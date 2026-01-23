«ПСЖ» дожал «Осер» – 1:0. Барколя забил на 79-й с паса Дембеле

«ПСЖ» обыграл «Осер».

«ПСЖ » победил «Осер » (1:0) на выезде в рамках 19-го тура Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Аббе-Дешам».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 79-й минуте счет открыл вингер парижан Брэдли Барколя – с паса Усмана Дембеле . Больше команды не забили голов.

«Пари Сен-Жермен» наьрал 45 очков и до матча «Ланса» (43) лидирует в таблице. «Осер» идет 17-м, имея 12 баллов.

