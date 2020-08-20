Болит бок при беге – стоит ли волноваться?

С этим сталкивается 70% бегунов.
Причин болей в боку во время бега может быть множество. Особенно часто они встречаются у новичков с низким уровнем физической подготовки: их организм не привык к беговым нагрузкам.
По статистике, 70% бегунов сталкиваются с неприятными ощущениями в животе во время бега. Из них почти 80% отмечают, что боль акцентируется в правом или левом боку.
В этом материале мы расскажем, почему болит бок во время бега, каковы причины этих болей. Также вы узнаете, что нужно сделать, чтобы боли ушли, и насколько серьезно стоит к ним относится.
Внутренние органы, которые могут спровоцировать спазм
Болят не сами внутренние органы. Причиной неприятных ощущений становится перераспределение кровотока в организме во время физических нагрузок.
Если вы почувствовали боль или легкое покалывание в боку после начала тренировки, определите, с какой стороны локализованы эти ощущения.
Неприятные ощущения справа может провоцировать печень, а конкретно «глиссонова капсула» (оболочка, покрывающая печень). Диафрагма и проблемы с позвоночником могут вызывать болевые ощущения с любой стороны. Болезненные ощущения в левом боку могут быть реакцией селезенки на физические нагрузки.
У кого-то эти ощущения похожи на тянущую боль, у кого-то на резкую колющую.
Если боли в левом боку не прекращаются даже во время отдыха, а под нагрузкой начинают усиливаться, это может быть признаком заболевания, вызвавшего нарушения в работе селезенки, почек, желудка или поджелудочной железы.
Причины болей в боку во время бега
Боли в боку во время бега могут встречаться как у новичков, так и у опытных спортсменов. Неприятные ощущения могут появиться неожиданно, острая боль может заставить остановиться, а если речь идет о соревнованиях – даже сойти с дистанции.
Почему болит бок во время бега? Однозначного ответа на этот вопрос нет, неприятные ощущения возникают по разным причинам.
- Отсутствие разминки. Разминка необходима для того, чтобы разогреть мышцы и подготовить организм к нагрузкам. Люди, давно занимающиеся бегом, отмечают, что без разминки спазмы возникают гораздо чаще.
- Беговая тренировка на полный желудок. В организме человека есть диафрагма – дыхательная мышца, отделяющая брюшную и грудную полости. Когда желудок переполнен, при беге он тянет диафрагму вниз, вследствие чего человек чувствует болевые ощущения.
- Диафрагмальная ишемия. Ишемией называется частичное или полное прекращение кровотока к какому-то органу. Во время интенсивных кардиотренировок кровь в большем объеме поступает к мышцам, чем обычно, поэтому кровоснабжение диафрагмы может ухудшаться. Предполагается, что это может стать причиной боли в боку.
- Осанка. Патологии позвоночника могут приводить к сдавливанию выходящих из него нервов. Это может вызывать неприятные ощущения. Схожие ощущения возникают, если сутулиться во время бега.
- Дыхание. Еще одной причиной может стать неправильная техника дыхания.
- Сладкие газированные напитки. Даже небольшое количество газировки перед тренировкой может пагубно влиять на организм и вызывать боли в боку во время занятий.
- Заболевания внутренних органов: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка. При гепатите печень увеличивается в размерах, воспаление поджелудочной железы провоцирует острую боль, а камни в желчном пузыре вызывают неприятные ощущения. Все эти проблемы могут провоцировать боль в боку во время физических нагрузок.
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Причины болей в боку после бега
Если спазмы беспокоят и после занятий, то причины ровно те же, что и во время тренировки. Не рекомендуется с быстрого темпа сразу переходить на шаг, а тем более останавливаться – организм дает ответную реакцию в виде болевых ощущений.
Если боль не уходит сразу после остановки, можно попробовать сделать следующее.
- Постарайтесь расслабиться: сядьте, дышите глубоко, расслабьте мышцы.
- Глубоко вдохните и выдохните через губы, сложенные в трубочку. Так можно насытить кровь кислородом.
- Разогрейте мышцы. Сделайте разминку – наклоны в стороны, вращения суставами, динамическую растяжку.
Что сделать во время бега, чтобы боли прекратились
Справиться с болью в боку во время бега достаточно сложно. Специалисты Американского колледжа спортивной медицины рекомендуют несколько приемов, которые могут помочь, однако каждый случай индивидуален, поэтому эффективность не гарантирована.
- Снизьте скорость бега, но не останавливайтесь.
- Начните глубже дышать, вдыхая на два шага, а выдыхая на третий. Благодаря этому мышцы расслабятся и неприятные ощущения могут уйти.
- Остановитесь и сделайте упражнения на растяжку – наклоны в бок или вперед.
- Плавно перейдите на шаг, а затем остановитесь. После этого чуть наклонитесь вперед – расслабятся напряженные внутренние органы и диафрагма.
Что делать, чтобы бок не заболел на пробежке
Предотвратить боль в боку можно разными способами.
- Всегда разминайтесь перед бегом. Это разогревает мышцы, подготавливает организм к нагрузкам, как с физической, так и с психологической точки зрения.
- Не рвите со старта вперед, даже если это соревнование. На тренировке тем более следует начинать с медленного темпа, постепенно увеличивая скорость.
- Хорошим выходом может стать прокачка мышц кора. Если вы сможете укрепить мышцы спины и пресса, то во время бега и других активностей будете чувствовать себя стабильнее, а болевые ощущения будут возникать реже.
- Возможно, вам стоит обратиться к тренеру и поработать над техникой бега. Ученые отмечают, что ошибки в технике, например высокая частота или слишком широкие шаги, могут провоцировать боли в боку.
- Не ешьте перед тренировкой. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до ее начала.
Стоит ли обращаться к врачу
Если болит бок во время бега, то в большинстве случаев неприятные ощущения должны уйти через некоторое время после прекращения нагрузок.
Если боли в боку сильные и возникают регулярно, то стоит обратиться к врачу, чтобы он проверил, нет ли у вас каких-либо заболеваний, вызывающих подобную реакцию на физические нагрузки.
Своевременная запись к специалисту позволит предупредить развитие тяжелых патологий и сохранит ваше здоровье.
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Фото: pexels.com/Kampus Production, Tirachard Kumtanom; unsplash.com/Jenny Hill
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