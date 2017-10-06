«Их состав напоминает винную карту в ресторане». Это из-за него Абрамович купил именно «Челси»

От редакции: мы поднимаем этот текст Дениса Романцова, который вышел в 2017 году, потому что Роман Абрамович официально объявил о продаже «Челси». Прочитайте и уже историческую речь бизнесмена.

Ничья или победа в игре с «Ливерпулем» выводила «Челси» в Лигу чемпионов. Поражение привело бы к урезанию зарплат и распродаже лидеров – директор клуба Тревор Берч предупредил об этом игроков перед матчем.

«Челси» проигрывал после гола Хююпи на одиннадцатой минуте, но на тринадцатой Десайи сравнял счет после подачи Гронкьера, а вскоре сам Гронкьер увернулся от Йона Арне Рийсе и до того, как на него налетел Джимми Траоре, пробил в дальний угол ворот Ежи Дудека. Потом это назовут голом на миллиард: Роман Абрамович, выбиравший из нескольких английских клубов, купил тот, что попал в Лигу чемпионов.

И все из-за Гронкьера. Его отец Пол Эрик пять лет прожил в Нууке, столице Гренландии, работая электриком и мясником, а после рождения Йеспера переехал с женой Ирмелин в Тистед, что на северо-западе Ютландии. Вдохновленный голами Жан-Пьера Папена на чемпионате мира-1986, Йеспер отринул гандбол с теннисом и сфокусировался на футболе. Перед тренировками на стадионе «Лерпюттер» он брал ведро и убирал с поля камни и мусор, наметаемые за ночь ветром.

В 1991-м Йеспер помог тренеру «Тистеда» Каю Мадсену выиграть пари у предшественника, Эрика Петерсена, побив клубный рекорд результативности – сорок голов за сезон (из восьмидесяти пяти командных). После этого Гронкьер проник в юношескую сборную Дании и осенью 1992-го дебютировал за нее в матче с Исландией. Йеспер действовал на левом фланге полузащиты, помогая форвардам Дэвиду Нильсену и Йону Даль Томассону, но вышло так себе – проиграли 1:4.

Автор единственного гола Дании Карстен Педерсен вспоминал в интервью Tipsbladet: «В нашей атаке было много талантов и нас удивило появление неизвестного парня из Тистеда. К тому же почти все мы представляли Копенгаген и посмеивались над необычным акцентом этого Гронкьера». В следующей игре, с Польшей, Йеспер отдал голевой пас нападающему Кенни Торупу, был приглашен в ПСВ и «Андерлехт», но остался дома: «Мои друзья, семья и школа в Тистеде, так что до конца учебы я никуда не уеду», – сказал он в интервью Politiken.

Планы Йеспера скорректировал отец. Понимая, что расти в «Тистеде» уже некуда, он настоял на переходе в лучший клуб Северной Ютландии «Ольборг» и получил там должность консультанта. Она подразумевала, что два раза в неделю Пол Эрик Гронкьер возил сына в Ольборг (сто километров от Тистеда). Еще один день Йеспер тренировался в «Тистеде» и, разрываясь между двумя клубами, стал капитаном юношеской сборной, с которой весной 1994-го поехал на чемпионат Европы в Ирландию.

Гронкьер забил там три мяча и помог обыграть Россию, Беларусь и Украину, что вывело Данию в финал, проходивший в Дублине, на РДС-Арене. Она служила не только для футбола и регби, но и для конного спорта, так что падать на газон было не очень-то приятно. Гронкьер, отыгравший весь турнир на левом фланге, в финале вышел в центре атаки, но не забил, и Дания уступила Турции, атаку которой украшал Фатих Текке, будущий форвард «Зенита».

В полуфинальной серии пенальти того Евро – против Украины – Йеспер забил Сергею Перхуну, а через год с небольшим вышел в Киеве против «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. «Ольборг» проиграл и не попал в основной раунд Лиги чемпионов, но в первый же день группового турнира испанский судья Антонио Лопес Ньето сообщил УЕФА, что менеджеры киевского «Динамо» Суркис и Бабийчук предложили ему две норковые шубы и тридцать тысяч долларов за победу над «Панатинаикосом» – в итоге «Динамо» выкинули из Лиги чемпионов и ввернули туда «Ольборг». 18-летний Гронкьер тешился появлениями во вторых таймах, но и так насладился атмосферой Лиги чемпионов – он спал в кровати с балдахином в средневековом французском замке, куда поселили его команду перед матчем «Нантом», а назавтра играл при тридцати тысячах зрителей (в Ольборге – из-за того, что цены на билеты выросли со 175 до 250 крон – не набиралось и семи тысяч).

В первой половине 1996-го Гронкьер все еще не был игроком стартового состава «Ольборга» (тренер Зепп Пионтек считал, что Йесперу трудно выдерживать девяносто минут), но в то же время удачно выступил с молодежкой на турнире в Южной Америке и взволновал скоростью, дриблингом и ударом с обеих ног десять иностранных клубов. Среди них был даже миланский «Интер», который хотел купить Гронкьера и оставить его в Дании до конца учебы в школе бизнеса.

Йеспер отказался: «Италия – не лучшее место для молодого игрока», – сказал он в интервью Berlingske Tidende. Гронкьер – один из всего-то трех игроков выходившей в финал Евро юношеской сборной Дании, кто пробился потом во взрослый футбол. Кроме него – форвард Кенни Торуп (не стал звездой даже в скромном «Орхусе» и завершил карьеру в тридцать лет из-за травмы) и хавбек Карстен Лектонен (в двадцать четыре года ушел из футбола и стал журналистом).

«В юности Торуп забивал больше Гронкьера, но футбол был для него развлечением, а не работой мечты, как для Йеспера – когда футбол перестал развлекать Торупа, он его бросил, – говорил Лектонен биографу Гронкьера Нильсу Финдерупу. – Я как-то подсчитал: в шестнадцать лет мы по два месяца в году проводили на сборах, это очень много для подростка, в итоге мы физически и морально износились и большинство игроков нашей сборной не дотянуло даже до датской суперлиги. А, например, Роммедаль и Аггер, не игравшие в юношеской сборной, стали звездами».

Гронкьер тоже думал об уходе из футбола – когда не играл в основе «Ольборга», но разрывался между тренировками клуба, играми молодежной сборной и учебой. Все изменилось, когда новый тренер «Ольборга» Пер Вестергор перевел Йеспера в центр атаки, освободив от защитных функций на левом краю. Гронкьер забил несколько мячей и привлек на датские трибуны тренера «Ливерпуля» Роя Эванса и скаута «МЮ», а заодно нанял своего первого агента – Винченцо Морабито, устроившего зарубежную карьеру Бриана Лаудрупа.

Английские клубы так и не сделали реальное предложение, и Гронкьер полетел к датскому тренеру Мортену Ольсену – в «Аякс», заплативший около шести миллионов долларов (датский рекорд), из них четверть досталась Гронкьеру и Морабито. Подписавшись с «Аяксом», Йеспер на девять месяцев вернулся в Ольборг, чтобы доучиться и доиграть сезон. «Впервые приехав в молодежную сборную из «Аякса», он вел себя еще скромнее, чем раньше, будто стесняясь выпячивать статус самого дорогого игрока Дании, – вспоминал Лектонен. – Единственное, в чем «Аякс» его изменил, – он перестал играть со спущенными гетрами».

Став самым дорогим игроком датской Суперлиги, Йеспер сказал в интервью Berlingske Tidende: «По-хорошему ни один игрок не стоит сорок миллионов крон, но сейчас футбол наводнили сумасшедшие деньги – и это реальность: я рад, что и «Ольборг, и я получили хорошую сумму от этой сделки. С другой стороны, деньги дают свободу, но не счастье, поэтому я выбрал именно тот клуб, где буду расти, а не только зарабатывать». В следующей же игре – с «Орхусом» – Гронкьер отмахнулся от схватившего его Николая Расмуссена и получил первую в карьере красную карточку. Отыграв свой последний домашний матч за «Ольборг», Йеспер признался, что обижен на спортивного директора клуба Люнге Якобсена, получавшего анонимные сообщения о том, что Гронкьер пропадает вечерами в ночных клубах: «К сожалению, он верил анонимам больше, чем мне».

Первые полгода в Амстердаме – новая пытка. Гронкьер не мог привыкнуть к схеме с тремя форвардами, и оставался на лавке, даже когда в «Аяксе» было семь травмированных. С игровым временем было совсем плохо: в сентябрьском матче с «Бредой» Йеспер заменил Петера Хукстру ровно за семь секунд до финального свистка, а через два месяца в Алкмаре вышел на второй тайм вместо бразильца Вамберто, но уже через полчаса уступил место тому же Хукстре. Йеспер так расстроился, что после игры улетел в Данию и почти месяц не играл в футбол. В это время «Аякс» уступил первое место «Фейенорду» и вылетел из Лиги чемпионов – фанаты потребовали отставки тренера Ольсена. «После поражения от «Порту» в ЛЧ лидеры команды смотрели на меня так, будто кто-то умер, – сказал Ольсен.

Новый тренер «Аякса» Ян Воутерс покритиковал Гронкьера («Он слишком зациклен на демонстрации дриблинга и скорости, ему нужно играть проще») и добился того, что на рубеже февраля и марта Йеспер забил пять мячей в трех матчах, а в матче с «Мастрихтом», где ему удался хет-трик, еще и отдал голевой пас Яри Литманену. После той игры Гронкьер улетел в Париж со своей подругой Гитте и отключил телефон, из-за чего последним узнал, что впервые вызван во взрослую сборную Дании – на игру отборочного турнира Евро-2000 против Италии. «Йеспер уникален. Он бежит с мячом быстрее, чем многие игроки – без мяча», – похвалил новичка второй тренер сборной Флемминг Серицлев. Это было грандиозно! Гронкьер вышел на левом фланге нападения (в центре – Эббе Санд, справа – Мартин Йоргенсен) и уже на тридцать шестой секунде отдал голевой пас – правда, итальянскому форварду Филиппо Индзаги.

Дания проиграла, но осенью 1999-го все равно пролезла на Евро, а Гронкьер начал новый сезон с гола «Фейенорду» в Суперкубке Голландии. В том же матче он получил по ноге от защитника Берта Контермана, а вернувшись – отдал голевой пас Арону Винтеру в матче с «Родой». Это не спасло «Аякс» от первого поражения в чемпионате. К весне команда пала на четвертое место. После 0:4 от ПСВ болельщики «Аякса» атаковали клубный автобус, а утром повесили замок на двери тренировочного центра, чтобы игроки не смогли туда пройти. На излете мая те же болельщики выбрали Гронкьера лучшим игроком «Аякса» в кошмарном сезоне, на который пришлось столетие клуба.

Из-за непопадания в Лигу чемпионов образовался дефицит бюджета, и уже через полгода «Аякс» продал Гронкьера «Челси» за одиннадцать с половиной миллиона евро. Причем в те полгода из-за проблем с бедром и позвоночником Йеспер почти не играл, поэтому новый тренер «Аякса» Ко Адриансе проводил его язвительным интервью Sky Sports: «Может, он достаточно силен, чтобы поднять стакан молока, но не для того, чтобы играть на высшем уровне». Клуб же устроил Гронкьеру, а также Бриану Лаудрупу, завершившему карьеру из-за травм, и Дани Карвалью, проданному «Бенфике», трогательные проводы после товарищеского матча с «Панатинаикосом».

Прилетев в Лондон, Гронкьер попал в команду, в которой только шесть человек из двадцати девяти были англичанами. Президент «Тоттенхэма» Алан Шугар острил: «Состав «Челси» напоминает винную карту в ресторане». Гронкьер появился в меню 13 января 2001 года, когда тренер Раньери выпустил его на второй тайм матча с «Арсеналом» вместо Франка Лебефа. Уже вскоре правый защитник «Арсенала» Ли Диксон атаковал Йеспера со спины, а потом ударил по лицу – судья Дэвид Эллерей проглядел эпизод. Привыкнув к новым порядкам, Гронкьер еще до конца января забил три мяча – «Ньюкаслу» в чемпионате и дважды в кубке «Джиллингему». «Йеспер – смертоносное оружие, – сказал Джанфранко Дзола репортеру Ekstra Bladet, – Круто, когда в команде есть игрок, который, получив мяч, может пробежать с ним пятьдесят-шестьдесят метров».

С приходом из «Барселоны» Будевейна Зендена Гронкьер сместился на правый фланг. Он бодро начал новый сезон, но в сентябре 2001-го повредил колено в игре с «Арсеналом». Пришлось ехать на операцию в Брондбю, после которой Йеспер несколько месяцев крутил педали и плавал в бассейне. Заиграв лишь в марте 2002-го, он в трех подряд матчах отдавал голевые пасы (Форсселлу, Хасселбайнку и Гудьонсену), но травмировался в игре с «Дерби» и выбыл еще на две недели, а его команда проиграла «Арсеналу» кубковый финал и откатилась на шестое место в чемпионате, снова не попав в Лигу чемпионов. Долги клуба достигли восьмидесяти миллионов фунтов.

После чемпионата мира, где с его передач дважды забивал Йон Даль Томассон, Гронкьер узнал, что его хотят «Интер», «Лацио» и «Фулхэм». «Челси», страшно нуждавшийся в деньгах, не продал Йеспера только потому, что за него предложили меньше, чем получил «Аякс» в январе 2001-го. Денег было так мало, что владелец «Челси» Кен Бейтс отменил премиальные перед матчами первого раунда Кубка УЕФА с норвежским «Викингом», уверенный, что победят и так. А «Челси» взял и проиграл, пропустив два гола от бывшего форварда «МЮ» Эрика Невланда. После матча именно Гронкьер извинился перед болельщиками от лица команды на сайте «Челси».

Не молчал и Кен Бейтс. Он заметил, что после вылета из еврокубков команде стоит отказаться от авиаперелетов и путешествовать по Англии на автобусе. После этого «Челси» выдал одиннадцать матчей без поражений и поднялся на второе место. В одной из тех игр, против «Эвертона», Гронкьер заменил во втором тайме Марио Станича и через полчаса столкнулся с защитником Дэвидом Ансуортом. Посоветовавшись с помощниками, судья Эдди Уолстенхолм удалил Ансуорта, хотя Гронкьер уверял, что нарушение не стоило красной карточки. Сразу же после этого Йеспер забил с паса Дзолы, а назавтра сказал в интервью Guardian, что готов заступиться за Ансуорта, дисквалифицированного на три матча, в апелляционном суде: «Да, он коснулся моей головы бутсой, но это была нормальная борьба за мяч».

Через месяц газета News of the World опубликовала расследование: Гронкьер проиграл 112 тысяч фунтов в казино отеля Royal Garden в Кенсингтоне. Йеспера спасло то, что гораздо больше спустили Гудьонсен (в пять раз) и Хассельбанйк (в десять), но, выпутавшись из одного скандала, он влип в другой: Daily Mirror сообщила, что Гронкьер подрался на тренировке с нападающим Карлтоном Коулом. Со всеми этими неприятностями «Челси» скатился на четвертое место, а после апрельской ничьей с «Фулхэмом» команду догнал «Ливерпуль» – соперник «Челси» в последнем туре. Поражение и новый пролет мимо Лиги чемпионов приблизили бы клуб к банкротству, но гол+пас Гронкьера в матче с «Ливерпулем» подарили надежду на спасение.

О Романе Абрамовиче Йеспер услышал во время летнего отпуска в Дании. В клубе ему ничего не объясняли, и о новом владельце он узнавал из английских газет. Те увязывали переезд 36-летнего начальника Чукотки в Англию с гибелью в 2002 году магаданского и красноярского губернаторов. Абрамович появился перед игроками «Челси» на второй день сборов и заговорил по-русски. Переводчик донес до игроков, что грядут новые трансферы, но никто не должен волноваться за свое будущее.

Через шесть дней «Челси» подписал Глена Джонсона, потом Жереми Нжитапа, Уэйна Бриджа, Дэмьена Даффа – и так каждый день. «Все это, конечно, влияет на нас. Мы читаем об игроках, которых связывают с «Челси», и понимаем, что нам будет труднее попасть в состав, – сказал Йеспер в интервью Daily Mail, – но мы не можем жаловаться, если в итоге это усилит клуб». Через три месяца после победы над «Ливерпулем» «Челси» встретил тот же клуб в первом туре следующего чемпионата – с пятью новыми игроками в стартовом составе. Один из них, Хуан Себастьян Верон, открыл счет с передачи Гронкьера.

К октябрю «Челси» поднялся на первое место, но клуб продолжал переговоры о новых трансферах. Гинес Карвахаль, агент форварда «Реала» Рауля, сболтнул, что его клиент отказался переходить в «Челси», где его зарплата выросла бы вдвое, а потом выяснилось, что Раньери хочет центрального защитника «Валенсии» Роберто Айалу. Узнав об этом, Джон Терри встретился с руководителями клуба и призвал их остановиться. Через несколько дней Абрамович предложил «Арсеналу» пятьдесят миллионов фунтов за Тьерри Анри. После этого «Челси» проиграл «Чарлтону» с «Болтоном» и слетел на третье место.

Уже в начале 2004-го Гронкьер узнал, что «Челси» покупает на его место Арьена Роббена, но в то же время помог клубу обыграть «Арсенал» – впервые с ноября 1998 года. «Выход Гронкьера на замену переломил ход матча, – сказал Раньери в интервью BBC, – с его появлением мы заиграли фантастически». Победа над «Арсеналом» вывела «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов, где Гронкьер забил в ворота «Монако» самый красивый мяч в своей карьере. Вернее, он казался таким до следующей игры – через шестьдесят пять часов после гола «Монако» Йеспер шикарным ударом открыл счел в матче с «МЮ», главным конкурентом в борьбе за второе место, а через неделю забил победный мяч «Лидсу», обеспечив «Челси» прямой выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

Почти через месяц, 10 июня, от рака умерла мама Йеспера Ирмелин. Похороны состоялись 14-го – в день первого матча Дании на Евро-2004, против Италии. Пропустив неделю тренировок, Гронкьер вернулся в сборную перед вторым туром и заявил на пресс-конференции, что готов играть: «Правда, мне придется привыкнуть к жаре. На чемпионате мира в Корее тоже было жарко, но в Португалии все гораздо хуже». В середине первого тайма игры с Болгарией – на стадионе «Брага Мунисипал», который встроен в нишу, вырубленную в скале – Гронкьер заменил Роммедаля, получившего травму, и на второй добавленной минуте сделал счет 2:0. В тот же день Йеспер узнал, что «Челси» продал его «Бирмингему».

В октябре 2004-го Гронкьер признался спортивному редактору Berlingske Tidende Йесперу Даль Карузо: «Весной я выходил на поле, участвовал в матчах, но совсем не думал о футболе. Я старался как можно чаще бывать в Дании». Йеспер не прижился в «Бирмингеме» и через полгода перешел в «Атлетико». «Ему было очень тяжело после смерти матери, – сказал тренер «Бирмингема» Стив Брюс в интервью BBC. – Он с трудом привыкал к новым окружению и стилю игры».

Привыкнуть к испанской лиге оказалось еще труднее, из-за чего Гронкьер получил семь желтых карточек в шестнадцати матчах (часто – за давление на судей). Не забив в сезоне-04/05 ни одного мяча Йеспер метнулся в «Штутгарт», где тренер Трапаттони задумал объединить Гронкьера с Томассоном – из этого мало что вышло, если не считать их совместного гола в кубковой игре с «Хоффенхаймом», тогда еще командой третьей лиги. «Гронкьер был очень силен в «Челси», но сегодня я не узнаю его, он не обостряет, а пасует назад или поперек поля», – заявил в эфире канала Deutsches Sportfernsehen немецкий тренер Берти Фогтс.

Перед январской игрой с «Дуйсбургом» Йеспер сказал в интервью датскому Kanal 5, что тренер Трапаттони использует оборонительную схему, в которой не нужен такой футболист, как Гронкьер: «Конечно, я обязан адаптироваться, но я не хочу меняться, как игрок». Через пару недель Трапаттони ушел, Гронкьер отдал пару голевых пасов (в матчах с «Гамбургом» и «Ганновером»), несколько раз попал в сборную тура по версии журнала Kicker, но в мае узнал от нового тренера Армина Фе, что в следующем сезоне «Штутгарт» заиграет по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите – а для нее Гронкьер не годится. Летом агент Винченцо Морабито общался насчет Гронкьера с дортмундской «Боруссией», «Бордо» и «Депортиво», а самое будоражащее предложение получил от московского «Динамо». Но трехлетняя дочь Йеспера Эмили уже полгода жила в Ольборге со своей матерью Гитте, поэтому он попросил Морабито устроить его в датский клуб.

С «Копенгагеном» Гронкьер прорвался в Лигу чемпионов, а в 2007 году его признали лучшим игроком чемпионата Дании. Йеспер был так счастлив в «Копенгагене», что отказался даже от предложения «Фиорентины», где играло два датчанина – Мартин Йоргенсен и Пер Кролдруп, но весной 2008-го повредил колено и на год остался без футбола. Из-за инфекционного артрита Гронкьер перенес четыре операции. Он не мог ходить и водить машину. Ощущал постоянную усталость.

После четвертой операции колено пришло в норму, исчез отек, а Гронкьер вернулся в игру и осенью 2009-го вывел «Копенгаген» в плей-офф Лиги Европы, забив три из девяти голов команды в турнире (больше – четыре – забил только Даме Н’Дойе, будущий форвард «Локомотива»). «В свои лучшие дни он может играть в любой команде мира, – сказал тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен. – В худшие – он не пригодится даже моей детской команде «Грю». Сейчас Йеспер ближе к «Барселоне», чем к «Грю». Гронкьер снова сошелся со своей девушкой Гитте (у них родилась вторая дочь), после двухлетнего перерыва вернулся в сборную, мелькнул на чемпионате мира в ЮАР, забил в Лиге чемпионов «Панатинаикосу» и отдал голевой пас бразильцу Клаудемиру в матче с «Барселоной». Весной 2011-го он завершил карьеру, заявив, что устал от травм и хочет нормально передвигаться после ухода из футбола. Свой последний еврокубковый матч Гронкьер отработал на «Стэмфорд Бридж» – против «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов.

С некоторых пор «Челси» регулярно играет в этом турнире.

Фото: Gettyimages.ru/Phil Cole, Ben Radford, Denis Doyle, Dave Rogers/Allsport, Andreas Hillergren/EuroFootball