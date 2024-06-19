Вова из сборной Германии: звали в Россию, фанат математики, первый агент – гробовщик

Восемь лет ждал вызова.

Вальдемар Антон пробился в сборную Германии на восемь лет позже, чем его ровесник Джонатан Та. И через восемь лет после дебюта в Бундеслиге. Но Антон не считает, что припозднился. Говорит: «27 лет не так уж много. В этом возрасте Карлес Пуйоль взял первый титул».

В 2016-м, вскоре после дебюта Антона в Бундеслиге, «Ганновер» вылетел и отпустил двух центральных защитников, Шульца с Марсело. Антон заиграл регулярно и через год после возвращения в Бундеслигу получил от воспитанника «Ганновера» Пера Мартезакера приз лучшему игроку Нижней Саксонии.

«С такими талантами, силой воли и мощью тебе по силам играть в сборной», – Мертезакер, правда, не уточнил, в какой, а вариантов-то хватало. В 2016-м, например, звали в сборную Узбекистана, но получили вежливый отказ.

Антон объяснил, что с Узбекистаном уже не связан. Добавив, что родственники родителей переехали в разные уральские города, и он мечтает купить им квартиру в Екатеринбурге, чтобы легче было навещать.

«[В России] возникает чувство, будто попал в детство, – говорил Антон. – Когда ты маленький, тебе не нужно многого для счастья – просто радуешься каждому дню. Бабушки с дедушками живут не богато, но им всего хватает. Главное – душевное тепло, которое получаешь. Очень люблю бывать в России».

В день игры Россия – Саудовская Аравия на ЧМ-2018 Антон выложил в соцсетях фото с нашим триколором (позже удалил, но в описании профиля российский флаг остался рядом с немецким) и подписью: «Никогда не забывай свои корни, помни о том, где родился. Обо всем, что помогло тебе стать собой».

Фото было опубликовано вскоре после разговора со Станиславом Черчесовым. Антон делился, что весной 2018-го главный тренер сборной России звонил узнать, как дела после травмы.

Через несколько месяцев Антон стал самым молодым капитаном Бундеслиги, и в эфире «России-24» Черчесов признал: «С Вальдемаром мы разговаривали, но меня ввели в заблуждение: у него нет российского паспорта. Сейчас он не может за нас играть. Если получит паспорт по зову души, будем его рассматривать».

Как Владимир стал Вальдемаром

Родился Антон в семье русских немцев в Алмалыке, в центре цветной металлургии Узбекистана. Регион был подвержен землетрясениям, хотелось в более безопасное место, так что в 1998-м переехали в Ганновер, где жил дедушка. Он и оплачивал семье Вовы первую квартиру.

В интервью «Трансфермаркту» четыре года назад Антон предположил, что немецкие власти переименовали его в Вальдемара для упрощения въезда в страну и выдачи паспорта. А из родительских фамилий (Рипцов и Антон) выбрали мамину как более похожую на немецкую.

Родители не говорили по-немецки, так что особо и не спорили. Правда, Антон признался, что точно не знает, как стал Вальдемаром, и пообещал уточнить это у родителей.

В свежем интервью журналу 11 Freunde Антон сообщил: «При рождении меня назвали Владимиром, но после переезда в Германию родителям посоветовали записать меня как Вальдемара. Вроде как это звучит более по-немецки. В противном случае над ребенком могут издеваться.

Родители согласились. Сейчас родные и близкие зовут меня Вовой, а немецкие друзья – Вальди».

Как агентом Антона стал гробовщик

Рос Антон в многонациональном районе Веттберген. С русскими, турками, боснийцами и немцами. Играли двое на двое возле кебабной, воротами служили стойки для велосипедов. Иногда присоединялся продавец, тогда победитель получал денер.

Антон с детства привык к самостоятельности: братьев и сестер нет, родители весь день на работе (мама – повар, папа – водитель автобуса), вот и привык брать на себя ответственность и решать любые проблемы.

Вова, например, быстрее всех в семье выучил немецкий и переводил родителям письма от госслужб. А в свободное время катался с отцом на автобусе – благо маршрут проходил мимо дома. Антон садился на ближайшее к отцу сиденье и рассказывал о футболе и школе.

Документы его родителей об образовании поначалу не признавались в Германии. Это осложняло им жизнь и в то же время мотивировало сына напирать на учебу, не закладываясь на возможное финансовое благополучие футболиста. Особой страстью он проникся к математике.

«Меня всегда интересовали интегральное исчисление и пространственное мышление, – говорит Антон. – Иногда во время тренировок я считаю контакты с мячом. Это помогает сосредоточиться. Без мяча анализирую происходящее и продумываю развитие событий: это что-то на стыке шахмат и математики.

Родителям было важно, чтобы я окончил школу. Они следили, чтобы я не общался не с теми ребятами. Один друг здорово играл в футбол, но разрушил свою карьеру мелкими преступлениями. Он извлек из этого урок и говорил мне: «Не делай херни, не повторяй моих ошибок».

Когда я стал подростком, рядом замелькали агенты. Я нуждался в консультанте, потому что родители недостаточно хорошо говорили по-немецки, но агенты просто хвалили меня. А я уже оценивал себя здраво и замечал ошибки.

Однажды появился человек, который не только хвалил, но и критиковал. Мне это понравилось, и он стал моим агентом. Хотя у него была совершенно другая профессия. Он был гробовщиком».

С рождением детей Антон стал слишком расслабленным и часто слышит: «Вова, поторопись»

До тринадцати лет Антон играл в атаке, вдохновляясь творчеством голландского нападающего «Баварии» Роя Макая (была даже его майка). Потом тренеры «Ганновера» двигали Антона глубже, и со сменой позиции возникали новые кумиры: плеймейкер Диего, опорник Гаттузо и центральный защитник Пике.

«Впечатляют его спокойствие и терпение в обращении с мячом, – говорил Антон о Пике. – На него бросаются трое, а ему наплевать. Все равно легко играет в пас. Меня в целом восхищала игровая идея «Барсы». Когда се выбирали между Роналду и Месси, я был за Лео».

В детстве Антона бесило любое поражение – в футболе, картах или вышибалах. После неудачной игры с ним несколько часов невозможно было общаться. Причем винил он всегда не себя, а других. Сейчас признает, что поступал неправильно и изменился.

Помудреть помог (не всегда удачный) опыт борьбы за выживание с «Ганновером» и «Штутгартом». Он закалил Антона и приучил к спокойствию в напряженные моменты. Стабилизировало жизнь и создание семьи с боснийкой Дженни.

«Главное – жить без стресса, – говорит Антон. – С рождением детей я стал еще более расслабленным. Возможно, даже слишком. Когда надо куда-то спешить, часто слышу: «Вова, поторопись!» Дочери такие же: даже когда очень поздно, они с удивительным спокойствием разгадывают головоломки или рисуют».

Из хладнокровия Антона вытекает терпеливость. Как капитан он должен регулярно обсуждать с одноклубниками их ошибки, но не горячится и сначала думает: почему партнер ошибся, нужно ли критиковать его сразу или подождать и посмотреть, что будет в следующем эпизоде. Чаще всего Антон выбирает последнее.

Тех, кто еще сомневается, что Антон самый рассудительный игрок Бундеслиги, он добивает ответом про татуировки в интервью 11 Freunde: «Слышал от врачей, что это не так уж хорошо [для кожи]. К тому же это просто не для меня.

С помощью татуировок люди превращают тело во что-то вроде фотоальбома или дневника, но я предпочитаю держать важные вещи в голове. Для всего остального есть мама. Она хранит трофеи, медали и газетные статьи обо мне».

С 2021-го РФС активно приглашал Антона в сборную – с прицелом на стыковые матчи отбора ЧМ

В 2019-2020 годах Антона звали почти все топ-клубы РПЛ, но тема со сборной России сошла на нет. После 1:5 от «Штутгарта» в марте 2019-го тренер «Ганновера» Томас Долль решил, что капитанство давит на Антона, и передал повязку Марвину Бакаложу.

Вскоре «Ганновер» вылетел, и Антон снова опустился с родным клубом во Вторую Бундеслигу. С первой попытки вернуться не удалось, и Антон ушел в «Штутгарт» – по его словам, со слезами на глазах.

Тогда же его снова спросили про сборную России: «Подумаю, когда это станет актуальной темой, – ответил Антон. – Сейчас до этого далеко. Ясно одно – почти вся моя семья живет в России. Там я чувствую себя как дома, как и в Германии. Если поступит приглашение, сделаю выбор сердцем».

Приглашение поступило в 2021-м, когда «Штутгарт» – в первом сезоне после возвращения в Бундеслигу – стал девятым, а сборная России провалила Евро и после поражения от Хорватии в отборе ЧМ-2022 встала перед необходимостью играть стыковые матчи.

Представители РФС общались с Антоном, чтобы привлечь его в сборную к матчу с Польшей, но, по словам агента Артура Бека, защитник даже не успел как следует обдумать предложение: ФИФА и УЕФА выгнали российские сборные и клубы из турниров.

Через полтора года, когда Антон был капитаном «Штутгарта» и шел на втором месте в Бундеслиге, Йохен Титтмар из Spox опять спросил о нашей команде, трогательно назвав ее die Sbornaja.

– Повторюсь, чувствую себя дома и там, и здесь, но сейчас такого вопроса [играть ли за сборную России] передо мной нет.

– Вы говорили, что большая часть вашей семьи живет там, и Россия для вас – кусочек дома. Как воспринимаете ситуацию с Украиной?

– К счастью, у родственников все хорошо, но ситуация обременительна для всех. Хотел бы, чтобы конфликт закончился как можно скорее.

На двух молодежных Евро Антон не сыграл ни минуты

Лучший сезон со времен чемпионства-2007 «Штутгарт» выдал на фоне фанатских протестов. Причина – под давлением нового акционера, Porsche, популярного на трибунах Клауса Фогта во главе наблюдательного совета сменила Таня Геннер, бывший министр окружающей среды и транспорта Баден-Вюртемберга.

Антон признавал: подобные конфликты вредят клубу, но он научился их игнорировать. Даже делился методом: мало читает новости и не забивает голову тем, на что не в силах повлиять. Хотя в чем-то разделяет гнев фанатов.

«Когда впервые пришел на ганноверский стадион, это было доступно каждому, – вспоминал Антон. – Сейчас билет стоит 40-50 евро плюс пиво с колбаской и, возможно, майка. Поход на футбол получается слишком дорогим, отсекаются болельщики, у которых нет столько денег.

Это неправильно. Футбол должен оставаться доступным. Так что я понимаю протесты фанатов, когда они привлекают внимание [к ценам на билеты]».

Если Антон останется в «Штутгарте», осенью дебютирует в Лиге чемпионов. Он еще не выступал в еврокубках и вообще на взрослом уровне отыграл за рубежом только пару минут – когда в марте заменил Крооса в лионской игре с Францией.

Правда, Антон шутил, что после переезда из «Ганновера» в «Штутгарт» ощущал себя почти в другой стране, потому что с трудом понимал швабский диалект экипировщика Михаэля Меуша и других коренных жителей Штутгарта. Но в итоге адаптировался и в новом регионе, и в команде.

«Мы и до [прихода тренера Себастиана] Хенесса старались играть в быстрый, креативный, атакующий футбол, – говорит Антон. – Но за одним хорошим матчем следовало пять плохих. Угроза вылета [весной 2023-го] сплотила нас. Верно говорят: настоящая команда складывается, когда ее припирают к стенке.

Хенесс добавил нам стабильности, заставив всех приглушить личные амбиции во благо команды. Заодно – вернул меня с правого фланга защиты в центр. С Хенессом мы гораздо чаще владеем мячом в атаке, так что мне остается меньше работы в обороне».

Лучшим матчем «Штутгарта» в сезоне-2023/24 Антон назвал четвертьфинал Кубка с «Байером». Вова тогда забил впервые за полтора года, но выделил игру не поэтому – просто она получилась чрезвычайно быстрой и веселой. Настолько, что, дважды ведя в счете, «Штутгарт» проиграл после гола Джонатана Та на 90-й минуте.

Кстати, в 2017-м Антон прямо перед Евро U21 заменил травмированного Та в заявке сборной Германии и стал чемпионом, хотя не сыграл на польском турнире ни минуты. Через два года – на Евро U21 в Италии и Сан-Марино – Вова снова просидел весь турнир на лавке.

Влиться в молодежку было куда сложнее, чем в первую сборную. В команде Штефана Кунца Антон никого не знал, а сейчас рядом хватает одноклубников – Фюрих, Миттельштедт и Ундав.

«Думаю, мы, ребята из «Штутгарта», привнесли в сборную беззаботность, – сказал Антон в интервью Kicker. – Нам нечего терять, мы свежи, пребываем в прекрасном настроении и наслаждаемся моментом».

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Прогресс года – Макси Миттельштедт. От запаса вылетевшей «Герты» до основы сборной Германии

Фото : Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Stuart Franklin/Bongarts, Jorg Schuler, Matthias Hangst, личный архив Вальдемара Антона