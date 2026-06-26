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  4. Турция – США. 2:2 – Берхалтер забил и ассистировал Трасти. Онлайн-трансляция

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Турция – США. 2:2 – Берхалтер забил и ассистировал Трасти, у Йылмаза гол и пас на Гюлера. Онлайн-трансляция
Турция и США встречаются в матче ЧМ-2026.

Сборная Турции встречается с командой США в матче третьего тура ЧМ-2026.

Игра проходит на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Остон Трасти забил уже на 3-й минуте с паса Себастьяна Берхалтера. Арда Гюлер сравнял на 10-й с паса Барыша Йылмаза. Йылмаз вывел турок вперед на 31-й. Берхалтер сравнял на 49-й.

В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 3 тур
26 июня 02:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
Турция
Второй тайм
2 - 2
1.81xG1.94
0′
Логотип гостевой команды
США
Кекчю   Айхан
88’
86’
Маккенни   Тилльман
Йылдыз   Узун
84’
Челик   Сеюнджю
84’
77’
Скалли   Фриман
77’
Ааронсон   Сендехас
76’
Рейна   Дест
58’
Веа   Пулишич
49’
  Берхалтер
2тайм
Перерыв
  Йылмаз
31’
19’
Берхалтер
  Гюлер
10’
3’
  Трасти
Турция
Чакыр, Бардакджи, Кабак, Челик, Йылдыз, Гюлер, Эльмали, Кекчю, Озджан, Айдын, Йылмаз
Запасные: Кекчю, Юксек, Актюркоглу, Акгюн, Чалханоглу, Кахведжи, Демирал, Мюльдюр, Акайдин, Гюль, Челик, Йылдыз, Гюнок, Байындыр, Кадыоглу
1тайм
США:
Тернер, Трасти, Маккензи, Робинсон, Скалли, Рейна, Берхалтер, Маккенни, Веа, Пепи, Ааронсон
Запасные: Маккенни, Ричардс, Рим, Фриз, Брэйди, Робинсон, Ааронсон, Адамс, Арфстен, Райт, Скалли, Рейна, Веа, Балогун
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АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoСборная США по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoОстон Трасти
logoАрда Гюлер
logoОркун Кекчю
logoСебастьян Берхалтер

Комментарии

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берхалтер милый мой белхартер(с)
Оо кто на трибунах.
Американцам конечно ничего уже не угрожает,но ставить второй состав на игру с турками,слишком самоуверенный шаг.
ОтветЛука Тони 2693
Американцам конечно ничего уже не угрожает,но ставить второй состав на игру с турками,слишком самоуверенный шаг.
а зачем им ставить ведущих игроков? чтобы что? чтобы сильнее устали перед пловом и была вероятность травм?
ОтветAndrei Lisavets
а зачем им ставить ведущих игроков? чтобы что? чтобы сильнее устали перед пловом и была вероятность травм?
Ну мексиканцы вчера даже с чехами,особо не расслаблялись,играли основными игроками.Это все равно футбольный матч,который войдет им в статистику.
Страны хозяйки меняются , количество команд и матчей изменяется но есть непоколебимые истины . Типа когда уже ловить нечего взбрыкнуть копытом в ничего не решающем матче
Кажется на этом турнире можно даже ломать это жк максимум, а вот рот прикрыть сразу кк
Турков прорвало! То ни одного, то уже два забили и не кому-нибудь.
Ответmarchellinos
Турков прорвало! То ни одного, то уже два забили и не кому-нибудь.
И не говори... Уже США "ни кто-то" к мире футбола 🙂
и че вот щас нужно было начать играть котакбашлар
Россияне могли бы разносить обе команды со счётом 5-0 я думаю, судя по игре обоих команд, надо россиянам что-то делать со своим неврозом, и потом всех выносить, уровень футбола выше, чем у США и Турции точно, жаль конечно что мы не увидем тотальное превосходство, товарняки не в счёт, там не играют от силы
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