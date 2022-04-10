«Спартак» в первой лиге: причины вылета, превращение Гаврилова в советского Кройффа и миротворческая сила Андрея Старостина

Денис Романцов – о возрождении «Спартака».

В середине декабря 1975-го, после вылета из Кубка УЕФА, начальника «Спартака» Николая Старостина вызвали к куратору клуба – профсоюзному секретарю Владимиру Богатикову. В приемной сидели игроки для поддержки шефа.

Старостин увидел их после разговора с Богатиковым и скрестил руки, показывая: я уволен.

Причин хватало: 10-е место в чемпионате, залет игроков с левой валютой перед поездкой в Милан и, по словам Евгения Ловчева, отказ Старостина задействовать связи в Моссовете для выделения квартиры сыну профсоюзного чиновника.

Ловчев не смирился с уходом начальника и договорился с игроками, что все напишут заявления об уходе – тогда Богатиков испугается и вернет Старостина. Через два дня Ловчев узнал, что кроме него заявление подал только полузащитник Михаил Булгаков.

Раскол в «Спартаке» усилился из-за олимпийской сборной Бескова

Разобщенность «Спартака» уходит корнями в середину 60-х. Игрок тогдашней сборной Валерий Маслов говорил мне: «Семин признавался, что атмосфера в «Спартаке» и «Динамо» – небо и земля.

В «Спартаке» идут куда-нибудь ужинать и начинают: ты мне рубль двадцать должен, а ты мне – рубль десять. К тому же дубль всех громил, но молодежь и близко к основе не подпускали. Сволочная обстановка».

В 1975-м раскол усилился. «Команда распалась из-за Бескова, – сказал мне лучший бомбардир «Спартака» 1973-1974 Александр Пискарев. – В 1975-м на базе «Спартака» создали олимпийскую сборную, которую возглавил Бесков.

Игроки постоянно перемещались между клубом и сборной – причем то одни, то другие. Мы всей командой-то в Тарасовке почти не встречались. Как нормально тренироваться? Мы же раньше выигрывали за счет сыгранности. Команда рухнула, и это привело к вылету из Высшей лиги в 1976-м».

Новый тренер Крутиков настоял на уходе Старостина, а потом ждал от него помощи

После олимпийского отборочного турнира Бескова заменил Лобановский, а для подготовки к Евро-1976 и монреальским Играм чемпионат поделили на весенний и осенний, по итогам которого определились вылетевшие.

К августу 1976-го, когда стартовал осенний турнир, спартаковский кризис усугубило насильное возвращение из киевского «Динамо» вратаря Прохорова.

Московскую квартиру он уже потерял и поселился в Тарасовке, где молодые иногородние игроки звали его Батяней. Ловчев же считал Прохорова предателем, и команда разбилась на две группы.

«Ловчев и Прохоров до того ревновали друг к другу, что даже не здоровались по утрам, – вспоминал Романцев. – Меня пытались затянуть то в одну, то в другую кучку. Говорили: «С теми не общайся, они гнилые, давай с нами».

Хаос усиливали тренерские методы Анатолия Крутикова. Великолепный защитник 60-х возглавил «Спартак» после двух 14-х мест с Нальчиком в Первой лиге и настоял на отстранении Старостина. «Душа его мне не нравилась, – говорил Крутиков Игорю Рабинеру. – Какая-то в ней была подлянка».

Это не мешало Крутикову ждать от Старостина помощи в конце провального сезона-1976, а на итоговом собрании говорить: «Не вы ли, Николай Петрович, помогли нам вылететь?»

И все же «помощь» самого Крутикова очевиднее.

Булгаков винил его в грубости. Защитник Букиевский – в беспорядочной ротации состава. Повар Анна Чуркина – в безразличии (опаздывая к игрокам, тренер якобы сказал: «Все равно вылетим, чего мучиться?»). Ловчев – в глупых тренировках: для упражнения «Невесомость» игроки ложились в центре поля и катились до штрафной.

Ради «Спартака» Высшую лигу хотели расширить, но Старостин отговорил

В книге «Спартаковские исповеди» Крутиков признался, что перед матчем последнего тура с киевским «Динамо» просил о помощи ленинградского судью Иванова, но тот отказал – в отличие от Фардмана из Ейска, который неделей ранее обеспечил победу над «Шахтером».

Потом Крутиков просил Ловчева, который полгода тренировался со сборной в Киеве, договориться с динамовцами, но: «Он сказал: «Федорыч, не надо». Я Ловчева тогда не понял», – отметил Крутиков.

Во втором тайме полузащитник Валерий Гладилин отвернулся от мяча при штрафном динамовца Колотова – это привело к поражению и вылету. К причинам провала игрок Виктор Папаев добавил ветхость базы и отсутствие покровителей вроде МВД, армии и ЗИЛа.

В реальности покровителей хватало даже в Политбюро, но без Старостина связь с ними ослабла, и спохватились чиновники поздно. После вылета «Спартака» столичный глава Виктор Гришин припугнул футбольного начальника Колоскова («А вы хотите дальше жить в Москве?») и запустил в прессе дискуссию о расширении Высшей лиги.

Свернул ее, по словам Ловчева, Николай Старостин: «В интервью [он] сказал, что не надо «Спартаку» поблажек. Если вылетели – должны играть в Первой лиге».

Он же сначала поддержал, а потом зарубил идею Маслаченко позвать в «Спартак» Лобановского, который поругался с лидерами киевского «Динамо»: «Знаешь, Володя, боюсь, нас не поймут».

Привести Бескова в «Спартак» помогли два члена Политбюро

Как выбираться из Первой лиги, решали в квартире младшего брата Николая Петровича – Андрея. Будущий генсек Черненко, болевший за «Спартак», делегировал на встречу помощника, Виктора Прибыткова, а тот сообщил в мемуарах, что Андрей Старостин сразу заявил: начальником команды он видит брата, а тренером – своего друга Бескова (сошлись в сборной начала 60-х).

Первый кадровый вопрос решался просто. Второй – только с помощью руководства страны. В 1976-м Бесков был начальником «Динамо», а главное – подполковником, и дорожил сопутствующими благами. Настолько, что отказался от «Спартака» даже после трех встреч с помощником главы Москвы Альбертом Рогановым.

Тогда навалились с трех сторон. Андрей Старостин уговаривал Бескова. Редактор «Вечерней Москвы» Семен Индурский – жену Бескова. А члены Политбюро Черненко с Гришиным – министра внутренних дел Щелокова.

Тот и одобрил невероятную для 70-х схему: МВД откомандировал Бескова в «Спартак», но оставил на действительной военной службе. Валерия Николаевна Бескова вспоминала: «Костя пришел домой и со вздохом сказал: «Отдали меня».

Впервые Бесков и Старостин поругались еще в мае 1975-го

К 1977-му Бесков тренировал больше 20 лет и выводил в финалы Евро и Кубка Кубков сборную с «Динамо», но чемпионом страны не был и уже четыре года не работал с клубами.

Да и вообще, казалось, подостыл к деятельности вне «Динамо»: в 1976-м, после увольнения Анатолия Тарасова, его уже представили игрокам ЦСКА, но отпугнули вмешательством в формирование штаба: «Сегодня вы навязываете мне помощников, – говорил Бесков в Минобороны перед уходом, – а завтра – состав на игру?»

Его приход в «Спартак» воспринимался примерно так, как сейчас отреагировали бы на Черчесова в ЦСКА: вроде и статусный, но без серьезных титулов и совсем чужой.

Но чужим он казался со стороны, а внутри клуба его знали многие – по той же олимпийской сборной, созданной на базе «Спартака». Ее начальником был Николай Старостин, и впервые он поругался с Бесковым за полтора года до их воссоединения в «Спартаке».

После 1:1 с Югославией в мае 1975-го тренер обрушился на игроков: «Страна смотрела матч, а вы не победили! – цитировал Бескова Ловчев. – Вы совершенно о футболе не думаете, а бегаете по магазинам, потому что спартаковцы – шмоточники!

Вот у меня в «Динамо», даже на Новый год в Чили, ребята решили: сразу после полуночи ляжем спать, чтобы утром потренироваться. Вот какие они профессионалы!»

Старостин вскипел: «Ты что несешь? Что плохого, если ребята после игры купят женам и детям вещи, каких нет в нашей стране?»

Позже – в Швейцарии – случилась похожая история.

Нападающий «Спартака» Валерий Андреев попался на шопинге прямо в день матча, и Бесков заворчал: «Вот как они к игре готовятся. Что я вам говорил?» Ждал, что Старостин разделит его ярость, но тот обратился к Андрееву спокойно – узнал цену новых часов и попросил отвести в тот же магазин.

Тренер и начальник «Спартака» уживались благодаря Андрею Старостину

Антиподы Бесков и Старостин обеспечили «Спартаку» сбалансированное управление. Первый тонко подбирал игроков и по-военному муштровал (увидев Бескова в кителе и орденах, форвард Месхи обронил: «Генералиссимус!»), а второй успокаивал после тренерских разносов и решал бытовые вопросы.

Конфликты соавторов возрождения «Спартака» сглаживал – до своей смерти в октябре 1987-го – Андрей Старостин (к слову, еще осенью 1970-го – на банкете в честь 50-летия Бескова в клубе на Лубянке – сказавший: «Если будет трудно, Костя, приходи в «Спартак», поддержим»).

«Николай Петрович не очень компанейский человек, а Андрей Старостин мог с Бесковым рюмочку выпить, встретиться семьями, потанцевать. Очень часто бывал в Тарасовке», – говорил мне защитник Борис Кузнецов.

«Мы часто парились втроем после тренировок – Бесков, Андрей Старостин и я, – вспоминал один из тренеров «Спартака» Петр Шубин. – Андрей говорил: «Ты Николаю особо не верь, когда про футбол рассказывает. Знаешь, как он играл? Мяч запульнет подальше – и отдыхает. Он в футболе-то не волокет. Вот бухгалтер каких мало!

Без Андрея война в «Спартаке» была бы приличная. Все пожары тушил». В замечательной книге «Спартак». Хроники возрождения» Олег Медведев приводит важные слова Андрея Старостина из интервью 1980-го: «Я сторонник творческой, содержательной, зрелищной игры, в которой бескомпромиссная борьба достигается не любыми средствами, а за счет высокой техники, зрелой тактической мысли.

Я сторонник интеллектуального футбола, где личность органически вписывается в коллективные действия. И вместе с тем свободно проявляет себя в интеллектуальных экспромтах, которые приближают футбол к искусству».

Именно так играл бесковский «Спартак».

Бесков смело менял позиции игроков, вдохновившись ЧМ-1974

Футбольный стиль Бескова сформировался под влиянием увиденного на ЧМ-1974. Впечатленный универсализмом голландцев и тактическим балансом немцев, Бесков в то же время заметил, как много терял правый форвард ФРГ Грабовски от борьбы с крайним защитником Кролом.

В «Спартаке» Бесков освободил крайних нападающих от защитных функций и переложил их на центральных полузащитников.

«В этом варианте у наших крайних форвардов расширятся зоны действия, они заиграют не только на флангах, но и в центре, – отметил Бесков в книге «Моя жизнь в футболе». – Оставалось подобрать подходящих игроков для реализации моих идей.

Я пригласил Виктора Ноздрина из «Локомотива». Он был полузащитником, а я поставил его на правый край защиты. Опытный и физически сильный, тактически грамотный и готовый к эксперименту, он справлялся и в обороне, и в атаке.

Центральными защитниками прежде играли Михаил Бондарев и Александр Кокорев; со временем я поставил свободным центральным защитником Вагиза Хидиятуллина, передним центральным — Александра Сорокина.

Сергей Шавло создавал динамику, ритм и темп; полезно действовал в отборе и начинал контратаки (Шавло был запасным нападающим «Даугавы», но на сочинском сборе весной 1977-го понравился Бескову в игре с дублем «Зенита» и пришел в «Спартак» на место левого хава Папаева, любимца братьев Старостиных – Sports.ru).

Несколько небрежничал на левом краю защиты Евгений Ловчев; его я перевел в опорные полузащитники, и в этой позиции он оказался полезнее.

А левый край обороны закрыл усердный Олег Романцев, часто по старой памяти (раньше был нападающим) ходивший в глубокие рейды по тылам противника».

Бесков активно брал игроков из Второй лиги – «лишь бы человек умный был»

В атаке Бесков положился на Георгия Ярцева из костромского «Спартака». В юности тот болел за «Динамо», в 1970-м не закрепился в ЦСКА, а в 1976-м отверг «Спартак», куда его рекомендовал тренировавший в Костроме Анзор Кавазашвили.

Отверг, потому что после смерти отца заботился в Костроме о маме. А через год Ярцев покорил Бескова стартовой скоростью и выбором позиции на зимнем турнире спартаковских команд.

Бесков проявил настойчивость и после нового отказа опять послал в Кострому селекционера Покровского, который все же склонил Ярцева к переходу. К 29 годам тот почти не вылезал из Второй лиги, но у Бескова раскрылся настолько, что 3 года подряд забивал в «Спартаке» больше всех.

«Бесков всех раскрывал, – добавил защитник Борис Кузнецов. – Гаврилов в «Динамо» не нужен – а в «Спартаке» ведущий игрок. Шавло пришел из «Даугавы» – и стал игроком сборной».

«Бесков очень тщательно отбирал игроков – по уму, – сказал мне вратарь Алексей Прудников. – Говорил: «Даже медведей учат в хоккей играть. Так и вас научу футболу – главное, чтоб человек умный был».

Еще на предсезонном сборе Бесков расстался с помощником

С приходом Бескова начался ремонт базы в Тарасовке, а команде выделили ценного партнера – министерство авиации (и «Спартак» первым в нашем футболе воспользовался чартерами). Но платили игрокам по-прежнему мало. Например, Ярцев пришел на меньшую зарплату, чем в Костроме.

В клубной бедности Бесков находил позитив: сразу отсеивались меркантильные футболисты. А Шавло добавлял, что дружное житье в тарасовском деревянном корпусе сплачивало команду (к слову, обитавший неподалеку у тети легендарный торпедовец Воронин подарил Сергею новую модель бутс adidas).

В Тарасовке было так уютно, что Ринат Дасаев переехал туда из квартиры родственников, приютивших его в Москве осенью 1977-го, после перехода из «Волгаря».

Бесков мирился, что приезжие селились на базе с семьями, но разозлился, когда Старостин – по спартаковской традиции – взял жен игроков на первый сбор в Сочи.

«Получался какой-то семейный пикничок, – жаловался Бесков в книге «Моя жизнь в футболе» . – Атмосфера не способствовала интересам дела».

Взбесила его и активность второго тренера Юрия Морозова (помогая в сборных, он пристрастил Бескова к подсчету технико-тактических действий).

В Сочи ассистент взял слово на разборе игры и мигом услышал от главного: «Как играть в центре обороны, говорить буду я, а не ты».

«Уже на сборах Бесков ставил игру, которая базировалась на ювелирной технике, коротких и средних передачах, – вспоминал Морозов. – А я пропагандировал функциональную подготовку, полярные тактические решения, если коротко – футбол по Лобановскому.

Бескову показалось, что я переступил рубеж, отделяющий второго тренера от первого. Старостин возражал против моего отъезда, но понимал, что тандема из нас с Бесковым не получится. И дал мне деньги на обратный билет».

Ленинградского судью подозревали в помощи «Спартаку»

В Первой лиге «Спартак» стартовал с победы 1:0 в Ивано-Франковске – на необычном стадионе, где, по словам Шавло, зрители стояли прямо у поля (и бросили в судью пару бутылок после гола защитника Сорокина).

Через четыре дня команда Бескова проиграла в Кишиневе 2:3 – у «Нистру» при счете 2:2 вышел Владимир Филимонов, отец будущего вратаря «Спартака». Гостям не помогло даже возвращение из юношеской сборной Хидиятуллина и Глушакова (дяди Дениса), забившего прямым ударом с углового.

Первый домашний матч – на стадионе «Динамо» – тоже разочаровал. С середины первого тайма «Спартак» уступал «Кривбассу» 1:2 и зацепил ничью лишь благодаря пенальти за падение Булгакова на 74-й минуте.

В книге «Футбол в розницу и оптом» инспектор матча Марк Рафалов обвинил ленинградского судью Смирнова в помощи «Спартаку», а Булгакова – в симуляции.

Зато именно тогда Бесков перевел в оборону Хидиятуллина, игравшего раньше левого или центрального полузащитника (в следующие 10 лет Вагиз будет одним из лучших защитников страны и пригодится Бескову даже в «Динамо»-1994).

После смены позиции Хидиятуллина все равно просили при любой возможности идти в атаку, и в матче 4-го тура – с запорожским «Металлургом» в «Лужниках» – это чуть не лишило «Спартак» победы.

При счете 2:1 он обводил двух соперников и потерял мяч, но Александр Полищук пробил в перекладину.

Через несколько дней Хидиятуллин забил в Ашхабаде, но этого не хватило для победы над «Колхозчи» – 1:1. А в следующем туре – получил желтую за стычку с игроком кутаисского «Торпедо», которое проиграло дома 0:1.

После шести туров «Спартак» шел четвертым.

«Спартак» собирал в «Лужниках» 30 тысяч болельщиков и восхищал актера Кокшенова

Олег Медведев в книге «Спартак». Хроники возрождения» процитировал репортаж журналиста Виктора Асаулова с матча 7-го тура с «Памиром»:

«Вратарь Тростенюк выглядел беспомощным. Уже на 3-й минуте он залез в ворота, и спартаковцы открыли счет. Затем почему-то выскочил за пределы штрафной и сыграл рукой, после чего пропустил второй гол со штрафного. Когда же при счете 0:3 тренер Секеч решил его заменить, от опытного вратаря Карасева я услышал: «Можно подумать, я помогу!»

И все же за полчаса без Тростенюка «Памир» сделал счет более приличным – 2:4.

Спустя четыре дня «Спартак» упустил победу над лидером турнира «Пахтакором» – 1:1 с голом Хидиятуллина, – но порадовал быстрыми атаками 30 тысяч болельщиков.

Покидая «Лужники», актер Михаил Кокшенов сказал в интервью репортеру «Спортивной Москвы» Александру Львову: «Встреча еще более укрепила нашу уверенность в больших возможностях «Спартака».

Следующий тур уверенность скорее поколебал. После гола Ярцева «Спартак» дважды пропустил в гостях от «Уралмаша» и проиграл.

Сравнял счет – метким ударом в дальний угол ворот Прохорова – 23-летний полузащитник Владимир Калашников, двоюродный дядя будущего креативного директора Sports.ru Михаила Калашникова.

Бесков и Ловчев ругались весь сезон-1977

Тогда же накалился конфликт Бескова и Ловчева (не сошлись характерами еще в сборной середины 70-х). В конце 1977-го они чуть не подрались в душевой, а в июле Бесков уволил второго тренера Анатолия Исаева за фразу: «Женька лучше знает, где ему играть».

В начале мая Ловчев примчался из сборной в Москву, чтобы вылететь на матч «Спартака» в Ашхабад, но Бесков не заготовил для него билет. Через две недели история повторилась. Тогда Ловчев сам купил билет и с пересадкой в Кирове добрался до Свердловска за 45 минут до начала матча с «Уралмашем».

«Выскакиваю на площадь перед аэропортом – в такси, срочно на стадион! – вспоминал Ловчев в автобиографии. – Таксист сопротивляется, потому что должен везти женщин на похороны. Те говорят – ничего, нам уже некуда спешить.

Несемся, и у стадиона я выскакиваю. Игра уже идет! Бегу ко входу: «Я игрок, пропустите!» Контролеры смотрят как на идиота, но болельщики подсказали: «Это Ловчев, пропустите».

Вбегаю на стадион, и Бесков велит переодеваться. А раздевалки на противоположной трибуне. Раздеваюсь, уже в форме снова бегу вдоль трибун к лавочке. Подхожу к боковому судье, а он не выпускает, потому что моей фамилии нет в заявке. Меня просто не ждали.

Подходит главный арбитр и говорит, что решение выпустить меня может принять только комиссар, а он на трибуне. Я бегу туда, прошу диктора объявить, чтобы комиссар спустился. Матч идет, а я сам решаю свои проблемы.

Так меня и не выпустили. «Спартак» проиграл, и я был просто взбешен – предупреждал же, что прилечу, а меня в протокол не внесли. И я, как клоун, бегал перед трибунами. Вдобавок – приехали в отель, а меня не селят. Мест нет, меня как будто забыли.

Опять конфликт с тренером».

Бесков превратил дублера «Динамо» Гаврилова в советского Кройффа

Через четыре дня Ловчев отыграл в Кемерово все 90 минут, но не больно-то помог. Вместо Прохорова Бесков поставил в ворота Владющенкова, и «Спартак» проиграл 0:4. Узнав счет по телефону, редактор «Советского спорта» так удивился, что приписал поражение «Кузбассу».

«Перед игрой Бесков сказал: «Поприветствуйте зрителей, их много собралось», – вспоминал Хидиятуллин в книге «Спартаковские исповеди». – Мы помахали им – и проиграли. После этого о приветствиях до матча не было и речи».

После десяти матчей «Спартак» шел по потерянным очкам на 9-м месте.

В следующих играх Ловчев забил по мячу «Рубину» (4:1), «Звезде» (2:0) и «Шиннику» (1:0 – на последней минуте харьковский судья Сергиенко отменил гол ярославцев из-за спорного офсайда), а «Спартак» вернулся в тройку лидеров и вскоре по пенальти уступил в 1/8 Кубка «Торпедо».

Тогда-то в команде дебютировал будущий гений последнего паса Юрий Гаврилов из дубля «Динамо».

К 24-м годам он боялся, что из-за хилости (67 кг при 185 см) никогда не заиграет на топ-уровне, но Бесков предложил ему ту же роль, что у Кройффа на ЧМ-1974, освободил – только его! – от защитной работы и сделал одним из лучших плеймейкеров страны.

Причем сначала в «Спартак» звали другого динамовского резервиста Николая Колесова. Тот напомнил Бескову о Гаврилове, у которого был свидетелем на свадьбе, но сам до «Спартака» не доехал.

Тренер «Динамо» Севидов отпустил только Гаврилова, считая это достаточной компенсацией за призыв спартаковца Минаева.

Фанаты «Спартака» провернули первый организованный выезд, но Старостин считал их хулиганами

Первый матч Юрия в чемпионате обернулся поражением в Минске 0:1, что не помешало динамовскому тренеру Олегу Базилевичу обвинить судью Михаила Черданцева в предвзятости.

Матч, откативший бесковцев на седьмое место, вошел в историю – фанаты «Спартака» совершили тогда первый организованный выезд. Для этого болельщик Сергей Митяков одолжил в турагентстве «Икарус», соврав, что везет родственников на свадьбу в Минск.

«Мы жили у стадиона и в день игры услышали, как болельщики скандируют под окнами: «Спартак», «Спартак»!» – вспоминал Ловчев в автобиографии. – Потом они выстроились в шеренги и пошли на стадион, а после поражения поддержали нас на вокзале».

Правда, на июльской игре с грузинским «Торпедо» (4:3) фанаты вели себя в «Лужниках» настолько вызывающе, что Николай Старостин заявил в «Известиях»: «Эти хулиганствующие группы – не поклонники нашей команды. Их поведение мешает зрителям и может навредить «Спартаку»: за выходки на трибунах нас могут лишить права играть на своем стадионе».

С того момента «Спартак» принимал соперников на «Локомотиве» – но не из-за фанатов, а из-за олимпийской реконструкции «Лужников».

Еще важнее, что в последнем июльском матче «Спартак» разгромил «Рубин» 3:0 (в двух голах казанский журналист Алешин отметил очевидные ошибки защитников) и впервые возглавил таблицу.

«Спартак» заиграл стабильно с возвращением из Красноярска Романцева

В Черкизово стартовали с разгрома «Уралмаша» 5:1 – сказалась поездка в Италию, где «Спартак» обыграл «Лацио» 3:1 и, по словам Ярцева, стал увереннее в себе.

На матч с «Уралмашем» пришло почти 40 тысяч болельщиков, что шокировало директора стадиона «Локомотив»: билетов отпечатали в два раза меньше.

«Спартак» всегда был с народом, – говорил мне вратарь Алексей Прудников. – Я, правда, особо не видел, как они играли в Первой лиге, побывал только на одной домашней игре – с «Уралмашем».

Я учился недалеко от стадиона «Локомотив» – в спартаковской школе все были из этого района. Мы с пацанами рано утром покупали билеты по рубль двадцать и продавали потом за три, но на «Уралмаш» продать не удалось и пришлось идти самому. Еще и подумать не мог, что через три месяца сам буду в этой команде».

Первый мяч «Уралмашу» нападающий Вадим Павленко забил с паса Олега Романцева, который в 1976-м быстро устал от спартаковского хаоса и улетел в Красноярск, но через год вернулся – после слов Бескова: «Ты уже сейчас сильнее наших защитников».

Из-за болезни печени Романцеву не хватало выносливости (потому и ушел из атаки в защиту), но именно с его появлением «Спартак» заиграл стабильно и не уступал в 13-ти последних матчах чемпионата.

В сентябре Ярцев свинтил в Кострому – обиделся, что не дали квартиру

Ключевым в этой серии стал матч в Ташкенте.

«Пахтакор» шел в лидерах – подходит ко мне узбекское начальство: давайте, мол, ничейку распишем, – признался вратарь Прохоров. – Я – к Бескову. И слышу: «Ты что, сдурел?!» И – матом. Дескать, пусть у них полный стадион, пусть жара 40 градусов – дернем этот «Пахтакор».

«Спартак» победил 3:1, но автор дубля Ярцев после возвращения из Ташкента рванул на попутном грузовике в Кострому – из-за критики Бескова и задержки с выделением квартиры в Москве, обещанной еще в апреле.

«Уехал в Кострому свою – и не возвращается. Дней 10, – вспоминал Прохоров. – Шум начался – и так забивать некому!

Бесков на меня: «Твоя работа?!» – «Какая работа?» – «Он квартиру просил – а зачем мне ему в 29 давать квартиру, я лучше молодому дам! Все равно в Высшую выйдем – буду новых набирать». Но в итоге дал».

Когда под угрозой дисквалификации Ярцев вернулся в Москву и пришел домой к Бескову, тот сказал жене: «Лера, налей ему, он с футболом все равно закончил!»

Ловчева просили расписаться даже в программке Театра на Таганке

От дисквалификации спас Ловчев, заступившийся за Ярцева на командном собрании.

Вскоре Ловчев с Ярцевым забили по голу «Нистру» и поучаствовали в комбинации, которая привела к победному мячу Гладилина – 4:3 (после 0:2 к 36-й минуте).

В журнале «Юность» Юрий Зерчанинов сообщил, что на следующий вечер Ловчев с женой смотрел на Таганке «Мастера и Маргариту»: «В антракте он вышел в фойе, был мгновенно опознан, и дело дошло до автографов. Давать их Ловчев привык, но расписываться на программе «Мастера и Маргариты» ему было неловко.

Он отшучивался, говоря, что в программе нет футбольных фамилий, но вдруг ощутил, что есть какая-то магия во всеобщей любви к его «Спартаку». И расписался на программе там, где шел список команды профессора черной магии Воланда».

Вскоре «Спартак» дважды сыграл вничью (с «Металлургом» и «Шинником»), подпустив к себе минское «Динамо».

Судья Марк Рафалов вспоминал в книге «Футбол в розницу и оптом», что после второй ничьей профсоюзный начальник Сергей Полевой велел отменить поездку ярославцев в Иран: «Будут знать, у кого отнимать очки!»

Но в следующем туре «Шинник» обыграл Минск, гнавшийся за «Спартаком», и все же уехал потом в загрантурне. Через несколько дней «Спартак» и сам разгромил «Динамо» (3:0), а тренер Базилевич снова пожаловался – теперь на раннее удаление капитана Курненина и несправедливо отмененный гол.

Спустя полторы недели «Спартак» обыграл дома «Таврию» и официально вернулся в Высшую лигу. Вратарь Прохоров признался: «Когда 20 тысяч зрителей стоя приветствовали наш успех, на глазах ребят заблестели слезы радости. Только попав в беду, мы глубоко почувствовали, какие у нас верные болельщики».

Через два года «Спартак» впервые за 10 лет стал чемпионом страны.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской, Юрий Сомов, Игорь Уткин, Виталий Карпов, Василий Малышев, Олег Ласточкин, Владимир Родионов, Борис Кауфман; spartak.com