Товарищеские матчи. «Спартак» сыграл 2:2 со сборной Китая в первом матче при Карседо, «Динамо» победило «Шанхай» Слуцкого по пенальти, игру «Крыльев» и ИМТ отменили
«Динамо» победило «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого (2:2, пенальти – 5:3) в рамках BetBoom Dynamo Global Challenge.
Матч «Крыльев Советов» с сербским ИМТ был отменен из-за ливней в Турции.
Товарищеские матчи
Абу‑Даби, ОАЭ
«Динамо» – «Шанхай Шэньхуа» – 2:2 (1:1, пенальти – 5:3)
Голы: 0:1 – Ратао (2), 1:1 – Бителло (4), 1:2 – У Си (45+2), 2:2 – Сергеев (47).
«Динамо» (1-й тайм): Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Фернандес, Фомин, Рубенс, Бителло, Бабаев, Нгамале, Тюкавин.
«Динамо» (2-й тайм): Лещук, Кутицкий, Исаев, Зайдензаль, Балахонов, Тихомиров, Миранчук, Окишор, Хубулов, Мирошниченко, Сергеев.
Дубай, ОАЭ
«Спартак» – сборная Китая – 2:2 (1:0)
Голы «Спартака»: 1:0 – Мартинс (22), 2:2 – Заболотный (72).
«Спартак» (1-й тайм): Максименко, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Рябчук, Лайкин, Мартинс, Барко, Сорокин, Солари, Гарсия.
«Спартак» (2-й тайм): Помазун, Денисов, Гузиев, Джику, Дмитриев, Жедсон, Массалыга, Зобнин, Маркиньос, Угальде, Заболотный.
Матч стал первым для нового главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. По договоренности сторон встреча не анонсировалась заранее и прошла в закрытом режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.