп, Милошевич, Деман, Пуэртас, Хансен-Ороэн, Чович
Айнтрахт Ф
Сантос, Аменда, Кох, Коллинз, Узун, Доан, Браун, Схири, Шаиби, Кристенсен, Калимуэндо
Запасные: Амаимуни-Эшгуяб, Цеттерер, Косуги, Хейлунд, Гетце, Теате, Ларссон, Кнауфф, Баойя
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Аслани, Крамарич, Прасс, Бургер, Авдуллаху, Цоуфал, Морстедт
Запасные: Филипп, Жандре, Бебу, Гранач, Акпогума, Премель, Дамар, Туре
Майнц
Бац, Белль, Пош, Кор, Видмер, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, да Кошта, Титц, Холлербах
Запасные: Мвене, Мэлоуни, Рисс, Потульски, Мвумпа, Вайпер, Кавасаки, Амири, Бевинг
Вольфсбург:
Грабара, Центер, Йенц, Вавро, Кумбеди, Винисиус, Герхардт, Амура, Эриксен, Виммер, Пейчинович
Запасные: Линдстрем, Сванберг, Бюргер, Мюллер, Фишер, Сиогаи, Дагим, Анжели, Маер
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Гимбер, Майнка, Стергиу, Дорш, Шеппнер, Хонзак, Бек, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Феллер, Траоре, Беренс, Шиммер, Буш, Нихьюс, Зирслебен, Кербер, Конте
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Битшиабу, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Клостерманн, Финкгрефе, Вандевордт, Хардер, Гомис, Хенрихс, Бандзузи, Неделькович, Максимович
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Ансах, Чжон Ву Ен, Юранович, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Бурджу, Маркграф, Прой, Нсоки, Шефер, Богданов, Берк, Рааб, Триммель
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Фабиу Силва, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Ян Коуто, Бенсебайни, Мане, Озджан, Брандт, Адейеми, Ансельмино, Чуквуэмека
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
