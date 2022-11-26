Будаков в воротах, Давыдов в атаке, 13-летний Чудо Малой и Goody в полузащите. Символическая сборная открытий года в медиафутболе

В медиафуболе с первого же турнира пошли споры о статусах игроков. Кто медийный, а кто нет? Надо ли публиковать заявки в открытом доступе и считать подписчиков с просмотрами? Нам это не нужно – мы собрали свою трушную сборную открытий 2022 года!

Александр Будаков, «Бей Беги»

Буда выбил дверь с ноги и ворвался в медийный футбол, летом пополнив состав «Бей Беги» Джикии и Соболева. За достаточно короткий срок Александр проявил себя не только как хороший вратарь, но и быстро влился в медийную движуху – чего только стоит легендарная поездка в ПатиБасе перед финалом МФЛ-2. Лига признала его «Открытием года», но останавливаться Будаков не собирается – недавно он создал ютуб-канал «Ля Буда» и обещал пилить там топ-контент! Пара выпусков уже вышли!

Гудай, 2Drots

Одно из самых крутых перевоплощений из профика в медийного игрока за этот год! Гудай пришел в 2Drots из уже всем известного Зеленограда на усиление защитной линии. Особенно выстрелили его пародии – они были на любой вкус: на судей, на игроков, на тренеров и остальных. Как выяснил наш корреспондент Илья Ковалев, единственные, на кого Гудай не сделает пародию – это президенты и тренерский штаб 2Drots, ведь за это его могут кикнуть из клуба.

Виталий Дьяков, «БроукБойз»

Вы тоже были в шоке, когда «Броуки» привели футболиста такого уровня в медийный футбол? Дьяков – лидер команды Райзена и Егорова, хотя поначалу могло показаться, что приехал очередной скучный профик. Опасения не оправдались – у Дьякова всегда есть свое уникальное мнение на многие вопросы, которым он не стесняется делиться в телеграм-канале «Броуков». На поле он тоже заметен и всегда готов зарубиться за своих партнеров в случае конфликта.

Гриня, «На Спорте»

Гриня совсем недавно в медиафутболе – первый раз мы увидели его только летом, когда у «На Спорте» наступила перестройка после ухода Дмитрия Тарасова и Текилы. На первый взгляд, Гриня – киборг-убийца с лицом терминатора, но в этом случае внешность обманчива. Гриша – позитивный и открытый парень, чего только стоят его совместные танцы с Багдасаром на церемонии Winline Media Football Awards. Гриня достаточно быстро зарекомендовал себя и как игрок, и как медиаперсонаж. Сейчас его путаются захантить все топ-клубы медиафутбола.

Георгий Тигиев, «БроукБойз»

Приход Тигиева в медиафутбол вызвал огромный резонанс в комьюнити, и практически сразу экс-игрок «Спартака» стал заметным лицом в «БроукБойз». С первых же матчей мы увидели вспыльчивый характер Тиги, который подарил нам один из самых громких конфликтов в медиафутболе – против Олега Майами. Недавно состоялся их поединок, в котором Георгий проиграл.

Салим, «Амкал»

Этот человек уж точно знает: кто медийный, а кто нет. В противном случае Салим задаст тебе вопрос: «Ты медийный? ########...». Роман ярко выстрелил в этом году, запомнившись не только затянувшимся переходом из Reality в «Амкал» и спором на покраску волос и бороды с Мурой, но и высоким футбольным скиллом. Его чудо-гол в ворота 2Drots в полуфинале МКС – уже классика медиафутбола.

Goody, GOATS

Рэпер Goody уже давно влился в медийный футбол – ранее он выступал и за «На Спорте», и за 2Drots. Но только в этом году он смог громко заявить о себе, создав с нуля команду и пробившись с ней в плей-офф второго сезона Winline Медиалиги.

Гуди – один из немногих президентов, кто регулярно выходит на поле. Менеджерские способности тоже в порядке – благодаря ему в GOATS пришли такие легенды, как Эльдар Джарахов, Паша Техник, Дмитрий Градиленко, Вячеслав Глеб и другие.

Игорь Семшов, «Наши Парни»

До появления Игоря Семшова в Медиалиге никто даже не мог подумать, что скромный и рассудительный экс-игрок клубов РПЛ и сборной России окажется настоящей рок-звездой: за МФЛ-2 он успел выбить телефон у СМИ, говорил, что команда «играет в колхозе», выражал недовольство нововведениями и поведением соперников «Наших Парней».

Теперь Семшов возвращается в профессиональный футбол – недавно он возглавил «Чайку» из Второй лиги, но в медиафутболе след он уже оставил.

Сергей Давыдов, «БроукБойз»

Ну, что тут можно сказать – урурушеньки, ребятульки! Как только Давыдов надел паленую футболку «Атлетико» со 2-м номером сразу стало понятно – на поле маэстро! Сначала он забивал голы и делал кульбиты, а потом ехал с командой в баню и зажигал там под Бьянку. А потом показывал, зачем в телеграме придумали кружки, и какие слова там надо говорить.

Первый сезон Медиалиги все «Броуки» России и ближнего зарубежья ждали голов своего нового/старого кумира, но Давыд забил лишь однажды в ворота SD (ну и еще разок в серии буллиталити в 1/4 финала против «На Спорте»).

После был МКС, где Давыдов снова забил лишь один гол, да и тот с пенальти. А потом случилась тяжелая травма и Давыдов пропал. Постепенно, восстанавливаюсь от травмы Дава возвращался и в инфополе: снова обещал сесть соперникам на лицо и говорил какая буква на конце. Но скорый вылет «Броуков» из второго сезона Медиалиги не дал нам увидеть Даву в деле. В общем, ждем новый сезон, там Давыдов точно себя проявит. Обожаю тебя, Давыдов!

Чудо Малой, «Бей Беги»

Настоящее молодое дарование команды Соболева и Джикии – когда заработаете пенальти, обязательно позвоните Чудо Малому! Самый молодой автор гола Медиалиги засветился еще в первом сезоне МФЛ – он болел за «На Спорте».

А летом его пригласили в новую команду «Бей Беги». Чудо Малой стал автором первого гола в истории команды (конечно, он забил с пенальти). В МКС ему выйти не удалось, а вот в МФЛ-2 он уже успел заявить о себе, реализовав два пенальти из двух.

Ему всего 13, но он уже качественно поджигает на бровке, подкалывая не только соперников, но и товарищей по команде.

Кирилл Дубников, «Амкал»

Дуб попал в медиафутбол в начале 2022-го и всем казался молчаливым наемником из «На Спорте». Так оно и было – Кирилл практически не проявлял себя на камеру и все время молчал, а потом в «НС» поняли – это его фишка. Брали у него интервью, получая в ответ молчание, приносили его картонную фигуру на конференции и утверждали, что он самый медийный футболист на Земле.

Выросший интерес вокруг Дуба и кадровые проблемы «Амкала» предопределили будущее Кирилла – в осеннее трансферное окно он стал игроком «Амкала». И конечно, презентовали его с помощью красочной, но молчаливой презентации.

Сейчас Дуб – один из самых ярких персонажей в команде Германа, он постоянно участвует в различных форматах на каналах амкаловцев и развивается медийно. Даже иногда разговаривает.

Запасные:

Алекс Месси, 2Drots

Тут лишних слов не надо – абсолютная легенда команды Жеки и Некита, который незаслуженно получает очень мало игрового времени. Алекс еще совсем недавно был фанатом 2Drots и фоткался с Эдом, а сейчас один из самых медийных игроков клуба. Все еще ждем его свидание с Лисой!

Эльдар Джарахов, GOATS

Эльдар, к сожалению, подъехал только на один матч GOATS, зато качественно проявил себя, не пропустив ни гола! По словам Гуди, Джарахов остается в команде, и мы его еще увидим. Но нельзя исключать приход сильного конкурента – Хасбика.

Фил Кострубов, Reality

Практически все проблемы и недочеты в организации Медиалиги были прокомментированы и разложены по факту президентом Reality Филом Кострубовым. Когда-нибудь Фил создаст свой турнир и не позовет туда Николая Осипова, но это уже совсем другая история…

Паша Техник, GOATS

Очень жалко, что мы не смогли увидеть Пашу на поле – судья не пустил его на поле. А ведь человек ради медиафутбола из комы вышел и начал тренироваться!

Why Baby?, GOATS

Самый загадочный игрок года – вышел на поле в маске, постоял, через три минуты ушел. Ждем второго пришествия.