  Чемпионат Германии. «Штутгарт» разгромил «Боруссию» Менхенгладбах, «Фрайбург» обыграл «Кельн»
Чемпионат Германии. «Штутгарт» разгромил «Боруссию» Менхенгладбах, «Фрайбург» обыграл «Кельн»

В Бундеслиге прошли матчи 19-го тура.

«Гамбург» поделил очки с «Санкт-Паули» (0:0) в стартовом матче 19-го тура Бундеслиги.

В субботу «Бавария» дома проиграла «Аугсбургу» (1:2), «Байер» справился с «Вердером» (1:0), «Боруссия» Дортмунд разгромила «Унион» (3:0). 

В воскресенье «Боруссия» Менхенгладбах крупно проиграла «Штутгарту» (0:3). 

Чемпионат Германии

19-й тур

Бундеслига Германия. 19 тур
25 января 14:30, Боруссия-Парк
Логотип домашней команды
Боруссия М
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Штутгарт
Матч окончен
Зандер   Энгельхардт
86’
Ульрих   Кьяродиа
86’
Ульрих
85’
79’
Нарти   Эль-Ханнус
79’
Штиллер   Андрес
Нойхаус   Штегер
75’
74’
  Ундав
73’
Хендрикс   Миттельштедт
67’
  Скалли
Онора   Мохья
65’
Райтц   Сарко
65’
61’
Демирович   Ундав
61’
Левелинг   Фюрих
2тайм
Перерыв
43’
Каразор
30’
  Левелинг
Табакович
13’
Боруссия М
Николас, Ульрих, Эльведи, Такаи, Скалли, Нойхаус, Зандер, Матино, Райтц, Онора, Табакович
Запасные: Ранос, Омлин, Мохья, Сарко, Нетц, Фридрих, Кьяродиа, Энгельхардт, Штегер
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Левелинг, Нарти, Буанани, Демирович
Запасные: Штенцель, Бредлов, Аль-Дахиль, Эль-Ханнус, Ундав, Ассиньон, Фюрих, Андрес, Миттельштедт
Подробнее
Бундеслига Германия. 19 тур
25 января 16:30, Europa-Park Stadion
Логотип домашней команды
Фрайбург
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Кельн
Матч окончен
87’
ван ден Берг   Шентен
86’
Майна   Вальдшмидт
77’
Лунн Хансен   Мартель
77’
Краус   Йоуханнессон
Матанович   Хелер
76’
Шерхант   Грифо
76’
Шерхант
74’
69’
Кастро-Монтес
67’
Тильманн   Эль Мала
Матанович
66’
Остерхаге   Хефлер
63’
Розенфельдер   Огбус
62’
62’
Краус
Кюблер   Гюнтер
55’
2тайм
Перерыв
  Матанович
44’
  Шерхант
11’
10’
  Розенфельдер
Фрайбург
Атуболу, Треу, Розенфельдер, Гинтер, Кюблер, Остерхаге, М. Эггештайн, Шерхант, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Манзамби, Ириэ, Гюнтер, Грифо, Ф. Мюллер, Адаму, Хефлер, Хелер, Огбус
1тайм
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, ван ден Берг, Себулонсен, Кастро-Монтес, Майна, Каминьски, Краус, Тильманн, Бюльтер, Ахе
Запасные: Йоуханнессон, Вальдшмидт, Шентен, Озкаджар, Мартель, Цилер, Хусейнбашич, Ньянг, Эль Мала
Подробнее
Бундеслига Германия. 19 тур
23 января 19:30, Миллернтор
Логотип домашней команды
Санкт-Паули
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Гамбург
Матч окончен
87’
Фабиу Виейра   Локонга
68’
Кенигсдорффер   Филипп
68’
Даунс   Глатцель
68’
Бальде   Домпе
Дзвигала   Ирвайн
65’
Перейра Лаже   Синани
65’
Карс   Джонс
46’
2тайм
Перерыв
24’
Ремберг
14’
Рессинг-Лелесиит   Бальде
Дзвигала
7’
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Дзвигала, Оппи, Смит, Сэндс, Пырка, Перейра Лаже, Фудзита, Карс
Запасные: Робатш, Андо, Салиакас, Джонс, Сисей, Синани, Фолль, Ритцка, Ирвайн
1тайм
Гамбург:
Хойер, Мухайм, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Ремберг, Фабиу Виейра, Рессинг-Лелесиит, Кенигсдорффер, Джатта, Даунс
Запасные: Домпе, Филипп, Эльфадли, Бальде, Глатцель, Тангвик, Микельбрансис, Гочолейшвили, Локонга
Подробнее
Бундеслига Германия. 19 тур
24 января 14:30, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Аугсбург
Матч окончен
Ким Мин Чжэ   Чавес
85’
85’
Чавес   Вольф
81’
  Массенго
Ито   Бишоф
79’
Горетцка   Джексон
79’
75’
  Чавес
74’
Ридер   Кемюр
74’
Реджбечай   Кайтель
74’
Реджбечай
Та
73’
63’
Каде   Эссенде
Карл   Мусиала
61’
Дэвис   Киммих
61’
2тайм
Перерыв
  Ито
23’
Бавария
Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Та, Дэвис, Горетцка, Павлович, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Киммих, Дайбер, Мусиала, Киала, Бишоф, Джексон, Нойер, Чавес, Майк
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Реджбечай, Массенго, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Лабрович, Педерсен, Вольф, Кемюр, Грегорич, Эссенде, Кайтель, Гарби, Рибейру
Подробнее
Бундеслига Германия. 19 тур
24 января 14:30, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Вердер
Матч окончен
90’
+6’
Деман
88’
Малатини
Баде
87’
79’
Сугавара   Топп
78’
Фридль
Хофманн
78’
Алеиш Гарсия   Паласиос
72’
Маза   Артур
72’
60’
Грюлль   Милошевич
Васкес   Фернандес
57’
Поку   Тилльман
57’
46’
Шмидт   Деман
2тайм
Перерыв
  Васкес
37’
15’
Пипер   Малатини
Байер
Бласвих, Баде, Андрих, Куанса, Поку, Хофманн, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Васкес, Шик
Запасные: Фернандес, Терье, Тап, Артур, Паласиос, Ломб, Белосьян, Тилльман, Кофан
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмидт, Стаге, Линен, Шмид, Сугавара, Грюлль, Нджинма
Запасные: Малатини, Хейн, Шметгенс, Топп, Милошевич, Деман, Пуэртас, Хансен-Ороэн, Чович
Подробнее
Бундеслига Германия. 19 тур
24 января 14:30, Дойче банк Парк
Логотип домашней команды
Айнтрахт Ф
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Хоффенхайм
Матч окончен
90’
+5’
Бебу
90’
+2’
Аслани   Дамар
90’
Авдуллаху
76’
Морстедт   Бебу
Калимуэндо   Баойя
72’
Коллинз   Амаимуни-Эшгуяб
72’
67’
Крамарич   Премель
65’
  Аменда
Узун   Кнауфф
61’
Шаиби   Ларссон
61’
60’
  Кабак
52’
  Морстедт
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Хайдари
44’
Цоуфал
  Калимуэндо
18’
Айнтрахт Ф
Сантос, Аменда, Кох, Коллинз, Узун, Доан, Браун, Схири, Шаиби, Кристенсен, Калимуэндо
Запасные: Амаимуни-Эшгуяб, Цеттерер, Косуги, Хейлунд, Гетце, Теате, Ларссон, Кнауфф, Баойя
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Аслани, Крамарич, Прасс, Бургер, Авдуллаху, Цоуфал, Морстедт
Запасные: Филипп, Жандре, Бебу, Гранач, Акпогума, Премель, Дамар, Туре
Подробнее
Бундеслига Германия. 19 тур
24 января 14:30, Мева Арена
Логотип домашней команды
Майнц
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Вольфсбург
Матч окончен
Ли Чжэ Сон   Бевинг
90’
+6’
Белль
90’
+2’
Титц   Мвумпа
90’
Холлербах   Мэлоуни
90’
Кор
86’
84’
Герхардт   Сванберг
84’
Эриксен   Сиогаи
  Амири
83’
75’
Виммер   Линдстрем
75’
Винисиус   Маер
  Белль
73’
70’
Винисиус
  Титц
68’
66’
Амура   Дагим
Небель   Амири
65’
да Кошта   Мвене
65’
60’
Виммер
2тайм
Перерыв
Пош
33’
Титц
22’
3’
  Амура
Майнц
Бац, Белль, Пош, Кор, Видмер, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, да Кошта, Титц, Холлербах
Запасные: Мвене, Мэлоуни, Рисс, Потульски, Мвумпа, Вайпер, Кавасаки, Амири, Бевинг
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Центер, Йенц, Вавро, Кумбеди, Винисиус, Герхардт, Амура, Эриксен, Виммер, Пейчинович
Запасные: Линдстрем, Сванберг, Бюргер, Мюллер, Фишер, Сиогаи, Дагим, Анжели, Маер
Подробнее
Бундеслига Германия. 19 тур
24 января 14:30, Фойт-Арена
Логотип домашней команды
Хайденхайм
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
РБ Лейпциг
Матч окончен
90’
Баку   Хенрихс
Гимбер
89’
Шеппнер   Нихьюс
84’
77’
Раум   Финкгрефе
Хонзак   Беренс
77’
77’
Битшиабу   Максимович
Пирингер   Кербер
77’
71’
Баумгартнер   Гомис
71’
Нуса   Бандзузи
70’
  Раум
68’
  Нуса
Бек   Шиммер
63’
Ибрагимович   Конте
63’
62’
  Баку
2тайм
Перерыв
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Гимбер, Майнка, Стергиу, Дорш, Шеппнер, Хонзак, Бек, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Феллер, Траоре, Беренс, Шиммер, Буш, Нихьюс, Зирслебен, Кербер, Конте
1тайм
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Битшиабу, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Клостерманн, Финкгрефе, Вандевордт, Хардер, Гомис, Хенрихс, Бандзузи, Неделькович, Максимович
Подробнее
Бундеслига Германия. 19 тур
24 января 17:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Логотип домашней команды
Унион Берлин
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+3’
Нмеча   Озджан
90’
+3’
Рюэрсон   Мане
Хаберер   Триммель
86’
84’
  Байер
79’
Фабиу Силва   Чуквуэмека
Диогу Лейте   Берк
76’
Кемляйн   Шефер
76’
69’
Джан   Ансельмино
Юранович   Нсоки
66’
Ансах   Бурджу
66’
59’
Джан
53’
  Н. Шлоттербек
2тайм
Перерыв
10’
  Джан
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Ансах, Чжон Ву Ен, Юранович, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Бурджу, Маркграф, Прой, Нсоки, Шефер, Богданов, Берк, Рааб, Триммель
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Фабиу Силва, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Ян Коуто, Бенсебайни, Мане, Озджан, Брандт, Адейеми, Ансельмино, Чуквуэмека
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

