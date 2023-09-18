Денис Романцов – о взлете «сорок».

Самым знаменитым футболистом из абхазского городка Гали полвека считался защитник довоенного «Динамо» (Тбилиси) Шота Шавгулидзе. Но в 90-е его потеснил Темури Кецбая.

Осенью 1992-го, когда его родину охватила война, Темури играл за кипрский «Анортосис» против «Ювентуса» в первом раунде Кубка УЕФА. На последних минутах матча в Турине он убежал от Антонио Конте и, не сближаясь с Массимо Каррерой, ошеломил вратаря Анджело Перуцци ударом в ближний верхний угол.

К тому моменту «Анортосис» проигрывал 0:6, но тем ценнее фокус Темури – такая прыть, когда проще всего сдаться.

«Всякая неудача способствует удаче, только надо умело пользоваться своими неудачами», – писал земляк Темури Фазиль Искандер. Забив «Юве» в конце неудачного матча, Кецбая прославился и вскоре играл за АЕК в группе ЛЧ, а, когда Грузия уступила на «Уэмбли» Англии 0:2, договорился о контракте с «Ньюкаслом».

Кецбая приехал в Англию 8 июля 1997-го и первым делом отправился в мегамолл MetroCentre. «Я хотел купить новые бутсы, и сотрудники спортивного магазина не могли в это поверить, как и мои одноклубники, – говорил Темури. – Мне объяснили, что теперь я получаю бутсы бесплатно».

Темури, как и защитника «Фореста» Стюарта Пирса, «Ньюкасл» тоже получил бесплатно. Чего не скажешь о других новичках лета-1997: вратаре «Блэкберна» Шэе Гивене (£1,5 млн), нападающем «Херенвена» Йоне-Даль Томассоне (£2,2 млн) и защитнике «Интера» Алессандро Пистоне (£4,3 млн).

При этом после попадания в квалификацию ЛЧ-1997/98 вице-президент Шеперд планировал строительство новой арены и объединение под крылом «Ньюкасла» команд по футболу, регби, баскетболу и хоккею, так что нуждался в деньгах и выталкивал второго бомбардира команды Леса Фердинанда в «Тоттенхэм».

31-летний нападающий хотел остаться, но директор «Ньюкасла» Фредди Флетчер огорчил: «Прости, Лес, но в жизни не всегда получаешь то, что хочешь».

26 июля 1997-го Фердинанд перевез вещи в Лондон и согласовал контракт с «Тоттенхэмом», но в тот же день, в товарищеском матче с «Челси», главный снайпер «Ньюкасла» Алан Ширер сломал малоберцовую кость и порвал связки голеностопа, выбыв на полгода.

«Нога выглядела совершенно изуродованной, – вспоминал Алан. – Пришлось отвернуться, а то потерял бы сознание».

После травмы Ширера Флетчер попросил Фердинанда остаться, но услышал: «Прости, Фредди, но в жизни не всегда получаешь то, что хочешь».

За две с половиной недели до первого матча квалификации ЛЧ-1997/98 против загребской «Кроации» (название «Динамо» 1993-2000) «Ньюкасл» остался без трех лучших атакующих игроков, ведь 15 июля 1997-го в «Тоттенхэм» ушел и Давид Жинола – причем из-за конфликта с Ширером, о котором я уже рассказывал.

Вскоре тренер «Ньюкасла» Кенни Далглиш представил новое атакующее трио: Кецбая – Томассон – Асприлья. Пока они сыгрывались, победу в первом матче с «Кроацией» (2:1) добыл 30-летний левый защитник Джон Бересфорд. Он забил два мяча – сколько и за предыдущие пять лет в «Ньюкасле».

За пару месяцев до его рождения Джон Бересфорд-старший – из-за беременности жены – отказал будущему легендарному тренеру Брайану Клафу, звавшему в «Хартлпул», а вскоре травмировал колено и завязал с футболом.

Джону-младшему тоже немного не везло. Рос в «Ман Сити», вызывался в молодежную сборную, но тренер Билли Макнилл, когда Бересфорд заикнулся о шансе в первой команде, лишь поинтересовался: «Что ты о себе возомнил, чертов выскочка?»

Не заладился диалог и с тренером «Ньюкасла» Уилли Макфолом. Джон попросил годовый контракт, но предложили только недельный просмотр – пришлось ехать в «Барнсли», где давали хоть какие-то гарантии: «Через три года меня продали «Портсмуту», чтобы купить новые прожекторы», – добавил Бересфорд.

13 апреля 1992-го он не забил пенальти «Ливерпулю» в полуфинале Кубка Англии, но через четыре дня тренер Грэм Сунесс позвал на «Энфилд». Бересфорд приехал на подписание контракта и провалил медосмотр: сказали, что нога неправильно срослась после давнего перелома.

Джон вышел с медосмотра в слезах и вместо Сунесса попал к другой легенде «Ливерпуля» – Кевину Кигану. Тот назначил встречу в отеле Holiday Inn у дороги, ведущей к аэропорту Хитроу, и появился во фраке с цилиндром.

«Твой неудачный медосмотр – большая удача для нас, – сказал главный тренер «Ньюкасла». – В этом сезоне мы выйдем в Премьер-лигу, через год в еврокубки, а потом ты попадешь в сборную».

Получив согласие Бересфорда, Киган отправился на скачки.

За пять лет до ЛЧ-1997/98 «Ньюкасл» чудом спасся от вылета из Второго дивизиона и банкротства

С «Ливерпулем» Киган выиграл Кубок чемпионов-1977, в «Гамбурге» дважды взял «Золотой мяч», а доигрывать, в 1982-м, приехал в «Ньюкасл» – дедушкин любимый клуб, осевший во Втором дивизионе. Чистку его обуви доверили амбициозному воспитаннику «Ньюкасла» – 15-летнему Полу Гаскойну.

Однажды тот утащил бутсы – похвастаться перед друзьями – и потерял по пути домой. Еще до потери, в тех самых бутсах, Киган впервые забил за «Ньюкасл» и обнял на трибуне всех, до кого дотянулся: «Я не хотел уходить от фанатов, – сказал Кевин после игры. – Мечтал остаться с ними навсегда».

В следующем сезоне он вытащил «Ньюкасл» из Второго дивизиона, а после прощального матча с «Ливерпулем» встал на колени, поклонился болельщикам и под гром салюта улетел на вертолете. С поля ему махали болбои, среди которых был 13-летний Алан Ширер.

Наигравшись, Киган семь лет загорал и играл в гольф в Марбелье, а 3 февраля 1992-го его каникулы прервал новый владелец «Ньюкасла» Джон Холл, сын шахтера и успешный застройщик.

Холл с восьми лет посещал стадион «Сент-Джеймс Парк», а потом спонсировал клуб и надеялся на народное управление, но оно обернулось хаосом. «Ньюкасл» вернулся во Второй дивизион, шел там предпоследним и влез в долги – £7 миллионов.

Последнюю проблему Холл взял на себя, а остальные доверил Кигану, дав ему тренерский контракт на £60 тысяч и пообещав столько же за спасение клуба от вылета в Третью лигу.

Возвращение Кевина увеличило посещаемость «Ньюкасла» вдвое. Он за месяц поднял клуб с 24-го места на 18-е, но после победы над «Суиндоном» уехал из Ньюкасла. Настолько его взбесили сложности с выкупом 193-сантиметрового защитника Брайана Килклайна, одолженного у «Олдхэма».

Брайан стоил £300 тысяч, которых не было на счету клуба, поэтому Холл и его жена Мэй снимали деньги с депозитов. Это заняло время, но Киган не хотел ждать, и его истеричный демарш задел Холла.

Он и не думал возвращать Кевина, но жена настояла:

– Позвони ему! Взрослые мужчины, а ведете себя как дети. Позвони же!

– Еще чего.

– На кону твой любимый клуб!

Уговорила. «Кевин, – сказал в трубку Холл, – только мы с тобой можем спасти «Ньюкасл». Киган вернулся, и Килклайна выкупили: «Когда я пришел, игроки «Ньюкасла» не выходили на разминку перед матчами, чтобы не слышать оскорблений болельщиков. А я вышел, и публика это оценила», – хвастался Брайан.

«Ньюкасл» проиграл пять матчей подряд, но избежал вылета и банкротства в последней домашней игре сезона-1991/92 – с «Портсмутом». Победный мяч забил 26-летний форвард Нед Келли.

Он с пяти лет страдал от некроза головки бедра, долго передвигался на костылях, в юности подрабатывал в отделе возврата шоколадной фабрики Cadbury’s, а потом пробился в сборную Ирландии и «Ньюкасл».

Через год после «Портсмута», 4 мая 1993-го, Келли забил «Гримсби», зафиксировав победу 2:0 и возвращение «Ньюкасла» в Премьер-лигу (первый гол сочинили Роб Ли и Энди Коул, купленные по воле Кигана за £2,5 млн).

Восемь тысяч болельщиков «Ньюкасла», приехавших в Гримсби, выбежали на поле и украсили тренера по прозвищу Король Кев самодельной короной. Некоторые прорвались и в раздевалку, где продолжили кутеж.

А герой матча Келли, забивший в том сезоне 28 мячей, вскоре услышал от Кигана: «Я беру Питера Бердсли и хочу освободить для него место. Тебя зовет «Вулверхэмптон». Спустя четыре года Келли вернулся на «Сент-Джеймс Парк» с «Сандерлендом». Болельщики «Ньюкасла» аплодировали ему стоя.

После выхода в АПЛ Киган хотел объединить в атаке Энди Коула и Сергея Юрана

Переговоры Бердсли с «Ньюкаслом» прошли стремительно.

«Киган назначил встречу в отеле «Уэтерби», но опоздал, так как договаривался с русским игроком [Сергеем Юраном], – вспоминал Бердсли. – Потом Кевин вбежал, извинился и сказал:

– Я расхвалил тебя перед руководством, так что дадут примерно те же деньги, что ты получал в «Эвертоне». По рукам?

– Да.

– Тогда через неделю увидимся на тренировке. А я побежал разбираться с русским».

«Переговоры с Юраном шли на нескольких языках, – вспоминал Киган. – С ним был русскоязычный португалец [Паулу Барбоза], «Бенфику» представлял итальянский агент, а «Ньюкасл» – Грэм Смит. Агентов было больше, чем игроков!

Сергей спросил через Барбозу, какую машину мы дадим, но предложенным вариантом не впечатлился – хотел BMW 7, как в Лиссабоне. К тому же агенты требовали слишком много, и в итоге мы не договорились.

Мой помощник Терри Макдермотт сказал, что это к лучшему. Он чувствовал, что Юран не так уж жаждет трансфера. Да и вообще тревожно, когда такое значение имеет марка машины».

Бердсли был сговорчивее Юрана. В 16 лет Питер играл за команду паба «Фузилеры» и за £25 работал на кораблестроительном заводе. После серии неудачных просмотров он махнул в канадский «Ванкувер» и забил три мяча «Сан-Хосе» Джорджа Беста, а тот рекомендовал Бердсли «МЮ».

Там Питер не пригодился, но расцвел в «Ньюкасле» с Уоддлом и Киганом – 65 мячей за год на троих! Кевин прозвал Бердсли Педро, а через 10 лет вернул из «Эвертона» в «Ньюкасл» за £1,5 млн. В первом матче-1993/94 Педро получил по скуле и выбыл на семь недель, но потом составил чудо-дуэт с Коулом: снова 65 мячей – уже на двоих.

Еще на восемь новичков «Ньюкасла»-1993/94 Холл потратил £4 млн, а ради десятого – защитника «КПР» Даррена Пикока – побил трансферный рекорд клуба – £2,7 млн.

В Бристоле Пикок начинал форвардом, однажды забил 68 мячей за сезон, но в 18 лет сломал правую ногу. Промучился в гипсе три месяца, но срослось неправильно, и требовался костный трансплантат.

Пикок прыгал по ступенькам на здоровой ноге, но правая стала короче левой, и дико заболела спина. Со специальной стелькой Даррен заиграл – уже как защитник – в Четвертом дивизионе и в 22 года приглянулся земляку, тренеру «КПР» Бобби Гоулду, следившему за низшими лигами.

Пикок финишировал с «КПР» на 5-м месте (лучший результат среди лондонских команд в АПЛ-1992/93), а потом сковал Коула в игре с «Ньюкаслом» и заинтересовал Кигана.

«При знакомстве Кевин сказал, что хочет пять защитников и пять форвардов, но реальность оказалась другой: мы всей командой неслись вперед, – говорил Пикок. – Я кричал крайним защитникам Бересфорду и Уотсону оставаться рядом со мной, но они меня игнорировали.

Я орал Уотсону: «Вернись в защиту, рыжий засранец», а он отвечал: «Я не рыжий. Я клубничный блондин». Что мне оставалось, кроме как смеяться?»

После возвращения в АПЛ «Ньюкасл» стал третьим, а через полгода Киган шокировал фанатов продажей Коула

Пикока купили в марте 1994-го, когда предыдущий рекордсмен (£1,75 млн) Энди Коул хет-триком в матче с «Ковентри» поднял клуб в топ-3. Даррен помог до конца сезона удержать сенсационное для дебютанта третье место и составил защитный дуэт со Стивом Хоуи.

В юности Стив тоже был нападающим (причем таким эффективным, что фанаты «Ньюкасла» прозвали его «бесполезным ублюдком»), но по воле Кигана стал защитником и в конце 1994-го дебютировал в сборной Англии.

Заодно Хоуи и еще два воспитанника «Ньюкасла», защитник Стив Уотсон и полузащитник Ли Кларк, приобщали к культуре английского северо-востока новичков клуба. Например, Энди Коула.

В первые 15 месяцев у Кигана Энди забил 53 мяча и стал героем Ньюкасла. Его подруга Ширли жаловалась: каждый поход в супермаркет оборачивался двухчасовой автограф-сессией. Но на второй год в АПЛ Киган заметил равнодушие Коула к тренировкам и продал его «МЮ» за £7 млн.

– Лучшего игрока – главным конкурентам?! – кричали ему фанаты. – Вы что творите?

– Я пришел сюда, когда мы болтались во Втором дивизионе и имели совсем других конкурентов, не «МЮ». Так что доверьтесь мне.

После шестого места в сезоне-1994/95 Киган тормознул форварда «КПР» Леса Фердинанда на пути в Бирмингем: «Могу я встретиться с тобой до того, как ты подпишешь контракт с «Астон Виллой»?»

Лес согласился – в сезоне-1994/95 он забил на «Сент-Джеймс Парке» и увидел, что болельщики «Ньюкасла» аплодировали игрокам даже после поражения. При встрече Киган вконец очаровал: «Лес, однажды я отвез Коула на твой матч и сказал: «Вот так должен играть центрфорвард».

В «Ньюкасле» Лес унаследовал 9-й номер Коула и арендовал квартиру, которую Энди купил и шикарно обставил прямо перед внезапным отъездом в Манчестер. Причем Фергюсон-то хотел Фердинанда, но того посреди сезона не отпустил владелец «КПР» Ричард Томпсон, и «МЮ» переключился на Коула.

Лес шокировал Кигана своими хобби (вечерние кулинарные курсы, езда на мотоцикле, игра на саксофоне, пилотирование вертолета), но в остальном восхитил, став третьим снайпером АПЛ-1995/96 после Ширера и Фаулера. Многие из 29 голов того чемпионата Лес забил с помощью другого новичка-1995 Давида Жинола.

Тот покинул Францию из-за травли после пролета сборной мимо ЧМ-94 и собирался в «Барселону», но там не освободили место для иностранца. Второй тренер «Ньюкасла» Терри Макдермотт узнал об этом и тут же позвонил Давиду.

К тому моменту «Ньюкасл» упустил Роберто Баджо (сошлись с «Юве» на £8,5 млн, но не потянули зарплату – £64 тысячи в неделю), так что в Жинола вцепились крепко.

«Терри классно представил мне «Ньюкасл», – сообщил Жинола. – Он сказал об их резком взлете в начале 90-х и пообещал, что деньги Холла сделают клуб одним из лучших в Европе».

Вскоре после Макдермотта Давиду позвонил вице-президент «Арсенала» Дэвид Дейн, но было уже поздно.

По прибытии в Англию Жинола заявил, что сделает «Ньюкасл» чемпионом, а после первой тренировки встретил в душевой незнакомых парней. «Кто это?» – спросил он Стива Уотсона. – «Студенты Дарэмского университета. Это их тренировочный центр, своего у нас нет. Главное, что здесь хорошее поле, теплая раздевалка и душ».

На стадионе «Хиллсборо» удивил уже сам Жинола, спокойно закурив в раздевалке после гола «Шеффилду». Игроки ужаснулись и позвали тренера. «Киган сказал Давиду: «Я не против, если это тебя расслабляет, но в Англии есть традиция: в раздевалке не курят».

«Кевин следил, чтобы никто не отрывался от коллектива и у всех было хорошее настроение, – говорил Жинола. – Поэтому мы и играли так круто. По возвращении из Шеффилда мы гуляли по набережной и выпивали, а болельщики вставали на колени и целовали мне ноги. Я просил не делать этого, но бесполезно».

Второй тренер «Ньюкасла» говорил, что ходит на тренировки, как на спектакли

Дебют Жинола и Фердинанда (9 побед в 10 первых турах сезона-1995/96 и 26:7 по голам) так взбудоражил болельщиков, что даже на тренировки «Ньюкасла» приходило четыре тысячи человек – для них поставили киоски с хот-догами, мороженым и атрибутикой.

Игроки устраивали такие шоу, что второй тренер Макдермотт признался Кигану: «Хожу на наши тренировки, как на спектакли».

«Город окрасился в цвета клуба. В черно-белое одевались дети, женщины и старики. В магазинах женской одежды продавались только черные-белые вещи, а в кондитерских – черно-белые пирожные», – вспоминал правый защитник Уоррен Бартон.

В середине 80-х Уоррен покинул «Ориент» из-за низкого роста и развозил почту на мопеде, посвящая три вечера в неделю любительской команде на востоке Лондона. Среди его одноклубников были строитель, полицейский и сантехник, для которых футбол оставался хобби.

Бартон же проявил больше упорства и, попав в Четвертую лигу, бросил работу на почте. Зарабатывал меньше, зато сфокусировался на футболе. В 1990-м его, как и Пикока, нашел тренер Бобби Гоулд, а дальше – «Уимблдон», сборная Англии и статус самого дорогого защитника Англии.

Киган так увлек Бартона концепцией развлекательного футбола, что ради перехода в «Ньюкасл» (за £4 млн летом 1995-го) тот отказал даже обожаемому с детства «Арсеналу».

Ранее, осенью 1992-го, Киган ловко завербовал и другого лондонца, центрального полузащитника Роба Ли, до 26 лет ждавшего приглашения в любимый «Вест Хэм». Сначала Ли отказал Кигану, но тот не сдался: «Подумай еще раз. Я позвоню тебе после нашей игры с «Бристолем».

Ли увидел лихую победу 5:0, но сказал Кигану: «Все же нет». – «Просто прилети и поговори со мной. Я забронировал билеты вам с женой». Физиотерапевт «Ньюкасла» Дерек Райт привез Ли из аэропорта на стадион «Сент-Джеймс Парк», где Киган объявил: «Твоя пресс-конференция назначена на час дня». – «Что-что?»

Ли поднялся в клубный офис, а через полчаса сообщил жене: «Подписал контракт на три с половиной года».

Позже Роб перевез в Ньюкасл полуторагодовалого сына, и Киган три часа возил их по северо-востоку Англии в поисках подходящего дома. А Джон Холл, узнав о тоске собаки Роба по лондонскому дому, подарил метровую кость: «Это для Джеммы, чтобы вы никуда отсюда не уезжали». В итоге Ли провел в «Ньюкасле» 10 лет.

Его вдохновляли слова Кигана: «Вы не можете каждый матч проводить хорошо, но хотя бы бегайте по полю и доставляйте мяч тем, у кого идет игра. В следующий раз они помогут вам».

Через два года после перехода в «Ньюкасл» Ли попал в сборную, а после гола «Лидсу» осенью 1995-го услышал в интервью Кигана: «Он шел сюда капралом, а стал генералом».

Месяцем ранее центральный защитник Пикок забил четвертый мяч «Стоку» за четыре минуты до конца, чем расстроил одноклубника, сына тюремного надзирателя Кита Гиллеспи: тот поставил в букмекерской конторе на победу 3:0 и лишился из-за Даррена £50 тысяч.

Каждые две недели игроки «Ньюкасла» гуляли всей командой – дом Кита Гиллеспи превратился в ночной клуб

В январе 1995-го Кит Гиллеспи пришел из «МЮ», где был дублером Канчельскиса, как часть компенсации за Коула. «Фергюсон обещал моей маме позаботиться обо мне на переговорах с «Ньюкаслом», – вспоминал Гиллеспи. – Он выступил моим агентом: сказал, что моя зарплата в «МЮ» – £600 тысяч, хотя я получал 250».

«Ньюкасл» принял все условия – Кит казался Кигану главной молодой звездой АПЛ. Через полгода Фергюсон пытался вернуть Гиллеспи за £4 млн, но тот был так опьянен любовью фанатов «Ньюкасла» и атакующим футболом Кигана, что и не думал о возвращении.

«Я давил справа, Жинола слева, а Ли из центра поддерживал Бердсли и Фердинанда, – говорил Гиллеспи. – Акцент на нападение делал оборону уязвимой, но руководство считало, что с такой атакующей мощью мы все равно будем побеждать.

Тренировались мы весело, в основном играя двусторонки, а Киган не перегружал тактикой – после побед его установка перед следующим матчем ограничивалась парой минут. Он больше любил мотивирующие речи в режиме тет-а-тет – после них любой игрок чувствовал себя лучшим в мире.

Мы наслаждались эйфорией, которую вызвали в городе наши успехи, и кутили каждые две недели. Явка было обязательной для всех игроков. Педро Бердсли не пил, и я восхищался его терпением.

Однажды наш вратарь Павел Срничек предложил мне выпить графин красного вина, и я справился за три минуты. Вскоре, правда, упал в канализационный люк, но это не остановило меня на пути в следующее заведение. Потом Педро отвез меня домой и даже не потребовал денег за то, что я залил вином заднее сиденье его «Ровера».

Часто последней остановкой наших вечеринок был мой холостяцкий дом. Когда я был травмирован, мы выдали особенно бурную ночь. Наутро Жинола, предпочитавший Амаретто, почему-то лежал на лужайке с банкой пива в руке.

Сосед пожаловался на меня, и Киган устроил собрание, где обвинил старших игроков в том, что они превратили мой дом в ночной клуб. Я избежал наказания».

Впервые после перехода в «Ньюкасл» Кит попал на «Олд Траффорд» в конце декабря 1995-го, когда его клуб опережал «МЮ» на 10 очков. Вышло кошмарно: на 6-й минуте «Ньюкасл» пропустил от Коула, а на 15-й Кита сломал Фил Невилл. Синяк на все бедро шокировал даже врача «Ньюкасла».

Кит пропустил пять недель, а его первый выездной матч после выздоровления, 10 февраля 1996-го, складывался так себе: автогол Бересфорда и 0:1 с «Мидлсбро» за полчаса до конца.

Тогда-то Киган позвал только что купленного в «Парме» Тино Асприлью. Его взяли за £7,5 млн после неудачной попытки вернуть Криса Уоддла из «Шеффилд Уэнсдей» – в финале переговоров по Асприлье узнали, что доступен и Бокшич из «Лацио», оставалось выбрать, и Киган настоял на Тино.

Колумбиец месяц не играл из-за травмы колена, а через два дня после прилета в Англию услышал от тренера, что пропустит матч с «Мидлсбро», поэтому выпил за обедом бокал красного вина.

Через два часа Киган передумал и включил Асприлью в запас, а в середине второго тайма выпустил вместо Гиллеспи. Тино не привык играть с алкоголем в крови, еще и на холоде, но через 6 минут на ложном замахе убрал защитника Стива Викерса и сделал голевой пас Уотсону – вскоре забил Фердинанд, и «Ньюкасл» победил.

«Я ушел из «Пармы», так как ее должен был возглавить Фабио Капелло, который не хотел видеть меня в команде, – говорил Асприлья. – Я понятия не имел о Ньюкасле, но узнал, что клуб находится у моря, и представил солнце, пляжи, яхты. Окончательно убедило то, как страстно Киган говорил, что ему нужен именно я».

В 1996-м «Ньюкасл» готовился к чемпионству, но за полтора месяца растерял 12 очков преимущества

Кевин призывал игроков: «Развлекайте народ! Люди вкалывают всю неделю и отдают часть заработанного, чтобы вы радовали их на выходных. Им нужны победы, но они не осудят вас и за ничью 3:3. А вот унылую игру без голов не простят».

Любовь Кигана к рискованному футболу дошла до того, что он не заявлял второго вратаря на кубковые матчи, где допускалось трое запасных.

В конце ноября 1995-го, при 0:0 во втором тайме матча Кубка Лиги с «Ливерпулем» на «Энфилде», травмировался вратарь «Ньюкасла» Шака Хислоп, и Киган велел разминаться защитнику Скотту Уотсону, который иногда вставал в ворота на тренировках.

Хислопа все же привели в чувство, но через 10 минут Фердинанд получил по голове, и вместо него Киган бросил того Уотсона в центр атаки. Вскоре Скотт накрутил перед штрафной защитника «Ливерпуля» Райта и левой ногой (хотя был правшой) изящно перекинул мяч через вратаря Джеймса. «Боже, я не верю в это», – воскликнул Киган.

А владелец «Ньюкасла» Холл верил в долгожданное чемпионство настолько, что весной 1996-го готовил победный парад в открытом автобусе. Но за полтора месяца «Ньюкасл» растерял 12-очковый отрыв от «МЮ». Следующий приезд на «Энфилд» обернулся остросюжетным поражением 3:4 и потерей первого места.

Апрельские 1:2 от «Блэкберна» увеличили отставание от «МЮ» до пяти очков: оба мяча Шака Хислоп пропустил в последние 5 минут – от родившегося близ Ньюкасла Грэма Фентона. В детстве тот посещал «Сент-Джеймс Парк», но как футболист не заинтересовал любимый клуб.

После поражения от «Блэкберна» фанаты «Ньюкасла» били окна почти всем Фентонам, найденным в адресной книге, а через несколько лет выбирали самого ненавистного человека в истории, и Грэм стал вторым после Саддама Хусейна.

А «Ньюкасл» – вторым после «МЮ» в АПЛ-1995/96. Причем тогда второе место еще не выводило в Лигу чемпионов.

Зато летом 1996-го Киган опередил «МЮ» в борьбе за Алана Ширера, вывалив за него больше, чем «Барса» за Роналдо, – £15 млн. Прежде чем стать самым дорогим футболистом мира, Алан сказал Кигану и Холлу: «Мне нужна «девятка». Остальное обсуждайте с агентом».

После тяжелых переговоров с Фердинандом, владевшим 9-м номером, Киган представил Ширера болельщикам:

«Вы привели его в «Ньюкасл», вы вернули его домой. Он куплен на деньги, которые вы тратите на майки, выездные матчи, абонементы, программки и журналы о клубе. А я позабочусь о том, чтобы в следующем сезоне вы увидели то, чего заслуживаете».

20 октября 1996-го Ширер забил и сделал два голевых паса в матче с «МЮ». «Ньюкасл» победил 5:0 и вернулся на первое место, а Фергюсон сказал: «В конце сезона мы снова будем чемпионами, а они все еще будут праздновать эту победу».

В следующих девяти турах «Ньюкасл» победил лишь раз и отлетел на 6-е место. Приход тренера защитников Марка Лоуренсона и вратарей – Питера Бонетти – не решил проблем, и в январе 1997-го Киган ушел.

«Видимо, игрокам надоело меня слушать. Они больше не воспринимали мой стиль управления, – писал Кевин. – Мне казалось, что я больше не в силах их мотивировать».

Шокированные уходом Кигана фанаты бросились к клубному офису. Один из них заявил журналистам: «Увидеть кого-то, кроме Кевина, во главе «Ньюкасла» будет все равно что смотреть, как твоя жена спит с другим».

Другие эксперты сошлись на том, что Киган ушел из-за психологического давления: за пять лет в Ньюкасле тренер полностью поседел.

Кецбая вывел «Ньюкасл» в ЛЧ-1997/98, но стал единственным в команде, кто не получил еврокубковый бонус

После ухода Кигана вице-президенту «Ньюкасла» Фредди Шеперду позвонил агент Фергюсона.

«Алекс вел с «МЮ» переговоры о повышении зарплаты, хотел миллион фунтов, и агент спросил, интересен ли он нам, – сообщил Шеперд. – Я ответил: «Конечно, да» – но вскоре мне позвонил босс «МЮ» Мартин Эдвардс: «У вас нет шансов. Он не уйдет от нас».

Шеперд нанял Кенни Далглиша, полтора года назад ставшего чемпионом с «Блэкберном» и уже менявшего Кигана – в «Ливерпуле»-1977, после ухода Кевина в «Гамбург».

Далглиш приблизил «Ньюкасл» к первому месту, но после новой драмы на «Энфилде» (от 0:3 к 3:3 – и 3:4 на последней минуте) боролся только за вторую путевку в Лигу чемпионов и добыл ее в последнем туре.

12 августа 1997-го, накануне первой игры квалификации ЛЧ с «Кроацией» (2:1), Кенни подписал третьего свободного агента (после Пирса и Кецбая) – 33-летнего вингера Джона Барнса, с которым выигрывал чемпионат в «Ливерпуле» в 1988-м и 1990-м.

«Ранее я договорился о контракте с тренером «Вест Хэма» Харри Реднаппом и собирался в Лондон, – вспоминал Барнс. – Но Далглиш перехватил меня, очаровав возможностью выступить в ЛЧ, где я так и не сыграл с «Ливерпулем» из-за дисквалификации английских команд.

В одном из первых матчей за «Ньюкасл» я забил победный мяч «Вест Хэму», что усилило чувство неловкости перед Реднаппом. Я потом каждый раз извинялся перед ним при встрече».

После домашних 2:1 с «Кроацией» Далглиш подписал еще одну легенду «Ливерпуля» – 35-летнего нападающего Иана Раша, который из-за больного колена провалился в «Лидсе»-1996/97 – 3 мяча в 42 матчах.

«Меня взяли на период травмы Ширера, – говорил Иан. – Странное чувство – знать, что в клубе ты временно. Но в Ньюкасле меня прекрасно приняли, и я сразу освоился.

В полузащите и атаке я встретил много талантливых игроков. В защите же царил усатый и загадочный бельгиец Филипп Альбер. Потрясающий футболист, но без чувства юмора. Как говорится: «Если сможешь рассмешить Альбера – тебе море по колено».

Смешнее всего, что в дебютной игре за «Ньюкасл» – с «Астон Виллой» 23 августа 1997-го – Раш снова не забил, а победу 1:0 принес Джон Бересфорд, который так вдохновился дублем в игре с «Кроацией», что на пороге 31-летия впервые забил в АПЛ.

Через четыре дня после этого шедевра Далглиш выставил в Загребе пять защитников, и до последней минуты удерживал устраивающую «Ньюкасл» ничью 1:1.

«В Хорватии мы попали во враждебную атмосферу, как только вышли из подтрибунного туннеля, – вспоминал в автобиографии полузащитник «Ньюкасла» Дэвид Бэтти. – Я, как обычно, весь матч сражался в центре поля с одним-двумя игроками и получал от этого огромное удовольствие.

А потом они забили за секунды до конца, переведя матч в овертайм, и, возвращаясь на свою половину, выкрикивали оскорбления в мой адрес. Грустно, что они этим занимались, но я смеялся последним.

На 119-й минуте, когда дело шло к серии пенальти, их защитник неудачно вынес мяч, и Кецбая забил».

«Гол Темури сделал его популярным в раздевалке, – добавил Кит Гиллеспи, – за выход в групповой этап Лиги чемпионов каждый игрок получил по 20 тысяч».

Получил и Кецбая, а потом выяснилось, что в его контракте с «Ньюкаслом» не учтен бонус за выход в ЛЧ. «Мой гол принес клубу £10 млн, но они забрали бонус обратно, – говорил Темури. – Раз это не прописано в контракте, все в порядке, я принял это. В Англии я жил мечтой, и [потеря бонуса] меня не беспокоила».

А Далглиша беспокоило, что после 2:2 в Загребе «Ньюкасл» не играл 17 дней – из-за смерти принцессы Дианы перенесли два тура АПЛ. После перерыва команда Кенни проиграла «Уимблдону» 1:3 – до первого матча в группе ЛЧ, с «Барсой» Ван Гала, оставалось четыре дня.

В разгар ЛЧ-1997/98 владелец «Ньюкасла» оставил клуб

«Накануне игры Ван Гал задел нашу гордость, сказав, что едет в Англию за победой, – вспоминал вратарь Шей Гивен. – Это нас разозлило. До той игры Ривалдо и Луис Энрике существовали для меня только в PlayStation, но мы не собирались сдаваться им без боя.

Болельщики нас в этом поддержали. Я что-то кричал четверке защитников, но они даже не оборачивались – так шумели трибуны!»

К началу первого тайма хет-трик сделал Тино Асприлья, который перед игрой отдыхал с двумя девушками и опоздал на командное собрание.

«Тренер был недоволен и оштрафовал меня, – признал Тино. – Но мне редко удавалось прибыть вовремя. Единственный раз я не опоздал на тренировку, когда у меня спешили часы.

Я не ожидал, что сыграю против «Барселоны», и удивился, когда Далглиш выпустил меня в стартовом составе».

«Асприлья – замечательный, – добавил Джон Барнс. – На одной из моих первых тренировок с «Ньюкаслом» мы отрабатывали без него штрафные, и вдруг Тино выбежал из раздевалки в ластах и плавательных очках, размахивая руками и крича по-испански.

Он очень техничный, но совсем не командный игрок. Впрочем, командной игры у нас тогда и не было, поэтому мы пасовали ему, а он придумывал в атаке что-то волшебное или просто контролировал мяч, давая нам отдышаться.

17 сентября 1997-го на афише значилось «Ньюкасл» против «Барселоны», но на самом деле против каталонцев играли Асприлья с Гиллеспи, а мы их поддерживали. Никогда не видел, чтобы над защитником издевались так, как Кит над Сержи».

«Я почти не смотрел испанский футбол и мало знал о Сержи, – говорил Гиллеспи. – Возможно, поэтому не боялся его и обыгрывал. Мне говорили, что он любит бегать в атаку, но мой первый голевой пас Асприлье так его ошеломил, что Сержи больше не покидал свою половину поля и следил за мной.

В начале второго тайма я получил пас от Роба Ли, снова пробросил мяч в свободное пространство за Сержи и убежал. После 30-метрового забега я в падении навесил во вратарскую и увидел, как Асприлья взлетел между двумя защитниками и сделал счет 3:0. Потом Луис Энрике с Фигу забили по мячу, но все равно это был наш вечер».

«На следующий день после 3:2 с «Барсой» я поздравил его, а он попросил совета на будущее, – вспоминал Иан Раш. – Я сказал: «Уходи на пенсию прямо сейчас».

Через 36 часов после игры с «Барсой» на пенсию ушел владелец «Ньюкасла» Джон Холл. Он долго занимал деньги на трансферы, всякий раз закладывая свое поместье Виньярд Парк, и мечтал сделать клуб народным.

Джон выставил акции на продажу, но болельщики купили меньше 5%. Он устал и в 64 года сосредоточился на садоводстве, доверив управление вице-президенту Фредди Шеперду и сыну Дугласу.

А Далглиш в матче второго тура ЛЧ с киевским «Динамо» снова доверил место в атаке Асприлье, хотя после «Барсы» он не забил в двух матчах АПЛ. На 28-й минуте матча в Киеве Тино получил травму при исполнении штрафного и выбыл на два месяца. Сразу после его ухода с поля «Ньюкасл» пропустил от Шевченко – 0:2.

«Меня шокировало, как бедно выглядел Киев, – вспоминал Гивен. – Мы даже наняли своего повара – ходили слухи, что там нас могут отравить. Зато на трибунах собралось 100 тысяч человек. Я никогда не играл при такой аудитории».

Во втором тайме появился Кецбая, и «Ньюкасл» оживился: в конце два мяча за семь минут (правда, второй – после рикошета от Головко) забил Бересфорд.

Через месяц Джон спас на последней минуте и игру с «Лестером» (3:3): таким образом 7 из 9 мячей своей карьеры он забил с середины августа до начала ноября 1997-го.

Правда, «Ньюкасл» был не на таком подъеме, как его левый защитник. До и после «Лестера» проиграли в Лиге чемпионов ПСВ (0:1 и 0:2) и увязли в середине АПЛ.

«Я предвидел проблемы, еще когда в начале чемпионата мы устроились на 6-м месте и игроки говорили: «Пара побед – и будем первыми», – вспоминал Барнс. – Потом: «Выиграем пару игр – и будем пятыми». В итоге мы финишировали в четырех очках от зоны вылета.

Мне жаль Далглиша. Он так и не смирился с тем, что больше не игрок, и не просто участвовал в наших двусторонках, но и был самым активным. Проблема в том, что после 45 лет уже не стоит этого делать, но как это скажешь главному тренеру?»

В январе 1998-го Кецбая легендарно взбесился после гола «Болтону», а Асприлья вернулся в «Парму»

В конце ноября 1997-го в Барселону приехало 10 тысяч болельщиков «Ньюкасла» (всего на «Камп Ноу» собралось 25 тысяч), но после 0:1 к гостевой трибуне подошли только Бэтти, Бересфорд и Уотсон. Вскоре за это извинились босс клуба Фредди Шеперд и капитан Роб Ли, пропустивший игру из-за травмы.

«Ньюкасл» потерял шансы на плей-офф (выходили только первые места и два лучших из вторых), но в последнем туре обыграл дома победителя группы – «Динамо» (2:0). Благодаря отличному удару Стюарта Пирса и голу Джона Барнса после прохода Дэвида Бэтти.

«Джон (или Диггер, как его называли) впечатлил всех молодых игроков «Ньюкасла» огромным «Лексусом» с мониторами на креслах, – сообщил Шэй Гивен. – Когда он приносил на тренировку диск с эротическим фильмом, мы неслись к его тачке, толкаясь локтями, чтобы занять место поудобнее.

А еще Диггер никогда не разминался перед играми: нежился в гидромассажной ванне, а мяча впервые касался уже после начала матча».

Через пять дней после 2:0 с «Динамо» Далглиш решил, что не только Барнс, но и другие игроки тренируются недостаточно. «Ньюкасл» в жуткую погоду (мокрый снег с ураганным ветром) сыграл вничью с «Дерби» – 0:0. После матча разгневанный Далглиш вернул команду на поле и заставил тренироваться под дождем.

Дальше «Ньюкасл» проиграл в АПЛ четыре матча подряд и дождался возвращения Ширера. В игре с «Болтоном» 17 января 1998-го он появился сразу после того, как соперник сравнял счет, но победный мяч на последний минуте забил другой джокер – Кецбая, который давно не выходил в старте.

«Темури был непредсказуем и, казалось, всегда на что-то сердился, – вспоминал Гиллеспи. – Он как вулкан, который мог извергнуться в любую минуту. Кецбая был в ярости из-за того, что мало играл, и после гола кинул майку на трибуну, пнул рекламный щит и скинул бутсы.

Получив мяч после возобновления матча, он запулил его на трибуну. Тренер был в замешательстве и не знал, что делать с Темури».

Зато знал, что делать с неуправляемым и травматичным Асприльей. Сразу после выздоровления Ширера героя игры с «Барсой» вернули «Парме».

«Его переводчик Ник зарабатывал больше нашего левого защитника Робби Эллиотта, – добавил Гиллеспи в автобиографии. – В ночных клубах он помогал Асприлье договариваться с приглянувшимися девушками, хотя иногда Тино справлялся и сам».

«В Ньюкасле много красивых женщин, – отметил Асприлья. – Иногда я обманывал их: «У меня дома будет вечеринка, и приедет Жинола». Они мигом соглашались, и я продолжал вешать лапшу на уши: «Давида пока нет, но скоро будет».

«Он арендовал дом, развлекался, а, когда жилье приходило в негодность, переезжал в новое», – добавил Гивен.

Когда Тино уехал, в его последнем английском доме обнаружили пулевые отверстия.

В начале 1998-го боссы «Ньюкасла» думали, что продают клуб саудовскому шейху. Но это была разводка журналиста

С возвращением Ширера и уходом Асприльи порядка не прибавилось. В конце февраля 1998-го, в разгар безвыигрышной серии в АПЛ, Далглиш отправил команду на выходные в Дублин.

К тому моменту «Ньюкасл» провел в сезоне 42 матча, и предполагалось, что поездка расслабит и сплотит команду. Сразу после заселения в отель игроки пошли в бар Cafe En Seine, где Гиллеспи настойчиво бросал крышки от бутылок в Ширера, что привело к ссоре и нокауту Кита.

Вечером одноклубники надели на голову защитнику Филиппу Альберу дорожный конус. Скинув его, он разбил лобовое стекло чужой машины. Все это попало в газеты и несколько озадачило болельщиков. В Ньюкасле Далглиш сказал игрокам, что они позорят клуб.

В этом отношении боссы клуба не отставали от футболистов. Вскоре после ирландского скандала Фредди Шеперд с Дугласом Холлом купились на разводку журналиста News of the World Мазера Махмуда. Тот изображал члена королевской династии Саудовской Аравии и якобы хотел засыпать «Ньюкасл» миллионами.

За бокалом шампанского в Marbella Club Hotel Фредди с Дугласом разоткровенничались и назвали жительниц Ньюкасла «собачками», Гиллеспи «алкоголиком», Ширера – «скучным, как Мэри Поппинс» и высмеяли болельщиков, покупавших пиво и майки по завышенным ценам.

Когда это опубликовали, Шепард формально ушел в отставку и скрылся на Барбадосе, но вскоре вновь стал президентом.

«Мы не могли упустить такой повод для подколок, – подчеркнул Гивен. – Часто кто-то из нас пробегал мимо Ширера, танцуя с зонтиком в стиле Мэри Поппинс. Но Алан лишь улыбался и сообщал, куда засунет этот зонтик, если мы не прекратим.

Годы спустя на деньги Шеперда Ширеру поставили памятник у стадиона, так что, полагаю, они помирились».

«Ньюкасл» стал 13-м в АПЛ-1997/98, но – впервые за 24 года! – вышел в финал Кубка Англии, где после «Эвертона» в третьем раунде попадались только клубы низших лиг.

«Я подвернул ногу в бессмысленной игре чемпионата с «Тоттенхэмом» и финал смотрел с трибуны, – вспоминал Гиллеспи. – Я пил пиво с Дарреном Пикоком, который тоже не играл из-за травмы, и с грустью смотрел, как мы уступаем 0:2. Это был мой единственный шанс сыграть в финале Кубка, и я его упустил».

Комментировал игру с «Арсеналом» экс-тренер «Челси» Руд Гуллит. Он безжалостно критиковал «Ньюкасл» и персонально Ширера, который, по мнению Руда, выглядел несчастным. Через три месяца Гуллит заменил Далглиша.

Возглавив «Ньюкасл», голландец назвал Ширера эгоистом, а Робу Ли доложил: «При Кигане вы были так себе командой. Нам в «Челси» нравилось вас обыгрывать. В Лондоне хохотали, когда вы упустили чемпионство».

Такими методами прогресса Гуллит не добился – снова 13-е место и поражение в финале Кубка. Отличие лишь в том, что игроков Руд отправил не на пьянку в Дублин, а на пейнтбол – и в каком-то смысле сплотил их.

«Мы поделились на две команды, но были едины в желании пристрелить Гуллита, – говорил защитник Стив Хоуи. – Когда игра закончилась, мы не могли найти Темури. Оказалось, он спрятался на дереве! Когда все расходились, он выскочил, как Ван Дамм, и стал стрелять с криком: «Умрите, английские свиньи!»

В следующем сезоне снова недовольный игровым временем Кецбая швырнул телефон в нового тренера Бобби Робсона – летом 2000-го игрок из абхазского городка Гали, чей гол вывел «Ньюкасл» в Лигу чемпионов-1997/98, ушел в «Вулверхэмптон». До новой ЛЧ «Ньюкасла» оставалось два года.

Фото: Gettyimages.ru/Anton Want/Allsport, Graham Chadwick/Allsport, Clive Brunskill/Allsport, Phil Cole/Allsport, Mike Hewitt, Clive Mason, Ben Radford/Allsport, Mark Thompson/Allsport, Shaun Botterill/Allsport, Stu Forster/Allsport, Hulton Archive