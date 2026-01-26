  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Франции. «Лион» забил 5 голов «Мецу», «Страсбур» разгромил «Лилль», «Ницца» – «Нант»
46

Чемпионат Франции. «Лион» забил 5 голов «Мецу», «Страсбур» разгромил «Лилль», «Ницца» – «Нант»

В Лиге 1 проходят матчи 19-го тура.

«ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях одолел «Осер» (1:0) в стартовом матче 19-го тура Лиги 1. 

В субботу «Монако» Александра Головина в гостях поделил очки с «Гавром» (0:0), «Марсель» разобрался с «Лансом» (3:1).

В воскресенье «Лион» разгромил «Мец» (5:2). 

Чемпионат Франции

19-й тур

Лига 1 Франция. 19 тур
25 января 14:00, Стад ля Божуар
Логотип домашней команды
Нант
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Ницца
Матч окончен
90’
+3’
  Луше
89’
Сансон   Ндомбеле
89’
Чо   Бернардо
Аблин   Эль-Араби
87’
Дефф
87’
86’
Сансон
Сиссоко   Дефф
81’
81’
Ванхаутте   Данте
70’
Ваи   Луше
70’
Диоп   Гоувейя
52’
Ванхаутте
2тайм
Перерыв
  Мохамед
45’
+2’
40’
  Диоп
Аблин
38’
29’
  Чо
17’
Абди
16’
  Чо
Лепенан
9’
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Амьян, Мванга, Сиссоко, Кабелла, Лепенан, Аблин, Мохамед
Запасные: Ганаго, Акапандье, Дефф, Гирасси, Карлгрен, Юссеф, Радакович, Коне, Эль-Араби
1тайм
Ницца:
Дюпе, Абди, Оппонг, Ба, Клосс, Абдул-Самед, Ванхаутте, Диоп, Сансон, Чо, Ваи
Запасные: Данте, Будаш, Оморуйи, Луше, Гоувейя, Диуф, Ндомбеле, Менди, Бернардо
Подробнее
Лига 1 Франция. 19 тур
25 января 16:15, Cтад Франсис Ле Бле
Логотип домашней команды
Брест
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Тулуза
Матч окончен
90’
+2’
Крессуэлл
90’
Диоп   Восса
Лабо-Ласкари   Макалу
83’
83’
Маккензи
80’
Идальго   Виньоло
Маньетти   Дина-Эбимбе
73’
56’
Гбоо
Гиндо
54’
Тузар   Мбуп
46’
2тайм
Перерыв
43’
  Гбоо
27’
  Диоп
Ажорк
15’
Брест
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Думбия, Тузар, Лабо-Ласкари, Ажорк
Запасные: Ле Кардиналь, Макалу, Диас, Маецки, Зогбе, Мбуп, Дина-Эбимбе
1тайм
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Деннум, Сидибе, Диоп, Кассерес, Мессали, Идальго
Запасные: Восса, Виньоло, Мчиндра, Каманси, Сауэр, Кумбасса, Бакуш, Эджума, Хауг
Подробнее
Лига 1 Франция. 19 тур
25 января 16:15, Стад Жан Буэн
Логотип домашней команды
Париж
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Анже
Матч окончен
87’
Экоми   Анен
Камара   Мунеци
87’
87’
Белькдим   Рао-Лисоа
Кеббаль   Иконе
74’
67’
Белькебла
61’
Сбаи   Аллевина
61’
Аруна   ван ден Бомен
60’
Шериф   Питер
Крассо   Жеббель
60’
Гори   Колиошо
60’
Маркетти   Максим Лопес
60’
2тайм
Перерыв
Колодзейчак
25’
Париж
Трапп, Сангюи, Траоре, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Гори, Камара, Маркетти, Кеббаль, Крассо
Запасные: Оллила, Мунеци, Иконе, Саймон, Нкамбадьо, Максим Лопес, Кафаро, Жеббель, Колиошо
1тайм
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Белькебла, Белькдим, Сбаи, Мутон, Аруна, Шериф
Запасные: Куркуль, Биэнла, Капель, Рао-Лисоа, Аллевина, Питер, Зинга, ван ден Бомен, Анен
Подробнее
Лига 1 Франция. 19 тур
25 января 16:15, Стад Сен-Симфорьен
Логотип домашней команды
Мец
Завершен
2 - 5
Логотип гостевой команды
Лион
Матч окончен
90’
+2’
Эндрик   Хамдани
90’
+2’
Морейра   Имбер
Эн   И. Сане
88’
87’
  Эндрик
Колен   Абуашвили
78’
74’
Мера   де Карвальо
Куао
72’
  Диалло
64’
Йегбе   Мбула
62’
Деменге   Мунонго
62’
Туре   Стамбули
62’
46’
Толиссо   Ниакате
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Эндрик
  Куао
34’
32’
  Мортон
16’
  Клюйверт
11’
  Эндрик
Мец
Фишер, Колен, Йегбе, Гбамен, Куао, Траоре, Туре, Деменге, Цитаишвили, Эн, Диалло
Запасные: Мбула, Мбайе, Стамбули, Ба, Мельер, Балло-Туре, Мунонго, И. Сане, Абуашвили
1тайм
Лион:
Грейф, Хатебур, Клюйверт, Мата, Толиссо, Морейра, Мортон, Тессманн, Мэйтленд-Найлз, Мера, Эндрик
Запасные: Шулц, де Карвальо, Гомес Родригес, Силва, Дескам, Ниакате, Карабец, Имбер, Хамдани
Подробнее
Лига 1 Франция. 19 тур
25 января 19:45, Пьер Моруа
Логотип домашней команды
Лилль
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Страсбур
Матч окончен
  Фернандес Пардо
90’
+3’
Мбаппе   Брухольм
87’
87’
Паничелли   Яссин
Жиру   Феликс Коррейя
80’
76’
Г. Дуэ   Луиш
76’
Диегу Морейра   Амо-Амейо
76’
Энсисо   Нанаси
72’
  Годо
Манди   Менье
69’
Сантуш   Диауне
69’
Перро   Вердонк
69’
Перро
63’
61’
Эль-Мурабет   Уаттара
58’
  Годо
55’
Эль-Мурабет
2тайм
Перерыв
36’
Г. Дуэ
Буадди
36’
26’
  Энсисо
25’
  Паничелли
Лилль
Озер, Перро, Сантуш, Манди, Мбемба, Нгой, Фернандес Пардо, Буадди, Мукау, Мбаппе, Жиру
Запасные: Алессандро, Бодар, Вердонк, Баре, Диауне, Менье, Буссадиа, Брухольм, Феликс Коррейя
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Сарр, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Барко, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Хойсберг, Уаттара, Нанаси, Амо-Амейо, Юнссон, Омобамиделе, Луиш, Паес, Яссин
Подробнее
Лига 1 Франция. 19 тур
23 января 19:00, Аббе-Дешам
Логотип домашней команды
Осер
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Намасо   Мара
90’
+1’
Дануа   Кулибали
90’
Си   Февр
85’
Диоманде   Овусу
85’
79’
  Барколя
72’
Бералдо
62’
Гонсалу Рамуш   Дембеле
61’
Мбайе   Д. Дуэ
Ахамада   Матондо
46’
2тайм
Перерыв
Осер
Леон, Менса, Си, Акпа, Диоманде, Сеная, Намасо, Эль-Аззузи, Дануа, Ахамада, Синайоко
Запасные: Диуссе, Кулибали, Овусу, Февр, Де Персен, Матондо, Оппегор, Казимир, Мара
1тайм
ПСЖ:
Шевалье, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Мбайе, Барколя, Гонсалу Рамуш, Кварацхелия
Запасные: Марин, Нсоки, Джеймс, Пачо, Д. Дуэ, Маркиньос, Дембеле
Подробнее
Лига 1 Франция. 19 тур
24 января 16:00, Роазон Парк
Логотип домашней команды
Ренн
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Лорьян
Матч окончен
Эмболо   Лежандр
81’
77’
  Пажи
Камара   Шиманьски
76’
74’
Дьенг   Сумано
74’
Игор Силва   Аджей
63’
Макенго   Авом
63’
Дермэйн   Пажи
Сиссе   Блас
60’
Леполь   Меите
59’
Франковски   Аль-Тамари
59’
2тайм
Перерыв
Ронжье
32’
Леполь
19’
3’
  Макенго
Ренн
Самба, Брассье, Жаке, Сейду, Мерлен, Сиссе, Ронжье, Камара, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Аль-Тамари, Нагида, Аит Будлаль, Лежандр, Меите, Силистри, Руо, Шиманьски, Блас
1тайм
Лорьян:
Мвого, Игор Силва, Тальби, Меите, Дермэйн, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Мвука, Коне, Лоде, Пажи, Сануси, Сумано, Авом, Камара, Аджей
Подробнее
Лига 1 Франция. 19 тур
24 января 18:00, Стад Океан
Логотип домашней команды
Гавр
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
Ндиайе   Кешта
90’
+3’
85’
Керер
78’
Балогун
71’
Дайер   Тезе
Зуауи   Коффи
66’
Кетан   Буфаль
65’
Мамбимби   Обугу
65’
57’
Уаттара   Вандерсон
57’
Иленикена   Фати
Саматта   Сумаре
46’
2тайм
Перерыв
29’
Фас   Дайер
21’
Уаттара
Гавр
Мпаси, Зуауи, Секо, Санганте, Него, Ндиайе, Гурна-Дуат, Эбоно, Мамбимби, Кетан, Саматта
Запасные: Арнье, Кешта, Коффи, Обугу, Мосенго, Буфаль, Сумаре, Дукуре, Пембеле
1тайм
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Фас, Керер, Уаттара, Закария, Камара, Головин, Аклиуш, Балогун, Иленикена
Запасные: Дайер, Бирет, Бруннер, Льенар, Бамба, Тезе, Мишаль, Фати, Вандерсон
Подробнее
Лига 1 Франция. 19 тур
24 января 20:05, Стадион Велодром
Логотип домашней команды
Марсель
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Ланс
Матч окончен
85’
  Фофана
Гуири   Обамеянг
80’
78’
Товен   Сотока
78’
Агиляр   Бермон
  Гуири
75’
Тимбер   О`Райли
74’
Траоре   Бакола
74’
Агерд   Павар
74’
72’
Томассон   Булатович
71’
Саид   Фофана
Тимбер
70’
70’
Товен
61’
Сангаре
59’
Эдуар   Сима
Нванери   Гринвуд
58’
2тайм
Перерыв
37’
Саид
  Нванери
13’
  Гуири
3’
Марсель
Рульи, Медина, Агерд, Балерди, Траоре, Нванери, Тимбер, Хейбьерг, Пайшао, Веа, Гуири
Запасные: О`Райли, Вермерен, Мурильо, Бакола, Гринвуд, де Ланге, Павар, Иган-Райли, Обамеянг
1тайм
Ланс:
Риссер, Юдоль, Сарр, Ганиу, Саид, Товен, Агиляр, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Булатович, Сима, Челик, Антоньо, Бермон, Горжлен, Силла, Сотока, Фофана
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?16000 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoАнже
logoЛорьян
результаты
logoСтрасбур
logoБрест
logoлига 1 Франция
logoНицца
logoЛилль
logoНант
logoОсер
logoМарсель
logoМонако
logoГавр
logoЛион
logoПариж
logoМец
logoЛанс
logoРенн
logoТулуза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
11 минут назад
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
35 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
сегодня, 03:37
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
31 минуту назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
50 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39