Турция и США встречаются в матче ЧМ-2026.
Сборная Турции встречается с командой США в матче третьего тура ЧМ-2026.
Игра проходит на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Остон Трасти забил уже на 3-й минуте с паса Себастьяна Берхалтера. Арда Гюлер сравнял на 10-й с паса Барыша Йылмаза. Йылмаз вывел турок вперед на 31-й. Берхалтер сравнял на 49-й.
В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Турция
Чакыр, Бардакджи, Кабак, Челик, Йылдыз, Гюлер, Эльмали, Кекчю, Озджан, Айдын, Йылмаз
Запасные: Кекчю, Юксек, Актюркоглу, Акгюн, Чалханоглу, Кахведжи, Демирал, Мюльдюр, Акайдин, Гюль, Челик, Йылдыз, Гюнок, Байындыр, Кадыоглу
США:
Тернер, Трасти, Маккензи, Робинсон, Скалли, Рейна, Берхалтер, Маккенни, Веа, Пепи, Ааронсон
Запасные: Маккенни, Ричардс, Рим, Фриз, Брэйди, Робинсон, Ааронсон, Адамс, Арфстен, Райт, Скалли, Рейна, Веа, Балогун
Календарь ЧМ-2026
Таблицы ЧМ-2026
Статистика ЧМ-2026
Комментарии