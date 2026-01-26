Чемпионат Франции. «Лион» забил 5 голов «Мецу», «Страсбур» разгромил «Лилль», «Ницца» – «Нант»

В Лиге 1 проходят матчи 19-го тура.
«ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях одолел «Осер» (1:0) в стартовом матче 19-го тура Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина в гостях поделил очки с «Гавром» (0:0), «Марсель» разобрался с «Лансом» (3:1).
В воскресенье «Лион» разгромил «Мец» (5:2).
Чемпионат Франции
19-й тур
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Амьян, Мванга, Сиссоко, Кабелла, Лепенан, Аблин, Мохамед
Запасные: Ганаго, Акапандье, Дефф, Гирасси, Карлгрен, Юссеф, Радакович, Коне, Эль-Араби
Ницца:
Дюпе, Абди, Оппонг, Ба, Клосс, Абдул-Самед, Ванхаутте, Диоп, Сансон, Чо, Ваи
Запасные: Данте, Будаш, Оморуйи, Луше, Гоувейя, Диуф, Ндомбеле, Менди, Бернардо
Брест
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Думбия, Тузар, Лабо-Ласкари, Ажорк
Запасные: Ле Кардиналь, Макалу, Диас, Маецки, Зогбе, Мбуп, Дина-Эбимбе
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Деннум, Сидибе, Диоп, Кассерес, Мессали, Идальго
Запасные: Восса, Виньоло, Мчиндра, Каманси, Сауэр, Кумбасса, Бакуш, Эджума, Хауг
Париж
Трапп, Сангюи, Траоре, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Гори, Камара, Маркетти, Кеббаль, Крассо
Запасные: Оллила, Мунеци, Иконе, Саймон, Нкамбадьо, Максим Лопес, Кафаро, Жеббель, Колиошо
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Белькебла, Белькдим, Сбаи, Мутон, Аруна, Шериф
Запасные: Куркуль, Биэнла, Капель, Рао-Лисоа, Аллевина, Питер, Зинга, ван ден Бомен, Анен
Мец
Фишер, Колен, Йегбе, Гбамен, Куао, Траоре, Туре, Деменге, Цитаишвили, Эн, Диалло
Запасные: Мбула, Мбайе, Стамбули, Ба, Мельер, Балло-Туре, Мунонго, И. Сане, Абуашвили
Лион:
Грейф, Хатебур, Клюйверт, Мата, Толиссо, Морейра, Мортон, Тессманн, Мэйтленд-Найлз, Мера, Эндрик
Запасные: Шулц, де Карвальо, Гомес Родригес, Силва, Дескам, Ниакате, Карабец, Имбер, Хамдани
Лилль
Озер, Перро, Сантуш, Манди, Мбемба, Нгой, Фернандес Пардо, Буадди, Мукау, Мбаппе, Жиру
Запасные: Алессандро, Бодар, Вердонк, Баре, Диауне, Менье, Буссадиа, Брухольм, Феликс Коррейя
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Сарр, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Барко, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Хойсберг, Уаттара, Нанаси, Амо-Амейо, Юнссон, Омобамиделе, Луиш, Паес, Яссин
Осер
Леон, Менса, Си, Акпа, Диоманде, Сеная, Намасо, Эль-Аззузи, Дануа, Ахамада, Синайоко
Запасные: Диуссе, Кулибали, Овусу, Февр, Де Персен, Матондо, Оппегор, Казимир, Мара
ПСЖ:
Шевалье, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Мбайе, Барколя, Гонсалу Рамуш, Кварацхелия
Запасные: Марин, Нсоки, Джеймс, Пачо, Д. Дуэ, Маркиньос, Дембеле
Ренн
Самба, Брассье, Жаке, Сейду, Мерлен, Сиссе, Ронжье, Камара, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Аль-Тамари, Нагида, Аит Будлаль, Лежандр, Меите, Силистри, Руо, Шиманьски, Блас
Лорьян:
Мвого, Игор Силва, Тальби, Меите, Дермэйн, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Мвука, Коне, Лоде, Пажи, Сануси, Сумано, Авом, Камара, Аджей
Гавр
Мпаси, Зуауи, Секо, Санганте, Него, Ндиайе, Гурна-Дуат, Эбоно, Мамбимби, Кетан, Саматта
Запасные: Арнье, Кешта, Коффи, Обугу, Мосенго, Буфаль, Сумаре, Дукуре, Пембеле
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Фас, Керер, Уаттара, Закария, Камара, Головин, Аклиуш, Балогун, Иленикена
Запасные: Дайер, Бирет, Бруннер, Льенар, Бамба, Тезе, Мишаль, Фати, Вандерсон
Марсель
Рульи, Медина, Агерд, Балерди, Траоре, Нванери, Тимбер, Хейбьерг, Пайшао, Веа, Гуири
Запасные: О`Райли, Вермерен, Мурильо, Бакола, Гринвуд, де Ланге, Павар, Иган-Райли, Обамеянг
Ланс:
Риссер, Юдоль, Сарр, Ганиу, Саид, Товен, Агиляр, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Булатович, Сима, Челик, Антоньо, Бермон, Горжлен, Силла, Сотока, Фофана
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
