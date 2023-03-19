Музыкант и болельщик петербургского «Зенита» Сергей Шнуров высказался о получении бразильскими игроками сине-бело-голубых полузащитником Клаудиньо и нападающим Малкомом паспортов РФ. Соответствующий указ подписал президент России 24 февраля.

«Как отношусь к российскому гражданству Малкома и Клаудиньо? Ради бога. Хотел бы видеть их в сборной России? Я не против», — сказал Шнуров «Спорт-Экспресс».

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны» за 40 млн евро. В сезоне 2022/2023 нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, на его счету 19 голов и 7 голевых передач.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2019 года из «РБ Брагантино» за 12 млн евро. В сезоне 2022/2023 полузащитник провел 21 матч во всех турнирах, на его счету 3 мяча и 8 голевых передач.

Известно, что Малком сможет сыграть за сборную России не раньше 2024 года при смене спортивного гражданства через ФИФА. Клаудиньо получит право играть за национальную команду России не раньше 2026 года. Он должен пять лет прожить в России, также за этот срок полузащитник не должен выступать за сборную Бразилии.

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