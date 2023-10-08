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Minecraft, Уилл Феррелл и герб Сербии. Вратарские маски в НХЛ – 🔥🔥🔥

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Главные хиты сезона-2023/24.

Из-за чего мы ждем старт нового чемпионата НХЛ? Красивые голы, не укладывающиеся в голове сэйвы и зубодробительные силовые. А еще – обновленные шлемы вратарей, некоторые – настоящие произведения искусства. Смотрим, какой креатив приготовили голкиперы за лето.

Элвис Мерзликин, «Коламбус»

Новый шлем латвийца оценят фанаты Minecraft – он выполнен в кубическом стиле, еще и с человечком из игры. Но это не главный герой Стив, а Элвис Пресли – отсылка к имени вратаря.

При этом Мерзликин угодил еще и фанатам DC Comics – на затылке шлема красуется мультяшный Джокер.

Джонатан Куик, «Рейнджерс»

Новичок «Рейнджерс» сразу же отдал дань уважения местным болельщикам. Джонатан сыграет в шлеме классических красно-синих цветов, на котором сзади написано пятикратное «Hey!» – отсылка к песне «Slapshot» группы Bad Apple, которая звучит после голов команды. Эти строчки заряжают зрители в такт музыке.

Еще пара деталей – на левой стороне маски голова Статуи Свободы, а на подбородке вратарь напомнил фамилию болельщикам, которые его пока не запомнили.

Коннор Хеллибак, «Виннипег»

Вратарь «Джетс» тоже решил сменить шлем. Теперь у него на подбородке любимый щенок Тинли, а на правой стороне маски – рыба, пойманная на блесну. Видимо, отсылка к хобби американца.

Илья Самсонов, «Торонто»

В прошлом сезоне он играл с довольно стандартным рисунком для вратарей «Мэйпл Лифс» – синий кленовый лист. Теперь же Илья глубже погрузился в клубную культуру, и новый дизайн его шлема – точная копия маски Кертиса Джозефа, вратаря «Торонто» в начале века. Правда, тяжело разобрать, что это конкретно за зверь изображен – то ли ледяной лев, то ли тигр. Но выглядит круто.

Алекс Неделькович, «Питтсбург»

Новый партнер Малкина чуть ли не весь шлем  заполнил пингвинами. И речь не только про логотип команды – с двух сторон еще есть Чилли Вилли, персонаж мультфильма Universal Pictures. На затылке – герб Сербии, дань уважения корням. 

Йоонас Корписало, «Оттава»

Финн в межсезонье сменил «Кингс» на «Сенаторс», но новый шлем выглядит по-королевски роскошно – выполнен в переливающихся золотых цветах с мультяшными человечками по бокам.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй» 

Кипер «молний» тоже обновился в начале осени. По бокам – части двуглавого орла с пальмами над ними, сверху хищник с зарядами молнии, а на затылке – православный крест с Иисусом.

Дарси Кюмпер, «Вашингтон»

У вратаря столичных классическая обновка – звезды, орел и красно-синие цвета. Все символы столицы США на месте.

Девон Леви, «Баффало»

Молодой канадец пока мало играл за основу, но с таким шлемом его просто обязаны выпускать чаще. Крутейший шлем с быком по правую сторону, у которого еще и глаза налились кровью. А по бокам снизу – заряженное электричеством название команды. 

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» и Илья Сорокин, «Айлендерс»

Русские вратари Нью-Йорка тоже сменили имидж. У Шестеркина все достаточно стандартно: в цветах клуба и с местной символикой, поменялся только цвет Статуи Свободы. Но радуют маленькие отсылки через игральные карты – шестерка намекает на фамилию, а туз, видимо, на статус в команде. 

А вот Илья подошел к дизайну нового шлема с креативом, отдав дань уважения историческим местам Нью-Йорка. С правой стороны изображен старейший маяк Лонг-Айленда – Монток-Пойнт, построенный в 1797 году. Справа – Бруклинский мост, один из старейших висячих мостов в США.

Линус Улльмарк, «Бостон»

В честь 100-летнего юбилея «Бостона» швед отразил памятные моменты в его истории. С правой стороны – знаменитый полет Бобби Орра после победного гола сезона в финале-1970. 

Вторая часть шлема – изображение Патриса Бержерона, Брэда Маршанда и Тайлера Сегина. Они празднуют еще один культовый гол – из овертайма седьмого матча с «Торонто» в Кубке Стэнли-2013.

Филип Густавссон, «Миннесота»

Швед проведет новый сезон в красочном шлеме красно-зеленого цвета – идеальное дополнение к джерси.

Картер Харт, «Филадельфия»

В новом сезоне голкипер «Флайерс» сыграет в крутейшем шлеме с изображением Джонни Кэша. Американский певец и композитор был одним из самых известных кантри-музыкантов XX века, оставив значимый след в индустрии. А теперь Харт выражает респект его таланту.

Кэм Тэлбот, «Лос-Анджелес»

Серебряный цвет и название новой команды на месте, но главная фишка шлема Тэлбота не в этом. Кэм – явно фанат Уилла Феррелла, которого изобразил на маске в образе из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди». Интересно, кипер уже заценил «Барби» с его участием?

Карел Веймелка, «Аризона»

Голкипер «Койотис» проведет сезон в шлеме с изображением олдскульного койота. Доля креатива есть – койот мчит куда-то на скутере.

Фредерик Андерсен, «Каролина»

Датчанин четвертый сезон подряд украшает образ лего-человечками. Были вратари в джерси «Анахайма» и «Каролины», бэтмен, теперь – викинг, у которого в руках щит и клюшка. А на голове у этого человечка шлем с рогами и лого «Харрикейнс».

Бонус – вратарь из системы «Каролины» с «Игрой Престолов»

Основные вратари в НХЛ, конечно, креативные, но самый необычный экземпляр межсезонья все равно нашелся в лиге скромнее. Кипер из системы «Каролины» Янив Перец новый сезон проведет в серебряной маске с отсылками к «Игре Престолов». Тут тебе и Джон Сноу, и Король Ночи. Не забыл канадец и про «Харрикейнс», чей лого разместили слева. 

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Фото: https://instagram.com/daveart, https://instagram.com/sylabrush, instagram.com/bishopdesigns, instagram.com/eyecandyairvk.com/nhlrepublic

2 комментария

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memphis
Ну как вы так?) На маске Кертиса Джозефа (а теперь и Ильи Самсонова) изображен Куджо из романа Стивена Кинга) Прозвище у Джозефа такое было в свое время.
Но плюсик за пост, конечно.
+1
0
+1
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andreeus23
Отличный пост! Шлемы всегда интересно рассматривать
0
0
0
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