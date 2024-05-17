«Он близок к правящей партии Сербии. Его ждали во главе сборной». Неизвестный Деян Станкович

Денис Романцов – о новом тренере «Спартака».

В сезоне-1997/98 «Лацио» обыграл «Рому» пять раз – дважды в Серии А, дважды в Кубке и в борьбе за Станковича.

Через полгода после ухода из «Лацио» чешский тренер Зденек Земан принял «Рому» и мечтал оснастить Станковичем центр поля: нравилось, как метко Деян пасовал вперед после получения мяча.

Дело осложнялось скупостью владельца клуба, Франко Сенси, и старым долгом перед «Црвеной Звездой» за трансфер Синиши Михайловича, возникшим из-за экономических санкций против Югославии.

Синиша давно ушел из «Ромы» в «Сампдорию», а в 1998-м собирался в «Лацио», но, не расплатившись за него, нечего было и мечтать о Станковиче. В итоге Сенси предложил сербам 21 миллиард лир ($11,5 млн): 13 за Деяна и 8 за Синишу.

В то же время «Рейнджерс», видевшие в Станковиче замену Гаскойну, давали почти вдвое больше, и Сенси был не готов к аукциону, хотя итальянские журналисты уже месяц примеряли Деяна к 4-3-3 Земана.

Владелец «Лацио» Серджо Краньотти узнал о сложностях Сенси от агента Винченцо Морабито и в конце марта 1998-го купил Станковича. «Когда я прилетел в Италию, Краньотти пригласил в свой офис и сказал: «Хочу посмотреть на мальчика, который стоит 24 миллиарда лир». И обнял меня», – вспоминал Деян.

Станкович едва говорил по-английски, и на летней презентации команды, когда поблизости не было Михайловича, с переводом любезно помог хорватский нападающий Ален Бокшич. Правда, фотографировать их вдвоем Бокшич запретил: война в Хорватии закончилась меньше трех лет назад.

В дебютном интервью Деян сообщил: после ужина c Краньотти в отеле Majestic его отвезли в ночной клуб Nilis. «Там полно красивых девушек, но я помолвлен, – добавил Станкович. – Моя Ана скоро переедет в Рим».

После перехода в «Лацио» Станкович переводил часть зарплаты первому клубу

«Летом 1998-го Краньотти купил Саласа, Вьери, Коуту, Консейсау, де ла Пенью, Станковича и меня: семь топ-игроков одним махом – невероятно, – говорил Михайлович. – Казалось, Краньотти печатал деньги – никто больше так не тратился.

Станкович – самый молодой из новичков. В апреле 1998-го забил два мяча в первом матче за сборную, тогда мы и познакомились, но к моменту встречи в «Лацио» я еще плохо его знал.

Меня попросили взять его под крыло, поселив нас в одной комнате на сборах. Он относился ко мне как к легенде, очень почтительно. Я курил, и Деян еле заметно двигал носом, вдыхая дым. Только через десять дней признался, что тоже курит и стрельнул сигарету. До этого стеснялся».

К матчу первого тура с «Пьяченцей» Станкович осмелел до того, что забил первый мяч «Лацио» в чемпионате-1998/98. Правда, через пятнадцать минут счет сравнял Симоне Индзаги, будущий партнер Деяна.

Из-за травм Вьери и Манчини тренер Эрикссон выпускал Станковича оттянутым форвардом в схеме 4-4-1-1, и в четвертом туре гол Деяна в ворота «Кальяри» упрочил первую победу «Лацио» в чемпионате.

После матча журналист Repubbica Джулио Кардоне написал, что «Лацио» становится командой Станковича, сравнив его с Гуллитом (мощь + техника) и Платини (альтруизм + меткость в завершении атак).

Через месяц Станкович вернулся в Белград, где предстоял матч Кубка Кубков с «Партизаном», и итальянские репортеры выведали, что Деян переводит часть зарплаты «Телеоптику» из Земуна, где играл до 14 лет.

На поле Деяну противостояло еще шесть будущих работников РПЛ: вратарь Дамьянац («Сатурн»), защитник Рашович («Крылья»), полузащитники Ивич («Краснодар»), Илич («Пари НН») и Тробок («Спартак»), нападающий Кежман («Зенит»).

Они оказались не в силах помешать будущему тренеру «Спартака» вывести «Лацио» вперед. Через 15 минут после выхода вместо Консейсау Станкович забил с паса Манчини и в ответ на оскорбления фанатов «Партизана» приложил к уху ладонь.

Спустя четыре месяца «Лацио» поднялся на первое место в Серии А после победы в Виченце (2:1). Счет открыли эффектно: после скидки Станковича Консейсау мощно пробил под правую ногу 30-летнему Пьерлуиджи Бривио, который с июля 2024-го будет тренировать вратарей «Спартака».

Через месяц стало не до футбола. Михайлович со Станковичем прилетели в Белград на отборочный матч Евро-2000 с Хорватией, и за три дня до игры генсек НАТО Хавьер Солана начал военную операцию против Югославии.

После начала бомбардировок Станкович не бойкотировал «чемпионат страны НАТО», но играл с траурной повязкой

Матч с Хорватией отменили, аэропорты закрыли, и Станкович рванул на машине в Будапешт – с невестой и братом. «Родители не поехали, я не смог их переубедить», – добавил Деян. – Мама сказала: «Наша жизнь здесь». И заплакала.

Перед отъездом я был в ужасе, ведь НАТО мог напасть в любой момент. Теперь я боюсь за друзей-военнослужащих. Мне 20 лет, я слишком молод, чтобы разбираться в таких вещах, но мои близкие на стороне Милошевича – и я с ними».

Югославские звезды – Стойкович, Миятович и Савичевич – призывали партнеров по сборной бойкотировать чемпионаты стран НАТО, но гендиректор «Лацио» Хулио Веласко попросил не превращать Станковича с Михайловичем в солдат и не втягивать их в войну.

В итоге Деян с Синишей играли с черными повязками – как и другие сербы Серии А: скажем, защитник Ненад Сакич, будущий помощник Станковича в «Спартаке». Акцию поддержали тренер Сакича в «Сампдории» Лучано Спаллетти и чилийский форвард «Лацио» Марсело Салас, друживший со Станковичем и Михайловичем.

Такая обстановка не способствовала вдохновенной игре, и в последних десяти турах чемпионата-1998/99 Деян обошелся без результативных действий. А с приходом Верона и Симеоне – выпал из стартового состава. Из-за лимита на игроков не из ЕС не всегда попадал даже в запас.

В будущем Станкович надеялся решить бюрократическую проблему с помощью жены-словенки (Ана – сестра экс-полузащитника «Тоттенхэма» Миленко Ачимовича), но в первых десяти турах Серии А-1999/00 только раз сыграл 90 минут – против «Лечче».

И за три минуты сделал дубль, после чего поделился секретом: «Под игровую майку я надеваю обычную, на которой [защитник Нестор] Сенсини перед матчем выводит шестерку – мой номер в сборной (в «Лацио» играл под 20-м – Sports). Это приносит мне удачу».

Деяна оштрафовали за несанкционированную надпись, но он не отказался от ритуала и через полтора месяца забил «Фиорентине». В шести последних турах Станкович не сыграл ни минуты, но в день, когда решалась судьба скудетто, хотя бы попал в запас, так что был с командой.

«14 мая 2000-го кто-то наверху болел за «Лацио» и наслал потоп на Перуджу, – предположил Станкович. – Развязки матча «Юве» я ждал в раздевалке у телевизора. Вспотел настолько, что потерял три килограмма. А потом Краньотти снова обнял меня, и мы поехали по Риму на автобусе с открытым верхом».

Перед прорывным сезоном в «Лацио» Станкович подписал 5-летний контракт с «Фиорентиной»

К противоречивому сезону (всего 1072 минуты в золотом чемпионате) добавилась неудача сборной на Евро, и летом 2000-го Станковича утешал по телефону сын владельца «Лацио» Массимо Краньотти: «Мы верим в тебя. Ты наше будущее».

Вскоре Деян пожаловался, что на фланге чувствует себя скованно – как пловец, гребущий одной рукой. Но Эрикссон – после ухода Консейсау в «Парму» – предложил место в основе на правом краю атаки, и Деян вцепился в этот шанс – правда, ограничился голом «Интеру» в Суперкубке.

После 0:2 от «Арсенала» в сентябре 2000-го Серджо Краньотти назвал схему 4-2-1-3 слишком аванютной, а в июне 2001-го продал Деяна «Фиорентине», которую тренировал Роберто Манчини.

«Мне нравится играть в центре поля, – сказал Станкович во Флоренции. – Хватит сидеть на скамейке и трибунах. Я здесь, чтобы играть».

Он прошел медосмотр, подписал пятилетний контракт и сфотографировался с шарфом нового клуба, но у босса «Фиорентины» Витторио Чекки Гори обнаружились проблемы с законом, и трансфер отменили. Станкович вернулся в «Лацио».

Через несколько месяцев главным тренером стал Альберто Дзаккерони, чей «Милан» отобрал у «Лацио» золото в 1999-м. Дзак поставил Станковича на опустевший без Недведа левый фланг, и с восемью голами Деян стал третьим снайпером команды после аргентинцев Лопеса и Креспо.

«Дзаккерони вселил в меня уверенность, – говорил Станкович. – Я так долго ждал, когда сыграю пять матчей подряд и докажу свою ценность». С приходом Манчини он наконец-то действовал в центре, а осенью 2002-го публично намекнул , что не хотел бы играть в 1/32 Кубка УЕФА.

Услышав свист ультрас, Станкович пришел на фанатскую радиостанцию

«Црвена Звезда» – команда моего сердца. Я бы предпочел, чтобы на поле мое сердце не разрывалось», – сказал Синиша Михайлович. «Если Манчини не даст мне сыграть, я буду счастлив», – добавил Деян.

«Они не хотели играть против «Црвены Звезды», – подтвердил мне друг Станковича, журналист Желько Вучкович. – Я брал у Деяна свое первое интервью, когда он играл в молодежной сборной, так что знаю его давно.

Знаю, что он мечтал играть за «Звезду», еще когда ребенком ездил на тренировки на 17-м автобусе – одном из самых длинных городских маршрутов. Он всегда любил этот клуб, поэтому не вышел тогда на поле ни в одном из двух матчей и только поприветствовал болельщиков, которые его обожают».

Чувства к «Црвене Звезде» не отменяли любви к «Лацио». В сезоне-2002/03 римский клуб фактически разорился и просил о помощи даже сына Каддафи, но Станкович говорил, что футболка «Лацио» стала его второй кожей и что хотел бы играть в ней до конца карьеры.

Вот только никак не мог договориться с новым гендиректором Лукой Баральди о продлении контракта (требовал €2,5 млн в год) и, услышав свист ультрас, дал интервью фанатской радиостанции La voce della Nord.

Его отговаривали от ухода, приводили пример Креспо, поникшего вне «Лацио», и говорили: «Больно, когда тебя освистывают. Но ты не знаешь, как больно освистывать того, кого любишь».

Через два месяца продажа Станковича стала для «Лацио» жизненно необходимой, и в январе 2004-го Деян воссоединился в «Интере» с Дзаккерони. А через полгода и с Манчини.

«Я пришел в «Лацио» мальчиком, а ушел мужчиной, – говорил Станкович. – Летом 2004-го мог покинуть клуб бесплатно, но я предпочел уйти за деньги [€4 млн] и таким образом отблагодарить «Лацио».

Перед последними турами-2008/09 Моуринью отправил Станковича на отдых в Дубай

За «Интер» Станкович дважды забивал с центра поля и столько же раз – дальними ударами в миланских дерби, а заодно – расширял тактический диапазон. Манчини ставил не только вингером или десяткой, но и перед четверкой защитников.

В роли реджисты Деян вышел и в последнем туре-2007/08, когда для чемпионства надо было побеждать «Парму» в гостях.

«Завершался мой самый сложный сезон, – вспоминал Станкович. – Я много пропустил из-за подошвенного фасциита (воспаление связки, поддерживающей свод стопы и соединяющей пятку с пальцами ноги – Sports). Было много процедур, лекарств, уколов. Я даже порвал связки, потому что криво ходил.

Но Роби [Манчини] верил в меня и выпустил в последнем туре против «Пармы». Соперник бился за выживание, лил дождь, и после перерыва скудетто уплывало к «Роме», но вышел Златан и забил с моей передачи.

Потом мы праздновали, и я стоял на коленях у нашей трибуны. На эмоциях кто-то из фанатов двинул мне по голове. Меня заливало кровью, но все равно это было очень красиво».

Считалось, что новый тренер «Интера» не потерпит в команде друга Манчини. В газетах Станковича проводили из команды, и при встрече Моуринью сказал: «Я ждал тебя, заходи». Деян готовился к прощанию, но услышал: «Делаю на тебя ставку. Хочу, чтобы ты играл, как в «Лацио».

В первом сезоне с Моуринью «Интер» досрочно выиграл Серию А, и Жозе спросил Деяна: «Ты ведь собирался отдохнуть с женой в Дубае?» – «Да, после чемпионата». – «Не волнуйся. Можешь ехать прямо сейчас».

«Я ответил, что хотел бы после 38-го тура насладиться награждением и чемпионской вечеринкой, – вспоминал Станкович. – Жозе успокоил: «Все в порядке. Поезжайте сейчас и возвращайтесь за неделю до финиша. Потренируешься и выйдешь на последний тур». Ну и как можно было не отдавать все силы за такого тренера?».

Станкович играл в центре поля с Камбьяссо и забил первые два мяча «Интера» в победной Лиге чемпионов – «Рубину» и киевскому «Динамо». В плей-офф Деян без замен отработал четвертьфиналы с ЦСКА, а в решающей игре с «Баварией» получил 25 минут после травмы Киву.

Станкович признавался, что перед церемонией награждения не мог рассмотреть кубок – разревелся от счастья.

Моуринью запретил фанатам «Ромы» оскорблять Станковича

Деян добавил : «Однажды, после поражения, Жозе схватил меня в раздевалке и прижал к стене: «Эй, цыган, играй как раньше или сядешь рядом со мной на лавку и никогда больше не встанешь! Хочу прежнего Станковича! Хочу, чтобы ты снова вспахивал поле». После этого я взбодрился и ощутил уверенность в себе».

Почти пятнадцать лет спустя Станкович – во главе «Сампдории» – проигрывал «Роме» Моуринью, и с фанатской трибуны неслось: «Цыган! Цыган!» Жозе жестами предложил фанатам заткнуться, и на пресс-конференции Деян поблагодарил коллегу.

«Он не должен меня благодарить, – сказал Моуринью. – Меня не раз по-всякому оскорбляли, и я выстроил вокруг себя защитную стену. Деки делает то же самое, но его родным было неприятно это слышать, поэтому я последовал инстинкту. Деки – мой друг. Значит, его нельзя трогать».

Тренер Станкович дебютировал в Серии А еще в 2014-м – как помощник Страмаччони в «Удинезе», а потом Манчини в «Интере». Дальше три с половиной года работал в УЕФА и не тренировал, но в декабре 2019-го сменил в «Црвене Звезде» Владана Милоевича.

«Он вернулся в клуб, в котором в девяностые стал самым юным дебютантом и капитаном, – рассказал мне комментатор сербского канала Sport Klub Драган Чича. – Деян – один из самых успешных сербских футболистов и единственный, кто играл на ЧМ за три сборные – Югославии (1998), Сербии и Черногории (2006) и Сербии (2010).

Два его сына – тоже очень талантливые футболисты и подают большие надежды в «Интере». 18-летний полузащитник Александар Станкович – капитан молодежки. А 22-летний вратарь Филип – основной вратарь «Сампдории», которая арендовала его на сезон-2023/24

Говорят, Деян – отличный тактик, но оценить его тренерские качества было трудно – он возглавлял лучшую команду Сербии и с легкостью брал трофеи. К тому же у него были отличные помощники. В первую очередь – Милош Милоевич.

Станкович близок к правящей партии Сербии, и многие ждали его во главе сборной. Работа в России – шаг вперед после Венгрии и серьезное испытание: «Спартак» – топ-клуб, но не доминирует в чемпионате, как «Црвена Звезда» и «Ференцварош», куда он приходил после Черчесова».

Как тренер Станкович трижды выиграл чемпионат Сербии, но не вышел в группу ЛЧ и в конце лета-2022 покинул «Црвену Звезду». Говорил, что вылет от «Маккаби» после почти идеального тайма и автогола на последней минуте добил его морально и физически.

Через месяц Деян подхватил «Сампдорию» у Марко Джампаоло. «С «Црвеной Звездой» я проигрывал, скажем, 10 матчей из 134-х, а с «Сампдорией» за 10 месяцев потерпел 20 поражений, – подсчитал Станкович. – Я научился проигрывать и в то же время никогда не сдаваться.

В январе 2023-го мне обещали, что финансовая ситуация улучшится, но она ухудшилась на 300%. Клуб фактически состоял из игроков, болельщиков и меня, так что я не мог его бросить. Нелегко жить и работать в клубе, которого практически не существует, но это был бесценный опыт».

За неполные пять лет самостоятельной тренерской карьеры Станкович пережил многое. Интересно, готов ли к тому, что ждет в «Спартаке»?

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Фото : Gettyimages.ru /Grazia Neri, New Press, Alex Livesey, Simone Arveda, Simone Arveda; Elisenda Roig, David Rogers