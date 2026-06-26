Турция и США встречаются в матче ЧМ-2026.

Сборная Турции встречается с командой США в матче третьего тура ЧМ-2026.

Игра проходит на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Остон Трасти забил уже на 3-й минуте с паса Себастьяна Берхалтера. Арда Гюлер сравнял на 10-й с паса Барыша Йылмаза. Йылмаз вывел турок вперед на 31-й. Берхалтер сравнял на 49-й.

В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

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