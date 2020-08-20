Болит бок при беге – стоит ли волноваться?

С этим сталкивается 70% бегунов.

Причин болей в боку во время бега может быть множество. Особенно часто они встречаются у новичков с низким уровнем физической подготовки: их организм не привык к беговым нагрузкам.

По статистике, 70% бегунов сталкиваются с неприятными ощущениями в животе во время бега. Из них почти 80% отмечают, что боль акцентируется в правом или левом боку.

В этом материале мы расскажем, почему болит бок во время бега, каковы причины этих болей. Также вы узнаете, что нужно сделать, чтобы боли ушли, и насколько серьезно стоит к ним относится.

Внутренние органы, которые могут спровоцировать спазм

Болят не сами внутренние органы. Причиной неприятных ощущений становится перераспределение кровотока в организме во время физических нагрузок.

Если вы почувствовали боль или легкое покалывание в боку после начала тренировки, определите, с какой стороны локализованы эти ощущения.

Неприятные ощущения справа может провоцировать печень, а конкретно «глиссонова капсула» (оболочка, покрывающая печень). Диафрагма и проблемы с позвоночником могут вызывать болевые ощущения с любой стороны. Болезненные ощущения в левом боку могут быть реакцией селезенки на физические нагрузки.

У кого-то эти ощущения похожи на тянущую боль, у кого-то на резкую колющую.

Если боли в левом боку не прекращаются даже во время отдыха, а под нагрузкой начинают усиливаться, это может быть признаком заболевания, вызвавшего нарушения в работе селезенки, почек, желудка или поджелудочной железы.

Причины болей в боку во время бега

Боли в боку во время бега могут встречаться как у новичков, так и у опытных спортсменов. Неприятные ощущения могут появиться неожиданно, острая боль может заставить остановиться, а если речь идет о соревнованиях – даже сойти с дистанции.

Почему болит бок во время бега? Однозначного ответа на этот вопрос нет, неприятные ощущения возникают по разным причинам.

Отсутствие разминки . Разминка необходима для того, чтобы разогреть мышцы и подготовить организм к нагрузкам. Люди, давно занимающиеся бегом, отмечают, что без разминки спазмы возникают гораздо чаще.

. Разминка необходима для того, чтобы разогреть мышцы и подготовить организм к нагрузкам. Люди, давно занимающиеся бегом, отмечают, что без разминки спазмы возникают гораздо чаще. Беговая тренировка на полный желудок . В организме человека есть диафрагма – дыхательная мышца, отделяющая брюшную и грудную полости. Когда желудок переполнен, при беге он тянет диафрагму вниз, вследствие чего человек чувствует болевые ощущения.

. В организме человека есть диафрагма – дыхательная мышца, отделяющая брюшную и грудную полости. Когда желудок переполнен, при беге он тянет диафрагму вниз, вследствие чего человек чувствует болевые ощущения. Диафрагмальная ишемия . Ишемией называется частичное или полное прекращение кровотока к какому-то органу. Во время интенсивных кардиотренировок кровь в большем объеме поступает к мышцам, чем обычно, поэтому кровоснабжение диафрагмы может ухудшаться. Предполагается, что это может стать причиной боли в боку.

. Ишемией называется частичное или полное прекращение кровотока к какому-то органу. Во время интенсивных кардиотренировок кровь в большем объеме поступает к мышцам, чем обычно, поэтому кровоснабжение диафрагмы может ухудшаться. Предполагается, что это может стать причиной боли в боку. Осанка . Патологии позвоночника могут приводить к сдавливанию выходящих из него нервов. Это может вызывать неприятные ощущения. Схожие ощущения возникают, если сутулиться во время бега.

. Патологии позвоночника могут приводить к сдавливанию выходящих из него нервов. Это может вызывать неприятные ощущения. Схожие ощущения возникают, если сутулиться во время бега. Дыхание . Еще одной причиной может стать неправильная техника дыхания.

. Еще одной причиной может стать неправильная техника дыхания. Сладкие газированные напитки . Даже небольшое количество газировки перед тренировкой может пагубно влиять на организм и вызывать боли в боку во время занятий.

. Даже небольшое количество газировки перед тренировкой может пагубно влиять на организм и вызывать боли в боку во время занятий. Заболевания внутренних органов: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка. При гепатите печень увеличивается в размерах, воспаление поджелудочной железы провоцирует острую боль, а камни в желчном пузыре вызывают неприятные ощущения. Все эти проблемы могут провоцировать боль в боку во время физических нагрузок.

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Причины болей в боку после бега

Если спазмы беспокоят и после занятий, то причины ровно те же, что и во время тренировки. Не рекомендуется с быстрого темпа сразу переходить на шаг, а тем более останавливаться – организм дает ответную реакцию в виде болевых ощущений.

Если боль не уходит сразу после остановки, можно попробовать сделать следующее.

Постарайтесь расслабиться: сядьте, дышите глубоко, расслабьте мышцы.

Глубоко вдохните и выдохните через губы, сложенные в трубочку. Так можно насытить кровь кислородом.

Разогрейте мышцы. Сделайте разминку – наклоны в стороны, вращения суставами, динамическую растяжку.

Что сделать во время бега, чтобы боли прекратились

Справиться с болью в боку во время бега достаточно сложно. Специалисты Американского колледжа спортивной медицины рекомендуют несколько приемов, которые могут помочь, однако каждый случай индивидуален, поэтому эффективность не гарантирована.

Снизьте скорость бега, но не останавливайтесь.

Начните глубже дышать, вдыхая на два шага, а выдыхая на третий. Благодаря этому мышцы расслабятся и неприятные ощущения могут уйти.

Остановитесь и сделайте упражнения на растяжку – наклоны в бок или вперед.

Плавно перейдите на шаг, а затем остановитесь. После этого чуть наклонитесь вперед – расслабятся напряженные внутренние органы и диафрагма.

Что делать, чтобы бок не заболел на пробежке

Предотвратить боль в боку можно разными способами.

Всегда разминайтесь перед бегом. Это разогревает мышцы, подготавливает организм к нагрузкам, как с физической, так и с психологической точки зрения.

Не рвите со старта вперед, даже если это соревнование. На тренировке тем более следует начинать с медленного темпа, постепенно увеличивая скорость.

Хорошим выходом может стать прокачка мышц кора. Если вы сможете укрепить мышцы спины и пресса, то во время бега и других активностей будете чувствовать себя стабильнее, а болевые ощущения будут возникать реже.

Возможно, вам стоит обратиться к тренеру и поработать над техникой бега. Ученые отмечают, что ошибки в технике, например высокая частота или слишком широкие шаги, могут провоцировать боли в боку.

Не ешьте перед тренировкой. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до ее начала.

Стоит ли обращаться к врачу

Если болит бок во время бега, то в большинстве случаев неприятные ощущения должны уйти через некоторое время после прекращения нагрузок.

Если боли в боку сильные и возникают регулярно, то стоит обратиться к врачу, чтобы он проверил, нет ли у вас каких-либо заболеваний, вызывающих подобную реакцию на физические нагрузки.

Своевременная запись к специалисту позволит предупредить развитие тяжелых патологий и сохранит ваше здоровье.

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Фото: pexels.com/Kampus Production, Tirachard Kumtanom; unsplash.com/Jenny Hill