Ван Бастен – легенда Евро-1988. Начал в запасе, Кройфф вообще советовал не ехать

Заиграл со второго тура и забил больше, чем за сезон в «Милане».

Карьера Ван Бастена едва не оборвалась за четыре с половиной года до Евро-1988. Он бойко начал второй сезон в «Аяксе» (14 голов в 12 матчах), а в ноябре 1983-го выбыл на два месяца из-за мононуклеоза. Вернулся 28 января 1984-го в товарищеском матче с любительской командой из Гааги.

После первого тайма Ван Бастена заменили. Он принял душ и вышел к полю, чтобы сесть с тренерами. Когда до скамейки оставалось метров 25, Марко увидел, как над ней под тяжестью болельщиков обрушился бетонный навес.

Пострадали помощники главного тренера Ада де Моса. Лу Бартелсу ампутировали два пальца, а Хасси ван Вейку – пять. Из-за повреждения шейных позвонков Хасси – первый тренер Ван Бастена – стал инвалидом и оставил тренерство. Выйди Марко из душа на пару минут раньше – придавило бы тоже.

Вместо этого он закрепился в сборной и осенью 1985-го вышел правым вингером против бельгийцев в стыковом матче за место на мексиканском ЧМ. Получилось так себе: проиграли 0:1, а Марко схватил глупую карточку и лишил себя ответной игры.

Из Брюсселя он вернулся домой в половине второго ночи и узнал от отца: мама потеряла сознание, гуляя с собаками – сердечный приступ. На девятый день в больнице она перенесла инсульт и впала в кому. Потом очнулась, но потеряла память и никого не узнавала.

Кройфф призывал Ван Бастена играть через боль – ради победы в Кубке Кубков

Вскоре Ван Бастен играл за «Аякс» в родном Утрехте, и фанаты скандировали: «Марко, Марко, твоя мать сошла с ума!» Это не помешало забить – через год Ван Бастен получил Золотую Бутсу как лучший бомбардир Европы. Вскоре ему прооперировали левую лодыжку, которая болела полгода.

Неделей ранее, в игре с «Гронингеном», он повредил и правую – неудачно подкатился под полузащитника Эдвина Рикеринка. После операции на левой ноге Ван Бастен больше нагружал правую и усугубил травму.

В итоге часто пропускал тренировки, просил замен, а тренер «Аякса» Йохан Кройфф призывал играть через боль – ради победы в Кубке Кубков-1986/87.

Биограф Йохана Берт Хиддема привел слова Кройффа Ван Бастену: «Если не будешь играть – не уйдешь в другой клуб (агентом Марко был тесть Кройффа – Спортс). Мне нужно, чтобы ты добыл нам Кубок. Я требую этого». – «А если у меня не получится?» – «Я тебя разорву».

Марко согласился. Не хотел показывать, что бережется перед «Миланом», с которым уже подписал контракт. После тренировок над ним полтора часа колдовали массажист и физиотерапевт, а после игр он ставил правую ногу в ведро со льдом. И забил победный лейпцигскому «Локомотиву» в финале Кубка Кубков.

Провожали его трогательно. После четырех голов в ворота «Зволле» Марко покинул поле на плечах партнеров. Замены уже истратили, и оставшиеся пять минут «Аякс» доиграл вдесятером. Диктор Фрик де Йонге объявил: «Ван Бастен незаменим».

Перед Евро-1988 Ван Бастен знал, что запасной. И тренировался со сборной, чтобы вернуться в «Милан» в хорошей форме

Перед стартом в Серии А Марко отдыхал почти два месяца, но правой ноге это не помогло. Он промучился пять туров, забив только «Пизе» с пенальти и услышал от швейцарского доктора Рене Марти: «Ты почти год играл с порванными связками голеностопа. Срочно нужна операция».

Марти объяснил, что в противном случае: повреждение хряща и катастрофа – прощай, футбол. Рене прикрепил связки к суставу винтами, и после полугода вне игры Ван Бастен зацепил последние шесть туров Серии А, забив «Эмполи» с «Наполи».

В итоге: всего три гола в дебютном итальянском чемпионате. За сборную Марко не забивал полтора года, но тренер Ринус Михелс все равно взял на Евро-1988. Правда, за пять дней до начала подготовки к турниру в ФРГ Ван Бастен получил по скуле от вратаря «Реала» в товарищеском матче и перенес еще одну операцию.

В лагерь сборной в Нордвейке он прибыл с синяком у левого глаза, который каждый день наливался новым цветом. В атаке Михелс полагался на Йона Босмана, забившего румынам в последнем спарринге перед Евро. Марко вышел на последние полчаса – причем на левый фланг – и не преуспел.

А после игры встретил Кройффа. «Не позволяй Михелсу издеваться над тобой! – кипел Йохан. – Ты не левый вингер. Почему с этим соглашаешься? Знаешь же, что нападающий. Лучше остаться дома, чем ехать левым вингером. На этой позиции есть риск проваливаться, и тебя раскритикуют».

Ван Бастен ответил, что после долгого простоя счастлив играть хоть где и хочет набрать форму перед возвращением в «Милан» – после потерянного чемпионата-1987/88 чувствовал, что в долгу перед итальянцами.

Марко с пониманием отнесся к статусу резервиста и упахивался на тренировках. В двусторонках его команда почти всегда побеждала, а потом Ван Бастен дополнительно работал со вторым тренером Бертом ван Лингеном и физиотерапевтом Монне де Витом.

«Я ничего не ждал от Евро, турнир меня совершенно не волновал, – признал Марко в автобиографии. – Было понятно: Босман играет, а я нет. Я находился в сборной только чтобы подтянуть физические кондиции. Для меня это был обычный тренировочный сбор».

Перед игрой с Англией Ван Бастен обратился к гаптоному (снимает стресс руками и голосом) и сделал хет-трик

В первом матче Нидерланды проиграли СССР, пропустив во втором тайме от Василия Раца. Марко вышел на последние полчаса и убедил, что в следующем туре достоин места в старте. Вместо 4-3-3 Михелс выбрал 4-4-2 и против англичан выставил в атаке миланцев – Гуллита с Ван Бастеном.

Перед игрой Марко думал уже не о будущем сезоне с «Миланом», а как расслабиться. Знал: если не снять напряжение – в игре начнутся судороги, и всему конец. Вот и обратился к гаптоному Теду Тросту , которого с подачи Гуллита тайно (чтобы не ворчал штатный врач) привезли на Евро и поселили отдельно от сборной.

Трост расслабил Ван Бастена, снял стресс, и против Англии тот вышел свежий и спокойный. Изящный гол в конце первого тайма вконец раскрепостил, и после перерыва Марко забил еще два – 3:1.

Победа над Ирландией в третьем туре вывела в полуфинал, и накануне встречи с ФРГ Ван Бастен смотрел с лучшим другом – полузащитником Джоном ван’т Схипом – игру СССР – Италия.

«Получился напряженный матч с обилием карточек и травм, – вспоминал Ван Бастен. – Отлично, подумали мы. Пускай убивают друг друга.

Вокруг нашей игры с немцами было больше ажиотажа. Из-за Второй мировой войны и финала ЧМ-1974. Вот только меня не интересовали антинемецкие настроения. Это было в прошлом и не относилось к моему поколению. Мне достаточно того, что мы играли против фаворитов и хозяев».

Во втором тайме ФРГ открыла счет после гола Маттеуса с пенальти, но через 20 минут Нидерланды сравняли: теперь Куман забил с 11 метров после нарушения на Ван Бастене. Оба пенальти Марко назвал сомнительными.

Несомненно то, что при счете 1:1 Нидерланды заиграли сильнее. На предпоследней минуте Ван Бастен дотянулся до мяча в подкате и вывел команду Михелса в финал.

«После игры в нашу раздевалку зашел тренер сборной ФРГ Франц Беккенбауэр, – рассказал Марко в автобиографии. – Он похвалил и поздравил нас. Меня это впечатлило.

Победу мы отмечали в Гамбурге, танцуя с нашими вторыми половинами. Тогда же нам показали кадры из Нидерландов. Наш успех поставил страну на уши. Михелс даже назвал матч с ФРГ досрочным финалом. Но для меня финал был только один».

Предстояла новая игра с СССР. Команда Лобановского на Евро-1988 обыграла не только Нидерланды в первом туре, но и Англию (3:1), и Италию (2:0) в полуфинале. «Нидерланды уже несколько раз были вторыми, – напомнил Марко перед финалом в Мюнхене. – Пришло время стать первыми».

После гола Дасаеву Ван Бастен не верил в то, что сделал

За два часа до матча Ван Бастен прогуливался по стадиону, где Кройфф и компания проиграли финал ЧМ-1974, и заметил лестный баннер: «На восьмой день Бог создал Марко».

Игра ладилась, Гуллит открыл счет в первом тайме, а после перерыва Ван Бастен почувствовал усталость.

«Когда [на 54-й минуте] мяч летел ко мне от Мюрена, я подумал: ладно, ударю, слишком устал, чтобы делать что-то еще, посмотрим, что получится, – делился Марко в автобиографии. – А получилось, что мяч по невозможной траектории перелетел Дасаева , лучшего вратаря мира.

Забив, я был в полном недоумении. Господи, что произошло? По моему лицу после гола заметно: я сам не верил в то, что сделал. Партнеры спрашивали: «Как тебе это удалось?» А я понятия не имел. Забил-то правой ногой, которая после операции была скована креплениями на связках.

На протяжении полутора лет до Евро-1988 я чувствовал, что все против меня, но получил компенсацию за все мучения. Кройфф советовал не ездить на Евро, а в итоге турнир стал моим большим международным прорывом».

Список бомбардиров Евро-1988 очарователен: по одному голу у 25 игроков, по два – у Протасова с Феллером, и пять – у Ван Бастена. Как запасной он играл под 12-м номером. Тьерри Анри говорил, что выбирал этот номер в «Монако», сборной и втором заходе в «Арсенал» под впечатлением от Марко на Евро-1988.

После турнира в ФРГ Ван Бастен взял три Золотых Мяча и два Кубка чемпионов с «Миланом», но боль в голеностопе возвращалась: пробовал иглоукалывания, китайские травы, аппарат Илизарова – не помогло.

На встрече в Кремле Ван Бастен напомнил Путину о финале Евро-1988

В тридцать Ван Бастен оставил футбол и через десять лет принял сборную Голландии. Правда, сомневался в себе как в тренере, но потеря 10 млн евро из-за неудачных инвестиций склоняла к высокооплачиваемой работе.

После ЧМ-2006 и вылета в 1/8 финала от Португалии Ван Бастен признался, что живет не только под тренерским давлением: после поражения Берлускони на выборах вскрылись его налоговые фокусы в «Милане» – от Марко требовали вернуть итальянской казне 33,6 млн евро.

Ван Бастен добился сокращения штрафа до 7,5 млн, что превышало половину его состояния. После тренерских неудач в сборной, «Аяксе» и АЗ он заявил, что устал от давления и больше не будет главным тренером. И устроился в ФИФА – занимался внедрением ВАР. Заодно настаивал на введении в футболе чистого времени.

На ЧМ-2018 Марко игнорировал VIP-ложу и смотрел матчи с трибуны прессы. После победы Хорватии над Англией мы спускались в одном лифте, и кто-то говорил Ван Бастену, что страна с 4-миллионным населением в финале – настоящее чудо. Марко не отвечал – выглядел грустным и отстраненным.

Он снова был под давлением: на родине критиковали за посещение Кремля. «Нам подали кофе и маленькие русские пирожные, а рядом поставили тарелки с фруктами, – вспоминал Ван Бастен в автобиографии. – Путин говорил минут 15, а потом Лотар Маттеус сказал, что Россия – великая страна.

Когда журналисты разошлись, Путин обошел стол и пожал всем руки. Он говорил по-русски через переводчика, но иногда переходил на английский и немецкий.

Все вежливо упоминали достоинства ЧМ-2018, а я выступил менее официозно и сказал Путину: «Не знаю, злитесь ли вы на меня до сих пор за то, что в 1988-м мы обыграли вас в финале». Сначала шутка ему не понравилась, но потом он улыбнулся».

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Фото : Gettyimages /Bongarts / Staff, Hulton Archive, David Cannon/Allsport, личный архив Марко ван Бастена