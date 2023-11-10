Только один итальянец стал чемпионом с «Юве», «Интером» и «Миланом». Пора узнать о нем все

Денис Романцов – об Альдо Серене.

На ЧМ-1986 он не сыграл ни минуты, но вернулся домой в хорошем настроении: впервые за девять лет в профессиональном футболе не сменил клуб в межсезонье, остался в «Юве».

В июле 1986-го он крутил педали на сборе в швейцарском Маколине, как вдруг накатила слабость и онемели ноги. В детстве такое уже случалось: тогда потерял сознание в церкви, а теперь упал в спортзале и ударился головой о штангу.

Врачи «Юве» долго выясняли, почему останавливалось сердце 26-летнего нападающего, но так и не нашли ответа.

После сезона в Серии D Серену продали за 150 миллионов лир (цена 15 BMW)

В десять лет он получил на Рождество от тети майки «Милана» и «Интера». Она знала, что Тонино болеет за миланский клуб, но забыла, за какой, и не стала рисковать.

С его именем тоже не все однозначно – родился-то в некоторой суете: у матери начались схватки, а отец поехал на мотоцикле за доктором и светил ему потом фонариком – ливень лишил деревенский дом электричества.

Сына назвали Антонио (Тонино), а регистрировать его – в муниципалитет Монтебеллуны – отправили бабушку. Та, никому ничего не сказав, записала внука под именем мужа – Альдо. Так и повелось: в деревне Меркато Веккьо он Тонино, а в прочих населенных пунктах – Альдо.

Со второго класса Серена работал после уроков в семейной мастерской, где отец мастерил все на свете – от школьной сумки до остроносых ботинок, как у Роберта Планта из Led Zeppelin. Если ребенок заикался о неуместности детского труда, мать вскипала, вспоминала, как в войну ели вчетвером одно яйцо, и дискуссия гасла.

Самым прекрасным моментом футбольной карьеры сына она назвала тот вечер в 1977-м, когда выяснилось, что больше не надо стирать его грязную форму – Серену взяли в основу «Монтебеллуны» из Серии D.

Альдо забросил учебу на инженера-геодезиста и быстро освоился во взрослом футболе. Тренер «Монтебеллуны» Джанни Росси, вдохновившись сборной Голландии 70-х, применял атакующий прессинг и перевел Серену из полузащиты в нападение.

С девятью голами Альдо стал лучшим бомбардиром команды в сезоне-1977/78, и президент «Монтебеллуны» Тициано Тессариол продал его «Интеру» с «Комо» за 150 миллионов лир (цена 15 машин BMW).

В 18 лет Серена забил в первом же матче в Серии А, а потом сломал ногу и выбыл до конца сезона

По договору совладения «Комо» получал Серену, если бы уцелел в Серии В. Но великого испанца Луиса Суареса в роли тренера и юного Пьетро Верховода в защите оказалось недостаточно. «Комо» вылетел, и 18-летний Серена поехал в любимый с детства «Интер».

Среди пассажиров поезда Удине – Милан он узнал защитника «Интера» Адриано Феделе, но не заговорил с ним, робел. Только после выхода в Брешии сидевших рядом людей выпалил: «Добрый день, синьор Феделе, я Альдо Серена из Монтебеллуны. Меня купил «Интер», и я еду к вам».

Адриано тут же угостил юниора конфеткой Pastiglie Leone, а потом кормил в миланском ресторане Carlo e Emilia – больно уж Альдо исхудал: большую часть зарплаты (сто тысяч лир – около 300 евро) тратил на проездной и билеты домой, а на сборах еще и столкнулся с бульонной диетой тренера Эудженио Берселлини.

В остальном – dolce vita. В первый день на базе в Аппиано Джентиле новичок услышал бренчание гитары в одной из комнат и застал там всех звезд «Интера». «Серена, заходи и пой с нами», – сказал полузащитник Джанпьеро Марини.

Альдо влился в коллектив и, впервые подъехав к «Сан-Сиро», почувствовал себя героем «Амаркорда» Феллини, перед которым вырос гигантский океанский лайнер «Рекс».

В сентябре 1978-го Серена получил 19 минут в матче Кубка Кубков с мальтийской «Флорианой», но чемпионат начал в молодежке, а основе понадобился в ноябре – из-за травмы Карло Мураро и удаления Алессандро Альтобелли в миланском дерби.

Тренер по физподготовке Армандо Онести пять дней натаскивал Альдо в Аппиано Джентиле, а Эудженио Берселлини выпустил в матче восьмого тура с «Лацио».

Выйдя на поле, Серена вдруг услышал: «Тонино! Тонино!» Оказалось, президент «Монтебеллуны» привез на дебют воспитанника в Серии А всех своих футболистов. Вскоре они увидели, как парень, полгода назад игравший с ними в Серии D, ассистирует Эваристо Беккалосси, а потом и забивает.

Серена добыл «Интеру» третью победу в чемпионате-1978/79 (и первую – крупную, 4:0), но после восьми минут в матче следующего тура с «Аталантой» вернулся в молодежку.

Весной 1979-го Берселлини собирался выпустить его в кубковом полуфинале с «Юве», но в другом полуфинале – молодежного чемпионата Италии – Серена сломал ногу после подката защитника «Торино» Андреа Мандорлини и выбыл до конца сезона.

В 21 год Серена забил за «Интер» «Реалу» и тут же отправился в «Милан»

Следующий сезон он начал с «Комо» в Серии В. Тренер Пиппо Маркьоро видел Серену запасным нападающим, и лидерство команды укрепило его веру в пару Николетти-Каваньетто. Альдо ругался со спортивным директором Чекко Ламберти, требуя отпустить в «Пизу», но боссы «Интера» настаивали: «Оставайся в «Комо».

Соседа Серены по квартире Пьетро Верховода жизнь в одном из красивейших городов Италии вдохновила на занятия живописью, а сам Альдо утешался лишь возможностью за несколько часов добраться до Монтебеллуны, где жила его девушка.

Летом 1980-го Моника поступила в Падуе на медицинский факультет, а Альдо добился аренды в «Бари», и частые свидания стали невозможны, сменившись ежедневными разговорами по телефону. Серена считал ту командировку последним шансом: если б не заиграл – вернулся домой и открыл магазин спорттоваров.

В Бари тоже было тяжело: весной 1981-го команду принял догматик Энрико Катуцци, помешанный на контроле мяча. Альдо перестал забивать, но и одиннадцати голов с предыдущим тренером – Антонио Ренной – хватило для возвращения в «Интер».

Все еще неуверенный в футбольном будущем Серена втайне от тренера Берселлини поступил в Институт физкультуры и совмещал учебу с появлениями во вторых таймах. Весной 1982-го он вышел на 15 минут против «Ромы» и помог забить Альтобелли, а после поражения 2:3 получил внезапный совет от Фалькао.

«В штрафной ты часто стоишь на месте – так нельзя, – сказал Серене бразильский полузащитник «Ромы». – Мы с тобой не слишком быстрые и обязаны просчитывать, куда прилетит мяч, выбегая туда заранее. Если хочешь стать настоящим бомбардиром, у тебя нет другого выбора».

Через месяц Альдо забил победный мяч в финале Кубка Италии, а потом и мадридскому «Реалу» – в коммерческом турне по Венесуэле.

Назавтра в отель «Интера» позвонил управляющий директор Сандро Маццола и попросил к телефону защитника Наццарено Канути, правого вингера Джанкарло Пазинато и Серену: «Ребят, без лишних слов: вы одолжены «Милану» в обмен на Фульвио Колловати».

Серена вернул «Милан» в Серию А и дважды забил «Интеру» в клубном ЧМ

Пятый клуб к двадцати двум годам! Серену прозвали Футболистом с чемоданом, но он не обижался. Вылетев в Серию В, «Милан» оставался популярнейшим клубом, и играть там по 90 минут было даже интереснее, чем по 15-20 в «Интере». Тем более тот же город, тот же стадион и те же два часа на поезде до Моники.

Вот только клуб и лига совсем другие – и Альдо быстро это почувствовал.

«Президент «Милана» Джусси Фарина управлял клубом довольно небрежно, – вспоминал Серена. – После домашних матчей он забирал выручку из касс и вез ее домой, что было довольно опасно.

Базу в Миланелло он доверил ресторатору, который проводил там свадьбы, дни рождения и корпоративы. В итоге мы не только тренировались под музыку, но и слышали ее до поздней ночи, что немного омрачало подготовку к матчам.

Тренер Иларио Кастаньер злился и апеллировал к Фарине, но ресторатор взял верх, и перед играми мы стали ночевать в «Президент Отеле», в центре Милана. Отдельная песня – стадионы Серии В. В Сан-Бенедетто-дель-Тронто трибуны были настолько близки к полю, что болельщики цепляли игроков ручками зонтов».

В том матче с «Самбенедеттезе» Серена вернулся после полуторамесячного простоя, вызванного неудачной операцией на колене. Она скомкала ему вторую половину сезона-1982/83, но «Милан» все равно вернулся в Серию А, а летом 1983-го выступил в неофициальном клубном ЧМ, устроенном Сильвио Берлускони.

Уже зная, что Фарина не выкупит его, Альдо с четырьмя голами стал лучшим снайпером турнира – причем половину мячей забил в миланском дерби, что бурно отпраздновал. Это разозлило фанатов «Интера», но не директора Сандро Маццолу – вскоре он вернул Серену.

Новый тренер Радиче видел Альдо уже не дублером, а напарником Альтобелли, но получалось так себе: одно очко в четырех турах без голов Серены. После 0:1 от «Асколи» он нарвался на таксиста-болельщика «Интера». Проезжая Площадь Республики, тот узнал Альдо в зеркале заднего вида и потребовал покинуть машину.

Через месяц «Интер» победил в миланском дерби (2:0), но ликования затмились спорами между Колловати и Сереной об авторстве первого гола. Альдо понял, что с такой атмосферой успехов не видать, но все же забил в сезоне-1983/84 десять мячей и полетел со сборной Италии на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Команда Энцо Беарзота попала туда из-за бойкота соцстран, но и сама чуть не отказалась от турнира. Все из-за полузащитника «Интера» Сальваторе Баньи. Он хотел в «Рому», а продали в «Наполи» – вот и взбунтовался: «Мы работники, а не рабы!» Партнеры по сборной прониклись и заговорили о бойкоте Олимпиады.

Когда Серена вывихнул плечо, гендиректор «Торино» кормил его с ложечки

Альдо был в том же положении, что и Баньи. Новый президент «Интера» Эрнесто Пеллегрини купил нападающего «Баварии» Калле Румменигге, и гендиректор Франко Даль Чин выталкивал Серену в свой бывший клуб – «Удинезе». Альдо же рвался в «Торино», к Радиче.

По словам Серены, дошло до угроз в его адрес, но спортивный директор «Торино» Лучано Моджи все же продавил годовую аренду. Правда, знакомство с владельцем «Торино» Серджо Росси на его вилле XIX века вышло неловким.

– Итак, Серена, ты играл в «Интере»? В молодежной команде?

– Нет, президент, в основе, – ответил Моджи.

– Сколько же лет Серене?

– 24. В прошлом сезоне я сыграл 28 матчей в Серии А.

– Браво! – поразился Росси. – Ты выглядишь моложе.

– Скоро он летит в Лос-Анджелес с олимпийской сборной, – добавил Моджи.

– После Милана и Америки тебе будет скучновато в Турине, – озаботился президент. – Вечерами тут нечего делать. Но ты всегда можешь съездить в Монте-Карло, это недалеко.

После этой содержательной беседы гендиректор «Торино» Лучано Ниццола объяснил Серене: Росси далек от футбола и купил клуб с подачи семьи Аньелли по политическим причинам, но команде это не вредит. Успокоившись, Альдо вернулся в сборную, где тоже все наладилось: Баньи одобрил переход в «Наполи».

«В аэропорту Лос-Анджелеса мы удивились обилию вертолетов над нами – оказалось, это полиция и армия, – вспоминал Серена. – От взлетной полосы до автобуса нас проводили вооруженные солдаты, а на крышах олимпийской деревни дежурили снайперы. Америка делала все, чтобы не повторился кошмар-1972.

Мы впечатляюще выглядели в костюмах от Валентино, но не покрасовались в них на открытии Игр. Предстоял матч с Египтом в Пасадене (Серена забил в нем единственный мяч – Sports.ru), и как я ни уговаривал Беарзота от лица команды – нас не пустили на церемонию. Смотреть ее по телевизору было очень грустно».

Через полторы недели добавилась горечь поражения от Бразилии в полуфинале, но завершился год роскошно – Серена дебютировал в первой сборной и забил победный мяч на предпоследней минуте туринского дерби, отбросив «Юве» на 11-е место и закрепив «Торино» на втором.

Два месяца спустя Альдо вывихнул плечо в игре с «Ромой», и Моджи с Ниццолой вернули его в Турин на личном самолете владельца «Торино» (другие не летали из-за снегопада), а потом кормили – загипсованного – с ложечки в ресторане Urbani. Настолько ценили!

Эйфорию пресек тренер Радиче. В парилке сауны на базе «Торино» он сказал Серене: «Тебя носят на руках, но не давай вскружить себе голову. Не расслабляйся, развивайся, работай больше. Ты еще ничего не добился».

С «Юве» Серена впервые стал чемпионом и даже двадцать лет спустя получал угрозы от фанатов «Торино»

С девятью голами Альдо стал лучшим снайпером «Торино» в серебряном чемпионате-1984/85 и мечтал остаться. Контракт с «Интером» истек, но по тогдашним правилам он все еще принадлежал клубу и в июне 1985-го услышал от гендиректора Даль Чина: «Едешь на два года в «Юве» в обмен на Марко Тарделли».

Серена ответил, что устал от аренд, от метаний между «Интером» и другими командами. Сказал, что прикипел к Радиче, полюбился фанатам «Торино» и не пойдет к их главному сопернику. «Тогда останешься в «Интере» – четвертым нападающим с минимальном зарплатой», – ответил Даль Чин.

Разговор перерос в ругань, и следом Серене позвонил владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини. Сказал, что 21 июня 1985-го у него свободный вечер, и пригласил на ужин, но получил неожиданный ответ:

– Не могу. У меня билеты на концерт Брюса Спрингстина на «Сан-Сиро». Я ждал его много лет.

– Во сколько закончится концерт?

– Около полуночи.

– Я живу у стадиона. Буду тебя ждать.

После концерта Альдо переоделся в сухое и зашел к Пеллегрини, но услышал не то, чего ждал: «Я не хочу тебя продавать, поэтому отдаю в аренду». Узнав, что возвращение в «Торино» невозможно, Серена подписал новый трехлетний контракт с «Интером», по условиям которого должен был два года провести в «Ювентусе».

«Поздравляю! – сказал по телефону президент «Юве» Джампьеро Бониперти. – Куда собираешься в отпуск? Англия? Прекрасно, уезжай немедленно, медосмотр отложим. В ближайшие дни тебе лучше не появляться в Турине».

Болельщики «Торино» завалили Серену угрозами, которые долетали и двадцать лет спустя, когда Альдо работал комментатором на Mediaset Premium.

Тренер Джованни Трапаттони и капитан Гаэтано Ширеа встретили в «Юве» так тепло, что отвлекли от угроз, но настроение испортил Джанни Аньелли: «Серена силен только выше пояса», – сказал патрон клуба после двухсторонки, предварявшей сезон-1985/86, имея в виду, что Альдо хорош лишь в игре головой.

Давление усилилось, и требовалось много забивать – причем не только со второго этажа. Альдо справился – в туринском дерби открыл счет животом, изменив направление полета мяча после удара Антонио Кабрини.

Гол случился уже на четвертой минуте – откладывать и правда не стоило: перед игрой запасной защитник «Торино» Паоло Беруатто, живший с Сереной в одном подъезде, предупредил: «Если выйду на поле – сломаю тебе ногу». Паоло не вышел, нога уцелела, а «Юве» победил 2:1.

После 15 голов Альдо за три месяца Аньелли заявил в телеинтервью: «Это сюрприз. Серена не казался мне таким сильным». После 1:1 с «Интером» в конце ноября 1985-го, когда Альдо раскритиковали в газетах, Аньелли сказал ему: «Ты сражался, как лев. Если больше не забьешь, но будешь играть, как вчера, меня это устроит».

Во второй части сезона Серена забивал реже из-за повреждения бедра, но реализовал послематчевый пенальти в матче за Межконтинентальный Кубок с «Архентинос Хуниорс», и именно его гол принес победу над «Лечче» в последнем туре, а с ней – и чемпионство: 22-е для «Юве» и первое для Альдо.

В 29 лет Серена забил в Серии А больше Ван Бастена, Баджо и Виалли

Летом 1986-го, после ЧМ в Мексике, он наконец-то не сменил клуб, но «Юве» сменил тренера. Рино Маркези куда реже, чем Трапаттони, разговаривал с игроками – его контакты с Сереной ограничивались шахматными партиями.

Не было бы и этого, если бы на сборе в Швейцарии к потерявшему сознание Альдо не подоспел работник спортзала, сделавший искусственное дыхание. В бессознательном омуте Серена увидел бабушку, которой не стало 19 месяцев назад, и ощутил такую гармонию, что не хотел просыпаться.

«Возможно, именно это люди испытают за миг до смерти, когда их некому спасти. В моем случае спаситель, к счастью, нашелся», – говорил Серена. Его сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло: через неделю он вернулся к тренировкам, но до конца ноября 1986-го обходился в Серии А без голов.

Потом раззабивался, но журналисты регулярно писали о скором возвращении в «Интер», что настроило против него болельщиков «Юве». Серена спросил Бониперти, нельзя ли с этим что-то сделать, и узнал: на прессу не повлиять, выкуп невозможен, надо возвращаться.

Четвертый приход в «Интере» и воссоединение с Трапаттони поначалу не радовали: с Альтобелли в атаке было тесновато, а «Интер» редко побеждал и в конце осени 1987-го шел восьмым.

Разочарование вылилось в пятиматчевый бан за удар ногой полузащитника «Ромы» Джузеппе Джаннини – этим поступком Альдо так шокировал сам себя, что обратился за консультацией к своей девушке Монике, психиатру.

С тех пор он контролировал гнев, но чувствовал скованность под грузом ответственности и утратил вдохновение: один гол во втором круге-1987/88 – куда это годится? Раскрепостил его полузащитник Никола Берти, пришедший летом 1988-го из «Фиорентины».

Дружба началась с курьеза. В межсезонном матче Берти с Сереной спустили гетры из-за жары и стали неотличимы издали – еще и прически одинаковые. В итоге когда Никола терял мяч, болельщики ругали Альдо: «Мне нравится в «Интере»! – сказал Берти Серене. – Ошибаюсь я, а винят тебя».

Они дополняли друг друга. Вне поля Альдо усмирял взрывной темперамент Николы, а в играх подзаряжался его смелостью и раскованностью. К тому же Трапаттони сделал Серену главным в атаке, заменив Альтобелли глубинным форвардом Рамоном Диасом.

Маттеус с Берти креативили в полузащите, Бреме с Бьянки грузили с флангов, а Серена талантливо замыкал и выдал лучший сезон в жизни, забив больше всех в Серии А. Больше Ван Бастена, Кареки, Баджо, Виалли и Феллера.

«Интер» стал чемпионом за четыре тура до конца, и после праздничного ужина с президентом Пеллегрини Серене с Берти захотелось продолжения.

«Мы ехали на моем кабриолете Saab 900 по ночному Милану, и, видя нас, фанаты офигевали, – вспоминал Альдо. – За мной выстроилась целая колонна машин, и на каждом светофоре нас окружали десятки болельщиков. Мой Saab здорово помяли, а утром вообще угнали, но мне было все равно».

Трапаттони устраивал слежку за игроками и отпускал Маттеуса к любовнице. История скудетто «Интера»-1988/89

В день тридцатилетия Серена дебютировал на ЧМ и сразу забил

С приходом Юргена Клинсманна Серена забил в сезоне-1989/90 куда меньше, чем в предыдущем (13 vs 28), но все равно попал на домашний чемпионат мира.

«Я знал, что не входил в число любимых нападающих тренера сборной Адзельо Вичини, – говорил Серена. – Он ценил игроков, умевших все, вроде Джанлуки Виалли, а я был не так универсален.

Но в конце марта 1990-го Вичини и менеджер сборной Джампьеро Бониперти посетили матч «Интера» с «Аталантой». Мы победили 7:2, а я забил, заработал пенальти для Клинсманна и выдал три голевых паса.

Бониперти знал меня по «Юве» и убедил Вичини, что я помогу сборной, даже не выходя в старте – как джокер, как запасное оружие. На пороге тридцатилетия я радовался вызову в сборную как юноша – знал, это последний шанс сыграть на чемпионате мира».

Тридцать ему исполнилось в день первого матча плей-офф – с Уругваем. В групповом раунде царил нападающий «Юве» Тото Скиллачи, забивший в каждом матче, так что Серена не вылезал из запаса.

А в 1/8 финала Уругвай уперся (0:0 к перерыву), и в раздевалке Вичини приобнял Серену: «Если выпущу – готов?» – «Как всегда, мистер». Во втором тайме Альдо заменил травмированного Берти и вывел на гол Скиллачи, а за семь минут до конца замкнул навес Джаннини – 2:0.

В следующих матчах он снова выходил во вторых таймах. После 1:0 с Ирландией заменил Виалли в неаполитанском полуфинале с Аргентиной (при счете 1:1) и тут же получил по ребрам от защитника Оскара Руджери, приехавшего на чемпионат мира после сезона в мадридском «Реале».

Вскоре Руджери наступил на ногу, когда Серена пытался выпрыгнуть для удара головой. Альдо скрыл боль и улыбнулся, провоцируя Оскара на вторую желтую: «Я ничего не почувствовал. Попробуй еще раз». Заодно – двинул локтем в живот.

Так они и пихались до конца дополнительного времени, но не заинтересовали этим судью Мишеля Вотро. Когда тот дал финальный свисток, Серена расслабился, уверенный, что не войдет в пятерку пенальтистов. Он сидел, вымотанный 50-минутным поединком с Руджери, и не заметил, как подошел Вичини.

«Пробьешь? – спросил тренер. – Пока готовы только Баджо, Де Агостини и Барези. Остальные не хотят или не могут из-за травм». – «Мистер, обойдите ребят еще раз. Если пятерка не наберется – пробью». Вскоре Вичини вернулся: «Вызвался Донадони, но нужен еще один».

Альдо не мог отказать, но сразу запаниковал. Бить предстояло девятым, последним из пяти итальянцев. Мечтал, что не дойдет очередь или удар не будет судьбоносным, но аргентинцы не промахивались, а их вратарь Гойкоэчеа отразил удар Донадони, четвертого из итальянцев.

Теперь, при счете 3:4 в серии, Альдо обязан был забивать, что не добавляло спокойствия. Он глубоко дышал, медленно шел к мячу, не смотрел вратарю в глаза, но ничего не помогло: еще один сэйв Гойкоэчеа. Италия проиграла полуфинал.

В конце золотого сезона-1991/92 Капелло хотел выпустить Серену на замену, но тот предложил вместо себя Анчелотти

Следующий сезон получился странным. Альдо встретил новую любовь, артистку Луизу Корну (с Моникой расстался перед ЧМ), и взял Кубок УЕФА, но в то же время проиграл борьбу за скудетто «Сампдории», а в первой серии еврокубкового финала вывихнул ключицу после подножки защитника «Ромы» Антонио Темпестилли.

Альдо покидал поле, морщась от боли, и не знал, что это финал не только Кубка УЕФА, но и его 13-летних отношений с «Интером».

Он мечтал доиграть карьеру в любимом клубе, но Пеллегрини не отвечал насчет нового контракта, и перед второй игрой с «Ромой» Серена определился с новым клубом.

После победы в Кубке УЕФА Трапаттони шепнул ему: «Я возвращаюсь в «Юве» и беру тебя с собой. Дадим трехлетний контракт. Место в старте не гарантирую, но будешь моим человеком в раздевалке. Если хочешь, начнешь там тренировать, я помогу».

Альдо ответил, что уже договорился с «Миланом», но Трап упорствовал: «Может, разорвешь с ними контракт?» Серена попробовал и быстро понял, что зря: и вольную не получил, и боссов «Милана» разозлил.

Не порадовало их и интервью на предсезонке. Спросили о Берлускони как президенте, и, желая похвалить Сильвио, Серена сравнил его с Бониперти из «Юве», нарвавшись на замечание тренера «Милана» Фабио Капелло: «Нужно было сравнить с Аньелли, а не с Бониперти».

Альдо еще и изнывал от нагрузок тренера по физподготовке Винченцо Пинколини и в первом товарищеском матче играл словно со стиральной машиной на плечах. Потом распухло колено, и в чемпионском сезоне-1991/92 Серена отработал только 258 минут, куда больше времени проведя в медцентре.

Однажды там появилась жена вице-президента Адриано Галлиани. Спросив о самочувствии, она вдруг заявила, что выздоровлению Серены мешает его любовь к «Интеру» и равнодушие к «Милану». Сдержав гнев, Альдо сообщил, что не новичок в клубе и способствовал его возвращению в Серию А задолго до прихода Галлиани.

Это диалог не улучшил его отношения с руководством, но с Капелло проблем не было. В последнем домашнем матче-1991/92 – против «Вероны» – он хотел выпустить Серену вместо Гуллита, но Альдо увидел на скамейке грустного Анчелотти и напомнил тренеру: Карло заканчивает, надо бы проводить.

Несколькими годами ранее, после стычки в миланском дерби, Анчелотти плюнул Серене в лицо. Альдо молчал об этом, но историю предал огласке защитник «Интера» Риккардо Ферри. После перехода Серены в «Милан» возникло напряжение, но Карло снял его, похвалив прессинг Альдо в игре с «Палермо».

В матче же с «Вероной» Капелло не только не возмутился самоотводом Серены, но и поблагодарил за идею с Анчелотти. Тот заменил Гуллита и от злости, что Капелло весь сезон предпочитал ему молодого Альбертини, положил за пару минут две банки – да таких, что Берлускони отговаривал от завершения карьеры (тщетно).

А через год отец отговаривал Альдо, но летом 1991-м тот доломал колено, второй подряд золотой сезон «Милана» смотрел с трибуны и, хотя звали в Серию В, в 33 года оставил футбол и пустился в путешествия. А весной 1994-го, накануне чемпионата мира, дебютировал как комментатор Antenna 3 и колумнист Il Giornale.

На ЧМ-1994 Серена затусил с Шалимовым и познакомился с дочерью Сакки

«Планировалось, что я отработаю ЧМ из Милана, но за ужином с Игорем Шалимовым, другом Николы Берти, родилась идея отправиться в Нью-Йорк, – вспоминал Серена. – В Америке я ходил не только на футбол, но и в музеи, и в гости к русским знакомым Игоря [который не играл на ЧМ из-за письма четырнадцати].

Выпивать умеренно с русскими ребятами не получалось. Они подталкивали меня к алкогольным рекордам, и я очень страдал по утрам. После одного из них мы отправились на матч Италия – Ирландия.

В начале игры я снял рубашку из-за дикой жары и превратился в типичного тифози на выезде: весь матч ругал Сакки за то, что не выпускал Берти, а на 84-й минуте – за то, что выпустил так поздно. В этот момент девушка, полтора часа сидевшая рядом, попросила пустить ее к выходу.

Я удивился, что она говорит по-итальянски, и уточнил: «Откуда вы?» – «Из Фузиньяно. Я дочь Арриго Сакки».

К счастью, Игорь Шалимов со своей привычной добротой исправил мою оплошность. Похваставшись именами наших звездных соседей вроде Наоми Кэмпбелл, он пригласил Федерику к нам, в Сохо. Вечером дочь Сакки с подругой появились у нас на пороге. В элегантной одежде и с улыбкой на лице».

Благодаря Берти Серена познакомился не только с Шалимовым, но и – весной 2003-го – с будущей женой Кристиной. Она работала в рекламном агентстве и обладала таким крутым местом на парковке «Сан-Сиро», какого Альдо не имел, даже играя за «Интер» с «Миланом».

В 2009-м, после рождения второго сына, они переехали в деревню под Монтебеллуной. Туда, где чемпион Италии в составе «Юве», «Интера» и «Милана» со второго класса работал в семейной мастерской, носил самодельные ботинки, как у Роберта Планта из Led Zeppelin, и был для всех не Альдо, а Тонино.

Фото: twitter.com/Aldito11