«ПСЖ» дожал «Осер» – 1:0. Барколя забил на 79-й с паса Дембеле

«ПСЖ» обыграл «Осер».

«ПСЖ» победил «Осер» (1:0) на выезде в рамках 19-го тура Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Аббе-Дешам».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 79-й минуте счет открыл вингер парижан Брэдли Барколя – с паса Усмана Дембеле. Больше команды не забили голов.

«Пари Сен-Жермен» наьрал 45 очков и до матча «Ланса» (43) лидирует в таблице. «Осер» идет 17-м, имея 12 баллов.

Лига 1 Франция. 19 тур
23 января 19:00, Аббе-Дешам
Логотип домашней команды
Осер
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Намасо   Мара
90’
+1’
Дануа   Кулибали
90’
Си   Февр
85’
Диоманде   Овусу
85’
79’
  Барколя
72’
Бералдо
62’
Гонсалу Рамуш   Дембеле
61’
Мбайе   Д. Дуэ
Ахамада   Матондо
46’
2тайм
Перерыв
Осер
Леон, Менса, Си, Акпа, Диоманде, Сеная, Намасо, Эль-Аззузи, Дануа, Ахамада, Синайоко
Запасные: Кулибали, Мара, Матондо, Казимир, Овусу, Оппегор, Февр, Де Персен, Диуссе
1тайм
ПСЖ:
Шевалье, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Мбайе, Барколя, Гонсалу Рамуш, Кварацхелия
Запасные: Дембеле, Марин, Джеймс, Пачо, Нсоки, Д. Дуэ, Маркиньос
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
лига 1 Франция
Осер
ПСЖ
Брэдли Барколя
Усман Дембеле
