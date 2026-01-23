Матч окончен
«ПСЖ» дожал «Осер» – 1:0. Барколя забил на 79-й с паса Дембеле
«ПСЖ» обыграл «Осер».
«ПСЖ» победил «Осер» (1:0) на выезде в рамках 19-го тура Лиги 1.
Матч проходил на стадионе «Аббе-Дешам».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 79-й минуте счет открыл вингер парижан Брэдли Барколя – с паса Усмана Дембеле. Больше команды не забили голов.
«Пари Сен-Жермен» наьрал 45 очков и до матча «Ланса» (43) лидирует в таблице. «Осер» идет 17-м, имея 12 баллов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
