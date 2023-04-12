Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в интервью «Спорт День за Днем» рассказал об отношениях клуба с «Зенитом».

– Вы верите, что в Питере может появиться вторая команда уровня РПЛ? – Она должна появиться. С моей стороны, никаких нареканий к «Зениту» не было. Мы всегда уважали «Зенит» и считались с их мнением. С их стороны такого отношения к нам не наблюдалось. Мы ни у кого не отбирали болельщиков. Болельщик сам в праве выбирать команду. Люди к нам переходили не из-за того, что мы их ходили и уговаривали.

– Вы же и их воспитанников не брали, как это делают другие команды из Петербурга. – У них постоянно были к нам какие-то претензии. Не то, что постоянные, но они на нас смотрели свысока. Мы для них, наверное, ничем кроме, как раздражителями не являлись.

– А какого плана были к вам претензии? – Даже те кабальные условия, которые они предоставляли по аренде «Петровского» и малой спортивной арены. Был такой момент, что мы даже участвовали в замене поля на малой спортивной арене. Они понимали, что нам деваться некуда, – сказал Матюшенко.

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