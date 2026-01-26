Чемпионат Франции. «Лион» забил 5 голов «Мецу», «Страсбур» разгромил «Лилль», «Ницца» – «Нант»

В Лиге 1 проходят матчи 19-го тура.

«ПСЖ » Матвея Сафонова в гостях одолел «Осер » (1:0) в стартовом матче 19-го тура Лиги 1.

В субботу «Монако » Александра Головина в гостях поделил очки с «Гавром» (0:0), «Марсель » разобрался с «Лансом » (3:1).

В воскресенье «Лион » разгромил «Мец» (5:2).

Чемпионат Франции

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции