17 комментариев

Денис Романцов – о пути на вершину из подвала.

После триумфа в ЛЧ-1996/97 «Боруссия» щедро тратилась на новых игроков и в чем-то стала большей «Баварией», чем сама «Бавария».

Президент Нибаум и директор Майер скупали немецких сборников (Леманна, Бобича, Вернса, Хайнриха), переманивали основного игрока «Баварии» (Нерлингера), выигрывали у нее конкуренцию за новых звезд Бундеслиги (Кель с Фрингсом) и переписывали трансферные рекорды (Аморозо за 25,5 млн евро).

Аки Шмидт, игравший за «Боруссию» в 50-60-е, приветствовал такие методы: «После победы в Кубке Кубков-1965/66 правление просчиталось, не поддержав команду трансферами. После успеха в ЛЧ-1997 клуб не стал повторять ту ошибку».

И все бы ничего, но, потеряв Оттмара Хитцфельда, «Боруссия» в конце 90-х пару раз финишировала в середине таблицы и позабыла о прибыли от еврокубков.

Чтобы и дальше покупать звезд, Герд Нибаум вывел клуб на биржу и продал (тут же арендовав) «Вестфаленштадион», но через год после чемпионства-2002 «Боруссия» не попала в группу ЛЧ и приблизилась к финансовой пропасти.

За 4 года до прихода Клоппа босс «Боруссии» занял 2 миллиона евро у Ули Хенесса

В конце 2003-го журналист Süddeutsche Zeitung Фредди Рекенхаус сообщил, что за три года клуб потратил 200 миллионов евро и теперь денег требовалось еще больше.

Дошло до того, что в августе 2004-го срочно понадобилось два миллиона евро на зарплаты игрокам, и Нибаум попросил их у босса «Баварии» Ули Хенесса. А тот согласился.

Позже выяснилось, что Нибаум продал права на лидеров (Росицки, Метцельдера и Деде) некоему торговцу недвижимостью, а маркетинговые права на эмблему и название клуба – кельнской страховой компании.

Это окончательно взбесило фанатов, и в феврале 2005-го Нибаума заменил Ханс-Йоахим Ватцке, глава фирмы по производству спецодежды. Он убедил кредиторов не добивать «Боруссию» (за четыре года до столетия!) и взялся за другие задачи.

К середине нулевых у «Дортмунда» все еще не было академии, что грозило санкциями Футбольного союза, и Ватцке арендовал для воспитанников клуба часть территории бывшей казармы британской армии. Новый босс «Боруссии» позаботился о будущем, но настоящее оставалось тревожным.

Клопп понравился руководству «Боруссии» не только как тренер «Майнца», но и как телеэксперт

Голландского тренера Ван Марвейка уволили, Хитцфельд отверг возвращение, и в конце марта 2007-го «Боруссия» скатилась на предпоследнее место. И это на фоне лидерства ненавистного соседа – «Шальке».

Новый тренер Томас Долль все же спас команду от вылета, попутно скинув с верхней строчки «Гельзенкирхен», но через год финишировал 13-м. «За то время, что защитники «Боруссии» возвращают мяч и переводят в атаку, фанаты успевают сходить за пивом. Дважды», – острил редактор Kicker Филипп Кестер.

«Мы со спортивным директором Михаэлем Цорком решили омолодить команду, – вспоминал Ватцке. – Нам хотелось другого футбола. При Ван Марвейке и Долле мы владели мячом 57 % времени, но он бестолково летал от одной штрафной к другой. В Дортмунде так играть нельзя.

Хотелось быть агрессивнее – как «Майнц», чьи игроки были тактически подкованы и обладали менталитетом убийц. Это шло от тренера Юргена Клоппа.

Сейчас трудно представить, что «Боруссию» возглавит парень из Второй Бундеслиги, но в 2008-м это было возможно. К тому же по работе Клоппа на ТВ мы поняли, что он подходящее лицо для нашего проекта».

Юрген работал экспертом и на финале Кубка-2008 между «Боруссией» и «Баварией»: поражение в нем Ватцке в шутку назвал частью плана по расчистке пути Клоппа в Дортмунд – в случае победы Долля бы не уволили.

До «Боруссии» Клоппа отвергли «Гамбург» и «Байер»

Вскоре после того финала Клопп упустил шанс вернуть «Майнц» в Бундеслигу и по договоренности с директором Кристианом Хайделем покинул клуб.

По данным Hamburger Abendblatt, Юрген согласовал контракт с «Гамбургом», а его жена подыскивала дом на севере Германии, но сделка сорвалась. Директору «Гамбурга» Байерсдорферу доложили, что тренер «Майнца» курит, опаздывает на тренировки и носит рваные джинсы, поэтому вместо Клоппа наняли Мартина Йола.

Дальше Юрген, по словам Хайделя, склонялся к «Байеру», но там выбрали Бруно Лаббадиа из «Гройтер Фюрта», и у Клоппа осталось только предложение «Дортмунда». Довольно отчаянное предложение.

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк дважды просчитался с тренерами (Ребером и Доллем), поэтому сказал Клоппу на первой встрече во франкфуртском аэропорту: «У меня такое чувство, что ты – мой последний шанс». Первый раунд переговоров удивил Клоппа – и не только искренностью Цорка.

«Я и не думал, что у «Боруссии» такие проблемы с деньгами, – признался Юрген. – Понял, что клуб не так богат, когда мне предложили зарплату меньше, чем в «Майнце». Но я все равно поехал в Дортмунд, ведь это самый эмоциональный футбольный город Германии. А с зарплатой мы разобрались».

Как именно – объяснил директор «Майнца» Хайдель: «Ватцке позвонил мне с вопросом: «Сколько он получает?» – «Много. Он главный в команде – я лучше сэкономлю на игроке, чем на Юргене». – «Не верю», – ответил Ватцке. Но все же увеличил Юргену зарплату».

После четвертого тура жена Клоппа думала, что придется собирать чемоданы

На дебютной пресс-конференции Клопп пообещал не титулы, а футбол на полную катушку, что впечатлило публику. На сайте Юргена появилось сообщение: «Здорово, что ты едешь в Дортмунд. Я не болею за «Боруссию», но у меня много акций клуба. Надеюсь, благодаря тебе я разбогатею».

А один из пожилых болельщиков, посмотрев предсезонные тренировки Клоппа, сообщил: «В следующем сезоне я планировал уступить абонемент внуку: думал, может, у него хватило бы терпения на то дерьмо, что мы видели в последние годы. Но теперь я сам хочу на стадион. Из-за Клоппо».

Футбол на полную катушку пригодился в первом рурском дерби Юргена. За полчаса до конца «Боруссия» проигрывала «Шальке» 0:3 и чудом не пропустила от Кураньи четвертый. Позже Клопп признался: его жена в тот момент подумала, что по возвращении со стадиона будет собирать чемоданы.

Но в оставшееся время «Боруссия» забила три и ушла от поражения. Камбек начался с гола 19-летнего Невена Суботича, который пришел вслед за Клоппом из «Майнца» и стал самым дорогим (4,5 млн евро) новичком «Боруссии»-2008/09.

Клопп подружился с дортмундскими фанатами и улучшил посещаемость «Боруссии»

В сезоне-2007/08 «Дортмунд» пропустил больше всех в Бундеслиге, и вместо опытных Вернса с Ковачем Клопп поставил в центр обороны Суботича и взятого у «Баварии» Хуммельса. На двоих им было почти столько же, сколько одному Вернсу (38 vs 36), но «Боруссия» пропустила куда меньше, чем при Долле (37 vs 62).

Хуммельс объяснил это тем, что большая часть оборонительных функций перенеслась на 40 метров вперед – к полузащитникам и форвардам. Соперникам редко удавалось разыграть мяч без давления, что приводило к неточным забросам и облегчало работу молодым защитникам.

До еврокубков не хватило двух очков, но благодаря Клоппу улучшилась посещаемость – болельщики лихо раскупили 50 тысяч абонементов. Также Юрген звонил корпоративным клиентам, отказавшимся от VIP-мест, и советовал передумать. Люди так удивлялись, что мигом принимали предложение.

«Боруссия» превращалась в середняка, но Клопп все изменил, – говорил фанат Ян-Хенрик Грушецки. – Юрген и его жена Улла с первого дня были максимально преданы нашему клубу.

Они хотели знать все о «Боруссии» и легендах клуба. Даже в карты с нами играли. На встречах с ультрас Клопп просил нас быть двенадцатым и даже тринадцатым игроком «Боруссии». Ранее никто из наших тренеров не делал всего этого».

«Боруссия» так долго изучала Левандовского (просмотрели вживую 30 матчей!), что чуть не упустила

Но в начале второго сезона Клоппа фанаты насторожились. Летом 2009-го Юрген заменил не любившего прессинговать форварда Алекса Фрая на парагвайца Лукаса Барриоса и переманил MVP Евро U19 Свена Бендера, но накануне столетия клуба проиграл 1:4 «Гамбургу», 1:5 «Баварии» и 0:1 «Шальке», отлетев на 15-е место.

После рурского дерби около ста фанатов пришли на тренировку и обвинили игроков в разгильдяйстве, а Клопп 15-20 минут объяснял гостям, что молодая команда адаптируется к новому, дико энергозатратному футболу и нужно потерпеть.

Ранее, после 1:5 от «Баварии», он на два дня увез команду в монастырь – в 100 км от Дортмунда. В результате общения игроков и тренеров появилась клятва о взаимовыручке и воле к победе – ее текст и сегодня висит на входе в тренировочный центр «Боруссии».

Тогда же Клопп пообещал добавить игрокам три выходных, если в каждом из десяти матчей до зимней паузы они совместно пробегут 118 километров. Игроки слегка не уложились, но все равно получили дополнительные каникулы, а главное – поднялись на пятое место и вернулись в еврокубки.

По такому случаю Клопп снова освежил атаку и вместо Нельсона Вальдеса взял по совету полузащитника Кубы Блашчиковского форварда «Леха» Роберта Левандовского.

Интересно, что пятью годами ранее спортивный директор «Легии» Яцек Беднарж считал, что Роберт не сильнее Давида Янчика, которого продали в ЦСКА за 4,2 миллиона евро.

Левандовски же после ухода из «Легии» стал лучшим бомбардиром польской лиги и стоил 4,5 миллиона евро – слишком много для тогдашней «Боруссии», чтобы опираться только на рекомендации Блашчиковского.

В итоге Свен Мислинтат и другие скауты «Дортмунда», а также Клопп и Цорк посетили в сумме 30 матчей Роберта. Ватцке расспрашивал о нем тренера сборной Польши Лео Бенхаккера, а у скаута Артура Платека, приехавшего в «Боруссию» на стажировку, Клопп выяснял, готов ли Роберт играть десятку, позади Барриоса.

Левандовского изучали так долго (почти полтора года!), что чуть не упустили.

Левандовски провалил первые полгода в Дортмунде и проиграл конкуренцию Кагаве

«Шахтер» готовился заплатить за польского форварда 8 миллионов, но переезд Роберта в Донецк сорвал его однофамилец.

«Предложение было готово, когда ко мне подошел Ринат Ахметов и спросил, нужен ли нам Роберт, – говорил полузащитник «Шахтера» Мариуш Левандовски. – Я ответил, что нужен, но он не будет счастлив в Донецке, потому что не будет играть. Луческу строил атаку вокруг бразильцев – и Роберт не вписался бы в этот стиль».

Переехав в Дортмунд, Левандовски страдал от скверной погоды и необходимости искать квартиру между двумя тренировками в день. А Клоппа раздражало, что Роберт был замкнут, флегматичен и общался только с Блашчиковским да Пишчеком.

«Я еще не выучил язык и не понимал, над чем смеется команда – не надо мной ли, – вспоминал Роберт. – Меня злили сложности с жильем, к тому же предсезонные тренировки Клоппа были очень жесткими, и после сборов я был сам не свой.

Первые полгода в Дортмунде я выглядел слабо, а Синдзи Кагава приехал после ЧМ свежим и сразу влился в состав».

21-летний японец стоил 350 тысяч евро, так что перед трансфером Клопп не просматривал его с трибуны – доверился помощникам. Осенью 2010-го Синдзи выиграл у Левандовского конкуренцию за место оттянутого форварда, а его гол «Санкт-Паули» привел Юргена в восторг.

«В этой атаке игроки идеально расположились в штрафной, – говорил Клопп. – Гетце ворвался с правого фланга и от линии ворот отпасовал в район 11-метровой, где был Гросскройц. Тот мог пробить, но пропустил мяч, зная, что Кагава абсолютно свободен позади него.

Если бы Синдзи попал в штангу, то Бендер находился в нужном месте для добивания. Все как я просил – просто совершенство».

Клопп выставил самый молодой состав в истории, и «Боруссия» впервые за 19 лет обыграла «Баварию» в Мюнхене

Перед сезоном-2010/11 Клопп старался сделать страстный футбол «Боруссии» более рациональным (особенно при владении мячом), а с появлением Кагавы и 18-летнего воспитанника клуба Гетце преуспел настолько, что после восьмого тура обнаружил команду на первом месте.

«Наш детский сад разрывает Бундеслигу так, словно завтра не наступит, – сказал Юрген. – Это немного необычно». На гостевой матч с «Баварией» Клопп выставил самый молодой состав в истории «Боруссии»: средний возраст – 22,3 года.

После 0:2 в первом круге Ули Хенесс обещал победить дома с разницей в два мяча, но уступил 1:3. Роббена сковали Шмельцер с Гросскройцем, Рибери – Пишчек с Гетце, а Швайнштайгера – Шахин с Бендером. При этом Гросскройцу с Гетце хватило сил и на два ассиста, а Шахину – на победный мяч.

«Когда «Боруссия» последний раз обыграла «Баварию» в Мюнхене [19 лет назад], большинство моих мальчиков еще было на грудном вскармливании», – сообщил после матча Клопп. Он так яростно обнимал игроков после финального свистка, что сломал очки.

Благодаря той победе «Боруссия» на 12 очков оторвалась от второго места и на 16 – от действующего чемпиона, «Баварии». «Еще несколько лет назад клуб был при смерти, – говорил Ватцке, – а теперь оказался на пороге чемпионства – просто непостижимо».

Играть в двусторонках «Боруссии» иногда было тяжелее, чем в матчах Бундеслиги

«В первый год Клоппа в Дортмунде мы играли в обычный футбол с элементами контрпрессинга, – отметил Суботич. – На второй год стали агрессивнее. А на третий – вышли на совершенно новый уровень: игровой философией Юргена прониклись все 25 игроков.

Наши тренировки напоминали войну. Основа играла против запасных, и это было очень сложно – ни секунды передышки. Все атаковали, защищались и прессинговали. Иногда было тяжелее, чем в матчах Бундеслиги».

Основа «Боруссии» в сезоне-2010/11 почти не менялась. Разве что Кагава пропустил второй круг из-за перелома плюсневой кости на Кубке Азии и его место занял Левандовски.

Вратарь Вайденфеллер 20 из 43 матчей того сезона отыграл на ноль. Центральные защитники Хуммельс с Суботичем метко пасовали вперед и усиливали атаку на стандартах, а латерали Шмельцер и Пишчек давили с флангов.

Бендер фокусировался на разрушении в опорной зоне, а его напарник Шахин отвечал за начало атак. Группа Гросскройц – Кагава (Левандовски) – Гетце – Барриос учиняла организованный хаос в нападении, а энергии ей добавлял первый запасной – Блашчиковски.

«Он напоминает мне моего сына – они и родились в один месяц, – говорил о польском джокере Клопп. – Наверное, поэтому у меня особое отношение к нему. Правда, его дочь плачет, когда видит меня».

Статус запасного, пусть и первого, не устраивал Кубу. Он рвался в аренду, но Цорк не отпустил. А накануне игры с «Марселем» в декабре 2011-го Блашчиковски получил ценный совет от дяди – Ежи Бжечека, капитана польской сборной на Олимпиаде-1992:

«Завтра точно выйдешь в стартовом составе, – сообщил Бжечек. – Ты должен забить и первым делом прибежать к Клоппу». – «Вот еще. Он был несправедлив ко мне». – «Говорю тебе как тренер. Дай ему сигнал, что бьешься за него».

Куба послушался: не только забил, но и кинулся в объятия Клоппа. А после травмы Гетце – прописался в старте и стал пятым бомбардиром «Боруссии» в сезоне-2011/12.

После первого чемпионства Нури Шахин ушел в «Реал» за 10 млн евро. На половину этой суммы «Боруссия» нашла идеальную замену

Годом ранее – после завоевания первого чемпионства, когда полуголый Суботич веселился с фанатами на улице – Куба со всей командой кутил до утра в ночном клубе, а утром предстал перед сотнями тысяч болельщиков, примерно 13 % которых были безработными.

Взяв микрофон, Клопп сказал: «Я не в силах изменить политическую и социальную реальность. Я могу только сделать вас счастливыми. Но мы не будем праздновать слишком долго – нам нужно тренировать 11-метровые». В чемпионате-2010/11 «Боруссия» пять раз получила право на пенальти – и ни разу не забила.

Перед следующим сезоном «Боруссия» потеряла Нури Шахина. «Реал» купил его за 10 миллионов евро, но на половину этой суммы Цорк нашел в «Нюрнберге» отличную замену.

«Весной 2011-го мы встретились с Цорком и Клоппом в отеле у аэропорта Дюссельдорфа, – вспоминал рожденный в Гельзенкирхене Илкай Гюндоган. – Сначала Юрген меня немного напугал – он оказался очень высоким. Потом выяснилось, что у него есть дар – очаровывать и доводить до эйфории.

Он спросил: «Окажись ты в «Боруссии» – к чему бы стремился?» – «Играть как можно чаще и как можно лучше». – «Неправильный ответ, – сказал Клопп. – Дело не в том, чтобы играть часто, а в том, чтобы максимально использовать свое время на поле. У меня ты узнаешь много нового, и, если раскроешь потенциал, мы добьемся успеха».

Это были первые переговоры, когда мне не обещали небо в алмазах, а говорили открыто и честно».

Пережив мучительную предсезонку, устроенную вторым тренером Желько Бувачем, Гюндоган так круто заиграл в «Боруссии» рядом с Бендером, что уже в октябре 2011-го дебютировал в сборной Германии.

Разговор с Клоппом раскрепостил Левандовского – через несколько дней он сделал первый хет-трик в Германии

А Левандовски после года в нелюбимой роли десятки заменил в центре нападения Барриоса, которой сломался на Кубке Америки.

«Раньше я не осмеливался говорить с тренером о своих проблемах, – признался Роберт. – В «Боруссии» все изменилось. В начале второго сезона я почувствовал: что-то идет не так и я не могу это больше терпеть. Я получил долгожданное место на острие, но все равно не понимал, чего от меня требует Клопп.

После гостевой игры с «Марселем» у нас состоялся мужской разговор. Я спросил, чего он ожидает и что я должен улучшить. С тех пор барьер между нами исчез. Мы больше не были начальником и подчиненным. Я рано потерял отца и нуждался в старшем товарище. И вдруг такой человек появился.

Через несколько дней после беседы с Клоппом, в матче с «Аугсбургом», я сделал первый хет-трик в Бундеслиге – и осознал силу доверительного разговора».

Следующим хет-триком Роберт нокаутировал «Баварию» в финале Кубка-2011/12 – вскоре после того, как «Боруссия» снова выиграла чемпионат и опередила мюнхенский суперклуб на 8 очков.

«Когда счет финала стал 5:2, я посмотрел на лица руководителей «Баварии», – вспоминал Ватцке. – Они были безутешны. Тогда я понял, что империя нанесет ответный удар и попытается навредить нашей команде».

Через семь недель «Бавария» заменила спортивного директора Нерлингера на легенду «Боруссии» Заммера, обновила трансферный рекорд, купив Хави Мартинеса за 40 миллионов евро, и в мае 2013-го сошлась с «Дортмундом» в финале ЛЧ.

Незадолго до того матча Клопп узнал, что «Бавария» воспользовалась пунктом в контракте Гетце и купила его за 37 миллионов евро, а через год, вероятно, заберет и Левандовского.

Накануне поражения 1:2 на «Уэмбли» Клопп сказал в интервью Guardian: «Мы клуб, а не компания. Если вы уважаете историю «Баварии», болейте за них, но если вам нужна новая, особенная история – вы должны быть за нас».

Ранее он сравнил «Баварию» с китайцами в промышленности, которые смотрят на чужие успехи и копируют их, используя больше денег. Еще короче сформулировал Ральф Рангник: «Бавария» стала большей «Боруссией», чем сама «Боруссия».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Lars Baron/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Christof Koepsel/Bongarts, Sandra Montanez/Bongarts, Alex Grimm/Bongarts, Thomas Starke/Bongarts, Joern Pollex/Bongarts, Gerd Scheewel/Bongarts, Tobias Heyer/Bongarts