Кто заварил эту Кашу?
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Будаков в воротах, Давыдов в атаке, 13-летний Чудо Малой и Goody в полузащите. Символическая сборная открытий года в медиафутболе

«Дуб» Кирилл Дубников «Дуб» Кирилл Дубников
Филипп Кострубов
«Гриня» Григорий Коробов
На Спорте На Спорте
Эльдар Джарахов
2Drots 2Drots
Георгий Тигиев Георгий Тигиев
Игорь Семшов Игорь Семшов
Виталий Дьяков Виталий Дьяков
Бей Беги Бей Беги
БроукБойз БроукБойз
Сергей Сергеевич Давыдов Сергей Сергеевич Давыдов
Наши Парни Наши Парни
«Goody» Дмитрий Гусаков
Александр Будаков Александр Будаков
Роман Салимов Роман Салимов
Паша Техник Паша Техник
Амкал Амкал
«Гудай» Денис Гудаев «Гудай» Денис Гудаев
Winline Медиалига Winline Медиалига
GOATS GOATS
Медиафутбол Медиафутбол

В медиафуболе с первого же турнира пошли споры о статусах игроков. Кто медийный, а кто нет? Надо ли публиковать заявки в открытом доступе и считать подписчиков с просмотрами? Нам это не нужно – мы собрали свою трушную сборную открытий 2022 года!

Александр Будаков, «Бей Беги»

Буда выбил дверь с ноги и ворвался в медийный футбол, летом пополнив состав «Бей Беги» Джикии и Соболева. За достаточно короткий срок Александр проявил себя не только как хороший вратарь, но и быстро влился в медийную движуху – чего только стоит легендарная поездка в ПатиБасе перед финалом МФЛ-2. Лига признала его «Открытием года», но останавливаться Будаков не собирается – недавно он создал ютуб-канал «Ля Буда» и обещал пилить там топ-контент! Пара выпусков уже вышли!

Гудай, 2Drots

Одно из самых крутых перевоплощений из профика в медийного игрока за этот год! Гудай пришел в 2Drots из уже всем известного Зеленограда на усиление защитной линии. Особенно выстрелили его пародии – они были на любой вкус: на судей, на игроков, на тренеров и остальных. Как выяснил наш корреспондент Илья Ковалев, единственные, на кого Гудай не сделает пародию – это президенты и тренерский штаб 2Drots, ведь за это его могут кикнуть из клуба.

Виталий Дьяков, «БроукБойз»

Вы тоже были в шоке, когда «Броуки» привели футболиста такого уровня в медийный футбол? Дьяков – лидер команды Райзена и Егорова, хотя поначалу могло показаться, что приехал очередной скучный профик. Опасения не оправдались – у Дьякова всегда есть свое уникальное мнение на многие вопросы, которым он не стесняется делиться в телеграм-канале «Броуков». На поле он тоже заметен и всегда готов зарубиться за своих партнеров в случае конфликта.

Гриня, «На Спорте»

Гриня совсем недавно в медиафутболе – первый раз мы увидели его только летом, когда у «На Спорте» наступила перестройка после ухода Дмитрия Тарасова и Текилы. На первый взгляд, Гриня – киборг-убийца с лицом терминатора, но в этом случае внешность обманчива. Гриша – позитивный и открытый парень, чего только стоят его совместные танцы с Багдасаром на церемонии Winline Media Football Awards. Гриня достаточно быстро зарекомендовал себя и как игрок, и как медиаперсонаж. Сейчас его путаются захантить все топ-клубы медиафутбола.

Георгий Тигиев, «БроукБойз»

Приход Тигиева в медиафутбол вызвал огромный резонанс в комьюнити, и практически сразу экс-игрок «Спартака» стал заметным лицом в «БроукБойз». С первых же матчей мы увидели вспыльчивый характер Тиги, который подарил нам один из самых громких конфликтов в медиафутболе – против Олега Майами. Недавно состоялся их поединок, в котором Георгий проиграл.

Салим, «Амкал»

Этот человек уж точно знает: кто медийный, а кто нет. В противном случае Салим задаст тебе вопрос: «Ты медийный? ########...». Роман ярко выстрелил в этом году, запомнившись не только затянувшимся переходом из Reality в «Амкал» и спором на покраску волос и бороды с Мурой, но и высоким футбольным скиллом. Его чудо-гол в ворота 2Drots в полуфинале МКС – уже классика медиафутбола.

Goody, GOATS

Рэпер Goody уже давно влился в медийный футбол – ранее он выступал и за «На Спорте», и за 2Drots. Но только в этом году он смог громко заявить о себе, создав с нуля команду и пробившись с ней в плей-офф второго сезона Winline Медиалиги.

Гуди – один из немногих президентов, кто регулярно выходит на поле. Менеджерские способности тоже в порядке – благодаря ему в GOATS пришли такие легенды, как Эльдар Джарахов, Паша Техник, Дмитрий Градиленко, Вячеслав Глеб и другие.

Игорь Семшов, «Наши Парни»

До появления Игоря Семшова в Медиалиге никто даже не мог подумать, что скромный и рассудительный экс-игрок клубов РПЛ и сборной России окажется настоящей рок-звездой: за МФЛ-2 он успел выбить телефон у СМИ, говорил, что команда «играет в колхозе», выражал недовольство нововведениями и поведением соперников «Наших Парней».

Теперь Семшов возвращается в профессиональный футбол – недавно он возглавил «Чайку» из Второй лиги, но в медиафутболе след он уже оставил.

Сергей Давыдов, «БроукБойз»

Ну, что тут можно сказать – урурушеньки, ребятульки! Как только Давыдов надел паленую футболку «Атлетико» со 2-м номером сразу стало понятно – на поле маэстро! Сначала он забивал голы и делал кульбиты, а потом ехал с командой в баню и зажигал там под Бьянку. А потом показывал, зачем в телеграме придумали кружки, и какие слова там надо говорить.

Первый сезон Медиалиги все «Броуки» России и ближнего зарубежья ждали голов своего нового/старого кумира, но Давыд забил лишь однажды в ворота SD (ну и еще разок в серии буллиталити в 1/4 финала против «На Спорте»).

После был МКС, где Давыдов снова забил лишь один гол, да и тот с пенальти. А потом случилась тяжелая травма и Давыдов пропал. Постепенно, восстанавливаюсь от травмы Дава возвращался и в инфополе: снова обещал сесть соперникам на лицо и говорил какая буква на конце. Но скорый вылет «Броуков» из второго сезона Медиалиги не дал нам увидеть Даву в деле. В общем, ждем новый сезон, там Давыдов точно себя проявит. Обожаю тебя, Давыдов!

Чудо Малой, «Бей Беги»

Настоящее молодое дарование команды Соболева и Джикии – когда заработаете пенальти, обязательно позвоните Чудо Малому! Самый молодой автор гола Медиалиги засветился еще в первом сезоне МФЛ – он болел за «На Спорте».

А летом его пригласили в новую команду «Бей Беги». Чудо Малой стал автором первого гола в истории команды (конечно, он забил с пенальти). В МКС ему выйти не удалось, а вот в МФЛ-2 он уже успел заявить о себе, реализовав два пенальти из двух. 

Ему всего 13, но он уже качественно поджигает на бровке, подкалывая не только соперников, но и товарищей по команде.

Кирилл Дубников, «Амкал»

Дуб попал в медиафутбол в начале 2022-го и всем казался молчаливым наемником из «На Спорте». Так оно и было – Кирилл практически не проявлял себя на камеру и все время молчал, а потом в «НС» поняли – это его фишка. Брали у него интервью, получая в ответ молчание, приносили его картонную фигуру на конференции и утверждали, что он самый медийный футболист на Земле.

Выросший интерес вокруг Дуба и кадровые проблемы «Амкала» предопределили будущее Кирилла – в осеннее трансферное окно он стал игроком «Амкала». И конечно, презентовали его с помощью красочной, но молчаливой презентации.

Сейчас Дуб – один из самых ярких персонажей в команде Германа, он постоянно участвует в различных форматах на каналах амкаловцев и развивается медийно. Даже иногда разговаривает.

Запасные:

Алекс Месси, 2Drots

Тут лишних слов не надо – абсолютная легенда команды Жеки и Некита, который незаслуженно получает очень мало игрового времени. Алекс еще совсем недавно был фанатом 2Drots и фоткался с Эдом, а сейчас один из самых медийных игроков клуба. Все еще ждем его свидание с Лисой!

Эльдар Джарахов, GOATS

Эльдар, к сожалению, подъехал только на один матч GOATS, зато качественно проявил себя, не пропустив ни гола! По словам Гуди, Джарахов остается в команде, и мы его еще увидим. Но нельзя исключать приход сильного конкурента – Хасбика.

Фил Кострубов, Reality

Практически все проблемы и недочеты в организации Медиалиги были прокомментированы и разложены по факту президентом Reality Филом Кострубовым. Когда-нибудь Фил создаст свой турнир и не позовет туда Николая Осипова, но это уже совсем другая история…

Паша Техник, GOATS

Очень жалко, что мы не смогли увидеть Пашу на поле – судья не пустил его на поле. А ведь человек ради медиафутбола из комы вышел и начал тренироваться! 

Why Baby?, GOATS

Самый загадочный игрок года – вышел на поле в маске, постоял, через три минуты ушел. Ждем второго пришествия.

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