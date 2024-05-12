Как «Арсенал» стал чемпионом на «Олд Траффорд»

Последний золотой дубль Венгера.

В тот день Венгер впервые вышел из себя. Вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн вспоминал, что обычно Арсен проверял после первого тайма, нет ли травм, и безмолвно сидел в углу. Еще и утихомиривал всех, кто шумно обсуждал игру. Даже помощника, Пэта Райса.

Так продолжалось 10-11 минут, и только потом Венгер коротко наставлял на второй тайм. Но 25 февраля 2001-го, в перерыве матча с «МЮ», Арсен швырял блокноты, бутылки, чашки и надсадно орал.

«Он никогда раньше не ругался, ему это не идет, – отметил полузащитник Рэй Парлор. – Когда Арсен закричал, я с трудом сдерживал смех и старался не смотреть на него. Второй тренер Райс показывал мне: не смейся, ни в коем случае не смейся».

«Арсенал» прибыл на «Олд Траффорд» без трех лучших защитников – Диксона, Киоуна и Адамса. Пересобирая состав, Венгер поступил в духе Дэвида Боуи: при записи Boys Keep Swinging тот требовал от музыкантов играть на непривычных инструментах, чтобы звучали как тинейджеры в гараже.

Венгер преследовал иные цели, но экспериментальный «Арсенал» выглядел, как подростковая команда на фоне профессионалов. Левый защитник Силвиньо вышел на фланге атаки. Левый вингер Пирес – справа. Опорник Гриманди – в центре защиты со Степановым, а Игорь не успевал за Дуайтом Йорком , и к перерыву «МЮ» вел 5:1.

«Где вы взяли этого парня?» – сочувственно поинтересовался Йорк у Парлора после первого тайма. – «Долгая история», – ответил Рэй. Не объяснять же по пути в раздевалку, что латвийский тихоход в центре защиты «Арсенала» – пранк, зашедший слишком далеко.

Парлор часто подкалывал Мартина Киоуна. Тот неизменно заводился от шуток и был любимой мишенью. Однажды Рэй сказал в раздевалке вице-президенту «Арсенала» Дэвиду Дейну: «У нас проблема. Киоуна забанили на три матча. Подавайте протест. Если хотим выиграть чемпионат, надо увеличить бан хотя бы до шести матчей».

Потом тренер сборной Латвии Гари Джонсон пристраивал игроков в английские клубы и организовал Степанову просмотр в «Арсенале». Тот выглядел слабо, но Парлор с Бергкампом аплодировали и громко восхищались стажером – дразнили Киоуна, который сидел рядом и привычно ворчал по адресу нового конкурента.

Венгер не понял юмора и подписал со Степановым четырехлетний контракт. После 1:6 с «МЮ» (во втором тайме пропустили от Шерингема) Игорь сыграл только в одном из десяти оставшихся туров: вышел в паре с Киоуном и приблизил к вылету «Ман Сити» – 4:0.

Летом 2001-го Виейра критиковал трансферную политику «Арсенала» и рвался в «МЮ»

«Арсенал» третий год подряд стал вторым и проиграл финал Кубка «Ливерпулю» – после 1:2 с дублем Оуэна Венгер швырнул медаль проигравшего в мусорное ведро, но Адамс достал ее и вложил в руку тренера: «Давайте вернемся сюда через год и победим».

Тогда же, в мае 2001-го, Венгер определился с напарником/преемником 34-летнего Адамса. «Тьерри Анри играючи проходил любого защитника, а в матчах с «Тоттенхэмом» перед ним словно вырастала стена – Сол Кэмпбелл, – говорил Венгер. – Я хотел, чтобы этот парень играл за нас».

Сол не продлевал контракт с «Тоттенхэмом» и выбирал между «Барсой» и «Интером». Но после четырех раундов тайных ночных переговоров в доме Дейна решил, что останется в Лондоне. Повлияли слова Дэвида: «Тебе нужны титулы, а нам для титулов нужен ты. Ни о чем не волнуйся, мы тебя защитим».

Второе касалось последствий вызывающего перехода – первого между соперниками по дерби Северного Лондона с 1977 года, когда «Тоттенхэм» покинул вратарь Пэт Дженнингс. Перед объявлением о трансфере Кэмпбелла его имя не озвучили даже работникам «Арсенала» и репортерам, приглашенным на презентацию.

«Мне сказали, что приедет новый игрок с агентом, – вспоминал менеджер базы «Арсенала» Шон О’Коннор. – Когда подкатил «Рендж Ровер», я узнал агента Ская Эндрю и велел открыть ворота. А потом увидел в машине капитана «Тоттенхэма». Это было необычно. Кажется, я сказал: «Привет, Сол». Словно мы давно знакомы.

Когда он вошел в зал для пресс-конференций, журналисты не верили глазам и еще до первого вопроса достали телефоны, чтобы передать срочную новость. Никогда больше не видел ничего подобного».

Подписание одного из лучших центральных защитников мира повлияло на Патрика Виейра. MVP сезона-2000/01 (по версии экспертов АПЛ) грустил из-за ухода Анелька, Пети и Овермарса. Считал: приведя на их места Анри, Эду и Пиреса, «Арсенал» не усилился, а топчется на месте и такими темпами не обгонит «МЮ».

Не впечатлили Патрика и первые трансферы лета-2001: никогда не игравший в АПЛ Джованни ван Бронкхорст из «Рейнджерс» и молодой, но травматичный форвард «Эвертона» Фрэнсис Джефферс. Кстати, Кэмпбелл на переговорах с Дейном тоже напрягся, услышав про Джефферса, но промолчал.

Виейра же раскритиковал трансферную политику Дейна и Венгера в интервью The Sun. Заявил, что хочет титулов, а «Арсеналу» они в ближайшие годы не светят. В отличие от «МЮ», который претендовал на Патрика. Фергюсон даже упрекнул Венгера: мол, не пускает Виейра к конкуренту, а сам переманил Кэмпбелла.

Вот только Кэмпбелл переходил свободным агентом, а контракт Виейра действовал еще три года. В первый день предсезонки-2001 Венгер с Дейном сказали Патрику: об уходе лучше забыть, с Солом «Арсенал» не слабее «МЮ». Заодно сделали Виейра вице-капитаном (де-факто капитаном, учитывая проблемы Тони Адамса со спиной).

«Я не стал бы вторым Адамсом, мы совсем разные, – говорил Виейра. – Тони мотивировал партнеров криком, но это не мой стиль. Предпочитаю подавать пример на поле, а не повышать голос в раздевалке».

Венгер охотился за Пиресом с 1994-го и после Евро-2000 перехватил его у «Реала»

После ухода Пети и до покупки Жилберто Силвы напарники Виейра в центре поля часто менялись. В первом туре чемпионата-2001/02 он вышел с Парлором, но Рэй после перерыва сфолил на защитнике «Мидлсбро» Уго Эхиогу и получил вторую желтую.

«Арсенал» больше получаса играл в меньшинстве (в конце удалился и Эхиогу), но все равно победил 4:0. Гол+пас сделал Робер Пирес, которого Венгер звал еще в 1994-м, в «Монако».

«Там я бы конкурировал с Тьерри Анри – он тогда тоже был левым полузащитником, – вспоминал Пирес. – Мы сошлись на том, что неразумно иметь двух молодых игроков на одной позиции, и я остался в «Метце», а в 1998-м ушел в «Марсель». Перед Евро-2000 меня звали «Реал» и снова Венгер, в «Арсенал».

Арсен говорил: «Ты пережил тяжелые времена в Марселе, но у нас раскрепостишься. Хочу, чтобы ты играл слева, как в «Метце», и снова чувствовал себя уверенно».

Моя мать – испанка – хотела, чтобы я выбрал «Арсенал». Считала, что по давлению и ажиотажу «Реал» близок к «Марселю», что не пойдет мне на пользу. Я и сам склонялся к английскому варианту, очарованный словами Венгера, но переход в «Арсенал» зависел от того, уйдет Овермарс в «Барсу» или нет.

Неопределенность бесила, но во время Евро Венгер звонил каждую неделю и успокаивал: «Не волнуйся. Я делаю все, чтобы ты перешел к нам».

Наконец, наутро после финала я отправился в Лондон на частном самолете. Прошел медобследование, подписал контракт и вечером отмечал в Париже триумф сборной. Перед финалом я по совету Анелька отпустил бородку-якорь, и капитан «Арсенала» Тони Адамс прозвал меня Д’Артаньяном. Так я стал мушкетером среди «канониров».

После переезда в Лондон Пирес месяц жил у Анри. Перед отъездом на сбор в Германии Тьерри устроил первую экскурсию и во время прогулки по району Хайбери неожиданно заявил:

– А это наш стадион.

– Шутишь? – удивился Робер при виде неприметного четырехэтажного здания. – Вы здесь играете?

– Конечно. Знаю, по телевизору «Хайбери» выглядит больше. Год назад я тоже думал, что увижу тут нечто грандиозное. Но поверь, на поле ощущение, что на трибунах 80 тысяч.

После первого игры Кэмпбелла против «Тоттенхэма» автобус «Арсенала» закидали камнями

Жена Робера, Натали, попала в аварию в Канаде, не могла прилететь в Англию, и Анри стал Пиресу самым близким человеком в Лондоне – помог освоиться в команде, городе и чемпионате. Такая опека напоминала Роберу заботу отца, который в восьмидесятые месяцами откладывал деньги на новую пару бутс.

Правда, после 0+1 в первых восьми матчах за «Арсенал» Пирес задумался, не ошибся ли, отказав «Реалу». Летом 2000-го он часами работал в тренажерном зале по программе фитнес-тренера Тони Колберта и все равно чувствовал себя в АПЛ неуместным – словно фехтовальщик против бойцов MMА.

Но Венгер считал Пиреса лучшим левым полузащитником мира и знал: надо просто подождать.

«Венгер убежден, что главная проблема футбола – нетерпение к игрокам, – говорил Тони Адамс. – Примеров хватает: Виейра в «Милане» или Анри в «Юве». Если футболист не заиграл в первые полгода, все говорят, что деньги выброшены в трубу, и тренер оказывается под давлением.

Венгер, к счастью, терпелив. Не ругает и не наказывает за ошибки – дает игрокам освоиться и продолжает в них верить. Поэтому Пирес на второй год заиграл гораздо сильнее».

В третьем туре чемпионата-2001/2002 Пирес стал соавтором половины голов «Арсенала» «Лестеру» (4:0), а тогда в Лондоне выдался самый жаркий августовский день с 1943-го. «Казалось, мы играем в Камеруне или Анголе», – сказал после матча Венгер.

В первом тайме Пирес гарцевал на одном фланге с Маззи Иззетом – полузащитником «Лестера» с турецкими корнями. Двоюродный брат Маззи работал на стадионе «Тоттенхэма» и в 13-м туре стал чуть ли не единственным, кто с улыбкой встретил Кэмпбелла на «Уайт Харт Лейн»: «С возвращением, Сол!»

Венгер вспоминал, что по пути на стадион увидел из автобуса болельщиков с баннерами «Иуда» и только тогда понял, какое испытание ждет Кэмпбелла. Но не поднимал эту тему в раздевалке – решил, что Сол справится сам.

Оскорбления с трибун неслись весь матч, и Сол игнорировал болельщиков, пока на последних минутах не прибежал в чужую штрафную на подачу углового.

«Я посмотрел на людей за воротами, и вдруг словно нож вонзился в сердце, – вспоминал Кэмпбелл. – Я увидел там старшего брата, Тони. Он был в толпе, которая непрерывно меня оскорбляла. Я не мог в это поверить».

С тех пор Сол редко общался с братом. После 1:1 на «Уайт Харт Лейн» – с голами Пиреса и Пойета – все игроки «Тоттенхэма» пожали Кэмпбеллу руку, а немецкий полузащитник Штеффен Фройнд – обнял.

«Выйдя из раздевалок, мы уселись в автобус, и на столиках нас ждал ужин, – рассказывал Парлор. – Французы устроились впереди, я сзади, Сол посередке. Вдруг появился взволнованный полицейский: «За пределами стадиона серьезная проблема. Пригните головы и поезжайте без остановок».

Я предложил тренеру: «Босс, надо повесить рядом с Кэмпбеллом табличку: «Сол сидит здесь». Тогда они хотя бы не разобьют весь автобус». Венгер рассмеялся, напряжение спало, а потом в нас полетели камни, разбившие даже посуду на столиках. Стало страшно. Мы никогда не сталкивались с такой ненавистью».

Пирес вернул «Арсенал» на первое место и вскоре порвал кресты

Матч с «Тоттенхэмом» довел серию без побед в чемпионате до четырех матчей. Даже после 3:1 с «МЮ» в следующем туре «Арсенал» остался шестым. Причем главный соперник тоже шел вне топ-3: так на команде сказалось объявление Фергюсона об уходе из клуба в 2002-м – позже дезавуированное.

Контракт Венгера тоже истекал в конце сезона, и именно его глава «МЮ» Мартин Эдвардс видел первым кандидатом на замену Фергюсону. Венгер несколько раз встречался с Эдвардсом, но склонялся к продолжению работы в «Арсенале», и «МЮ» переключился на Свена-Йорана Эрикссона.

И все же неопределенность с будущим Венгера – как и ситуация с Виейра (остался, но играл нервно, хуже, чем раньше, и общался с «Реалом») – сказалась на игре «Арсенала». Отсюда и 2:4 с «Чарльтоном», и шестое место, и частые удаления: Арсен шутил, что на тренировках пора отрабатывать игру вдесятером.

В декабре 2001-го наметился выход из зоны турбулентности: клубу одобрили проект нового стадиона, а Венгер продлил контракт до 2005 года.

Глава «Арсенала» Питер Хилл-Вуд заявил, что «Барса» обещала Арсену больше денег, но тот остался, так как ценит доверие руководства, которое выполняет почти все его просьбы и не думает о замене тренера после нескольких неудач.

Последняя неудача в чемпионате-2001/02 – поражение от «Ньюкасла» (1:3) в середине декабря: в конце первого тайма Грэм Полл удалил Парлора и после финального свистка покидал поле в сопровождении полицейских, которые ограждали его от гнева Анри.

В ближайших турах «Арсенал» обыграл «Челси» с «Ливерпулем» и завершил год на первом месте. И в этих, и в большинстве следующих матчей сверкал голевыми передачами Робер Пирес.

В феврале 2002-го он инициировал гениальный гол Бергкампа «Ньюкаслу». «Мне больше всего понравилось, как Деннис расположился перед Дабизасом, – говорил Анри, смотревший матч по телевизору. – Потом он развернулся, оттеснил защитника и получил кучу времени для удара.

Обычный нападающий после такого финта поспешил бы с ударом, но Деннис сохранил спокойствие, будто сказав себе: ты сделал самое сложное, а теперь расслабься. Это и делает его великим игроком».

Через пару недель после паса Бергкампу Пирес изящно забил «Астон Вилле». Мяч стал победным и вернул «Арсенал» на первое место. А вот февральских голов Робера «Байеру» не хватило для выхода из группы ЛЧ, и «Арсенал» сфокусировался на английских турнирах.

В новой игре с «Ньюкаслом» – в четвертьфинале Кубка – Пирес уже к девятой минуте обменялся с Бергкампом голевыми пасами, а на 27-й неудачно упал и порвал крестообразные связки, оставшись без ЧМ-2002. Через месяц футбольные журналисты Англии признали Пиреса футболистом года.

Без Пиреса «Арсенал» продолжил побеждать – во многом благодаря выходу на пик формы Бергкампа, Юнгберга и Вильтора. Они устроили голы в кубковом финале с «Челси» и матчах, которые предшествовали поездке на «Олд Траффорд» в предпоследнем туре.

«После финала с «Челси» я утешал молодого Джона Терри, а потом сидел с кубком в раздевалке, когда туда ворвался Питер Хилл-Вуд, – вспоминал Адамс. – Обычно в таких ситуациях с игроками общался Дейн, а глава клуба просто присылал шампанское. Арсен протянул руку, но Питер прошел мимо и направился ко мне.

Ребята подумали, что Хилл-Вуд хочет взять у меня кубок и выстроились перед ним, но вместо этого он сказал: «Тони, я только что встретил твою новую девушку Поппи. Какая замечательная! Я знал ее бабушку Рози. Удивительная женщина». Мы только что выиграли Кубок, а босса больше интересовала моя личная жизнь!»

Золотой гол на «Олд Траффорд» забил самый дорогой игрок «Арсенала» – это не Анри и не Бергкамп

В Манчестере, через четыре дня после кубкового финала, «Арсеналу» хватало ничьей для чемпионства, что – вместе с поражением от «Байера» в полуфинале ЛЧ – не способствовало хорошему настроению Фергюсона на предматчевой пресс-конференции.

«Он ########## сильный игрок. А вы ########## глупы», – ответил Фергюсон на критику Хуана Себастьяна Верона , а Венгер на следующий день спросил репортеров: «Что это за звездочки в газете?»

Арсен добавил: «Поворотный момент сезона – зимняя победа над «Ливерпулем» после удаления Ван Бронкхорста на 36-й минуте. Тогда парни поверили, что выиграют чемпионат. «МЮ» не хочет терять титул дома, но и мы не собираемся его упускать. Теперь я знаю: моя команда отдаст за меня последнюю каплю крови».

Как и в игре 2001 года, «Арсенал» обходился в Манчестере без группы лидеров (Пиреса, Адамса, Анри и Бергкампа), но в этот раз Венгер удачно подобрал замены, а Степанова расположил достаточно далеко от ворот Симэна – на скамейке.

Дуайт Йорк устроился еще дальше (во второй команде «МЮ»), так что сценарий прошлой игры на «Олд Траффорд» не повторился. Три тысячи фанатов «Арсенала» растянули баннер «Сектор чемпионов», а игроки «МЮ» жестили, но получили три желтые за шесть минут, а потом – гол от Сильвена Вильтора.

Во Франции Сильвен считался неуправляемым буяном, а Венгер увидел в нем умного командного игрока и летом 2000-го дожал мучительные переговоры с «Бордо».

«Договориться с «Бордо» было сложно, но после заключения сделки французы подарили мне ящик вина, – хвастался Дэвид Дейн. – С агентшей Сильвена, Гислен Дюгеперу, тоже пришлось помучиться.

Она курила в моем кабинете, чего я не одобрял, и постоянно просила передать Арсену, что ее клиент должен играть в центре, а не на фланге. В конце концов я вежливо посоветовал Гислен получить тренерскую лицензию».

До покупки Аршавина Вильтор оставался самым дорогим игроком «Арсенала» – £13 млн – и первом сезоне набрал столько же очков (8+5). Но Венгер защитил его от критики и превратил в универсала, полезного и на флангах атаки, и в центре.

Золотой гол Бартезу на «Олд Траффорд» стал для Вильтора семнадцатым в сезоне-2001/02, который «Арсенал» прошел без гостевых поражений в АПЛ. Больше голов (32) было только у Анри, который до перехода в «Арсенал» не забивал за сезон больше 11.

«Поначалу Тьерри был немного неуклюж в завершении атак и неуверен в себе: сомневался, что станет бомбардиром, – вспоминал Венгер. – Ему предстояло поверить в себя, перебороть застенчивость, нервозность, страхи. И в то же время помнить, что постоянные сомнения в себе – залог его прогресса».

Залогом прогресса «Арсенала» был перфекционизм Венгера. Добиваясь успеха, он стремился не к повторению, а к чему-то новому и большему, поэтому после золотого дубля-2001/02 нацелился на сезон без поражений. И через пару лет добился этого, но никогда не выигрывал два чемпионата подряд.

«Может, нам стоило привлечь больше футболистов после чемпионства, – говорил Бергкамп. – Может, стоило немного усилить игру и быть готовыми к тому, что соперники станут относиться к нам иначе. Как бы то ни было, после успешного сезона нам было трудно сделать следующий шаг, и меня это удивляло».

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